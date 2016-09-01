10 أفكار للإضاءة فى غرف النوم

تمثل غرفة النوم مكان الراحة والإسترخاء فى المنزل، فنحرص على تصميمها بتفاصيل دقيقة تحقق لنا الراحة والدفء ومنها تصميم إضاءة مناسبة للغرفة تعزز من الإسترخاء والراحة وتجدد طاقتنا أيضًا.

فاختيار نمط الإضاءة يحدد تأثيرها على الغرفة لذلك قد نحتاج لدمج أكثر من نوع إضاءة لتحقيق الوظائف المختلفة من قراءة لإستجمام وفى نفس الوقت نختار إضاءة تضفى ديكور مميز على الغرفة.