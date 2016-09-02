7 حيل للتغلب على ضيق الشرفة

الشرفة.. هي تلك الجنة الصغيرة التي ينعم بها منزلك، والركن الساحر الذي يمكنك أن تلجأ إليه للاسترخاء والتأمل، خاصة وإن كنت ممن يهتمون بإضفاء لمسات خضراء على أركان المنزل، إلا أن ضيق المساحة قد يعكر صفو ذلك الركن، ويؤثر على مدى راحتك فيه، ولكن اليوم، احضرنا لك 7 حيل للتغلب على تلك المشكلة، والاستمتاع بجنتك الصغيرة أيًا كانت مساحتها.
عندما تكون المساحة صغيرة، تكون الزوايا والثنايات هي الملاذ، ففي تلك الشرفة على سبيل المثال، وبالرغم من صغر المساحة التي لا تسمح بوضع أي من قطع الأثاث، استغلت الزاوية ذات العمق، لوضع كرسي للتأرجح، مما أضفى أجواء مريحة ورومانسية على تلك المساحة الصغيرة المغلقة، وأصبح من الممكن الاستمتاع بأمسية رائعة فقط بالاسترخاء على تلك الأرجوحة الكرسي.
ليس بالضرورة أن تملأ شرفتك بقطع الأثاث الفاخرة حتى يمكنك الاسترخاء والاستمتاع فيها، فعندما تضيق المساحة، تصبح قطع الأثاث الصغيرة هي الحل الأمثل، ففي تلك الشرفة الصغيرة أمامنا، تمكن المصمم من تحويل الشرفة إلى ركن للعمل والدراسة، فقط بمنضدة صغيرة وكرسي شفاف أنيق، مزود بعجلات، بل أنه وضع أيضَا منضدة مستديرة لتناول الافطار وربما كوب من القهوة، وذلك كله على الرغم من المساحة المحدودة للشرفة.
إن كانت مساحة شرفتك أصغر مما يمكن أن يوضع فيها بضع قطع من الأثاث للجلوس، فعليك بتحويلها إلى حديقة تتمتع بالنظر إليها من الداخل، كهذا التصميم، حيث الجدار الزجاجي الشفاف، ومن خلفه أرضية الشرفة وقد زينت بالحجارة والحصى، مع تصميم أحواض أسمنتية لزرع النباتات الخضراء بداخلها، والتي تنمو لتغطي السور الحديدي، فأصبحت الشرفة كحديقة خاصة، يكفي الاستمتاع بالنظر إليها من الداخل.
يمكنك التغلب على ضيق الشرفة من خلال تركيز الانتباه على الألوان والأثاث، تمامًا كهذا التصميم، حيث اعتمد اللون الأبيض كلون أساسي، ومن ثم بدأ الكرنفال الملون في ورق الحائط الذي يصور الأبطال الخارقين ببذلاتهم الملونة، إضافة إلى الأريكة الحمراء التي تجذب الانتباه بقوة لونها، فضلًا عن الإطار بلون
المسطردة، للنافذة من أعلى وأسفل، وهذا إلى جانب التناقض اللوني في الأرضية السيراميكية، ذات المربعات البيضاء والسوداء. كل هذا كان أكثر من كاف لتركيز الانتباه على الألوان وعدم ملاحظة المساحة.
استطاع مصممو تلك الشرفة، أن يتغلبوا بذكاء وإبداع، على ضيق المساحة، من خلال جعلها شبه مفتوحة على الغرفة الخارجية/ وذلك من خلال سور صغير فاصل بينهما، ولوح من الزجاج الشفاف، الذي يسمح برؤية الخارج، مما جعل المساحة غير محدودة بشكل كامل، واستغلت الشرفة كمساحة للعب الأطفال، خاصة وأنها آمنة تمامًا لارتفاع الصور الحجري الأبيض الأنيق، فضلًا عن كونها مغلقة بالنوافذ الزجاجية.
في مثال اخر لتطبيق حيلة فتح الشرفة على الغرفة الخارجية، استغل المصمم قرب الجدار من السور الخارجي للشرفة، لتصميم مقعد اسمنتي صغير، بدلًا من شغل مساحة إضافية بوضع قطعة أثاث منفصلة، مع استغلال السور ذاته كمنضدة لعرض أواني الزرع الصغيرة.
أليست تلك الأجواء بكافية لعشق هذه الشرفة، أيًا كانت مساحتها! فقط بعض اللسمات الرقيقة بالأضواء والمزروعات الخضراء، أخذتنا تمامًا في أبعد منطقة عن التركيز على مساحتها، هذا إلى جانب الجدار الزجاجي الذي يجعلها مطلة بشكل كامل على الغرفة الخارجية، مما يمنحها اتساع وهمي.
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