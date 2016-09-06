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كيف تصنع مطبخًا مميزًا بأقل تكلفة؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR مطبخ
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ليس أمرًا هيّنًا في وقتنا هذا أن تصنع مطبخًا مميزًا بأقل تكلفة!، لأن فكرة الجمع بين التميز والميزانية القليلة أو المحدودة في حد ذاتها تكاد تكون مستحيلة، فغالبًا ما يظن الناس أن عامل التكلفة يكن أمامه عامل الجودة، بمعنى أنه كلما أنفقت أكثر، كلما حصلت على جودة أفضل، وعلى النقيض كلما أنفقت أقل، كلما ضحيت في المقابل بعامل الجودة، لذا قررنا من خلال هذا المقال أن نؤكد فشل تلك النظرية، بل وسهلنا عليك المهمة بمجموعة ترشيحات تؤكد إمكانية تصميم مطبخ بميزانية مناسبة في متناول الكثيرين ويتمتع في الوقت ذاته بكامل أناقته!

1- الأرفف الخشبية وحدها تكفي

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR مطبخ
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

كما نرى في هذا التصميم الأرفف الخشبية وحدها تكفي، فكان واضحًا هنا استغناء المهندس المعماري عن الوحدات، واستبدالها بذكاء حاد بمجموعة أرفف بسيطة وأنيقة بخامة الخشب، مما أضفى لمسة دافئة على أرجاء المطبخ، خصوصًا باستخدام اللون الأصفر أيضًا في جميع الحوائط. 

لم يستعين قاطنو المنزل هنا بأفخم المواقد الكهربائية، وإنما لجأ لموقد بسيط فقط ليؤدي الغرض، ألا وهو الطبخ، مع ترك مساحة فضاء تعطي كامل الحرية لمستخدمي المطبخ وتمكنهم من استخدامه بسهولة ومرونة.

2- على النمط البلدي بتكلفة معقولة

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH مطبخ
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

مطبخ على النمط البلدي بسيط التكوين لم يفتقر لأي عنصر من عناصر الأناقة والرقي والجاذبية رغم بساطته، هادئ التفاصيل ومتكامل.. لم تحجمه المساحة الصغيرة مطلقًا!، اعتمد مصممه على تمييزه بلمسة كلاسيكية ساحرة!، يمكنكم ملاحظتها من خلال تلك الوحدات الخشبية مختلفة الأحجام والمطلية باللون الأبيض المحايد.

هذا النموذج من التصميمات مناسب جدًا للمقبلين على الزواج حيث أنه غير مكلف مقارنة بالتصميمات العصرية الحالية عالية التكلفة والتي لا تناسب بالتأكيد في ميزانياتها كثير من الشباب، لذا نرشح لكم التصميم الموضح هنا لتطبقوه في منزل العمر مع مراعاة تزيينه بمجموعة من الديكورات الجذابة واللمسات الخضراء التي من شانها تجميل إطلالته أكثر وأكثر! 

3- بساطة وسحر النمط الاسكندينافي

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA مطبخ
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

على النمط الاسكندينافي صمم هذا المطبخ الريفي الأنيق، المعتمد في الأساس على لمسات الطبيعة الساحرة، والتي أولها عنصر الخشب وما يبعثه من دفئ في أرجاء هذه الساحة المقسمة ما بين مساحة للطبخ ومساحة لمائدة طعام دائرية بالقرب من جلسة خشبية صغيرة تطل على منظر أخضر خلاب.

الروح الريفية البسيطة تحاوط كل ركن من أركان هذا المطبخ، والتي يمكننا أن نلمسها هنا بوضوح في السيراميك المزركش واللوحات الفنية المزينة للحائط والديكورات المنتشرة هنا وهناك بأحجامها المختلفة، فضلًا عن قصاري الزرع والزهور الصغيرة وما تثبه من بهجة في محيط تلك الساحة.

هذا النموذج ببساطته بالطبع منخفض التكلفة، حيث أنه يعتمد على ديكورات ولمسات غير متكلفة أساسها الطبيعة، فكما نرى هنا الوحدات أبسط ما يكون، وكذلك الأجهزة الكهربائية، فضلًا عن مائدة تناول الطعام.. مما ينعكس بالتأكيد على التكلفة ويجعلها أقل مقارنة بالتصميمات العصرية باهظة الثمن.   

4- مطبخ بسيط بجلسة ساحرة لحديثي الزواج

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

ربما كل ما يحتاجه المطبخ الخاص بك فقط جلسة خاصة بإضاءة مميزة لتناول العشاء على نغمات إحدى الأغنيات الهادئة أو الاستمتاع بأحلى فطور مع قراءة الجريدة اليومية وسط ساحة خالية من التفاصيل المعقدة بألوان محايدة، وقليل من النقوش بأرضياتها أو بأحد جدرانها.

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5- الأسبتة والأرفف تغني عن الوحدات!

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

هنا في هذا النموذج مبهر التصميم أحلّت كلًا من الأرفف السفلية والأسبتة محل وحدات المطبخ، وذلك في تصميم بسيط على شكل حرف (L) شمل كل أغراض المطبخ دون أن يشعروا المتطلع إليه بأي صخب.

فيما خصص المهندس المعماري هنا أرفف أخرى علوية بمساحة أصغر لتستوعب رفايع المطبخ وكذلك مستلزمات تحضير الطعام من توابل وبهارات وزيوت وما إلى ذلك. المطبخ بسيط جدًا ومنظم لأبعد الحدود، ومن المؤكد أن تكلفته غير مرتفعة، بل على النقيض تمامًا فهي في متناول الكثيرين. 

6- في مساحة صغيرة.. لكنه متكامل

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

المساحات الصغيرة قادرة على أن تخرج ما بداخلنا من الإبداع!، وذلك ببساطة لأنها تكون بمثابة تحديًا كبيرًا نحاول فيه التغلب على صغر المساحة بذكاء ووضع الأشياء في مواضعها الصحيحة. وهذا المطبخ يعتبر أحد النماذج التي ينطبق عليها ما سبق الإشارة إليه.. فهو رغم صغر مساحته إلا أنه كامل متكامل لا ينقصه غرض واحد.. فقط تم الاستعانة بعدد قليل من الوحدات سواء علوية او سفلية مع تخصيص مساحة مناسبة للثلاجة والموقد الكهربائي وكذلك بار صغير بكرسيين لجلسة هادئة على أعتاب المطبخ.  

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