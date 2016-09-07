14 خطوة للحصول على مطبخ صغير ألترا مودرن

من أجل هؤلاء والذين يعطون إهتمام خاص لمنازلهم بجميع التفاصيل، أتينا لكم بتصاميم على طراز الألترا مودرن لإلهامكم بأفكار لتجديد المطبخ - أهم مكان في المنزل - و الذي تبدأ منه راحة قاطنية.
هناك إختيارات متعددة تجعلك في حيرة من أمرك عند الإختيار و خاصة مع صغر المساحة، فلا تدع المساجة تكون عائق لإختيار الطراز المحبب لديك، فالمطابخ على الطراز المودرن تركز أكثر على العملية مع الحفاظ على شكل سلس و بدون وجود أي زينات.
و الآن تابعونا حتى نستعرض أساليب و طرق و التي ستمكنكم تجديد المطبخ و تحويله لشكل جديد و معاصر من حيث التفاصيل والشكل واللون.
الأجهزة، الأدوات والأواني البسيطة تعطي شكلاً مميزاً للمطبخ وخاصة مع عدم توافر المساحة المناسبة.
هناك العديد من الإختيارات لسطح العمل، فهو يأتي من خامات وأشكال وألوان متعددة، و لذلك يجب أن تحرص على الإختيار المناسب. أفضل الإختيارات من حيث التكلفة هو سطح العمل من الخرسانة و أيضاً يوجد إختيارات من الرخام و الجرانيت قد تكون غير مكلفة.
من السمات المميزة للطراز المودرن هي وجود لمعة، فيمكنك الحصول عليه باستخدام السيراميك والرخام في الأرضيات، والقشرة المثبتة على الخشب في الخزانات و الكوريان أو الجرانيت لأسطح العمل.
للحصول على مطبخ أحلامك يمكنك تصميمه بحيث يحتل ركن من أركان منزلك فالمساحة الصغيرة لا يجب أن تمنعك من أن تحصل على مطبخ أحلامه.
استغل المساحة الرئسية في الحوائط لعمل رفوف للتخزين بتكلفة قليلة.
ربما تكون الألوان الداكنة أو الصارخة مميزة في حد ذاتها بالنسبة للطراز الألترا مودرن و لكن الألوان الفاتحة تعطي إنطباع بالنظافة و النقاء وأيضاً بالإتساع.
من أهم العوامل في تصميم المطابخ الألترا مودرن هي وجود إضاءة مميزة و موزعة بشكل جيد.
من مميزات المطابخ على الطراز المودرن هي العملية و سهولة التعامل مع العناصر المختلفة و التوزيع الجيد للمكونات.
من أهم العناصر في تصميم المطبخ هي وجود شفاط حتى يخلص المطبخ من الراوئح الكريهة، حيث يوجد أشكال متعددة للشفاط، و لكن أفضلهم من الناحية الجمالية هو الشفاط الموضح في هذا المثال و المصنوع من الحديد و الذي يضيف رونق رائع للمطبخ.
يمكنك عمل أجزاء كإمتداد حتى تتمكن من فتحها أو طيها عند الحاجة فقط، هذا الحل عملي جداً في المطابخ ذات المساحات الصغيرة.
راعي عمل أدراج لتخزين الأواني والأدوات مع وجود مقسمات للأدراج لاستغلال أمثل مع تقليل الفوضى.
يمكنك المزج بين عدد من الخامات لعمل تناغم جميل بين عناصر المطبخ ففي هذا المثال تم مزج الخامات الطبيعية مثل الطوب الأحمر و الخشب مع لمسة لامعة في الخزانة السوداء.
للحصول على مطبخ مميز و ذو شخصية راعي وجود لمسات فنية و مميزة ففي هذا المطبخ العناصر المميزة هي الكراسي الحمراء ذات التصميم المميز.
لاحظ كيف يمكنك استغلال المساحات وعمل رفوف بمقاسات مختلفة و خزانات بدون عمل حجب بصري و أيضاً مع عمل تصميم المطبخ وسطح عمل في ركن الفراغ على شكل حرف L.