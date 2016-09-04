إذا كانت شقتك صغيرة فهذا التصميم لك

المنزل الصغير لا يعني أنه لا يمكن أن يكون أنيقًا ومرتبًا وذا ذوق رفيع. كل ما في الأمر هو إيجاد التجانس في تصميم الغرف المختلفة واستغلال المساحة وكل ركن في المنزل بطريقة جيدة مما يعطي شعورًا بالاتساع والذي يشارك فيه أيضًا اختيارك للألوان بالطبع. إذا كانت مساحة شقتك صغيرة وتطمح لأفكار جيدة تحسن استغلال مساحتها فإليك هذا المقال من هوميفاي.
غرفة المعيشة تصميمها وألوانها متباينة بين الأبيض ودرجات الرمادي، ولكن اعتنى المصمم بعدم الإكثار من استخدام الدرجة القاتمة من اللون الرمادي بشكل كبير حتى لا يؤثر على صغر المساحة. اختار ستارة باللون الفاتح على تلك النافذة الكبيرة التي تمكنك من فتحها للأعلى فيدخل ضوء الشمس بالكامل مراعيًا عدم الأخذ من المساحة الأفقية إذا تم تعليق ستائر عادية تفتح وتغلق من الجوانب.
هذه الصورة تعكس ذكاء التصميم في ترتيب الغرفة بما لا يخل من المساحة الموجودة، غرفة المعيشة تحتوي على كنبة
رُكنة وتكشف غرفة
السفرة والمطبخ بطريقة انسيابية. ألوان الخدديات تضفي أناقة وبهجة على اللون
الرصاصي للكنبة وتكسر من الألوان الهادئة في باقي الغرف.
هذا الجزء من المنزل يضم غرفة السفرة البسيطة ذات الأرجل الخشبية وتتكامل مع تلك القطعة الجميلة المصنوعة من الخشب مستغلة المساحة الرأسية وتعمل كمكتبة وأرفف وأدراج للتخزين في نفس الوقت.
هذا المطبخ الرائع مثال حقيقي لاستغلال المساحة بشكل أنيق. استخدام الخشب في المطابخ دائمًا يكون له طابع خاص ويضفي دفئًا على أي تصميم. للإضاءة دور لا يستهان به في إبراز جمال التصميم واختيار البلاط الذي يميل للألوان الطبيعية الهادئة. كما تلاون أيضًا استغل المصمم المساحة الأفقية بوضع الأجهزة فوق بعضها بشكل جذاب وعملي ولا يؤذي العين.
الأسود لون معقد وغامض كما يظهر هنا في الثلاجة والخزانة السوداء واللمسة المرحة في وضع السبورة السوداء في المطبخ. يظهر أيضًا في الصورة البلاط العصري بشكل أوضح لتكتمل الصورة الرائعة.
غرفة النوم النوم محاطة باللون الأبيض وبديكور مينيمالي راقي. الطوب الأبيض يجعل الغرفة تبدو أكبر ويتماشى معها بشكل رائع السرير الرمادي.
هذه الغرفة تعمل عمل غرفة أطفال ومساحة للعب والترفيه في نفس الوقت. بالطبع واضح من التصميم استغلال المساحة بشكل ذكي للغاية. اللمسة العصرية للطوب الأحمر في الحائط كسرت من اللون الأبيض الذي يحيط بالغرفة وجعلتها أكثر شبابية.
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