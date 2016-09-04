إذا كانت شقتك صغيرة فهذا التصميم لك

هذه الغرفة تعمل عمل غرفة أطفال ومساحة للعب والترفيه في نفس الوقت. بالطبع واضح من التصميم استغلال المساحة بشكل ذكي للغاية. اللمسة العصرية للطوب الأحمر في الحائط كسرت من اللون الأبيض الذي يحيط بالغرفة وجعلتها أكثر شبابية.

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