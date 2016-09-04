كيف تختارالمقاعد المناسبة لغرفة المعيشة الصغيرة؟

غرفة المعيشة هي المكان التي تؤل إليه في نهاية اليوم، لبعض الوقت أمام التلفاز أو لقراءة الكتب، فهي مكان للإسترخاء وللتجمع الأسري وهي المكان التي تستقبل فيه ضيوفك أحياناً، بإختصار هي المكان الذي تعيش فيه بشكل أو بأخر.

إختيار الأريكة المناسبة أحد أهم عوامل الأساسية وخاصة إذا كان لديك غرفة معيشة صغيرة، فهناك العديد من الطرز والموديلات والأشكال المختلفة في الألوان و الأحجام. فقبل شراء الأريكة يجب عليك أولاً أن تدرس المساحة، و الأبعاد للوصول لأقصى إستغلال للمساحة بذكاء مع مراعاة العوامل الجمالية وعلاقة الأثاث بالفراغ ككل.

و لذلك فقد جئنا لكم بعدد من أفكارالمقاعد والأرئاك والمناسبة للمساحة الصغيرة و التي يمكنك إقتباس أفكار منها.