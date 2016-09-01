9 تصميمات مميزة لطاولة السفرة

تعد طاولات الطعام من قطع الأثاث الرئيسية التى تستخدمها الأسرة بشكل يومى ومهما كان انشغال الأفراد طوال اليوم يجتمعون على الطاولة فى أوقات العشاء لذلك من المهم اختيار الطاولة بدقة لتناسب الإستخدام اليومى المريح لأفراد الأسرة كما أن ديكور الطاولة يغير من ديكور الغرفة بأكملها فيعطى انطباع مميز للزوار والأصدقاء عند استقبالهم فى المنزل.
ولمساعدتك فى اختيار تصميم ملهم لذوقك الخاص يقدم لك (هوميفاى) 8 تصاميم مميزة ومتنوعة لطاولات الطعام.
الطاولات المستطيلة من أكثر التصميمات الحديثة الشائعة فى غرف العشاء والتى تناسب الغرف ذات المساحات الكبيرة. تتميز بأنها مريحة وتوفر مساحة لعدد أكبر من الكراسى وبالتالى تسع أفراد أكثر.
يمكننا دائمًا تجديد الطاولات بلمسات بسيطة مثل استخدام الباليت الخشبى ليضيف لمسة طبيعية وزاهية بهذه الألوان المليئة بالطاقة ما يجدد من ديكور الغرفة بأكملها.
تتميز الطاولات المستديرة بالحميمية فهى تقرب أفراد الأسرة من بعض فيصبح وقت العشاء مليئًا بالدفء والراحة. وهذا التصميم من التصميمات الدارجة فى الدول الإسكندنافية طاولة بسيطة من الخشب الخفيف الفاتح بملمس ناعم .
لما يعكسه اللون الأبيض فى الغرفة من إشراق قد تحب اختيار طاولة بيضاء تملأ الغرفة بالحيوية والطاقة، كما يتميز اللون الأبيض بأنه لون مثالى لتزيين الغرفة بديكور متنوع.
يتميز التصميم بالأناقة فى كل تفاصيل الطاولة والكراسى المبطنة لتوفر راحة عند استخدامها، بجانب الإضاءة الخافتة التى توفر الهدوء والإستمتاع أثناء تناول العشاء، كما صمم مع الكراسى أريكة لتوفير مساحة أكبر وراحة أكثر عند استخدام الطاولة وصممت بتناسق مع الكراسى.
يناسب هذا التصميم أماكن العمل التى تحتاج طاولة بغرفة المكتب بين الأثاث، وتصمم الطاولة هنا من الحديد لتوفر متانة أقوى للطاولة.
يتميز تصميم الغرفة هنا بالبساطة المتناهية ويوفر اللون الأبيض إشراقة وإضاءة بكل أركان الغرفة ومن هنا كان اختيار الزجاج لطاولة العشاء مكملًا لبساطة ورقة التصميم الذى يعكسه الزجاج.
تتكون الطاولة هنا من المعدن والبلاستيك وتصمم الكراسى من الخشب والقماش المبطن فتجمع الطاولة هنا بين مواد مختلفة بملمس ومظهر مميز لتكون النتيجة تصميم فنى فريد مبهج يتماشى مع ألوان الجدران ونمط الغرفة.
فى المساحات المحدودة المفتوحة تصبح الطاولة الملتصقة بالجدار أفضل حل لتوفير المساحة بمنتهى العملية.
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