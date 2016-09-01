نصائح و ديكورات لجعل الممرات جذابة

نقدم لكم عدداً من نماذج و أشكال الممرات المميزة حتى نستطيع اختيار التصميم الانسب منها لبيتنا، لا بد أن نعرف أولاً الشكل العام الذي نرغب في الوصول إليه مع هذا الممر، و يجب أن نضع في اعتبارنا أننا سوف نختار طريقاً صغيراً في بيتنا سيكون المسئول عن انتقالنا من غرفة لأخرى أو من داخل البيت لخارجه و العكس، لذا يجب أن نراعي في اختيار تصميمه عدداً من العوامل التي من شأنها تجعل حتى المرور فيه لبضع ثواني تجربة رائعة
اجعل لممرك شعور خاص به و تصميماً يميزه في الوقت ذاته لا يخرج عن الروح العامة لديكور البيت بالكامل، استخدم ألوان مغايرة متناغمة في نهاية الممر و بدايته و اجعل الألوان كلها تخدم بعضها ، استخدم التحف الجدارية و الصور و البراويز بالتساوي على كل جدار في الممر، اجعل في النهاية شكلاً مميزاً إيذاناً بالنهاية ، و اجعل في بدايته شكلاً جذاباً و الإضاءة بالطبع في كافة الأجزاء و الاركان أمر هام لابراز اللمسات الفنية في الممر فلا تهملها
الممر يمكن أن ينقل تصميم بيتك نقلة أخرى غاية في الروعة، اختيار الطلاءات و المعلقات الجدارية من أهم ما يمكن أن تفعله هنا، استخدم الالوان المتماشية مع باقي غرف البيت ، و تجعل تصميم الممر شاذا مختلفاً عن باقي الأرجاء، اختار سجاد متماشي كذلك مع لون الجدران و يمكن أن تستغل المساحة في وضع مقاعد أو أعمال نحتية مميزة و هذا بالطبع يخضع لطول الممر و أيضاً لعرضه
يمكنك استخدام الأبواب الديكورية في بداية الممر و تعود إليك مسألة جعلها قابلة للغلق أو مجرد شكل كما في هذا النموذج ، الممر بسيط للغاية ليس فيه سوى استخدام السجاد كمؤشر على بداية دخولك أو خروجك من المنزل، فتلك الممرات في بداية المدخل الرئيسي للبيت تعتبر من الأفضل أن تكون ابسط في التصميم لفسح المجال لما هو قادم من ابداعات في الغرف المحيطة بالباب
إذا كانت المساحة الصغيرة هي سمة الممر قبل التصميم فيمكنك أن تتغلب على ذلك باختيار تصميم زجاجي عاكس في جوانبه، و هذا حتى يتغلب تماماً على تلك النقطة ، أما الضوء و توزيعه فسيكون مهمتك ليتناغم مع توزيع الزجاج على الجانبين و يكون انعكاسه ليس مؤذياً و يكفي أن يكون في جانب واحد منهما
يمكن أن يكون ممرك استثنائياً ، ترسم فيه بعضاً من سبل الراحة ، الأريكة الوحيدة لبعض الخصوصية ، و لا بأس بالقصاري و النباتات الديكورية ، و يمكنك كذلك تغيير الجدران و كسوها بالاحجار لتفصلها عن الشكل العام للبيت و لكن يراعى أن تكون من الطراز ذاته المصمم على أسسه المنزل، سواء كان حداثي أو كلاسيكي أو حتى ريفي
لو كنت من هواة القراءة فإن الممر المكتبة سيكون مناسباً لك تماماً ، الكتب على جانب واحد من الممر ، ليكون الممر في المنزل ليس مجرد طريق للمرور و لكن سيكون استغلالاً رائعاً للهواية في إظهار شخصيتك المحبة للقراءة على جدران بيتك من الداخل
استخدم الورد في الممر، الورود لها قدرة عجيبة على إبراز الجمال، الرقة و الأناقة هي مترادفات لكل أنواع الزهور، يمكنك استخدام زهور بألوان مناسبة لتصميم الممر الذي لو قررت أن تضع فيه الورود فيفضل أن يكون داكناً على العكس مع استخدام الزهور ذات الالوان الساخنة كالأحمر و الهادئة كالأصفر و الاخضر كذلك .
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لو كان المنظر الطبيعي أمام منزلك يستحق الرؤية في كل لحظة و كان موقع الممر في مكان يسمح بذلك، فإن أحلى طريقة هي فتح الجدار الموازي للخارج لعمل شرفات متسلسلة لتعطي مشهداً رائعاً كلما مررنا ، و تلك المسألة بالطبع تخضع لذوقك في مسألة الخصوصية بالنسبة لفتح جزء من جدران منزلك من عدمها