منزل مساحته 70 م² كلفة بناءه 25.695 دولار

من المعتاد عند بناء البيوت أول ما يأتي إلى أذهاننا هو الطوب والأسمنت، و الصبات الخراسانية. هذا التصميم التقليدي هو ما يسعى أغلبنا إلى الحصول عليه. و لكن في الأيام الأخيرة أصبح لدينا إختيارات متعددة لبناء منازلنا بعيدة عن هذا الإختيار التقليدي.

في مقال اليوم نستعرض لكم منزل مبني من هيكل حديدي خفيف مسبق الصنع ويتم تركيبه في الموقع و الذي يعد من أهم مميزاته أنه عملي حيث أنه يستغل المساحات الصغيرة. تم عمل هذا التصميم من قبل AP ARQUITETURA وهو مصمم خصيصاً للشباب والمتزوجين الجدد، حيث أنه يمنحهم فرصة للحصول على منزل بسرعة وبأقل التكاليف.

سوف نستعرض لكم خطوات التركيب والتنفيذ والنتيجة النهائية لنتعرف معاً على هذا التصميم الرائع.