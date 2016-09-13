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10 تصاميم بانيو للحمامات الصغيرة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
VASCA JOY , arlexitalia arlexitalia حمام دوش وأحواض إستحمام
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البانيو جزء أساسي من غرفة الحمام حتى وأن توفرت له بدائل مؤخرًا مثل غرفة الاستحمام ألا أن هذا البديل لما يجرؤ على احتلال مكانة البانيو في الحمام وظهر بدور المكمل أو المساعد، لكن في حال إن حمامك محدود المساحة وإصرارك على امتلاك بانيو به فالأمر ممكن أن يكون مزعج بالنسبة لك لكن مع هوميفاي لا يوجد أي شيء مزعج أو مستحيل، لذا جمعنا لك 10 تصاميم أنيقة لبانيو الحمامات الصغيرة .  

1- بانيو مبهج

Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR حمام
Stach &amp; Daiker GbR

Stach & Daiker GbR
Stach &amp; Daiker GbR
Stach & Daiker GbR

زاوية صغير من غرفة حمامك يمكن أن تكون مساحة رائعة لتضم بانيو وحوض صغير، وعلى الرغم من صغر المساحة إلا أنها مليئة بالحياة والبهجة، واللون الأصفر جعل التصميم مشرق جدًا بالإضافة إلى الأخضر الذي أضاف لمسة من الطبيعة إلى الحمام.  

2- بانيو بيضاوي

Luxuriöse freistehende Badewannen für edle Badezimmer, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام دوش وأحواض إستحمام White
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

لعلك لم ترى حمام بهذه المساحة من قبل وعلى الرغم من ذلك لم يستغنى الخبراء عن البانيو في هذه الغرفة، ويمكن أن يرجع ذلك إلى أن سقف هذه الغرفة منحدر فلا يسمح باستيعاب غرفة استحمام لذلك اعتمدوا على البانيو تحت السقف المفتوح مباشرة . 

3- بانيو وخزانة

VASCA JOY , arlexitalia arlexitalia حمام دوش وأحواض إستحمام
arlexitalia

arlexitalia
arlexitalia
arlexitalia

الحزء الأمامي من هذا البانيو مزود بأرفف يمكنك وضع عليها الشامبو وأي شيء ستحتاج إليه أثناء استحمامك إذا كانت المساحة محدودة لديك، كما أن اللون الأصفر خلق جو جديد في غرفة الحمام .

4- بانيو عملي

homify حمام دوش وأحواض إستحمام
homify

homify
homify
homify

قد يبدو لك هذا التصميم من الوهلة الأولى أنه تقليدي جدًا، لكنه ليس كذلك فهو لم يأخذ شكل محدد بل مصمم على حسب المساحة مابين الجدار والحوض، وعلى الرغم من المساحة المحدودة إلا أن الخبراء استطاعوا إيجاد البانيو المناسب لهذه الغرفة

5- استغلال المساحات

施工例写真, フォンテトレーディング株式会社 フォンテトレーディング株式会社 حمام دوش وأحواض إستحمام
フォンテトレーディング株式会社

フォンテトレーディング株式会社
フォンテトレーディング株式会社
フォンテトレーディング株式会社

كان من الممكن أن تكون المساحة بين الجدارين مساحة مهدرة لكن مع الخبراء المحترفين لا يوجد أي شيء مهدر وكل شيء يتم استغلاله أفضل استغلال، وهذا الحوض ملائم جدًا للمساحات الصغيرة يمكن الاستفادة من أي ركن فارغ في الحمام ووضعه فيه. 

6- بانيو سبا

DW 1802, K-BATH K-BATH حمام دوش وأحواض إستحمام
K-BATH

K-BATH
K-BATH
K-BATH

الخبراء لم يوفروا بانيو مميز للحمامات الصغيرة وحسب بل برعوا أيضًا في جعل هذه الحمامات مميزة جدًا ومريحة للغاية.

حوض الاستحمام هنا لم يكن عاديًا بل هو عبارة عن بانيو سبا لضمان الاسترخاء والاستمتاع أثناء الاستحمام كل هذا في مساحة محدودة جدًا. 

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7- بانيو الزاوية

homify حماممغاسل
homify

homify
homify
homify

في حالة أن حمامك صغير المساحة ولا يأخذ شكل محدد يمكن أن تتخيل هذا أنه عيب لكن مع خبراء هوميفاي فأنه ميزة كبيرة يمكن استغلالها في تصميم بانيو ملائم لمساحة صغيرة من الممكن أن تكون مهدرة . 

8- تصميم فريد

Dusche, Badewanne – oder beides?, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

تصميم هذا البانيو يبدو بسيط لكنه مميز جدًا فو لا يأخذ شكل محدد، ومصمم بشكل يسمح لك بأن تتعامل معه على أنه غرفة استحمام ومتى أردت أن تأخذ قسط من الراحة في يومك فأنه بانيو مريح جدًا للاسترخاء . 

9- بانيو بسيط لكنه غير تقليدي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

غرفة الحمام تبدو بسيطة جدًا وكذلك البانيو تصميم بسيط لكنه غير تقليدي، إطاره الخارجي باللون البيج نفس لون طلاء الحمام ومن الداخل سيراميك أبيض وعلى الرغم من صغر مساحة الحمام إلا أن البانيو لا يعتبر صغير ومساحته معقولة .  

10- بانيو أم غرفة استحمام؟!

Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR حمام
Stach &amp; Daiker GbR

Stach & Daiker GbR
Stach &amp; Daiker GbR
Stach & Daiker GbR

هذا التصميم حديث جدًا وغير تقليدي يمكن أن تكون هذه المرة الأولي التي تراه فيه، ودمج بين الحوض والبانيو في نفس المساحة، كما أن البانيولم يقتصر على كونه بانيو فقط بل يمكن اعتباره غرفة استحمام أيضًا . 

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