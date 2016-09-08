منزل مذهل على طراز القصور

تعتمد التصيمات داخل المنزل على توزيع الأثاث على المساحات جيدًا وإظهارها، تتكون الطاولة من الزجاج والخشب الأبيض المتماشى مع ألوان الجدران كما اختيرت الكراسى بأناقة تتماشى مع طراز المنزل وكذلك وحدة الكريستال المعلقة كديكور.