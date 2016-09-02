7 حيل لتحويل الغرفة إلى غرفتين

مرة أخرى تثبت حيلة البيئات المنفصلة، أنها الأكثر مثالية لفصل غرفتين دون فواصل حقيقية، وكلن هذه المرة بالتعاون مع حيلة الخزانة، حيث الفصل بين المطبخ وغرفة الطعام من خلال خزانة خشبية ممتدة من الأرض إلى السقف، مع فصل البيئات عن طريق الألوان ، حيث سيطرت إحدى درجات اللون الأخضر على أثاث وقطع ديكور غرفة الطعام، بينما احتفظ المطبخ بألوانه المحايدة الهادئة.

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