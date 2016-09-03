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زينة منزلك على قد ميزانيتك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Apartamento Jardim Camburi , Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores غرفة السفرة
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لا يهم إن كنت تمتلك ميزانية كبيرة لتغيير ديكورات منزلك أو تزيين بيتك، ولكن ما يهم حقًا هو الإبداع في صنع هذه الزينة، أن تكون مناسبة لأثاث البيت وأن تضفي له لمسه ساحرة وبسيطة غير متكلفة، أن تبهر أهل البيت وتشعرهم بالرضاء الداخلي عن المكان، وأن تكون مُشرفة لهم جميعًا أمام الضيوف، لا يهم أن تصرف حتى اّخر جنيهًا تملكه، ولكنك وبأشياء بسيطة يمكن أن تجعل من بيتك تحفة فنية مختلفة عن ما حولها.

ربما يصرف البعض الكثير من الأموال على أشياء باهظة ومتكلفة في تصميمها، فتفشل محاولتهم في صنع منزل جميل، والبعض الاّخر يستطع بلمسات بسيطة أن يجعل من بيته جنة صغيرة، ولذلك نقدم لك في هذا المقال أفكار تستطيع بها أن تصم زينة منزلك على قد ميزانيتك

وحدات إضاءة راقية

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة السفرة
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

هناك انواع مختلفة وأشكال كثيرة من مصابيح الإضاءة، ولكن إذا قمت بإختيار الشكل الذي يناسب غرفة الطعام البسيطة في منزلك فإنك تحقق أقصى استفادة من جمالها وتأثيرها في المكان، ولهذا تم اختيار زوج من المصابيح الرائعة لتعطي إضاءة متناغمة مع الشكل والمساحة المتاحة في المكان، فيما تبدو غرفة الطعام البسيطة هذه أرح واجمل مع هذه المصابيح التي تتدلى عليها من السقف الخرساني، والأرضية الخشبية التي تتناسب مع ديكور أثاث غرفة الطعام الخشبي.

سجادة بسيطة ملونة

Alfombra moderna, Alfombras Toledo Alfombras Toledo المنزلأقمشة و منسوجات
Alfombras Toledo

Alfombras Toledo
Alfombras Toledo
Alfombras Toledo

إذا كنت تعلم أن المفروشات الاّن تكلفك كي تزين منزلك، فأنت على علم أيضًا بمقدار هذه التكاليف، فإذا كنت ترغب في سجادة باهظة الثمن يمكنك التوجه إلى تلك الإعلانات التي تعرضها في التلفزيون ليلًا ونهارًا بأسعار عالية، ربما في النهاية لا تحصل على ما تريد وتكون هذه السجادة لا تتناسب مع مساحة منزلك أو بساطته، ولكن إذا أردت جمال منزلك عليك بالتوجه إلى ما هو بسيط، والنظر إلى ملائمة تلك الأشياء مع منزلك قبل النظر إلى ثمنها، فلدينا هنا في التصميم سجادة مضلعة مستطيلة كبيرة وبها خطوط مضلعة وملونة بألوان مختلفة، تناسب الجلسة اللطيفة أمام النافذة والكراسي البسيطة الملتفة حولها.

الأطباق الملونة المنقوشة

Apartamento Jardim Camburi , Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores غرفة السفرة
Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores

Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores
Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores
Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores

لا تحتاج للشعور بالتجديد بان تقوم بغيير كامل أثاث المنزل، وأن تتكلف ثمنًا باهظًا من أجل إعطاء لمسة جمالية له، ولكن عن طريق الألوان بإمكانك أن تفعل ذلك، فبالطبع كما هو أمامك الألوان هي الحل، في مثل هذا الركن في المنزل قد تم استخدام لأطباق الملونة والمنقوشة برسومات مختلفة لتكون هي الحل للتغيير والتجديد وإظهار جمال المكان عن طريق تعليقها على الحائط بهذا الشكل، مما يجعل المكان غاية في الروعة والجمال.

جدران المطبخ لوحة فنية

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

مطبخك هو أهم أركان بيتك، ولذلك فإن زينته وجعله في مظهر حسن أمرًا يهمك بالتأكيد، وفي هذا التصميم تم استخدام السيراميك المكتوب عليه وزينه بعض النقوش لكي يكون جزءًا من الحائط الخلفي للحوض، مع تعليق أدوات المطبخ ليكتمل الشكل العام.

ستائر بسيطة جميلة

Cortinas tradicionales y modernas Kaaten, Kaaten Kaaten غرفة الميديا
Kaaten

Kaaten
Kaaten
Kaaten

وداعًا الستائر الضحمة بملىء مساحة المكان، ففي هذه المساحة الصغيرة تم عمل ستائر صغيرة بسية من اللون البنفسجي لتزين هذه النافذة البيضاء الصغيرة، ربما لا يمكنك تغير أثاث غرفة باكملها، ولكن تعتبر الستارة الصغيرة هذه فكرة جيدة لتحسين شكل الغرفة وإعطاء لمسة جمالية بسيطة ولطيفة بدون تكاليف كثيرة.

نباتات الأصص للزينة

PLANTAS YJARDÍN, Cuantatienda Cuantatienda بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Cuantatienda

Cuantatienda
Cuantatienda
Cuantatienda

تبدو هذه الفكرة رائعة جدًا، حيث نباتات الأصص التي تزين المنضدة بجانب السرير، جميلة هي بالطبع وأنيقة للغاية وغير متكلفة، حيث أنها تعطي مظهر لطيف بجانب السرير فضلًا عن استخدام أشياء ضخمة لزينة المكان.

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