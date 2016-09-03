7 أفكار لصنابير وأحواض رائعة لمنزلك

تعد الصنابير والأحواض من أساسيات منزلك، وبالخصوص حمامك، فإن كنت ترغب في حمام أنيق وعصري فإنه يتحتم عليك أن تمده بما هو جديد وتعطيه ما يميزه من التصميمات الحديثة، وتعد عصرية تصميمات الحمام من الاتجاهات التي تثير انتباه العالم كله الاّن، فيجب أن يكون حمام منزلك على نفس القدر من جمال وروعة بيتك وأثاثه، وربما يكون في الحمام أغراض وأشياء كثيرة يمكننا لحديث عنها في مقالات أخرى، إلا إننا نسلط الضوء في هذا المقال على عدة أفكار جديدة لصنابير وأحواض رائعة لمنزلك.
يبدو هذا الحمام متسع على الرغم من ضيقه الحقيقة وصغرالمساحة المُصمم به، إلا ان حسن تنظيمه يجلعه أنيق بما يكفي للتغاضي عن صغره، ويأتي الحوص الصغير على شكل نصف كره من السيراميك الأبيض في منتصف سطح رخامي عريض أبيض اللون أيضَا، وصنبور المياه الأنيق الذي يخرج من المراّه بشكل مبهر ليصب دخل الحوض. يأتي هذا في حمام رائع من أرضية خشبية وجدران سيراميكية منقوشة.
يجتمع في هذا التصميم سيد الألوان
الأسود مع صفاء اللون
الأبيض في تصميم لحوض سيراميكي صغير، لا يصله بالأرض شيء ولا يفضله عنها إلا فراغ، مثبت تمامًا في الحائط ومنقسم إلى جزئين، الأول يعتبر سطح سيراميكي أسود ويعلوه الحوض الأبيض نفسه إلى جانب الصنبور المعدني البسيط الغير متكلف، في هذا التصميم الرائع العصري الذي يتناسب مع ديكورات عصرية لبيتك، نجد حمامًا أنيق ومريح تغمره روح البساطة والحيوية بأرضية سيراميكية وجدران خرسانية بيضاء.
هذا التصميم العصري الرائع للحمام الأنيق الذي استطاع في مساحة صغيرة أن يسلك طريق الأناقة والبساطة، حيث تم تصميم الحوض على شكل
بئر غويط وكبير من الرخام الرمادي اللون، ويعلوه الصنبور المعدني الصغير، كم يبدو هذا رائع وأنيق، كل هذا في حمام بسيط وصغير من أرضية وجدرانرخامية وجزء زجاجي منفصل للاستحمام.
لنرى كم هو مدهش أن يتم تصميم الحوض على شكل مجموعة من الصناديق الرخامية باللون البيج الفاتح، ربما لم ترى مثله مسبقًا، إضافة إلى صنبور المياه المُصمم بالضغط، حيث أنه يعمل عندما تقوم بالضغط عليه من أعلى، ليتخذ الحوض جانب صغير من جوانب الحمام، ليبدو أنيق وغير تقليدي يتناسب مع ألوان الحمام الرائعة التي تظهر في الأرضية السيراميكية البيضاء والجدران الخرسانية البيج والمراّه الكبيرة التي تملىء الجدار أعلى الحوض وتعطي أناقة للحمام.
يبدو هذا الحمام غاية في الروعة، فبالرغم من الجدار الحجري الرائع الذي يعطيه طابع كلاسيكي بعض الشيء، إلا أنه عصري حديث متطور وأكثر ما يميزه هو الحوض البيضوي المستدير المعلق في الجدار الحجري للحمام، ويبدو الحمام في الأصل منقسم إلى نصفين جانب للاستحمام وجانب اّخر لبقية أغراض الحمام نفسه، إلى جانب ذلك فإنه يتألق بالأرضية السيراميكية البيضاء والسقف الخرساني الأبيض الرصع بوحدات الإضاءة الصغيرة.
يبدو هذا الحوض كخشبي، ولكنه في واقع الأمر من الرخام ومطلي باللون البني كي يشبه الخشب، أنيق جذاب غير تقليدي، فلن تجد مثله كثير، وروح الاختلاف مطلوبة في كل شيء وهي ما تعطي أناقة وجمال وعصرية للأشياء من حولنا.
يأتي خلف هذا الحوض الجدار الذي يتكون من قطع سيراميك صغيرة يخرج منها صنبور المياه التقليدي جدًا الذي يُفتح ويُغلق عن طريق لفه يمينًا وشمالًا، ومراّة كبيرة فوقه تعطي اتساع للمكان.
يبدو كلاسيكي هذا الحوض ومدهش في نفس الوقت، بالتأكيد فقد تم تصميمه من الحجارة العادية على هيئة صندوق كبير مثبت في الجدار ويستند من الجانبين على لوح خشبي عريض يصل إلى الحائط من الجانبين، ويعلوه صنبورالمياه التقليدي والكلاسيكي جدًا، فيما يأخذنا هذا الحمام بتصميمه للعصور القديمة، حيث الكرسي الخشبي ذو النقشة الكلاسيكية والمراّة التي يجملها إطار خشبي عتيق، إلى جانب جدران الحمام الخرسانية الرمادية.
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