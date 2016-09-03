لا يهم إن كنت تمتلك ميزانية كبيرة لتغيير ديكورات منزلك أو تزيين بيتك، ولكن ما يهم حقًا هو الإبداع في صنع هذه الزينة، أن تكون مناسبة لأثاث البيت وأن تضفي له لمسه ساحرة وبسيطة غير متكلفة، أن تبهر أهل البيت وتشعرهم بالرضاء الداخلي عن المكان، وأن تكون مُشرفة لهم جميعًا أمام الضيوف، لا يهم أن تصرف حتى اّخر جنيهًا تملكه، ولكنك وبأشياء بسيطة يمكن أن تجعل من بيتك تحفة فنية مختلفة عن ما حولها.

ربما يصرف البعض الكثير من الأموال على أشياء باهظة ومتكلفة في تصميمها، فتفشل محاولتهم في صنع منزل جميل، والبعض الاّخر يستطع بلمسات بسيطة أن يجعل من بيته جنة صغيرة، ولذلك نقدم لك في هذا المقال أفكار تستطيع بها أن تصم زينة منزلك على قد ميزانيتك