7 حيل لتحويل الغرفة إلى غرفتين

كثيرًا ما تُجبرنا طبيعة منازلنا على وضع غرفتين في غرفة واحدة، خاصة في الشقق الاستديو، ولكن رغباتنا تقودنا إلى تقسيمها للشعور بتعدد الغرف، إلا أن المساحة قد تقف عائقًا أمام الحل التقليدي ببناء جدار فاصل، وربما نتجه إلى تقسيم الغرفة لكبر مساحتها، رغبة في تحقيق أقصى استفادة دون التسبب في زحامها، لذا جمعنا لكم اليوم 7 حيل لتقسيم الغرفة إلى غرفتين دون التأثير على المظهر الجمالي للمنزل.
لأن الجدران تفصل الغرفة كليًا، وتقتطع الكثير من مساحتها، فإن الخزانة هي الحل الأمثل، فمن جانب سوف تمنحك الفاصل الذي تريد، ومن جانب آخر ستزيد من المساحة التخزينية في منزلك، ويمكنك طلائها بذات ألوان الجدران حتى لا تشعر بوجود مجسم غريب في منتصف الغرفة، تمامًا مثل هذا التصميم الذي استغل الخزانة لإخفاء المطبخ عن غرفة المعيشة، ومنحه بعض من الخصوصية، إلى جانب تقسيم الغرفة إلى غرفتين.
حلًا إبداعيًا رائعًا، ابتكره مهندسو Vismaracorsi، لإضفاء لمسة جمالية فاصلة في غرفة المعيشة، حيث قاموا بتصميم جدارًا زجاجيًا، لصنع فاصلًا شفافًا يقسم غرفة المعيشة الهائلة المساحة تلك، ليس ذلك فقط، بل تخطى الأمر الجدار الزجاجي لتصميم حديقة رائعة الجمال بداخله.
تتميز الشقق الاستديو بصغر حجمها وتجمع الغرف كلها في مساحة واحدة، وهذا التصميم يُعد الحل الأمثل والأكثر ابداعًا لفصل غرفة النوم عن باقي الغرف وخاصة غرفة المعيشة، حيث صمم السرير على قاعدة خشبية مرتفعة عن الأرض، مما جعله في مكان منفصل بذاته، هذا إلى جانب إحاطته بأبواب قابلة للإنزلاق، تحدد غرفة النوم، وتفصلها عن المساحة الخارجية، حتى وإن كانت مفتوحة.
نعم.. يمكنك فصل غرفتين بدون أيه فواصل حقيقية، فقط من خلال فصل الأجواء قليلًا دون انتزاع التناغم في الأجواء العامة، تماما مثل هذا التصميم الذي اعتمد على دمج المكتبة وغرفة الطعام، مع أريكة صغيرة، فيما فصلهم عن غرفة المعيشة المتمثلة في هذا الكرسي المزدوج وطاولات الشاي المتداخلة، وذلك فقط من خلال الإضاءات، واختلاف المزروعات في كل جزء.
مرة أخرى، الجدار الزجاجي الشفاف هو الحل، ولكن هذه المرة لفصل غرفة النوم في شقة استديو، مع بضعة درجات خشبية تخلق فاصل وهمي آخر عن غرفة المعيشة المكونة من أريكة رمادية وكرسي وطاولة شاي صغيرة، فضلًا عن فصل المطبخ من خلال الجدار غير المكتمل.
في هذا التصميم، تم الجمع بين اثنين من الحيل، حيث اعتماد أبواب خشبية منزلقة لفصل غرفة الطعام عن المطبخ، مع إمكانية الدمج بينهما في أي لحظة ، وهي أهم ميزة في الأبواب القابلة للانزلاق. كما اعتمدت حيلة البيئات أو الأجواء المنفصلة، باختلاف ألوان الجدران، واختلاف الكراسي، مع الحفاظ على التناغم من خلال اللمسة الخشبية.
مرة أخرى تثبت حيلة البيئات المنفصلة، أنها الأكثر مثالية لفصل غرفتين دون فواصل حقيقية، وكلن هذه المرة بالتعاون مع حيلة الخزانة، حيث الفصل بين المطبخ وغرفة الطعام من خلال خزانة خشبية ممتدة من الأرض إلى السقف، مع فصل البيئات عن طريق الألوان ، حيث سيطرت إحدى درجات اللون الأخضر على أثاث وقطع ديكور غرفة الطعام، بينما احتفظ المطبخ بألوانه المحايدة الهادئة.
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