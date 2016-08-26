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مقالات الاسبوع الأكثر مشاهدة وإعجاباً

جحا جحا
K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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نستعرض لكم خمسة مقالات هي الأكثر قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

سنقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم الجمعة وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

10 تصميمات لمداخل على النمط الفندقي

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

عند زيارتك لأي فندق، ستجد أن المدخل قد احتل الاهتمام الأكبر من حيث التصميم، حيث الفخامة والأصالة والراحة، لأنهم يعلمون جيدًا أن المدخل هو عنوان المكان، وهو كذلك عنوان منزلك، وتستطيع أنت أيضًا أن تجعله بفخامة المداخل الفندقية، فقط باتباع بعض الحيل البسيطة في تلك التصميمات.

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13 فكرة لغرفة خلع الملابس ملائمة للمساحات الصغيرة

The Living Cube, Till Könneker Till Könneker غرفة المعيشةمخزن
Till Könneker

Till Könneker
Till Könneker
Till Könneker

الخزانة هي المساحة التي لا غنى عنها في منزلك، ويجب أن تكون منظمة وترتيب الملابس بها بطريقة سهلة تجعلها متاحة دائمًا، ولذلك جمعنا لك في هذا الموضوع 13 فكرة لغرفة خلع الملابس ملائمة للمساحات المحدودة دعنا نعرض عليك كل فكرة على حدى.

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20 فكرة لحدائق صغيرة يمكنك تنفيذها في منزلك

Knightsbridge Roof Terrace - Aralia Garden Design Aralia مساحات تجارية حجر Grey محلات تجارية
Aralia

Knightsbridge Roof Terrace – Aralia Garden Design

Aralia
Aralia
Aralia

إذا كان لديك فراغ خارجي أو فناء صغير تريد تحويله إلى حديقة ولكن المساحة الصغيرة دائماً تحبطك، جئنا لك اليوم بأفكار متعددة للحدائق الصغيرة و التي تتيح لك إقتباس بعض الأفكار للإستفادة من المساحات الصغيرة، لعمل حديقتك الصغيرة واستغلالها في زراعة النباتات المختلفة، ربما لتكون مصدر للأعشاب الطازجة و التي يمكنك إستخدامه في مطبخك، فإستعد الآن لتذهب معنا في جولة خضراء و مثمرة.. 

رابط المقال هنا

6 مطابخ متكاملة.. صغيرة ومبهرة!

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

مع ازدياد قدرة مُصممي الديكور الرائعة على الإبداع بأفكارهم المبتكرة وتطور التصميمات يوم بعد يوم بما يتناسب مع كل المساحات.. لم تَعدُ المساحات الصغيرة أزمة مُلِحة بعد اليوم تؤرق الكثيرين!، لأن التعامل معها بشكل ذكي تغلب بنجاح فائق على أي مساحة مهما كانت صغيرة.

ومن هنا.. نعرض لكم 6 نماذج متكاملة ومبهرة للمطابخ والتي رغم صغر حجمها تظهر بمظهر مريح ومنمق شديد الترتيب لتؤكد لنا الإبداع اللامتناهي!

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قبل وبعد: من مساحة كئيبة إلى شقة عصرية أنيقة

반지대동 그린파크 , 디자인세븐 디자인세븐
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

نأخذكم اليوم في رحلة إلى مدينة تشانغ وون، في كوريا الجنوبية، للتجول داخل شقة عصرية حديثة، تتمتع بذوق أنيق، لنكتشف كيف كانت قبل أن تقوم شركة Seven Design، بإنقاذها وتحويلها من مجرد مساحة كئيبة رثة، إلى تلك الشقة العصرية. لنبدأ جولتنا..

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12 فكرة لأرضيات مدهشة

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