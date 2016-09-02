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7 حيل للتغلب على ضيق الشرفة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Plush Colours, ZERO9 ZERO9 بلكونة أو شرفة
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الشرفة.. هي تلك الجنة الصغيرة التي ينعم بها منزلك، والركن الساحر الذي يمكنك أن تلجأ إليه للاسترخاء والتأمل، خاصة وإن كنت ممن يهتمون بإضفاء لمسات خضراء على أركان المنزل، إلا أن ضيق المساحة قد يعكر صفو ذلك الركن، ويؤثر على مدى راحتك فيه، ولكن اليوم، احضرنا لك 7 حيل للتغلب على تلك المشكلة، والاستمتاع بجنتك الصغيرة أيًا كانت مساحتها.

1. استغل الزوايا

Каменный лофт, CO:interior CO:interior بلكونة أو شرفة
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

عندما تكون المساحة صغيرة، تكون الزوايا والثنايات هي الملاذ، ففي تلك الشرفة على سبيل المثال، وبالرغم من صغر المساحة التي لا تسمح بوضع أي من قطع الأثاث، استغلت الزاوية ذات العمق، لوضع كرسي للتأرجح، مما أضفى أجواء مريحة ورومانسية على تلك المساحة الصغيرة المغلقة، وأصبح من الممكن الاستمتاع بأمسية رائعة فقط بالاسترخاء على تلك الأرجوحة الكرسي.

2. قطع أثاث صغيرة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

ليس بالضرورة أن تملأ شرفتك بقطع الأثاث الفاخرة حتى يمكنك الاسترخاء والاستمتاع فيها، فعندما تضيق المساحة، تصبح قطع الأثاث الصغيرة هي الحل الأمثل، ففي تلك الشرفة الصغيرة أمامنا، تمكن المصمم من تحويل الشرفة إلى ركن للعمل والدراسة، فقط بمنضدة صغيرة وكرسي شفاف أنيق، مزود بعجلات، بل أنه وضع أيضَا منضدة مستديرة لتناول الافطار وربما كوب من القهوة، وذلك كله على الرغم من المساحة المحدودة للشرفة.

3. حولها إلى حديقة خاصة

Apto 70 5 , AMR ARQUITECTOS AMR ARQUITECTOS بلكونة أو شرفة
AMR ARQUITECTOS

AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS

إن كانت مساحة شرفتك أصغر مما يمكن أن يوضع فيها بضع قطع من الأثاث للجلوس، فعليك بتحويلها إلى حديقة تتمتع بالنظر إليها من الداخل، كهذا التصميم، حيث الجدار الزجاجي الشفاف، ومن خلفه أرضية الشرفة وقد زينت بالحجارة والحصى، مع تصميم أحواض أسمنتية لزرع النباتات الخضراء بداخلها، والتي تنمو لتغطي السور الحديدي، فأصبحت الشرفة كحديقة خاصة، يكفي الاستمتاع بالنظر إليها من الداخل.

4. التركيز على الألوان

homify بلكونة أو شرفة Red
homify

homify
homify
homify

يمكنك التغلب على ضيق الشرفة من خلال تركيز الانتباه على الألوان والأثاث، تمامًا كهذا التصميم، حيث اعتمد اللون الأبيض كلون أساسي، ومن ثم بدأ الكرنفال الملون في ورق الحائط الذي يصور الأبطال الخارقين ببذلاتهم الملونة، إضافة إلى الأريكة الحمراء التي تجذب الانتباه بقوة لونها، فضلًا عن الإطار بلون المسطردة، للنافذة من أعلى وأسفل، وهذا إلى جانب التناقض اللوني في الأرضية السيراميكية، ذات المربعات البيضاء والسوداء. كل هذا كان أكثر من كاف لتركيز الانتباه على الألوان وعدم ملاحظة المساحة.

5. اجعلها مفتوحة على الغرفة الخارجية

children's room for girls, Your royal design Your royal design بلكونة أو شرفة
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

استطاع مصممو تلك الشرفة، أن يتغلبوا بذكاء وإبداع، على ضيق المساحة، من خلال جعلها شبه مفتوحة على الغرفة الخارجية/ وذلك من خلال سور صغير فاصل بينهما، ولوح من الزجاج الشفاف، الذي يسمح برؤية الخارج، مما جعل المساحة غير محدودة بشكل كامل، واستغلت الشرفة كمساحة للعب الأطفال، خاصة وأنها آمنة تمامًا لارتفاع الصور الحجري الأبيض الأنيق، فضلًا عن كونها مغلقة بالنوافذ الزجاجية.

6. المقاعد الأسمنتية حل سحري

Современная квартира для молодой пары, Katerina Butenko Katerina Butenko بلكونة أو شرفة
Katerina Butenko

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

في مثال اخر لتطبيق حيلة فتح الشرفة على الغرفة الخارجية، استغل المصمم قرب الجدار من السور الخارجي للشرفة، لتصميم مقعد اسمنتي صغير، بدلًا من شغل مساحة إضافية بوضع قطعة أثاث منفصلة، مع استغلال السور ذاته كمنضدة لعرض أواني الزرع الصغيرة.

7. هيء الأجواء كمصدر للإلهاء

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 بلكونة أو شرفة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

أليست تلك الأجواء بكافية لعشق هذه الشرفة، أيًا كانت مساحتها! فقط بعض اللسمات الرقيقة بالأضواء والمزروعات الخضراء، أخذتنا تمامًا في أبعد منطقة عن التركيز على مساحتها، هذا إلى جانب الجدار الزجاجي الذي يجعلها مطلة بشكل كامل على الغرفة الخارجية، مما يمنحها اتساع وهمي.

لمزيد من الأفكار لتصميمات الشرفات، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 7 تصميمات لشرفة مغلقة نظيفة.

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