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10 طرق لفصل غرفة المعيشة عن السفرة

ريم عوض ريم عوض
Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño غرفة السفرة بلاط Wood effect
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غرفة المعيشة والسفرة دائمًا ما يكونا جنبًا إلى جنب في معظم منازل العالم! فهي من المساحات المشهور مزجهما بسبب كثرة استخدام العائلة لكل منهما في الاجتماعات العائلية واستقبال الضيوف، وفي المناسبات وعند المرح والترفيه وربما المذاكرة أيضًا. ولكن ماذا نفعل حتى نقوم بالفصل بينهما بدون قطع هذه العلاقة الوثيقة بين كلٍ منهما التي تجعلهما متكاملان رغم الفصل؟ في هذا المقال سنقدم لكم أفكارًا تساعدكم على الحفاظ على تلك الرابطة القوية وفي نفس الوقت الشعور باستقلال كل غرفة عن الأخرى!

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1- أضف شاشة

Casa Alphaville | Cond. das Árvores, Maina Harboe Arquitetura Maina Harboe Arquitetura غرفة المعيشة
Maina Harboe Arquitetura

Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura

التكنولوجيا دائمًا ما نجدها منتشرة في معظم غرف المعيشة سواء كانت ألعاب فيديو، مشغّل أغاني أو طبًعا أشهرهم على الإطلاق شاشة  التليفزيون. يمكنك الفصل بين الغرفتين بحائط جزئي أو خزانة  تضع فيها كل تلك الأجهزة حتى لا تتخلى أيضًا عن فكرة الدمج بين الغرفتين.

2- فصل افتراضي

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة السفرة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

هل تعلم أنه يمكنك الفصل بين غرفتين افتراضيًا؟ كيف ذلك؟ هذه أسهل طرق الفصل على الإطلاق ولكنها تحتاج لتصميم رائع حتى لا تبدو فكرة سيئة. يمكنك فعل ذلك عن طريق اختيار تصميمين مختلفين تمامًا لكل غرفة منهما فيحدث الفصل افتراضيًا في عقلك لعدم رؤيتك لتجانسٍ بين التصميمين. لتحقيق ذلك اختر ألوانًا وأشكالًا مختلفة وحتى دهان مختلف للحوائط أو إضافة ورق حائط يضاد اللون الموجود في الغرفة الأخرى. ولكن حاول أن تجعلهما يتكاملا حتى عند الفصل بصريًا فلا تمزج أكثر من نمط فيبدوان منعزلان تمامًا وسيئي الذوق.

3- الأقواس المعمارية

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة السفرة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

في هذا التصميم لعبت الأقواس المتتالية دورًا في فصل غرفة المعيشة عن السفرة بلا حاجة لحوائط أو أبواب. فكرة عملية ورائعة في الديكور. يمكنك إضافة بريقًا لهذا التصميم إذا قمت باختيار لون مختلف للأقواس عن الحائط الموجود في الخلفية. المعمار الداخلي مهم للغاية في شكل المنزل النهائي.

4- مدفأة فاصلة

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة السفرة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

المدفأة هي قطعة ديكور تخلق جوًا رائعًا في المنزل ودافئًا حتى لو لم يتم تشغيلها. يمكنك استخدام هذه الفكرة بوضع حائط جزئي به المدفأة للفصل بين غرفة المعيشة والسفرة. فكرة عملية وشكلها جميل في نفس الوقت.

5- مستويان

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo غرفة السفرة خشب نقي Brown
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

من الأفكار الشائعة للفصل بين

غرفتي المعيشة  وجود مستويين سواء بعدد من السلالم أو درجة واحدة.

6- الستائر

Casa de la Luz , C Cúbica Arquitectos C Cúbica Arquitectos غرفة السفرة
C Cúbica Arquitectos

C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos

الستائر هي فكرة عملية وقديمة جدًا للفصل بين غرفتين. ميزة هذه الفكرة أنك يمكنك فتح الستارة في أي وقت للدمج بين الغرفتين أو إغلاقها تمامًا للفصل الكامل. أو تركها نصف مقفلة لخصوصية أقل.

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7- فواصل فنية

DEPARTAMENTO EN LOMAS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة السفرة
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

للفصل بين الغرفتين بطريقة فنية وتدمج بين الغرفتين يمكنك استخدام فطعة فنية مثيرة للانتباه مثل منحوتة فريدة من نوعها أو بعض الأواني الفخارية الضخمة، أو حتى وضع آلة موسيقية كبيرة مثر البيانو. هذه من شأنه التأكيد على كونهما منفصلتين ونهاية الغرفة بهذه القطعة الفنية.

8- الأبواب الجرّارة

Casa Horizonte 9, Mayúscula Arquitectos Mayúscula Arquitectos غرفة السفرة
Mayúscula Arquitectos

Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos

إذا كنت تريد الفصل بين غرفتين ولكن لا يوجد مساحة كافية لإنشاء فاصل بينهما يمكنك بجانب فكرة الستائر استخدام الأبواب الجرارّة للفصل التام بين الغرفتين بطريقة عملية.

9- ترتيب الأثاث

Departamento contemporáneo en Bosques de las Lomas, Taller David Dana Arquitectura Taller David Dana Arquitectura غرفة السفرة
Taller David Dana Arquitectura

Taller David Dana Arquitectura
Taller David Dana Arquitectura
Taller David Dana Arquitectura

هذه أبسط فكرة من ضمن الأفكار السابقة وهي فقط إعادة ترتيب الأثاث حيث يكون هو نفسه فاصلًا بين الغرتين. كما في الصورة يمكنك أن تضع الكنبة حيث يكون ظهرها موجهًا للسفرة فيبدو للرائي أنها غرفة أخرى.

10- أضف بار في المنتصف

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño غرفة السفرة بلاط Wood effect
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

يمكنك إضافة بار بين غرفة المعيشة والسفرة كفكرة مستوحاة من المطابخ الأمريكية ولكنها تعمل عمل فاصل بين غرفتين ليس من ضمنهما مطبخ! هذا البار يمكن أي يستخدم لشرب مشروب بعد الأكل مع فرصة التواصل مع من في غرفة المعيشة أو مشاهدة التلفاز عن قرب عند تناول وجبة سريعة عليه.

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