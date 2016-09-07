منزل مساحته 70 م² كلفة بناءه 25.695 دولار

من المعتاد عند بناء البيوت أول ما يأتي إلى أذهاننا هو الطوب والأسمنت، و الصبات الخراسانية. هذا التصميم التقليدي هو ما يسعى أغلبنا إلى الحصول عليه. و لكن في الأيام الأخيرة أصبح لدينا إختيارات متعددة لبناء منازلنا بعيدة عن هذا الإختيار التقليدي.
في مقال اليوم نستعرض لكم منزل مبني من هيكل حديدي خفيف مسبق الصنع ويتم تركيبه في الموقع و الذي يعد من أهم مميزاته أنه عملي حيث أنه يستغل المساحات الصغيرة. تم عمل هذا التصميم من قبل AP ARQUITETURA وهو مصمم خصيصاً للشباب والمتزوجين الجدد، حيث أنه يمنحهم فرصة للحصول على منزل بسرعة وبأقل التكاليف.
سوف نستعرض لكم خطوات التركيب والتنفيذ والنتيجة النهائية لنتعرف معاً على هذا التصميم الرائع.
الهيكل الإنشائي مكون من فريمات من الحديد الخفيف المجلفن والذي يكون هيكل كامل للبيت. الهيكل مثيت عليه بلاطات جاهزة و مسبقة الصنع معزولة الصوت و الحرارة.
ميزة رقم 1:
هذا التصميم يتحمل العوامل البيئية و عامل الزمن كما أنه صديق للبيئة.
بعد تركيب الهيكل الحديدي الخفيف، يتم تثبيت بلاطات OSB القوية من فوقة، ثم يتم تشطيب المنزل من الخارج بالأسمنت ثم من الداخل ببلاطات جبسية.
ميزة رقم 2:
الحد من الفائض في الخامات حيث أن أجزاء المبنى -- التي هي معدة مسبقاً -- تكون مطابقة تماماً للمقاسات والأبعاد حسب التصميم.
يمكننا تخيل أن هذه الطريقة الغير تقليدية يمكنها أن تكون مصدر قلق لبعض الناس ولكن النتيجة تستحق التأمل، ففي مدة قياسية تم الحصول على هذا المنزل و بأقل التكاليف. المنزل يحتوي على فناء جانبيى و فناء خلفي بحديقة صغيرة، كما أن المدخل الخلفي يجاوره شباك كبير ليكون مصدراً للضوء والهواء الطبيعي.
ميزة رقم 3:
الهيكل الحديدي الخفيف يساهم في سرعة التنفيذ، فهذا المنزل إستغرق فقط 5 شهور في عملية البناء
مودرن، مفتوح و ملئ بالحيوية بفضل إرتفاع الدورين 6م حيث يعطي فخامة وإتساع، كل هذا لى مساحة 70م مربع فقط.
ميزة رقم 4:
تكلفة قليلة مع الحصول على قيمة عالية.
المسكن مدمج بعناية، فهو مبني على مساحة 13*3.5م، ويحتوي على 9 فراغات موزعة بعناية فائقة. فهذه الصورة تعطي إنطباع عن الطرقة المؤدة لغرفة المعيشة و المطبخ، هذا الجزء الذي رأيناه في الصورة السابقة، الطرقة يفتح عليها غرفة مكتب، حمام، وغرفة تخزين.
ميزة رقم 5:
استغلال أمثل للمساحات
على الرغم من صغر المساحة في هذا المنزل وطبيعة الأرض بشكلها المستطيل، فقد تمكن فريق التصميم من توزيع الفراغات بشكل ذكي واستغلال كل المساحات، ففراغ السلم في الأسفل تم استغلاله كمكان لوضع التلفاز و مكان للتخزين. أما السلم فهو يؤدي إلى جناحين للنوم في الدور العلوي.
ميزة رقم 6:
الخصوصية و المرونة في الشكل و توزيع الفراغات