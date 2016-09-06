كيف تصنع مطبخًا مميزًا بأقل تكلفة؟

كما نرى في هذا التصميم الأرفف الخشبية وحدها تكفي، فكان واضحًا هنا استغناء المهندس المعماري عن الوحدات، واستبدالها بذكاء حاد بمجموعة أرفف بسيطة وأنيقة بخامة الخشب، مما أضفى لمسة دافئة على أرجاء المطبخ، خصوصًا باستخدام اللون الأصفر أيضًا في جميع الحوائط.

لم يستعين قاطنو المنزل هنا بأفخم المواقد الكهربائية، وإنما لجأ لموقد بسيط فقط ليؤدي الغرض، ألا وهو الطبخ، مع ترك مساحة فضاء تعطي كامل الحرية لمستخدمي المطبخ وتمكنهم من استخدامه بسهولة ومرونة.