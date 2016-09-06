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5 نوافذ زجاجية لبيت أنيق ودافئ

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Bridge Over Water, HYLA Architects HYLA Architects شبابيك
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تعتبر النوافذ الزجاجية أحد أفضل أنواع النوافذ على الإطلاق وأكثرهم استخدامًا أيضًا في وقتنا هذا، ليس فقط لقدرتها على تمرير ضوء الشمس إلى أرجاء المنزل المختلفة وبث الحيوية والدفء فيه بسحر الإضاءة الطبيعية، وإنما أيضًا لمميزاتها العديدة، كسهولة تنظيفها مثلًا، وكذلك ما تضيفه للمنزل من منظر أنيق وساحر.. إليكم هنا في هذا المقال 5 نماذج متنوعة لنوافذ زجاجية في غاية الجمال ..

1- النافذة الزجاجية الجرارة للتمتع بجمال باحة المنزل

Bridge Over Water, HYLA Architects HYLA Architects شبابيك
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

نافذة جرارة ساحرة تتمتع ببريق وسحر خاص.. كان تصميمها هنا في غاية الضرورة لتلك الغرفة، فأكسبتها حيوية وبهجة تعجز الكلمات عن وصفها!، جمعت تلك النافذة الزجاجية بين كلًا من البساطة والأناقة في آنٍ واحد، جمالها يتمثل ببساطة في قدرتها على السماح لضوء الشمس بالتخلل للداخل وتزويد الغرفة بسحر الإضاءة الطبيعية، فضلًا عن إتاحتها لقاطني المنزل فرصة التطلع للمنظر الجمالي للباحة الخارجية الذي غالبًا ما يكون مخصص لبقعة خضراء خلابة بها نخبة من مختلف النباتات الرائعة!  

2- نافذة بطول الجدار.. للاندماج مع العالم الخارجي

DECORACIÓN TEXTIL, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

من أكثر اللمسات القادرة على إحياء أي غرفة بمنزلك، هي النوافذ الزجاجية، والتي لها تأثير ساحر خصوصًا إن كانت طولية وبمساحة كبيرة، عل السبب في ذلك قدرتها على إضفاء عامل البراح والوسع للغرفة، لأنها تتخطى حدود الجدران لترى العالم الخارجي وتتمتع بجماله ..

ففي هذا النموذج العصري الراقي، تتألق النوافذ وما تكسيها من ستائر عصرية منقوشة بزهور مبهجة تبعث في الغرفة مزيد من الحيوية والإشراقة.  

3- نافذة زجاجية من قديم الأزل مرصعة بالخشب

Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild شبابيك و أبوابستائر
Designers Guild

Madhuri Print collection AW14

Designers Guild
Designers Guild
Designers Guild

عندما تقع عينيك على هذا النموذج لابد وأن تسأل نفسك: هل تعمد مصممه تنفيذه في هيئة منزل قديم أم أنه قديم بالفعل؟ ولكن الحقيقة هي أنه بالفعل مصمم في هيئة منزل قديم بجدران باهتة توحي بأنه لم يعد سكنه أحد، ونوافذ زجاجية قديمة الطراز محاوطة بالخشب ومغلفة بالقضبان الذي غالبًا ما يوضع على النوافذ من قديم الأزل.. 

الشئ الوحيد الذي نقل هذا المنزل نقلة نوعية هو الديكور الحديث بألوانه الزاهية المفعمة بالحيوية، والمتمثلة في الأخضر بدرجاته الفاتحة والداكنة والتي كسرت حدة برود تلك الألوان الباهتة في الأرضية والجدران.

4- نافذة بلمسات الزجاج والخشب تخترق الحديقة

Prati Palai, Studio Athesis Studio Athesis شبابيك
Studio Athesis

Studio Athesis
Studio Athesis
Studio Athesis

نعرض لكم هنا نافذة مصممة من الزجاج والخشب، تخترق الحديقة وتطل عليها، تتكون من 4 ضلف، 2 منهما مغلفين بألواح زجاجية مغلفة بخشب بني داكن أنيق، و2 آخرين مصمتين، النافذة تتمتع بتصميم عصري ساحر، مناسب لأي منزل وكفيل بأن يضيف له. 

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5- نصف مكشوف والآخر مغلق لمزيد من الخصوصية

Cafe Style Shutters for Bay Windows homify شبابيك و أبوابستائر
homify

Cafe Style Shutters for Bay Windows

homify
homify
homify

نافذة كلاسيكية بروح عصرية، مقسمة على قسمين أحدهما زجاجي شفاف ومكشوف، والآخر مغطى بشيش محكم لمزيد من الخصوصية. تلك النافذة بلونها الأبيض المحايد ميزت الغرفة بسحرها، والجزء العلوي منها ساعد على تمرير الضوء لجميع أرجائها.. فباتت بنهاية المطاف بإطلالة ساحرة!

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