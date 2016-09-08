منزل مذهل على طراز القصور

نقدم اليوم منزل صمم على طراز عصرى فى البرازيل ملىء بالتموجات والدوائر وتصميم داخلى ساحر صمم بواسطة المعمارى Aquiles Nícolas Kílaris ويتميز المنزل بأناقة وجمال غرفه التى ستشاهدونها خلال هذا الكتاب فانضموا معنا..
نبدأ الجولة بواجهة المنزل الساحرة ويتسم تصميم المنزل بالإرتفاع وتعدد الزوايا والمنحنيات المموجة وتميزه النوافذ الضخمة ويحيط بالمنزل حديقة لتكتمل أناقة الواجهة على الطراز المعاصر.
ننتقل لداخل المنزل، فالغرف مفتوحة بدون جدارن بالطابق السفلى ما يميز المساحة الإجتماعية خاصة فى الحفلات والتجمعات.
والدمج بين الجدران البيضاء والأسقف المموجه يميز التصميم الداخلى للمنزل وكذلك الديكور والأضواء تعزز من أناقته على نفس طراز الواجهة كما تملأ المكان بالدفء.
تعتمد التصيمات داخل المنزل على توزيع الأثاث على المساحات جيدًا وإظهارها، تتكون الطاولة من الزجاج والخشب الأبيض المتماشى مع ألوان الجدران كما اختيرت الكراسى بأناقة تتماشى مع طراز المنزل وكذلك وحدة الكريستال المعلقة كديكور.
يتسم المطبخ بالعصرية والبساطة واتباع نفس عنصر المنحنيات المموجة بتصميم المنزل، ويوجد ركن كبير لتناول الطعام ليسهل التواصل بين أفراد الأسرة أثناء إعداد الطعام كما يتميز بالعملية لتناول الطعام سريعًا فى الصباح.
ونصعد إلى الطابق الثانى ويشمل تفاصيل ديكور بنفس نمط الطابق الاول مثل السور والسلم وإضاءة الأسقف الموزعة والتى تعكس إضاءة غير مباشرة على المكان توفر جو أنيق ومبهج.
فبالأعلى توجد غرفة النوم الرئيسية وتغطى الجدران الخشب مع رفوف زجاجسة وإضاءة خافتة أعلى السرير لتوفير جو هادىء ومريح، كما خصصت رفوف أخرى مبنية بالجدار المواجه للسرير لتزيينها بنباتات خضراء تملأ الغرفة بجو من الدفء والإنتعاش.
أيضًا توجد غرفة الابنة بألوان زاهية وإضاءة موزبعة بالسقف للتحكم بنمط الإضاءة لكل وظيفة مختلفة بالغرفة، كما زينت الجدران بورق حائط بنقشات زهور بسيطة بألوان هادئة.
يشتمل الحمام الرئيسى على مرآة عريضة وحوض استحمام كبيرمزود بإضاءة ملونة لتزيد من الشعور بالإسترخاء بجانب نافذة تضىء الحمام بالإضاءة الطبيعية الدافئة خلال النهار.
الأماكن المفتوحة بالمنزل أكثر مايتطلع إليه الزائر ليقضى وقتًا ممتعًا فى الهواء الطلق، لذلك صمم مطبخ صغير كركن خاص بحفلات الشواء وتناول العشاء والمشروبات أيضًا بجانب تركيب شاشة تلفاز لتوفير كل وسائل المتعة بالخارج.
صمم المسبح بنمط المنحنيات ليكمل تصميم المبنى، كما تتمتع منطقة الإسترخاء بإتساع المساحة فتشمل المسبح والحديقة ومكان مخصص للشواء مجهز بكل الإحتياجات وكل مايحقق غرض الإستمتاع لقضاء وقت أكبر بالخارج.
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