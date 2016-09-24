تعد غرفة النوم هي الجناح الملكي في أي منزل، ولذلك فإن شكلها ورونقها بالطبع يهمك، ما أن الألوان والمفروشات والستائر والأثاث نفسه كلها أشياء تجتمع وتتحد مع بعضها البعض كي تنتج لنا في النهاية غرفة متكاملة ومميزة، جميعنا يبحث عن الجمال والبساطة والهدوء، ولأننا نجد الراحة في غرفة النوم، لذلك يجب أن تكون تصميمتها تليق بذلك حقًا.. مريحة، وبسيطة، وغير متكلفة، وربما تختلف تصميمات غرف النوم من زوق لاّخر لكن جميعها تشترك في كونها الجناح المخصص للراحة ويجب أن يكون رفيع المستوى وأنيق.
ولأنه ليس هناك منزل يخلو من غرفة النوم فإننا نقدم لك في هذا المقال 7 غرف نوم بتصميمات رائعة.
يأتي اللون البنفسجي كأحد الألوان الفخمة ليزيد من جمال هذه الغرفة، التي صممت بشكل غاية في الروعة والجمال، فهي أنيقة بسيطة ورائعة، تضم سرير خشبي تعلوه المفروشات الرمادية مع بعض الوسائد الموف الفاتح، وأمامها الفوتيه البسيط من اللون البفسجي، والذي يتكرر مرة أخرى في ستارة الغرفة الأنيقة، كم تبدو رائة وفخمة، فهي تعطي رونق خاص لغرفة وتجعلها غرفة ملوكي بانسدالها على النافذة الصغيرة الكبيرة التي تسمح بتهوية جيدة لغرفة، كل هذا في غرفة أرضيتها خشبية وسقفها خرساني يضم وحدات إضاءة صغيرة مرصعة فيه كالكريستال، مع الجفة الفخمة التي تتدلى منها قطع الكريستال الصغيرة.
كما تنقسم الغرفة لجزء اّخر يضم ركن الملابس والمكياج، ويفصلها عن السرير جدار خرساني أبيض ينضم لبقية جدران الغرفة البيضاء.
في تلك الغرفة البسيطة ذات الألوان الهادئة نجد بساطة وهدوء ينبعث منهم شعور بالراحة والجمال، فقد يبدو الوضع غريب بسبب السقف الخشبي المائل، ولكن التنظيف الذي تم عمل الغرفه به ينبعث منه هدوء وجمال وبساطة أكثر من رائعة، حيث الأثاث الخشبي الذي ينقسم إلى لونين
الأبيض والبيج اللذان يجتمعا معًا لجمال الغرفة، وقد تم تقسيها لنصفين، نصف يضم السير ونصف يضم مكان للجلوس بوجود أريكة بسيطة رائعة من اللون البيج، وبجانبا لمسة خضراء بسيطة تضفي أناقة للغرفة.
يتعبر اللون البينك من الألوان البسيطة الهادئة، وألوان الحب والرقة والجمال، فهو يأتي في تلك الغرفة كي يعطيها الهدوء، غرفة مُحبي القراءة، تبدو تلك الغرفة في غاية الروعة والجمال، حيث الأرفف المُصممة بجانب السرير التي تمتلىء بالكتب المختلفة، حيث أن البعض لا ينام إلا حينما يكون رفيقه في الحلم الكتاب، وفي هذا التصميم الرائع يأتي السرير الخشبي ليتألق بمفروشاته الرمادية مع اللون البينك لجدران الغرفة، هذا وتضم الغرفة دولاب خشبي كبير الحجم ورائع في مساحة كبيرة، إلى جانب الأرضية الخشبية البسيطة التي تتناسب تمامًا مع الأثاث في الغرفة.
هنا نجد تصميم كلاسيكي للسرير بجانب تلك المدفئة النارية الأنيقة، وبالرغم من كلاسكية التصميم إلا انه في غاية الروعة والبساطة، حيث السرير الخشبي الأنيق، والجدران الخرسانية المطلية باللون القمحي البسيط، مع النجفة التي تدلى من السقف وتضيء الغرفة كلها، والأرضية الخشبية البسيطة، كل هذا يجتمع في مكان واحد ليعطي الشعور بالجمال والبساطة والهدوء.
في هذا التصميم العصري الحديث الأنيق، تأتي التفاصيل لتجتمع في غرفة نوم غاية في الروعة والأناقة، حيث السرير الأبيض الخشبي، والدولاب الخشبي البسيط اللذان يأخذا جانب من جانبي الغرفة، ليأتي الجانب الاّخر بزحمة تفاصيلة ليضم مكتب خشبي بجهاز كمبيوتر مع عدة أرفف تعلوه وتضم مجموعة من الكتب، ووحدات الإضاءة الكثيرة التي تتدلى من السقف الخرساني الأبيض، إضافة إلى الستائر الرمادية الموجودة على النافذة الكبيرة التي تسمح بمرور الهواء والضوء للغرفة.
يأتي في هذا التصميم السرير بداخل ما يشبه الصندوق، من مجموعة ألواح زجاجية كبيرة مغلقة على بعضها وتضم بداخلها سرير خشبي بسيط، بمفارش بيضاء هادئة مع جانب من الجدار يمتلىء بالدوائر والرسومات لملونة بألوان مختلفة وتعطي بهجة في المكان. ويضم عدة أرفف بالداخل، أما في خارج جزء النوم نجد الجدران الخرسانية البيضاء مع الأرضية الخشبية البيضاء أيضًا، وجانب من الجدران يضم مجموعة من الحجارة والأرفف التي تحمل الكتب.
تبدو هذه الغرفة في غاية الأناقة حيث السرير الحديدي البسيط بمفروشات بيضاء يتخللها اللون الرمادي والبترولي، إلى جانب ذلك يبدو ورق الحائط هو الداعم الأساسي لجمال المنظر في الغرفة، فيبدو كمجموعة ألوان رائعة متجانسة خلف السرير البسيط، مع الأرضية الرخامية، لتتكون من كل هذا غرفة متناسقة الألوان ومريحة وهادئة.
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