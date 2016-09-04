10 طرق لفصل غرفة المعيشة عن السفرة

غرفة المعيشة والسفرة دائمًا ما يكونا جنبًا إلى جنب في معظم منازل العالم! فهي من المساحات المشهور مزجهما بسبب كثرة استخدام العائلة لكل منهما في الاجتماعات العائلية واستقبال الضيوف، وفي المناسبات وعند المرح والترفيه وربما المذاكرة أيضًا. ولكن ماذا نفعل حتى نقوم بالفصل بينهما بدون قطع هذه العلاقة الوثيقة بين كلٍ منهما التي تجعلهما متكاملان رغم الفصل؟ في هذا المقال سنقدم لكم أفكارًا تساعدكم على الحفاظ على تلك الرابطة القوية وفي نفس الوقت الشعور باستقلال كل غرفة عن الأخرى!

اقرأ كيف تصمم غرفة المعيشة؟