7 أفكار لصنابير وأحواض رائعة لمنزلك

يبدو هذا الحوض كخشبي، ولكنه في واقع الأمر من الرخام ومطلي باللون البني كي يشبه الخشب، أنيق جذاب غير تقليدي، فلن تجد مثله كثير، وروح الاختلاف مطلوبة في كل شيء وهي ما تعطي أناقة وجمال وعصرية للأشياء من حولنا.

يأتي خلف هذا الحوض الجدار الذي يتكون من قطع سيراميك صغيرة يخرج منها صنبور المياه التقليدي جدًا الذي يُفتح ويُغلق عن طريق لفه يمينًا وشمالًا، ومراّة كبيرة فوقه تعطي اتساع للمكان.