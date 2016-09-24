تعد غرفة النوم هي الجناح الملكي في أي منزل، ولذلك فإن شكلها ورونقها بالطبع يهمك، ما أن الألوان والمفروشات والستائر والأثاث نفسه كلها أشياء تجتمع وتتحد مع بعضها البعض كي تنتج لنا في النهاية غرفة متكاملة ومميزة، جميعنا يبحث عن الجمال والبساطة والهدوء، ولأننا نجد الراحة في غرفة النوم، لذلك يجب أن تكون تصميمتها تليق بذلك حقًا.. مريحة، وبسيطة، وغير متكلفة، وربما تختلف تصميمات غرف النوم من زوق لاّخر لكن جميعها تشترك في كونها الجناح المخصص للراحة ويجب أن يكون رفيع المستوى وأنيق.

ولأنه ليس هناك منزل يخلو من غرفة النوم فإننا نقدم لك في هذا المقال 7 غرف نوم بتصميمات رائعة.