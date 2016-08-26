مقالات الاسبوع الأكثر مشاهدة وإعجاباً

نستعرض لكم خمسة مقالات هي الأكثر قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.
سنقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم الجمعة وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.
عند زيارتك لأي فندق، ستجد أن المدخل قد احتل الاهتمام الأكبر من حيث التصميم، حيث الفخامة والأصالة والراحة، لأنهم يعلمون جيدًا أن المدخل هو عنوان المكان، وهو كذلك عنوان منزلك، وتستطيع أنت أيضًا أن تجعله بفخامة المداخل الفندقية، فقط باتباع بعض الحيل البسيطة في تلك التصميمات.
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إذا كان لديك فراغ خارجي أو فناء صغير تريد تحويله إلى حديقة ولكن المساحة الصغيرة دائماً تحبطك، جئنا لك اليوم بأفكار متعددة للحدائق الصغيرة و التي تتيح لك إقتباس بعض الأفكار للإستفادة من المساحات الصغيرة، لعمل حديقتك الصغيرة واستغلالها في زراعة النباتات المختلفة، ربما لتكون مصدر للأعشاب الطازجة و التي يمكنك إستخدامه في مطبخك، فإستعد الآن لتذهب معنا في جولة خضراء و مثمرة..
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مع ازدياد قدرة مُصممي الديكور الرائعة على الإبداع بأفكارهم المبتكرة وتطور التصميمات يوم بعد يوم بما يتناسب مع كل المساحات.. لم تَعدُ المساحات الصغيرة أزمة مُلِحة بعد اليوم تؤرق الكثيرين!، لأن التعامل معها بشكل ذكي تغلب بنجاح فائق على أي مساحة مهما كانت صغيرة.
ومن هنا.. نعرض لكم 6 نماذج متكاملة ومبهرة للمطابخ والتي رغم صغر حجمها تظهر بمظهر مريح ومنمق شديد الترتيب لتؤكد لنا الإبداع اللامتناهي!
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نأخذكم اليوم في رحلة إلى مدينة تشانغ وون، في كوريا الجنوبية، للتجول داخل شقة عصرية حديثة، تتمتع بذوق أنيق، لنكتشف كيف كانت قبل أن تقوم شركة Seven Design، بإنقاذها وتحويلها من مجرد مساحة كئيبة رثة، إلى تلك الشقة العصرية. لنبدأ جولتنا..
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