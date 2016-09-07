الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

14 خطوة للحصول على مطبخ صغير ألترا مودرن

Marwa Hasan Marwa Hasan
Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Loading admin actions …

من أجل هؤلاء والذين يعطون إهتمام خاص لمنازلهم بجميع التفاصيل، أتينا لكم بتصاميم على طراز الألترا مودرن لإلهامكم بأفكار لتجديد المطبخ - أهم مكان في المنزل - و الذي تبدأ منه راحة قاطنية. 

هناك إختيارات متعددة تجعلك في حيرة من أمرك عند الإختيار و خاصة مع صغر المساحة، فلا تدع المساجة تكون عائق لإختيار الطراز المحبب لديك، فالمطابخ على الطراز المودرن تركز أكثر على العملية مع الحفاظ على شكل سلس و بدون وجود أي زينات.

و الآن تابعونا حتى نستعرض أساليب و طرق و التي ستمكنكم تجديد المطبخ و تحويله لشكل جديد و معاصر من حيث التفاصيل والشكل واللون.

1.مكونات صغيرة

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

الأجهزة، الأدوات والأواني البسيطة تعطي شكلاً مميزاً للمطبخ وخاصة مع عدم توافر المساحة المناسبة.

2.سطح العمل المناسب

The Workshop, Henning Stummel Architects Ltd Henning Stummel Architects Ltd مطبخ
Henning Stummel Architects Ltd

The Workshop

Henning Stummel Architects Ltd
Henning Stummel Architects Ltd
Henning Stummel Architects Ltd

هناك العديد من الإختيارات لسطح العمل، فهو يأتي من خامات وأشكال وألوان متعددة، و لذلك يجب أن تحرص على الإختيار المناسب. أفضل الإختيارات من حيث التكلفة هو سطح العمل من الخرسانة و أيضاً يوجد إختيارات من الرخام و الجرانيت قد تكون غير مكلفة.

3.ملمس لامع

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum مطبخ
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

من السمات المميزة للطراز المودرن هي وجود لمعة، فيمكنك الحصول عليه باستخدام السيراميك والرخام في الأرضيات، والقشرة المثبتة على الخشب في الخزانات و الكوريان أو الجرانيت لأسطح العمل.

4.استغل الأركان

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

للحصول على مطبخ أحلامك يمكنك تصميمه بحيث يحتل ركن من أركان منزلك فالمساحة الصغيرة لا يجب أن تمنعك من أن تحصل على مطبخ أحلامه.

5.رفوف

Kitchen remodelling in South Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen remodelling in South Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

استغل المساحة الرئسية في الحوائط لعمل رفوف للتخزين بتكلفة قليلة.

6.ألوان فاتحة

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow. homify مطبخ
homify

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow.

homify
homify
homify

ربما تكون الألوان الداكنة أو الصارخة مميزة في حد ذاتها بالنسبة للطراز الألترا مودرن و لكن الألوان الفاتحة تعطي إنطباع بالنظافة و النقاء وأيضاً بالإتساع.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

​7.وحدات إضاءة

Cedar House The Chase Architecture مطبخإضاءة
The Chase Architecture

Cedar House

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

من أهم العوامل في تصميم المطابخ الألترا مودرن هي وجود إضاءة مميزة و موزعة بشكل جيد.

8.التصميم العملي

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects مطبخ
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

من مميزات المطابخ على الطراز المودرن هي العملية و سهولة التعامل مع العناصر المختلفة و التوزيع الجيد للمكونات.

9.الموقد والشفاط

Residência Londrina 3, Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes مطبخ
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes

Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes

من أهم العناصر في تصميم المطبخ هي وجود شفاط حتى يخلص المطبخ من الراوئح الكريهة، حيث يوجد أشكال متعددة للشفاط، و لكن أفضلهم من الناحية الجمالية هو الشفاط الموضح في هذا المثال و المصنوع من الحديد و الذي يضيف رونق رائع للمطبخ.

10.خلق إمتداد

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

يمكنك عمل أجزاء كإمتداد حتى تتمكن من فتحها أو طيها عند الحاجة فقط، هذا الحل عملي جداً في المطابخ ذات المساحات الصغيرة.

11.أماكن لتخزين الأغراض المختلفة

50.2cm pull-out organiser simplehuman مطبخمخزن
simplehuman

50.2cm pull-out organiser

simplehuman
simplehuman
simplehuman

راعي عمل أدراج لتخزين الأواني والأدوات مع وجود مقسمات للأدراج لاستغلال أمثل مع تقليل الفوضى.

12.مزج بين الخامات

Interiors, John Lewis of Hungerford John Lewis of Hungerford مطبخ
John Lewis of Hungerford

Interiors

John Lewis of Hungerford
John Lewis of Hungerford
John Lewis of Hungerford

يمكنك المزج بين عدد من الخامات لعمل تناغم جميل بين عناصر المطبخ ففي هذا المثال تم مزج الخامات الطبيعية مثل الطوب الأحمر و الخشب مع لمسة لامعة في الخزانة السوداء.

13.عناصر لافته للنظر ذات شخصية

Bespoke Kitchen designed by Holloways of Ludlow Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bespoke Kitchen designed by Holloways of Ludlow

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

للحصول على مطبخ مميز و ذو شخصية راعي وجود لمسات فنية و مميزة ففي هذا المطبخ العناصر المميزة هي الكراسي الحمراء ذات التصميم المميز.

14.مطبخ صغير وعملي

Ateliê do Mestre Cervejeiro, Sarau Arquitetura Sarau Arquitetura غرفة السفرة
Sarau Arquitetura

Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura

لاحظ كيف يمكنك استغلال المساحات وعمل رفوف بمقاسات مختلفة و خزانات بدون عمل حجب بصري و أيضاً مع عمل تصميم المطبخ وسطح عمل في ركن الفراغ على شكل حرف L.

أفكار عصرية لأسطح المطابخ
ما رأيك في هذه المطابخ؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً