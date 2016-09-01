10 أفكار للإضاءة فى غرف النوم

تمثل غرفة النوم مكان الراحة والإسترخاء فى المنزل، فنحرص على تصميمها بتفاصيل دقيقة تحقق لنا الراحة والدفء ومنها تصميم إضاءة مناسبة للغرفة تعزز من الإسترخاء والراحة وتجدد طاقتنا أيضًا.
فاختيار نمط الإضاءة يحدد تأثيرها على الغرفة لذلك قد نحتاج لدمج أكثر من نوع إضاءة لتحقيق الوظائف المختلفة من قراءة لإستجمام وفى نفس الوقت نختار إضاءة تضفى ديكور مميز على الغرفة.
رغم توزيع الإضاءة على الجدران والسقف والأرضية إلا أنها لا تشكل إزعاجًا نتيجة استخدام نمط الإضاءة البسيط ما يوفرك لك راحة ويجدد طاقتك وتستطيع قضاء وقت أكبر بالغرفة للقراءة أو الإستجمام بدون الحاجة لأنوار قوية.
غرفة نومك هى كل تفاصيل ذوقك الشخصى لتحصل على غرفة مريحة وأنيقة، يمكنك تخصيص مكان للقراءة أو الجلوس بغرفتك فتصمم له إضاءة بتركيز أقوى بجانب الإضاءة الهادئة الخاصة بالنوم أو الإسترخاء.
فى حالة وجود أكثر من سرير مشترك سيكون من العملى وجود إضاءة مشتركة فى المنتصف بجانب إضاءة منفصلة لكل سرير يمكن التحكم بها.
تعتمد معظم التصميمات الحديثة بغرف النوم على تركيب إضاءة خافتة بالجدران يسهل إغلاقها وفتحها من السرير لتوفر ميزة أساسية وهى الراحة والتصميم المميز أيضًا.
لا شك أن الإضاءة الطبيعية تجدد من الطاقة خلال النهار وتملأ الغرفة بجو من الدفء كما أن اختلاف زوايا الإضاءة يوزعها داخل الغرفة بتدرج منوع.
فى وجود رضيع بالغرفة تحتاجين إلى الإستيقاظ مرات متعددة خلال اليوم، لذلك وجود إضاءة متوسطة سيساعدك على التعامل بسهولة وراحة والعودة للنوم بهدوء.
تركيب وحدات إضاءة أعلى السرير يجعل الإضاءة مركزة عليه بجانب إضاءة الأباجورات، ما يوفر إضاءة هادئة ومركزة فى نفس الوقت.
الديكور الرائج فى معظم المنازل الآن يتبع نمط المينمال ويشمل ذلك استخدام النمط المناسب للإضاءة بكل ركن فى الغرفة وفى المنزل. ويمكن أن تلجأ للأستعانة بمهندس تصميم داخلى ليساعدك فى تحديد نمط الإضاءة المناسب لكل غرفة.
تظل وحدات الأباجورات أبسط وأهدأ أنواع الإضاءة الشائعة فى غرف النوم والتى تؤدى وظيفتها بأبسط الإمكانيات والتكاليف.
يساعدك هذا النمط على الخلود إلى النوم بمنتهى السهولة لما يوفره من جو هادىء ودافىء ورومانسى أيضًا.
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