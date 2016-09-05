الأسوار في منزلك.. لضمان عنصريّ الحماية والأمان

ليس هناك جدال على أن الأسوار وخاصة المصنوعة من المعادن من العناصر الهامة التي تضمن لأي منزل على وجه الأرض عنصري الحماية والأمان، فـ بوجودها تكون مطمئنًا على جميع أفراد أسرتك وتحديدًا أطفالك، خاصة إن اعتادوا على المرح بشكل يومي في باحة المنزل.
ولأن اهتمامك بتصميم سور متين يعمل على تقليل فرص اقتحام المنزل وتعرض أسرتك للخطر أو سرقة أيٍ من مقتنياته الثمينة، لابد ألا تتردد في الاستعانة بها، وفي هذا الشأن سنعرض عليك فيما يلي أفكار مذهلة يمكنك اتباعها الآن..
في ظل ازدياد حالات الاقتحام والسرقة وكذلك ظاهرة ضياع الأطفال، باتت هناك حاجة ملحة لتوفير عناصر للحماية والأمان في المنازل لدى الكثيرين، وبالتالي لجأ أصحاب الفيلات الكبيرة لتنفيذ أكثر من وسيلة ليظلوا مطمئنين على أسرهم خلال فترات غيابهم عن بيوتهم، كإحاطة الفيلا بالكامل بمجموعة قضبان حديدية لا تكاد تنتهي، واللجوء لـجدران خرسانية بتصميم مرتفع يصعب تخطيها كالموضحة هنا، مما يضمن حماية أطفالهم وهم يلعبون في إطار الحدائق الخارجية للفيلات المحاطة بجدران وقضبان تمنعهم من الخروج، وتمنع أي سارق من مجرد التفكير في التسلل إلى الداخل!
بيت على الطراز الريفي، أبوابه ونوافذه الخارجية تعد عاملًا هامًا في أناقة واجهته البسيطة حيث أبرز كلاهما جمالها بتلك اللمسة الخشبية التي ميزتهم. لا يمكن أن تلتفت هنا إلى ما يتوفر بهذا المنزل من عنصر للأمان تجسد ببساطة في مجموعة من القضبان الحديد الرفيعة غلفت زجاج الباب بنصفه العلوي، الأمر الذي يقلل من احتمالية سرقة أو اقتحام هذا المنزل وبالتالي حماية قاطنيه.
حرص المهندس المعماري بشكل كبير على ألا يُفقِد الواجهة أي عنصر من عناصر جمالها، فلجأ لقضبان حديدية بتصميم كلاسيكي فاخر متداخل التفاصيل، كما لجأ أيضًا لتزيين ساحة المنزل الخارجية بمجموعة من النباتات الخضراء المميزة التي بثت الحيوية في أرجاء المكان.
وكما وضحنا في النموذج السابق، أحيانًا يتم اللجوء لأداتين معًا لضمان توفير عنصر الأمان بالمنزل، وهذا النموذج خير مثال على الاستعانة بكلًا من القضبان الحديدية والجدران الخرسانية في تأمين المنزل بساحته الخارجية.
السياج، السور، الجدار ضروري عندما يكون لديك حديقة أمامية وتشعر بالحاجة للحفاظ على سلامة، للسلامة، اللياقة، لمنع الكلاب من الجيران جعل الأشياء الخاصة قليلا في الحديقة الخاصة بك أو لأي سبب من الأسباب . كل الأسباب صالحة وجميع المنازل تستحق التصميم الذي يجعلهم سعداء… بما في ذلك تلك التفاصيل التي تترك في كثير من الأحيان للنهاية، ولكن في النهاية تحدد بصمة للمجلس بكامل هيئته. الدفاع محيط في المنزل. إلى الأمام!
في هذا النموذج، جمع المهندس المعماري بين الأناقة والعملية، أناقة الشباك وجمال لونه المبهج، وعملية التصميم في الاستعانة بأربع ضلف لمزيد من الحماية، 2 منهم مُصمَتين ليس بهم أي منفذ!، و2 أخرتين مغلفتين بمزيج من الزجاج وأعمدة من الخشب.
وعلى مرمى البصر، نجد بقية تصميمات نوافذ ومداخل هذا المنزل تتمتع بعاملي الأمان والأناقة رغم اختلاف تصميم كل منهم على حدة.
للخروج عن المألوف وكل ما هو متعارف عليه، قام مصمم هذا الجدار المحاوط لإحدى المنازل بتصميم مجموعة نوافذ دائرية الشكل بهدف تزيينه وغلفها بمادة خرسانية سميكة ثم جعلها مغطاة بشريحة حديد مفرغ في هيئة زهرة بسيطة بأربعة فروع تسمح لمن بالخارج أن يلمح تصميم الفيلا الخارجي ولكنها تحجم من قدرته على اجتياز النافذة والمرور إلى الداخل..
جدران خشبية في نسختها الحديثة تستخدم غالبًا لتحديد إطار المنزل وتزيين واجهته أكثر من كونها عامل يوفر الأمان والخصوصية خصوصًا في حال تصميمها بارتفاع قصير. من حيث الشكل الجمالي فهي رائعة، كما أنها تضفي على المنزل روح المناطق الريفية وذلك من خلال هذه البوابة الخشبية المزدوجة..
كما نرى في هذ النموذج المختلف!، اليوم يمكننا العثور على مجموعة متنوعة ومذهلة من تصاميم القضبان، سواء الكلاسيكية منها أو العصرية وربما الاثنين في تصميم واحد مميز!
لم تجبر هذه النافذة الطويلة مصمم ذلك المنزل على إغلاقها بضلفة مصمتة تحرم الغرفة من جمال المنظر الخارجي وما يتمتع به من خضرة مع نسمات الهواء العليل، بل أظهر قدرته ومهاراته الإبداعية في إغلاق النافذة بشكل ذكي من خلال الاستعانة بمجموعة قضبان وخطوط نقية وبسيطة ملتوية بعض الشئ وهذا سر تميزها واختلافها.
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