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إذا كانت شقتك صغيرة فهذا التصميم لك

ريم عوض ريم عوض
Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة المعيشة
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المنزل الصغير لا يعني أنه لا يمكن أن يكون أنيقًا ومرتبًا وذا ذوق رفيع. كل ما في الأمر هو إيجاد التجانس في تصميم الغرف المختلفة واستغلال المساحة وكل ركن في المنزل بطريقة جيدة مما يعطي شعورًا بالاتساع والذي يشارك فيه أيضًا اختيارك للألوان بالطبع. إذا كانت مساحة شقتك صغيرة وتطمح لأفكار جيدة تحسن استغلال مساحتها فإليك هذا المقال من هوميفاي.

غموض الرمادي

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة المعيشة
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

غرفة المعيشة تصميمها وألوانها متباينة بين الأبيض ودرجات الرمادي، ولكن اعتنى المصمم بعدم الإكثار من استخدام الدرجة القاتمة من اللون الرمادي بشكل كبير حتى لا يؤثر على صغر المساحة. اختار ستارة باللون الفاتح على تلك النافذة الكبيرة التي تمكنك من فتحها للأعلى فيدخل ضوء الشمس بالكامل مراعيًا عدم الأخذ من المساحة الأفقية إذا تم تعليق ستائر عادية تفتح وتغلق من الجوانب.

أناقة استغلال المساحة

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة المعيشة
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

هذه الصورة تعكس ذكاء التصميم في ترتيب الغرفة بما لا يخل من المساحة الموجودة، غرفة المعيشة تحتوي على كنبة رُكنة وتكشف غرفة السفرة والمطبخ بطريقة انسيابية. ألوان الخدديات تضفي أناقة وبهجة على اللون الرصاصي للكنبة وتكسر من الألوان الهادئة في باقي الغرف.

الخشب

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة السفرة
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

هذا الجزء من المنزل يضم غرفة السفرة البسيطة ذات الأرجل الخشبية وتتكامل مع تلك القطعة الجميلة المصنوعة من الخشب مستغلة المساحة الرأسية وتعمل كمكتبة وأرفف وأدراج للتخزين في نفس الوقت.

مطبخ أنيق

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

هذا المطبخ الرائع مثال حقيقي لاستغلال المساحة بشكل أنيق. استخدام الخشب في المطابخ دائمًا يكون له طابع خاص ويضفي دفئًا على أي تصميم. للإضاءة دور لا يستهان به في إبراز جمال التصميم واختيار البلاط الذي يميل للألوان الطبيعية الهادئة. كما تلاون أيضًا استغل المصمم المساحة الأفقية بوضع الأجهزة فوق بعضها بشكل جذاب وعملي ولا يؤذي العين.

سبورة في المطبخ

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

الأسود لون معقد وغامض كما يظهر هنا في الثلاجة والخزانة السوداء واللمسة المرحة في وضع السبورة السوداء في المطبخ. يظهر أيضًا في الصورة البلاط العصري بشكل أوضح لتكتمل الصورة الرائعة.

غرفة النوم

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة نوم
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

غرفة النوم النوم محاطة باللون الأبيض وبديكور مينيمالي راقي. الطوب الأبيض يجعل الغرفة تبدو أكبر ويتماشى معها بشكل رائع السرير الرمادي.

غرفة نوم للأطفال

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة نوم
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

هذه الغرفة تعمل عمل غرفة أطفال ومساحة للعب والترفيه في نفس الوقت. بالطبع واضح من التصميم استغلال المساحة بشكل ذكي للغاية. اللمسة العصرية للطوب الأحمر في الحائط كسرت من اللون الأبيض الذي يحيط بالغرفة وجعلتها أكثر شبابية.

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