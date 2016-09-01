نصائح و ديكورات لجعل الممرات جذابة

نقدم لكم عدداً من نماذج و أشكال الممرات المميزة حتى نستطيع اختيار التصميم الانسب منها لبيتنا، لا بد أن نعرف أولاً الشكل العام الذي نرغب في الوصول إليه مع هذا الممر، و يجب أن نضع في اعتبارنا أننا سوف نختار طريقاً صغيراً في بيتنا سيكون المسئول عن انتقالنا من غرفة لأخرى أو من داخل البيت لخارجه و العكس، لذا يجب أن نراعي في اختيار تصميمه عدداً من العوامل التي من شأنها تجعل حتى المرور فيه لبضع ثواني تجربة رائعة