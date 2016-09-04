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كيف تختارالمقاعد المناسبة لغرفة المعيشة الصغيرة؟

Marwa Hasan Marwa Hasan
Caterina Ikat Wing Chair, A Rum Fellow A Rum Fellow غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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غرفة المعيشة هي المكان التي تؤل إليه في نهاية اليوم، لبعض الوقت أمام التلفاز أو لقراءة الكتب، فهي مكان للإسترخاء وللتجمع الأسري وهي المكان التي تستقبل فيه ضيوفك أحياناً، بإختصار هي المكان الذي تعيش فيه بشكل أو بأخر.

إختيار الأريكة المناسبة أحد أهم عوامل الأساسية وخاصة إذا كان لديك غرفة معيشة صغيرة، فهناك العديد من الطرز والموديلات والأشكال المختلفة في الألوان و الأحجام. فقبل شراء الأريكة يجب عليك أولاً  أن تدرس المساحة، و الأبعاد للوصول لأقصى إستغلال للمساحة بذكاء مع مراعاة العوامل الجمالية وعلاقة الأثاث بالفراغ ككل.

و لذلك فقد جئنا لكم بعدد من أفكارالمقاعد والأرئاك والمناسبة للمساحة الصغيرة و التي يمكنك إقتباس أفكار منها.

​غرفة معيشة ميني

Colección Solsken, Solsken Solsken غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Solsken

Solsken
Solsken
Solsken

هذا مثال حي أن أي ركن في منزلك يمكنك تحويله لركن للمعيشة مهما كانت المساحة صغيرة، فهذا الركن تحول لجزء عملي و فعال و أيضاً أنيق جداً، انهيت الغرفة بواسطة طاولات جانبية جميلة و أصص زرع مرتفعة مع إضاءة أرضية. 

و بهذا يمكنك الحصول على نموذج مصغر من أي شئ تريده..

​أريكة الركنة

32 m2 mediterráneos, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

 في غرفة المعيشة الصغيرة من الأفضل أن تستغل كل شبر من المساحة، و لذلك فإن الأريكة الركنة تعتبر من أكثر الأرائك مناسبة لهذه المساحة حيث أنها تأخذ عدد كبير من الناس كما أنها تعمل كنقطة بصرية. كما أنها تسمح بوجود كراسي أخرى مع مل حد لنهاية الغرفة في حالة المساحات المفتوحة.

كرسي الفوتيه المجنح

Caterina Ikat Wing Chair, A Rum Fellow A Rum Fellow غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
A Rum Fellow

Caterina Ikat Wing Chair

A Rum Fellow
A Rum Fellow
A Rum Fellow

على الرغم من صغر حجم الكرسي و إمكانيته المحدودة لأن يأخذ فرد واحد لكل كرسي و لكن الكراسي لها ميزه أنها متحركة ومتنقلة، فيمكنك تحريكها كيفما تشاء و أيضاً يمكنك تنجيدها بأي شكل تحب، حتى لو كانوا غير متشابهين فالكراسي بديل رائع في حالة التنقل المستمر و المساحة المحدودة.

​أريكة لإثنان

Pudding Sofa Loaf غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Loaf

Pudding Sofa

Loaf
Loaf
Loaf

هذا التصميم التقليدي لا يتغير بتغير الموضة. فإذا كنت متردد، فلا داعي للحيرة، هذا التصميم دائماً ما يكون أنيق و ملائم لكل الأزمنة. يمكنك رص البوف أو الكراسي من حوله لتوفير مساحة جلوس إضافية. أيضاً راعي دائماً أن هذا التصميم قد يوفر مساحة في الجوانب وأركان الغرف و لإستخدم هذه الفراغات في الديكور يمكنك وضع طاولة جانبية عليها تحف أو إضاءة مناسبة.

​شيزلونج

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
homify

homify
homify
homify

الشيزلونج هو أي كرسي طويل و مريح يمكنك الإسترخاء بحيث يكون كل جسمك و رجليك أيضاً في وضع راحة عليه. في هذه الصورة نرى شيزلونج مودرن على عكس الصورة المعتادة للشيزلونج الكلاسيكي، و الذي يمكن لزاوية ميله أن تتغير حسب الرغبة إلى أن تصل لأن يكون سرير مستوى.

مناسب أن يكون في ركن القراءة و إذا سمحت لك المساحة يمكنك أن تحيطه بكراسي أو بوفات لخلق مساحة يمكنها أن تأخذ أكثر من شخص.

أريكة بسيطة

ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
ferm LIVING

ferm LIVING Image Photos

ferm LIVING
ferm LIVING
ferm LIVING

هذا التصميم الخفيف ملائم للمساحات الصغيرة، كما أنه ملائم للطراز المينمال. و على الرغم من خفة و بساطة التصمم إلا أن الإكسسوارات المحيطة بالأريكة مثل البطانية الملاقاة و الوسائد و أيضاً السجادة يصنعوا معاً شخصية للفراغ و إنسجام رائع.

ركن البين باج المريح

PUSHBAG-4-LIVING, Global Bedding GmbH & Co.KG Global Bedding GmbH & Co.KG غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Global Bedding GmbH &amp; Co.KG

Global Bedding GmbH & Co.KG
Global Bedding GmbH &amp; Co.KG
Global Bedding GmbH & Co.KG

ركن الراحة على طراز مودرن، فالبين باج أو البوف هي مقاعد مريحة، لا تأخذ الكثير من المساحة، تأتي بأشكال متعددة و ألوان كثيرة. 

إختار بين باج بألوان صارخة و مثيرة لتضيف لمسة جريئة على غرفك، و راعي وجود طاولة منخفضة لتتناسب مع ارتفاع البين باج.

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مطابخ الباربكيو وحفلات الشواء
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