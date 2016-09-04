10 طرق لفصل غرفة المعيشة عن السفرة

غرفة المعيشة والسفرة دائمًا ما يكونا جنبًا إلى جنب في معظم منازل العالم! فهي من المساحات المشهور مزجهما بسبب كثرة استخدام العائلة لكل منهما في الاجتماعات العائلية واستقبال الضيوف، وفي المناسبات وعند المرح والترفيه وربما المذاكرة أيضًا. ولكن ماذا نفعل حتى نقوم بالفصل بينهما بدون قطع هذه العلاقة الوثيقة بين كلٍ منهما التي تجعلهما متكاملان رغم الفصل؟ في هذا المقال سنقدم لكم أفكارًا تساعدكم على الحفاظ على تلك الرابطة القوية وفي نفس الوقت الشعور باستقلال كل غرفة عن الأخرى!
التكنولوجيا دائمًا ما نجدها منتشرة في معظم غرف المعيشة سواء كانت ألعاب فيديو، مشغّل أغاني أو طبًعا أشهرهم على الإطلاق شاشة التليفزيون. يمكنك الفصل بين الغرفتين بحائط جزئي أو خزانة تضع فيها كل تلك الأجهزة حتى لا تتخلى أيضًا عن فكرة الدمج بين الغرفتين.
هل تعلم أنه يمكنك الفصل بين غرفتين افتراضيًا؟ كيف ذلك؟ هذه أسهل طرق الفصل على الإطلاق ولكنها تحتاج لتصميم رائع حتى لا تبدو فكرة سيئة. يمكنك فعل ذلك عن طريق اختيار تصميمين مختلفين تمامًا لكل غرفة منهما فيحدث الفصل افتراضيًا في عقلك لعدم رؤيتك لتجانسٍ بين التصميمين. لتحقيق ذلك اختر ألوانًا وأشكالًا مختلفة وحتى دهان مختلف للحوائط أو إضافة ورق حائط يضاد اللون الموجود في الغرفة الأخرى. ولكن حاول أن تجعلهما يتكاملا حتى عند الفصل بصريًا فلا تمزج أكثر من نمط فيبدوان منعزلان تمامًا وسيئي الذوق.
في هذا التصميم لعبت الأقواس المتتالية دورًا في فصل غرفة المعيشة عن السفرة بلا حاجة لحوائط أو أبواب. فكرة عملية ورائعة في الديكور. يمكنك إضافة بريقًا لهذا التصميم إذا قمت باختيار لون مختلف للأقواس عن الحائط الموجود في الخلفية. المعمار الداخلي مهم للغاية في شكل المنزل النهائي.
المدفأة هي قطعة ديكور تخلق جوًا رائعًا في المنزل ودافئًا حتى لو لم يتم تشغيلها. يمكنك استخدام هذه الفكرة بوضع حائط جزئي به المدفأة للفصل بين غرفة المعيشة والسفرة. فكرة عملية وشكلها جميل في نفس الوقت.
من الأفكار الشائعة للفصل بين
غرفتي المعيشة وجود مستويين سواء بعدد من السلالم أو درجة واحدة.
الستائر هي فكرة عملية وقديمة جدًا للفصل بين غرفتين. ميزة هذه الفكرة أنك يمكنك فتح الستارة في أي وقت للدمج بين الغرفتين أو إغلاقها تمامًا للفصل الكامل. أو تركها نصف مقفلة لخصوصية أقل.
للفصل بين الغرفتين بطريقة فنية وتدمج بين الغرفتين يمكنك استخدام فطعة فنية مثيرة للانتباه مثل منحوتة فريدة من نوعها أو بعض الأواني الفخارية الضخمة، أو حتى وضع آلة موسيقية كبيرة مثر البيانو. هذه من شأنه التأكيد على كونهما منفصلتين ونهاية الغرفة بهذه القطعة الفنية.
إذا كنت تريد الفصل بين غرفتين ولكن لا يوجد مساحة كافية لإنشاء فاصل بينهما يمكنك بجانب فكرة الستائر استخدام الأبواب الجرارّة للفصل التام بين الغرفتين بطريقة عملية.
هذه أبسط فكرة من ضمن الأفكار السابقة وهي فقط إعادة ترتيب الأثاث حيث يكون هو نفسه فاصلًا بين الغرتين. كما في الصورة يمكنك أن تضع الكنبة حيث يكون ظهرها موجهًا للسفرة فيبدو للرائي أنها غرفة أخرى.
يمكنك إضافة بار بين غرفة المعيشة والسفرة كفكرة مستوحاة من المطابخ الأمريكية ولكنها تعمل عمل فاصل بين غرفتين ليس من ضمنهما مطبخ! هذا البار يمكن أي يستخدم لشرب مشروب بعد الأكل مع فرصة التواصل مع من في غرفة المعيشة أو مشاهدة التلفاز عن قرب عند تناول وجبة سريعة عليه.
اقرأ أيضًا 12 فكرة مذهلة لديكورات غرفة المعيشة