5 نوافذ زجاجية لبيت أنيق ودافئ

من أكثر اللمسات القادرة على إحياء أي غرفة بمنزلك، هي النوافذ الزجاجية، والتي لها تأثير ساحر خصوصًا إن كانت طولية وبمساحة كبيرة، عل السبب في ذلك قدرتها على إضفاء عامل البراح والوسع للغرفة، لأنها تتخطى حدود الجدران لترى العالم الخارجي وتتمتع بجماله ..

ففي هذا النموذج العصري الراقي، تتألق النوافذ وما تكسيها من ستائر عصرية منقوشة بزهور مبهجة تبعث في الغرفة مزيد من الحيوية والإشراقة.