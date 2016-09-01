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10 أفكار للإضاءة فى غرف النوم

هنادى موسى هنادى موسى
Lámparas-Fotoambientes, Class Iluminación Class Iluminación غرفة نومإضاءة Black
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تمثل غرفة النوم مكان الراحة والإسترخاء فى المنزل، فنحرص على تصميمها بتفاصيل دقيقة تحقق لنا الراحة والدفء ومنها تصميم إضاءة مناسبة للغرفة تعزز من الإسترخاء والراحة وتجدد طاقتنا أيضًا.

فاختيار نمط الإضاءة يحدد تأثيرها على الغرفة لذلك قد نحتاج لدمج أكثر من نوع إضاءة لتحقيق الوظائف المختلفة من قراءة لإستجمام وفى نفس الوقت نختار إضاءة تضفى ديكور مميز على الغرفة.

1- أرضية مضيئة

Gwieździste niebo - Starry Sky, SOLED Projekty i Dekoracje Świetlne Jacek Solka SOLED Projekty i Dekoracje Świetlne Jacek Solka غرفة نومإضاءة
SOLED Projekty i Dekoracje Świetlne Jacek Solka

SOLED Projekty i Dekoracje Świetlne Jacek Solka
SOLED Projekty i Dekoracje Świetlne Jacek Solka
SOLED Projekty i Dekoracje Świetlne Jacek Solka

رغم توزيع الإضاءة على الجدران والسقف والأرضية إلا أنها لا تشكل إزعاجًا نتيجة استخدام نمط الإضاءة البسيط ما يوفرك لك راحة ويجدد طاقتك وتستطيع قضاء وقت أكبر بالغرفة للقراءة أو الإستجمام بدون الحاجة لأنوار قوية.

2- غرفة نوم على ذوقك الخاص

Project 4 Connaught Place, Marble Arch, Flairlight Designs Ltd Flairlight Designs Ltd غرفة نومإضاءة
Flairlight Designs Ltd

Project 4 Connaught Place, Marble Arch

Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd

غرفة نومك هى كل تفاصيل ذوقك الشخصى لتحصل على غرفة مريحة وأنيقة، يمكنك تخصيص مكان للقراءة أو الجلوس بغرفتك فتصمم له إضاءة بتركيز أقوى بجانب الإضاءة الهادئة الخاصة بالنوم أو الإسترخاء.

3- إضاءة مشتركة

Adolescentes Despojados, Cromalux Sistemas de Iluminação Ltda Cromalux Sistemas de Iluminação Ltda غرفة نومإضاءة ألمنيوم/ زنك Yellow
Cromalux Sistemas de Iluminação Ltda

Cromalux Sistemas de Iluminação Ltda
Cromalux Sistemas de Iluminação Ltda
Cromalux Sistemas de Iluminação Ltda

فى حالة وجود أكثر من سرير مشترك سيكون من العملى وجود إضاءة مشتركة فى المنتصف بجانب إضاءة منفصلة لكل سرير يمكن التحكم بها.

4- إضاءة على النمط العصرى

homify غرفة نومإضاءة
homify

homify
homify
homify

تعتمد معظم التصميمات الحديثة بغرف النوم على تركيب إضاءة خافتة بالجدران يسهل إغلاقها وفتحها من السرير لتوفر ميزة أساسية وهى الراحة والتصميم المميز أيضًا.

5- مصدر الإضاءة الأول

Viocero Antago CS VIOCERO غرفة نومإضاءة
VIOCERO

Viocero Antago CS

VIOCERO
VIOCERO
VIOCERO

لا شك أن الإضاءة الطبيعية تجدد من الطاقة خلال النهار وتملأ الغرفة بجو من الدفء كما أن اختلاف زوايا الإضاءة يوزعها داخل الغرفة بتدرج منوع.

6- إضاءة هادئة

CHAN, DYOV STUDIO Arquitectura, Concepto Passivhaus Mediterraneo 653 77 38 06 DYOV STUDIO Arquitectura, Concepto Passivhaus Mediterraneo 653 77 38 06 غرفة نومإضاءة
DYOV STUDIO Arquitectura, Concepto Passivhaus Mediterraneo 653 77 38 06

DYOV STUDIO Arquitectura, Concepto Passivhaus Mediterraneo 653 77 38 06
DYOV STUDIO Arquitectura, Concepto Passivhaus Mediterraneo 653 77 38 06
DYOV STUDIO Arquitectura, Concepto Passivhaus Mediterraneo 653 77 38 06

فى وجود رضيع بالغرفة تحتاجين إلى الإستيقاظ مرات متعددة خلال اليوم، لذلك وجود إضاءة متوسطة سيساعدك على التعامل بسهولة وراحة والعودة للنوم بهدوء.

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7- توزيع الإضاءة

Sugestões ARTINOX, LUZZA by AIPI - Portuguese Lighting Association LUZZA by AIPI - Portuguese Lighting Association غرفة نومإضاءة
LUZZA by AIPI – Portuguese Lighting Association

LUZZA by AIPI - Portuguese Lighting Association
LUZZA by AIPI – Portuguese Lighting Association
LUZZA by AIPI - Portuguese Lighting Association

تركيب وحدات إضاءة أعلى السرير يجعل الإضاءة مركزة عليه بجانب إضاءة الأباجورات، ما يوفر إضاءة هادئة ومركزة فى نفس الوقت.

8- نمط المينمال والإضاءة

Lámparas-Fotoambientes, Class Iluminación Class Iluminación غرفة نومإضاءة Black
Class Iluminación

Class Iluminación
Class Iluminación
Class Iluminación

الديكور الرائج فى معظم المنازل الآن يتبع نمط المينمال ويشمل ذلك استخدام النمط المناسب للإضاءة بكل ركن فى الغرفة وفى المنزل.  ويمكن أن تلجأ للأستعانة بمهندس تصميم داخلى ليساعدك فى تحديد نمط الإضاءة المناسب لكل غرفة.

9- بساطة وهدوء

Casa R, AD2P AD2P غرفة نومإضاءة Brown
AD2P

AD2P
AD2P
AD2P

تظل وحدات الأباجورات أبسط وأهدأ أنواع الإضاءة الشائعة فى غرف النوم والتى تؤدى وظيفتها بأبسط الإمكانيات والتكاليف.

10- إضاءة مظلمة

Bed with light effect Nature in My Life غرفة نومأسرة نوم
Nature in My Life

Bed with light effect

Nature in My Life
Nature in My Life
Nature in My Life

يساعدك هذا النمط على الخلود إلى النوم بمنتهى السهولة لما يوفره من جو هادىء ودافىء ورومانسى أيضًا.

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