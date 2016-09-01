تجهيز برجولا مميزة لحفلات الباربيكيو

غالبًا ماتصبح المساحات الخارجية منسية وغير مستغلة، وهذا ما يوفره التصميم هنا فى تخصيص جزء مربع من الحديقة لتصميم مكان الباربيكيو ببناء بسيط جدًا.

كما أن وجود الركن وسط الخضرة والطبيعيه يميزه ويملأه بالإنتعاش عند التجمعات العائلية أو أمسيات الأصدقاء وفى نفس الوقت زُينت الجدران والأعمدة بالنباتات من كل مكان كديكور متكامل مع الحديقة.