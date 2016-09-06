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7 أفكار مبتكرة لغرفة ترتيب وتبديل الملابس

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
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رغم أهميتها البالغة.. إلا أن الكثيرين لا يعترفون بها من الأساس، ألا وهي غرفة تبديل الملابس، فنادرًا ما نجد منزلًا مصريًا مهتم بتنفيذ غرفة لتبديل الملابس.. ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم بدائل متعددة تساعدك في تهييئ مكان لترتيب الملابس وتبديلها أيضًا دون الاضطرار لتخصيص غرفة كاملة لهذا الغرض.. فقط استمتعوا بقراءة هذا المقال!

1- اجعلها جزءًا من الجناح الرئيسي للنوم

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

قد يكون هذا النموذج متعارف عليه كثيرًا، إلا أن تطبيقه هنا كان مميزًا، ربما السبب يكمن في الألوان المختارة بعناية للغرفة برقة الوردي وجمال إطلالته، هنا غرفة تبديل الملابس كانت جزءًا من جناح النوم الرئيسي ولكنها بمساحة كبيرة لا تقل عن كونها غرفة منفصلة، الفارق فقط هو أنهما مفتوحتان على بعضهم البعض.. 

المكان المخصص لتبديل الملابس منظم لأبعد الحدود، يتحلى بمساحة مناسبة للشماعات المعلق عليها عدد هائل من القمصان والبنطلونات والمعاطف وما إلى ذلك للحفاظ على هيئتها أطول فترة ممكنة، ومساحة أخرى بها العديد من الأدراج مختلفة الأحجام للملابس الأكثر خصوصية، وأخيرًا أرفف على الجانبين لكلًا من الأحذية والمناشف.

2- وربما داخل حائط صغير بشكل عملي مرتب

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس مزيج خشب وبلاستيك Wood effect
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

قد لا يتطلب الأمر منك إلا تخصيص مساحة ما صغيرة في إحدى جدران منزلك، وتقسمها ما بين أرفف صغيرة ومساحة للشماعات ومساحة للأدراج وبهذا تكون حققت الاستفادة القصوى من ذلك الركن، وفي الوقت ذاته هيأت مكان مناسب لتنظيم الملابس حتى وإن لم يكن به مساحة لتبديلها.   

3- نصف الغرفة للدراسة والآخر لتبديل الملابس

Спальня с прозрачной гардеробной, ZE|Workroom studio ZE|Workroom studio غرفة الملابس
ZE|Workroom studio

ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio

لماذا تخصص غرفة كاملة لترتيب وتبديل الملابس وأنت أمامك الفرصة لتستغل مساحة واحدة في إقامة غرفتين في آنٍ واحد!، هذا ما حدث هنا بالفعل، فقد خصص المهندس المعماري غرفة واحدة لكلًا من تنظيم وتبديل الملابس على شكل كابينه زجاجية داخلها تقسيم رائع يسمح بترتيب الملابس بسهولة، ومساحة أخرى للعمل أو الدراسة من خلال مكتب بسيط وأنيق يطل على نافذة زجاجية توفر له سحر وجمال الإضاءة الطبيعية.

4- أدراج مختلفة الأحجام على هيئة سلم محتضن الجدار

Wohnhaus in Witikon, hausbuben architekten gmbh hausbuben architekten gmbh غرفة الملابس
hausbuben architekten gmbh

hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh

عن سحر الابتكار.. هنا جسد المهندس المعماري عبقريته في تصميم مساحة لتنظيم الملابس في صورة وحدات مغلقة على هيئة سلم محتضن ذلك الجدار الأبيض الكبير.. كل وحدة من هذه الوحدات مصممة بمساحة مختلفة عن الأخرى، كما أن كل واحدة أيضًا مخصصة لغرض ما غير نظيرتها، فالأولى مثلًا طويلة لتلائم الملابس التي تحتاج شماعات، والثانية للشنط والأحذية، والثالثة للملابس البيتي، والرابعة للأغراض الأكثر خصوصية.

5- ركن صغير بأرفف وأدراج خلف أحد الأروقة

Двухкомнатная квартира в жилом комплексе "Юбилейный", Design Rules Design Rules غرفة الملابس
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

ركن صغير هادئ التفاصيل لا شك أنه مريح للعين والنفس، يتكون ببساطة من مجموعة أرفف بيضاء مميزة ربما لا تلاحظها على الإطلاق نظرًا لكونها في ركن بعيد عن بقية اجزاء المنزل منفصلة بباب أوكورديون عملي وبسيط.

يتمتع هذا الركن بمرآة ساحرة -لديها إطار أبيض مميز متناسق مع ألوان تلك الأرفف البسيطة والراقية-، وجودها هنا ضروري للغاية حيث أنها تساعد مستخدم الغرفة على أن يكون في أحسن هيئة قبل مغادرة هذا الركن.

6- لماذا لا تكون في مساحة مستغلة من الحمام؟

JENS. Reforma y ampliación de antigua masía en La Garrotxa, Girona (Costa Brava), VelezCarrascoArquitecto VCArq VelezCarrascoArquitecto VCArq غرفة الملابس
VelezCarrascoArquitecto VCArq

VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq

إن كنت تحظى بحمام شاسع المساحة كالموضح هنا أمامنا، لماذا لا تستغله استغلالًا أمثل بإضافة كابينه زجاجية نصفها لترتيب الملابس ونصفها الثاني لإتاحة الفرصة لمستخدمها بأن يقوم بتبديل ملابسه وقتما شاء.. هذا ما تحقق هنا ببراعة، ففي منتصف الحمام أقيمت كابينه للأغراض السابق ذكرها، على يمينها حوض كبير على نمط الفنادق، وعلى يسارها كرسي عصري مريح بخطوط ملونة يجعلك لا تصدق أن هذه المساحة تنتمي في الأساس لحمام!

7- وحدها مخصصة لترتيب وتبديل الملابس بشكل منظم!

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

قد تكون غرفة مستقلة بنفسها مستغلة بالكامل لترتيب الملابس من ناحية، وتبديلها من ناحية أخرى.. الغرفة في هذا النموذج تنعم بمساحة كبيرة مكونة ببساطة من خزانة كبيرة أنيقة مقسمة تقسيم عملي ما بين أرفف مكشوفة وأدراج مغلقة ومساحة طولية للشماعات.. كما تحظى بمقعد مريح بنفس ألوان الغرفة مصمم بذكاء منقطع النظير بحيث يشمل رفين مكشوفين أسفله مخصصين لترتيب الأحذية! 

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