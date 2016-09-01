الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تجهيز برجولا مميزة لحفلات الباربيكيو

هنادى موسى هنادى موسى
Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Loading admin actions …

يفكر الكثير فى تخصيص ركن لحفلات الشواء بحديقة المنزل، ما يضيف للمنزل ركن مميز بالخارج فى الهواء المنعش وبين رائحة النباتات وألوانها المريحة للعين والذهن.

تناسب حفلات الشواء أيام الصيف التى يجتمع فيها الأهل والأصدقاء لقضاء وقت مميز وحميمى ولتوفير الراحة بالمكان يجب أن نهتم بتفاصيل تجهيزه ليحقق أكبر متعة عند التجمع فيه كإمتداد للمنزل بالخارج.

ركن متعدد الوظائف

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

يتميز ركن الباربيكيو هنا بأنه مطبخ خارجى كامل يشمل طاولة عشاء ومكان ترفيهى للعب، كما تم دعم التصميم بسقف وأعمدة للإستفادة من المساحة فى توزيع الأثاث بطريقة مريحة.

وصمم جدارين فقط ليتيح مساحة مفتوحة أكبر يستطيع الجالس الإستمتاع بالحديقة من زوايا مختلفة.

الإستفادة من مساحة الحديقة

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

غالبًا ماتصبح المساحات الخارجية منسية وغير مستغلة، وهذا ما يوفره التصميم هنا فى تخصيص جزء مربع من الحديقة لتصميم مكان الباربيكيو ببناء بسيط جدًا.

كما أن وجود الركن وسط الخضرة والطبيعيه يميزه ويملأه بالإنتعاش عند التجمعات العائلية أو أمسيات الأصدقاء وفى نفس الوقت زُينت الجدران والأعمدة بالنباتات من كل مكان كديكور متكامل مع الحديقة.

طاولة العشاء

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

أمام جهاز الشواء مباشرةً وضعنا طاولة العشاء المصممة من أفضل أنواع الخشب وتتناسق ألوان الطاولة بين لون الخشب مع اللون الأبيض لنحصل على تصميم مميزيستضيف 6 أشخاص.

منطقة شواء مجهزة

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

طالما نستبدل ركن الشواء بالمطبخ الداخلى، يفضل أن نهتم بتوفير كل الإحتياجات الموجودة بالمطبخ لتكوين منطقة شواء متكاملة مثلما يقترح التصميم.

فهنا تتكون مساحة الشواء من عناصر متعددة مثل: سطح عمل، وحوض، ورفوف، ووحدات تخزين. مما يجعل ركن الشواء عملى ويوفر كل ماتحتاجه فى مكان محدد حولك تستطيع الحصول على أى أداة بمنتهى السهولة والسرعة.

ألوان الحياة

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

يتماشى اختيار اللون الأخضر لمساحة الشواء مع الجدران والأرضية الخشبية، كما يتناغم مع وجود الركن فى مساحة طبيعية خضراء.

الإضاءة لجلسة مريحة

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

لا يجب أن نغفل عن الاهتمام بتوفير أضاءة قوية لطهى أفضل وسهولة الحصول على الأدوات وقضاء وقت مريح  فى مكان مفتوح ليلًا وللتواصل بشكل سلس وأفضل بين أفراد الأسرة.

وقت الترفيه!

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

لن ننسى وجود طاولة بلياردو لقضاء وقت ترفيهى وتخصيص مساحة مناسبه حولها لتسهل على اللاعبين التحرك من مكان لآخر.

اقرأ أيضًا: في بيتنا حفلة باربيكيو !..

10 أفكار للإضاءة فى غرف النوم
هل لديك ركن لحفلات الشواء؟ أخبرنا عنه

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً