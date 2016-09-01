تجهيز برجولا مميزة لحفلات الباربيكيو

يفكر الكثير فى تخصيص ركن لحفلات الشواء بحديقة المنزل، ما يضيف للمنزل ركن مميز بالخارج فى الهواء المنعش وبين رائحة النباتات وألوانها المريحة للعين والذهن.
تناسب حفلات الشواء أيام الصيف التى يجتمع فيها الأهل والأصدقاء لقضاء وقت مميز وحميمى ولتوفير الراحة بالمكان يجب أن نهتم بتفاصيل تجهيزه ليحقق أكبر متعة عند التجمع فيه كإمتداد للمنزل بالخارج.
يتميز ركن الباربيكيو هنا بأنه مطبخ خارجى كامل يشمل طاولة عشاء ومكان ترفيهى للعب، كما تم دعم التصميم بسقف وأعمدة للإستفادة من المساحة فى توزيع الأثاث بطريقة مريحة.
وصمم جدارين فقط ليتيح مساحة مفتوحة أكبر يستطيع الجالس الإستمتاع بالحديقة من زوايا مختلفة.
غالبًا ماتصبح المساحات الخارجية منسية وغير مستغلة، وهذا ما يوفره التصميم هنا فى تخصيص جزء مربع من الحديقة لتصميم مكان الباربيكيو ببناء بسيط جدًا.
كما أن وجود الركن وسط الخضرة والطبيعيه يميزه ويملأه بالإنتعاش عند التجمعات العائلية أو أمسيات الأصدقاء وفى نفس الوقت زُينت الجدران والأعمدة بالنباتات من كل مكان كديكور متكامل مع الحديقة.
أمام جهاز الشواء مباشرةً وضعنا طاولة العشاء المصممة من أفضل أنواع الخشب وتتناسق ألوان الطاولة بين لون الخشب مع اللون الأبيض لنحصل على تصميم مميزيستضيف 6 أشخاص.
طالما نستبدل ركن الشواء بالمطبخ الداخلى، يفضل أن نهتم بتوفير كل الإحتياجات الموجودة بالمطبخ لتكوين منطقة شواء متكاملة مثلما يقترح التصميم.
فهنا تتكون مساحة الشواء من عناصر متعددة مثل: سطح عمل، وحوض، ورفوف، ووحدات تخزين. مما يجعل ركن الشواء عملى ويوفر كل ماتحتاجه فى مكان محدد حولك تستطيع الحصول على أى أداة بمنتهى السهولة والسرعة.
يتماشى اختيار اللون الأخضر لمساحة الشواء مع الجدران والأرضية الخشبية، كما يتناغم مع وجود الركن فى مساحة طبيعية خضراء.
لا يجب أن نغفل عن الاهتمام بتوفير أضاءة قوية لطهى أفضل وسهولة الحصول على الأدوات وقضاء وقت مريح فى مكان مفتوح ليلًا وللتواصل بشكل سلس وأفضل بين أفراد الأسرة.
لن ننسى وجود طاولة بلياردو لقضاء وقت ترفيهى وتخصيص مساحة مناسبه حولها لتسهل على اللاعبين التحرك من مكان لآخر.
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