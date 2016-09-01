الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

نصائح و ديكورات لجعل الممرات جذابة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Loading admin actions …

نقدم لكم عدداً من نماذج و أشكال الممرات المميزة حتى نستطيع اختيار التصميم الانسب منها لبيتنا، لا بد أن نعرف أولاً الشكل العام الذي نرغب في الوصول إليه مع هذا الممر، و يجب أن نضع في اعتبارنا أننا سوف نختار طريقاً صغيراً في بيتنا سيكون المسئول عن انتقالنا من غرفة لأخرى أو من داخل البيت لخارجه و العكس، لذا يجب أن نراعي في اختيار تصميمه عدداً من العوامل التي من شأنها تجعل حتى المرور فيه لبضع ثواني تجربة رائعة

ممر جداري

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

اجعل لممرك شعور خاص به و تصميماً يميزه في الوقت ذاته لا يخرج عن الروح العامة لديكور البيت بالكامل، استخدم ألوان مغايرة متناغمة في نهاية الممر و بدايته و اجعل الألوان كلها تخدم بعضها ، استخدم التحف الجدارية و الصور و البراويز بالتساوي على كل جدار في الممر، اجعل في النهاية شكلاً مميزاً إيذاناً بالنهاية ، و اجعل في بدايته شكلاً جذاباً و الإضاءة بالطبع في كافة الأجزاء و الاركان أمر هام لابراز اللمسات الفنية في الممر فلا تهملها

متكامل

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

الممر يمكن أن ينقل تصميم بيتك نقلة أخرى غاية في الروعة، اختيار الطلاءات و المعلقات الجدارية من أهم ما يمكن أن تفعله هنا، استخدم الالوان المتماشية مع باقي غرف البيت ، و تجعل تصميم الممر شاذا مختلفاً عن باقي الأرجاء، اختار سجاد متماشي كذلك مع لون الجدران و يمكن أن تستغل المساحة في وضع مقاعد أو أعمال نحتية مميزة و هذا بالطبع يخضع لطول الممر و أيضاً لعرضه

ممر بالأبواب

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

يمكنك استخدام الأبواب الديكورية في بداية الممر و تعود إليك مسألة جعلها قابلة للغلق أو مجرد شكل كما في هذا النموذج ، الممر بسيط للغاية ليس فيه سوى استخدام السجاد كمؤشر على بداية دخولك أو خروجك من المنزل، فتلك الممرات في بداية المدخل الرئيسي للبيت تعتبر من الأفضل أن تكون ابسط في التصميم لفسح المجال لما هو قادم من ابداعات في الغرف المحيطة بالباب

ممر عاكس

영등포구 당산동 19평형 원룸형 아파트, MID 먹줄 MID 먹줄 الممر الحديث، المدخل و الدرج
MID 먹줄

MID 먹줄
MID 먹줄
MID 먹줄

إذا كانت المساحة الصغيرة هي سمة الممر قبل التصميم فيمكنك أن تتغلب على ذلك باختيار تصميم زجاجي عاكس في جوانبه، و هذا حتى يتغلب تماماً على تلك النقطة ، أما الضوء و توزيعه فسيكون مهمتك ليتناغم مع توزيع الزجاج على الجانبين و يكون انعكاسه ليس مؤذياً و يكفي أن يكون في جانب واحد منهما

ممر شبه غرفة

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum الممر الحديث، المدخل و الدرج
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

يمكن أن يكون ممرك استثنائياً ، ترسم فيه بعضاً من سبل الراحة ، الأريكة الوحيدة لبعض الخصوصية ، و لا بأس بالقصاري و النباتات الديكورية ، و يمكنك كذلك تغيير الجدران و كسوها بالاحجار لتفصلها عن الشكل العام للبيت و لكن يراعى أن تكون من الطراز ذاته المصمم على أسسه المنزل، سواء كان حداثي أو كلاسيكي أو حتى ريفي

الممر المثقف

Reforma de una vivienda en la c/ Consell de Cent, Anna & Eugeni Bach Anna & Eugeni Bach درجات وأروقة
Anna &amp; Eugeni Bach

Anna & Eugeni Bach
Anna &amp; Eugeni Bach
Anna & Eugeni Bach

لو كنت من هواة القراءة فإن الممر المكتبة سيكون مناسباً لك تماماً ، الكتب على جانب واحد من الممر ، ليكون الممر في المنزل ليس مجرد طريق للمرور و لكن سيكون استغلالاً رائعاً للهواية في إظهار شخصيتك المحبة للقراءة على جدران بيتك من الداخل

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

ممر الزهور

N14, aaestudio aaestudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

استخدم الورد في الممر، الورود لها قدرة عجيبة على إبراز الجمال، الرقة و الأناقة هي مترادفات لكل أنواع الزهور، يمكنك استخدام زهور بألوان مناسبة لتصميم الممر الذي لو قررت أن تضع فيه الورود فيفضل أن يكون داكناً على العكس مع استخدام الزهور ذات الالوان الساخنة كالأحمر و الهادئة كالأصفر و الاخضر كذلك .

إقرأ أيضاً :غرف الليفنج بين الاناقة و الاصالة

الممر المنفتح

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

لو كان المنظر الطبيعي أمام منزلك يستحق الرؤية في كل لحظة و كان موقع الممر في مكان يسمح بذلك، فإن أحلى طريقة هي فتح الجدار الموازي للخارج لعمل شرفات متسلسلة لتعطي مشهداً رائعاً كلما مررنا ، و تلك المسألة بالطبع تخضع لذوقك في مسألة الخصوصية بالنسبة لفتح جزء من جدران منزلك من عدمها

بيت الأبيض و الأسود
ممرات مميزة لبيت أجمل

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً