10 تصاميم بانيو للحمامات الصغيرة

البانيو جزء أساسي من غرفة الحمام حتى وأن توفرت له بدائل مؤخرًا مثل غرفة الاستحمام ألا أن هذا البديل لما يجرؤ على احتلال مكانة البانيو في الحمام وظهر بدور المكمل أو المساعد، لكن في حال إن حمامك محدود المساحة وإصرارك على امتلاك بانيو به فالأمر ممكن أن يكون مزعج بالنسبة لك لكن مع هوميفاي لا يوجد أي شيء مزعج أو مستحيل، لذا جمعنا لك 10 تصاميم أنيقة لبانيو الحمامات الصغيرة .