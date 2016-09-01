9 تصميمات مميزة لطاولة السفرة

تعد طاولات الطعام من قطع الأثاث الرئيسية التى تستخدمها الأسرة بشكل يومى ومهما كان انشغال الأفراد طوال اليوم يجتمعون على الطاولة فى أوقات العشاء لذلك من المهم اختيار الطاولة بدقة لتناسب الإستخدام اليومى المريح لأفراد الأسرة كما أن ديكور الطاولة يغير من ديكور الغرفة بأكملها فيعطى انطباع مميز للزوار والأصدقاء عند استقبالهم فى المنزل.

ولمساعدتك فى اختيار تصميم ملهم لذوقك الخاص يقدم لك (هوميفاى) 8 تصاميم مميزة ومتنوعة لطاولات الطعام.