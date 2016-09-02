7 حيل للتغلب على ضيق الشرفة

أليست تلك الأجواء بكافية لعشق هذه الشرفة، أيًا كانت مساحتها! فقط بعض اللسمات الرقيقة بالأضواء والمزروعات الخضراء، أخذتنا تمامًا في أبعد منطقة عن التركيز على مساحتها، هذا إلى جانب الجدار الزجاجي الذي يجعلها مطلة بشكل كامل على الغرفة الخارجية، مما يمنحها اتساع وهمي.

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