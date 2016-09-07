14 خطوة للحصول على مطبخ صغير ألترا مودرن

من أجل هؤلاء والذين يعطون إهتمام خاص لمنازلهم بجميع التفاصيل، أتينا لكم بتصاميم على طراز الألترا مودرن لإلهامكم بأفكار لتجديد المطبخ - أهم مكان في المنزل - و الذي تبدأ منه راحة قاطنية.

هناك إختيارات متعددة تجعلك في حيرة من أمرك عند الإختيار و خاصة مع صغر المساحة، فلا تدع المساجة تكون عائق لإختيار الطراز المحبب لديك، فالمطابخ على الطراز المودرن تركز أكثر على العملية مع الحفاظ على شكل سلس و بدون وجود أي زينات.

و الآن تابعونا حتى نستعرض أساليب و طرق و التي ستمكنكم تجديد المطبخ و تحويله لشكل جديد و معاصر من حيث التفاصيل والشكل واللون.