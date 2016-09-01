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9 تصميمات مميزة لطاولة السفرة

هنادى موسى هنادى موسى
ARZE SHOWROOM, Colectivo Arze Colectivo Arze غرفة السفرةطاولات
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تعد طاولات الطعام من قطع الأثاث الرئيسية التى تستخدمها الأسرة بشكل يومى ومهما كان انشغال الأفراد طوال اليوم يجتمعون على الطاولة فى أوقات العشاء لذلك من المهم اختيار الطاولة بدقة لتناسب الإستخدام اليومى المريح لأفراد الأسرة كما أن ديكور الطاولة يغير من ديكور الغرفة بأكملها فيعطى انطباع مميز للزوار والأصدقاء عند استقبالهم فى المنزل.

ولمساعدتك فى اختيار تصميم ملهم لذوقك الخاص يقدم لك (هوميفاى) 8 تصاميم مميزة ومتنوعة لطاولات الطعام.

1- طاولة مستطيلة

EN LA JUSTA MEDIDA, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura غرفة السفرة
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

الطاولات المستطيلة من أكثر التصميمات الحديثة الشائعة فى غرف العشاء والتى تناسب الغرف ذات المساحات الكبيرة. تتميز بأنها مريحة وتوفر مساحة لعدد أكبر من الكراسى وبالتالى تسع أفراد أكثر.

2- إعادة تجديد الطاولة

Departamento en el centro de la ciudad, amiko espacios amiko espacios غرفة السفرةطاولات
amiko espacios

amiko espacios
amiko espacios
amiko espacios

يمكننا دائمًا تجديد الطاولات بلمسات بسيطة مثل استخدام الباليت الخشبى ليضيف لمسة طبيعية وزاهية بهذه الألوان المليئة بالطاقة ما يجدد من  ديكور الغرفة بأكملها.

3- طاولة مستديرة

ARZE SHOWROOM, Colectivo Arze Colectivo Arze غرفة السفرةطاولات
Colectivo Arze

Colectivo Arze
Colectivo Arze
Colectivo Arze

تتميز الطاولات المستديرة بالحميمية فهى تقرب أفراد الأسرة من بعض فيصبح وقت العشاء مليئًا بالدفء والراحة. وهذا التصميم من التصميمات الدارجة فى الدول الإسكندنافية طاولة بسيطة من الخشب الخفيف الفاتح بملمس ناعم .

4- الأبيض المشرق

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP غرفة السفرة
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

لما يعكسه اللون الأبيض فى الغرفة من إشراق قد تحب اختيار طاولة بيضاء تملأ الغرفة بالحيوية والطاقة، كما يتميز اللون الأبيض بأنه لون مثالى لتزيين الغرفة بديكور متنوع.

5- أناقة

Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva غرفة السفرة
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

يتميز التصميم بالأناقة فى كل تفاصيل الطاولة والكراسى المبطنة لتوفر راحة عند استخدامها، بجانب الإضاءة الخافتة التى توفر الهدوء والإستمتاع أثناء تناول العشاء، كما صمم مع الكراسى أريكة لتوفير مساحة أكبر وراحة أكثر عند استخدام الطاولة وصممت بتناسق مع الكراسى.

6- عشاء العمل

PISOS TURISTICOS EN RAMBLA DE CATALUNYA BY HOME DECO , Home Deco Decoración Home Deco Decoración غرفة السفرة
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

يناسب هذا التصميم أماكن العمل التى تحتاج طاولة بغرفة المكتب بين الأثاث، وتصمم الطاولة هنا من الحديد لتوفر متانة أقوى للطاولة.

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7- الزجاج الرقيق

Rua das Flores, MATELIER ARQUITECTOS MATELIER ARQUITECTOS غرفة السفرة
MATELIER ARQUITECTOS

MATELIER ARQUITECTOS
MATELIER ARQUITECTOS
MATELIER ARQUITECTOS

يتميز تصميم الغرفة هنا بالبساطة المتناهية ويوفر اللون الأبيض إشراقة وإضاءة بكل أركان الغرفة ومن هنا كان اختيار الزجاج لطاولة العشاء مكملًا لبساطة ورقة التصميم الذى يعكسه الزجاج.

8- تصميم فريد

EMPAPELADOS, MANTELES, ALMOHADONES, ILUMINACION, MUEBLES & VAJILLA, Casa Feten Casa Feten غرفة السفرةطاولات
Casa Feten

Casa Feten
Casa Feten
Casa Feten

تتكون الطاولة هنا من المعدن والبلاستيك وتصمم الكراسى من الخشب والقماش المبطن فتجمع الطاولة هنا بين مواد مختلفة بملمس ومظهر مميز لتكون النتيجة تصميم فنى فريد مبهج يتماشى مع ألوان الجدران ونمط الغرفة.

9- طاولة ملتصقة بالجدار

30 m2 - BOEDO - Buenos Aires - Arg, MinBai MinBai غرفة السفرةطاولات خشب White
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

فى المساحات المحدودة المفتوحة تصبح الطاولة الملتصقة بالجدار أفضل حل لتوفير المساحة بمنتهى العملية.

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