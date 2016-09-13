10 تصاميم بانيو للحمامات الصغيرة

البانيو جزء أساسي من غرفة الحمام حتى وأن توفرت له بدائل مؤخرًا مثل غرفة الاستحمام ألا أن هذا البديل لما يجرؤ على احتلال مكانة البانيو في الحمام وظهر بدور المكمل أو المساعد، لكن في حال إن حمامك محدود المساحة وإصرارك على امتلاك بانيو به فالأمر ممكن أن يكون مزعج بالنسبة لك لكن مع هوميفاي لا يوجد أي شيء مزعج أو مستحيل، لذا جمعنا لك 10 تصاميم أنيقة لبانيو الحمامات الصغيرة .
زاوية صغير من غرفة حمامك يمكن أن تكون مساحة رائعة لتضم بانيو وحوض صغير، وعلى الرغم من صغر المساحة إلا أنها مليئة بالحياة والبهجة، واللون الأصفر جعل التصميم مشرق جدًا بالإضافة إلى الأخضر الذي أضاف لمسة من الطبيعة إلى الحمام.
لعلك لم ترى حمام بهذه المساحة من قبل وعلى الرغم من ذلك لم يستغنى الخبراء عن البانيو في هذه الغرفة، ويمكن أن يرجع ذلك إلى أن سقف هذه الغرفة منحدر فلا يسمح باستيعاب غرفة استحمام لذلك اعتمدوا على البانيو تحت السقف المفتوح مباشرة .
الحزء الأمامي من هذا البانيو مزود بأرفف يمكنك وضع عليها الشامبو وأي شيء ستحتاج إليه أثناء استحمامك إذا كانت المساحة محدودة لديك، كما أن اللون الأصفر خلق جو جديد في غرفة الحمام .
قد يبدو لك هذا التصميم من الوهلة الأولى أنه تقليدي جدًا، لكنه ليس كذلك فهو لم يأخذ شكل محدد بل مصمم على حسب المساحة مابين الجدار والحوض، وعلى الرغم من المساحة المحدودة إلا أن الخبراء استطاعوا إيجاد البانيو المناسب لهذه الغرفة.
كان من الممكن أن تكون المساحة بين الجدارين مساحة مهدرة لكن مع الخبراء المحترفين لا يوجد أي شيء مهدر وكل شيء يتم استغلاله أفضل استغلال، وهذا الحوض ملائم جدًا للمساحات الصغيرة يمكن الاستفادة من أي ركن فارغ في الحمام ووضعه فيه.
الخبراء لم يوفروا بانيو مميز للحمامات الصغيرة وحسب بل برعوا أيضًا في جعل هذه الحمامات مميزة جدًا ومريحة للغاية.
حوض الاستحمام هنا لم يكن عاديًا بل هو عبارة عن بانيو سبا لضمان الاسترخاء والاستمتاع أثناء الاستحمام كل هذا في مساحة محدودة جدًا.
في حالة أن حمامك صغير المساحة ولا يأخذ شكل محدد يمكن أن تتخيل هذا أنه عيب لكن مع خبراء هوميفاي فأنه ميزة كبيرة يمكن استغلالها في تصميم بانيو ملائم لمساحة صغيرة من الممكن أن تكون مهدرة .
تصميم هذا البانيو يبدو بسيط لكنه مميز جدًا فو لا يأخذ شكل محدد، ومصمم بشكل يسمح لك بأن تتعامل معه على أنه غرفة استحمام ومتى أردت أن تأخذ قسط من الراحة في يومك فأنه بانيو مريح جدًا للاسترخاء .
غرفة الحمام تبدو بسيطة جدًا وكذلك البانيو تصميم بسيط لكنه غير تقليدي، إطاره الخارجي باللون البيج نفس لون طلاء الحمام ومن الداخل سيراميك أبيض وعلى الرغم من صغر مساحة الحمام إلا أن البانيو لا يعتبر صغير ومساحته معقولة .
هذا التصميم حديث جدًا وغير تقليدي يمكن أن تكون هذه المرة الأولي التي تراه فيه، ودمج بين الحوض والبانيو في نفس المساحة، كما أن البانيولم يقتصر على كونه بانيو فقط بل يمكن اعتباره غرفة استحمام أيضًا .
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