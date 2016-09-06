مواد رخيصة لبناء منزل رائع

لرفع الجدران أمامك ثلاث خيارات لا رابع لهما وهما الطوب المصنوع من الطين، الخزف، والكتل الخرسانية المجوفة، في حالة استخدام الطوب يجب أن يكون سمك الجدران 30 سم، وإذا كانت من القطع الخزفية أو الكتل الخرسانية يكون سمكها 20 سم جتى تصبح عازلة للصوت والحرارة بشكل جيد .

جدار الطوب المشترك يوفر مزايا كبير وعزل جيد عن الجدارالطوب الأجوف، لكن المتر المربع منه أغلى حوالي 40% عن الجدار الأجوف وذلك لأنه يستغرق وقت أطول في بناءه، وتضمن الجدارن المبنية من الطوب تهوية جيدة للمكان .