7 أفكار مبتكرة لغرفة ترتيب وتبديل الملابس

قد يكون هذا النموذج متعارف عليه كثيرًا، إلا أن تطبيقه هنا كان مميزًا، ربما السبب يكمن في الألوان المختارة بعناية للغرفة برقة الوردي وجمال إطلالته، هنا غرفة تبديل الملابس كانت جزءًا من جناح النوم الرئيسي ولكنها بمساحة كبيرة لا تقل عن كونها غرفة منفصلة، الفارق فقط هو أنهما مفتوحتان على بعضهم البعض..

المكان المخصص لتبديل الملابس منظم لأبعد الحدود، يتحلى بمساحة مناسبة للشماعات المعلق عليها عدد هائل من القمصان والبنطلونات والمعاطف وما إلى ذلك للحفاظ على هيئتها أطول فترة ممكنة، ومساحة أخرى بها العديد من الأدراج مختلفة الأحجام للملابس الأكثر خصوصية، وأخيرًا أرفف على الجانبين لكلًا من الأحذية والمناشف.