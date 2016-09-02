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7 حيل لتحويل الغرفة إلى غرفتين

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT غرفة نوم
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كثيرًا ما تُجبرنا طبيعة منازلنا على وضع غرفتين في غرفة واحدة، خاصة في الشقق الاستديو، ولكن رغباتنا تقودنا إلى تقسيمها للشعور بتعدد الغرف، إلا أن المساحة قد تقف عائقًا أمام الحل التقليدي ببناء جدار فاصل، وربما نتجه إلى تقسيم الغرفة لكبر مساحتها، رغبة في تحقيق أقصى استفادة دون التسبب في زحامها، لذا جمعنا لكم اليوم 7 حيل لتقسيم الغرفة إلى غرفتين دون التأثير على المظهر الجمالي للمنزل.

1. الخزانة لتقسيم جزئي

Portfolio, Loft Factory Loft Factory الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Loft Factory

Loft Factory
Loft Factory
Loft Factory

لأن الجدران تفصل الغرفة كليًا، وتقتطع الكثير من مساحتها، فإن الخزانة هي الحل الأمثل، فمن جانب سوف تمنحك الفاصل الذي تريد، ومن جانب آخر ستزيد من المساحة التخزينية في منزلك، ويمكنك طلائها بذات ألوان الجدران حتى لا تشعر بوجود مجسم غريب في منتصف الغرفة، تمامًا مثل هذا التصميم الذي استغل الخزانة لإخفاء المطبخ عن غرفة المعيشة، ومنحه بعض من الخصوصية، إلى جانب تقسيم الغرفة إلى غرفتين.

2. حديقة زجاجية!

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

حلًا إبداعيًا رائعًا، ابتكره مهندسو Vismaracorsi، لإضفاء لمسة جمالية فاصلة في غرفة المعيشة، حيث قاموا بتصميم جدارًا زجاجيًا، لصنع فاصلًا شفافًا يقسم غرفة المعيشة الهائلة المساحة تلك، ليس ذلك فقط، بل تخطى الأمر الجدار الزجاجي لتصميم حديقة رائعة الجمال بداخله.

3. الارتفاع قليلًأ عن الأرض!

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT غرفة نوم
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

تتميز الشقق الاستديو بصغر حجمها وتجمع الغرف كلها في مساحة واحدة، وهذا التصميم يُعد الحل الأمثل والأكثر ابداعًا لفصل غرفة النوم عن باقي الغرف وخاصة غرفة المعيشة، حيث صمم السرير على قاعدة خشبية مرتفعة عن الأرض، مما جعله في مكان منفصل بذاته، هذا إلى جانب إحاطته بأبواب قابلة للإنزلاق، تحدد غرفة النوم، وتفصلها عن المساحة الخارجية، حتى وإن كانت مفتوحة.

4. الأجواء الفاصلة

Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva غرفة السفرة
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

نعم.. يمكنك فصل غرفتين بدون أيه فواصل حقيقية، فقط من خلال فصل الأجواء قليلًا دون انتزاع التناغم في الأجواء العامة، تماما مثل هذا التصميم الذي اعتمد على دمج المكتبة وغرفة الطعام، مع أريكة صغيرة، فيما فصلهم عن غرفة المعيشة المتمثلة في هذا الكرسي المزدوج وطاولات الشاي المتداخلة، وذلك فقط من خلال الإضاءات، واختلاف المزروعات في كل جزء.

5. الجدار الشفاف

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

مرة أخرى، الجدار الزجاجي الشفاف هو الحل، ولكن هذه المرة لفصل غرفة النوم في شقة استديو، مع بضعة درجات خشبية تخلق فاصل وهمي آخر عن غرفة المعيشة المكونة من أريكة رمادية وكرسي وطاولة شاي صغيرة، فضلًا عن فصل المطبخ من خلال الجدار غير المكتمل.

6. الأبواب المنزلقة

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

في هذا التصميم، تم الجمع بين اثنين من الحيل، حيث اعتماد أبواب خشبية منزلقة لفصل غرفة الطعام عن المطبخ، مع إمكانية الدمج بينهما في أي لحظة ، وهي أهم ميزة في الأبواب القابلة للانزلاق. كما اعتمدت حيلة البيئات أو الأجواء المنفصلة، باختلاف ألوان الجدران، واختلاف الكراسي، مع الحفاظ على التناغم من خلال اللمسة الخشبية.

7. الخزانة والبيئات المنفصلة

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

مرة أخرى تثبت حيلة البيئات المنفصلة، أنها الأكثر مثالية لفصل غرفتين دون فواصل حقيقية، وكلن هذه المرة بالتعاون مع حيلة الخزانة، حيث الفصل بين المطبخ وغرفة الطعام من خلال خزانة خشبية ممتدة من الأرض إلى السقف، مع فصل البيئات عن طريق الألوان ، حيث سيطرت إحدى درجات اللون الأخضر على أثاث وقطع ديكور غرفة الطعام، بينما احتفظ المطبخ بألوانه المحايدة الهادئة.

لمزيد من الحلول الإبداعية المبتكرة لتقسيم غرف المنزل، تفضلوا بقراءة المقال التالي، حلول ذكية لتقسيم غرف المنزل.

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