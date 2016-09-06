مواد رخيصة لبناء منزل رائع

امتلاك منزل هو أحد أهم الأهداف التي يسعى إليها أي شخص، لكن الأمر مكلف للغاية ويحتاج إلى وقت كبير كي يتحقق، الأمر لن يكن بكل هذه الصعوبة مع هوميفاي نوفر مواد البناء الرخيصة كثيرة والأفكار كثيرة لبناء منزل متين وغير مكلف، لذلك نجمع لك في هذا الموضوع نصائح الخبراء لبناء منزل غير مكلف .
لرفع الجدران أمامك ثلاث خيارات لا رابع لهما وهما الطوب المصنوع من الطين، الخزف، والكتل الخرسانية المجوفة، في حالة استخدام الطوب يجب أن يكون سمك الجدران 30 سم، وإذا كانت من القطع الخزفية أو الكتل الخرسانية يكون سمكها 20 سم جتى تصبح عازلة للصوت والحرارة بشكل جيد .
جدار الطوب المشترك يوفر مزايا كبير وعزل جيد عن الجدارالطوب الأجوف، لكن المتر المربع منه أغلى حوالي 40% عن الجدار الأجوف وذلك لأنه يستغرق وقت أطول في بناءه، وتضمن الجدارن المبنية من الطوب تهوية جيدة للمكان .
الأرضية الخرسانية المصقولة هي الخيار الأكثر طلبًا في العشر سنوات الأخيرة في المشاريع الصناعية، وتستخدم هذه الأرضيات في الكنائس، المصانع، المطارات، المدارس، وفي منزلنا أيضًا .
نظام الدريوال هو نظام الهيكل المعدني الصلب المجلفن والحوائط الداخلية الجافة والأسمنت للمناطق الرطبة والذي يستخدم في غرف المنزل مثل المطابخ والحمامات، والتي تسهل تقسيم مثل هذه الغرف، والتي يمكن تثبيتها بطريقة بسيطة جدًا، وهي برسم خط بسيط على السطح ووضع قضبان فولاذية في مكان محدد، والتي يجب أن تكون مثبتة بمسامير، ثم توضع بعدها قضبان أخرى عمودية ويوضع الحصى بجانب الهيكل المعدني وعلى الجانب الآخر يوضع الهيكل الصخري، في النهاية يوضع شريط الدريوال في مفاصل الجدار .
هناك مواد يمكن أن تصبح سقف دائم في الأماكن الريفية يمكن أن تصل إلى مائة عام مثل النحاس والزنك، والزنك خصوصًا لا يحتاج إلا تجديد أوصيانة طوال فترة استخدامه وهو أيضًا مقاوم للتآكل، كما أنه يعاد تدويره بعد استخدامه، كل هذا يجعل الاختيار يقع عليه في بناء أسقف المنازل.
OSB هو نظام يستخدم لتدعيم المباني بطريقة سريعة وغير مكلفة، وذلك بوضع رقائق من الخشب وتجميعها بين الطبقات المتقاطعة سواء كانت في الجدران الداخلية أو الفواصل، لزيادة قوة وصلابة المبنى .
الهياكل المعدنية المصنوعة من الصلب جزء أساسي من بناء المنزل، ويعادل تقريبًا تكلفة المواد الأخرى التقليدية ولكن تكاليف بناءها تختلف عن المواد الأخرى لأنها تستغرق وقت أطول لذلك تكلفة العمالة تزيد، لكن عند مقارنتها بالهياكل الخشبية والفولاذية فلا يمكن نكران أنها الأفضل فهي لا تتعفن أو تتشوه.
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