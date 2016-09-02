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8 تصميمات غير تقليدية لحمامات عصرية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG حمام
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إن كنت قد مللت التقليدية وتبحث عما هو جديد وعصري في تصميم الحمام، فأنت في المكان الصحيح، ففي هذا المقال، جمعنا لكم 8 تصميمات لحمامات تطرفت عن كل ما هو مألوف، وخرجت من دائرة الأمان التي دائمًا ما نحتجز أنفسنا بداخلها خوفًا من التغيير.

إن كنت على وشك تصميم حمام منزلك، إن كنت تبحث عن التجديد، تابع معنا تلك التصميمات..

1. الخشب يليق بالحمام أيضًا

Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos حمام
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

هل فكرت من قبل في استخدام الخشب كمادة أساسية لتصميم الحمام؟ ربما تخشى تلفه من الماء والبخار، لكن يمكنك الاطمئنان إذ أن هناك أنواع من الأخشاب المضادة للمياه، كما أنه يمكنك استخدامه في تلك المناطق البعيدة عن الماء، مثل الباب، وإطار المرآة، وربما بعض الأجزاء من الخزانة الصممة أسفل حوض الاغتسال، تمامًا كما في هذا التصميم الذي تمتع بأناقة غير عادية يعود الفضل فيها إلى اللمسة الخشبية، مع تلك المزروعة الخضراء التي تكتمل بها عناصر الطبيعة داخل الحمام.

2. ركن للتسلية داخل الحمام!

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura حمام
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

هذا التصميم بالتأكيد هو تصميم شبابي مثالي للمتزوجين حديثًا، خاصة هؤلاء الذين يستخدمون الحمام كمان للاسترخاء قليلًا وتصفية أذهانهم، حيث صمم هذا الركن الخاص بالمجلات من أجلهم فقط، لتسلية أوقاتهم داخل الحمام.

أما عن البعد الجمالي في التصميم، فيكمن في انتقاء حوض الاغتسال بتصميمه الانسيابي الجذاب والبسيط للغاية مع أقصى درجات الأناقة، وهو ما يتناسب تمامًا مع بساطة وأناقة تصميم المرآة الخالية من أية إطارات، والحائط المزين بمربعات السيراميك ذات الأشكار الهندسية.

3. الاستحمام في الحديقة

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام Red
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

ما رأيك في الحصول على أقصى درجة ممكنة من الاستمتاع والاستحمام في الحديقة؟ لا تفزع كثيرًا، فليس المقصود أن تستحم في حديقة عامة أو مكشوفة، بل أن تجلب الحديقة داخل كابينة استحمامك، تمامًا كهذا التصميم الذي ضرب بقواعد المألوف عرض الحائط، ليجسد الإبداع في خط رفيع يحوي مزروعات خضراء، تزين كابينة الاستحمام الزجاجية، داخل حمام أقل ما يُقال عنه، أنه غاية في الأناقة والعصرية.

4. معرض فني

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

من قال أن الحمام ليس بمساحة مناسبة لعرض ذوقك الفني؟ تمتع بالجرأة وأبهر زائريك بمعرض فني داخل حمامك، وذلك بتصميم رف في الحائط، لوضع بعض البراويز، وربما تعليق بعض اللوحات على الحائط، كما في هذا التصميم الذي تمتع بأناقة الحجارة البيضاء المتراصة في دقة.

5. الخدع البصرية

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN حمام Metallic/Silver
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

مساحة الحمام المحدودة، تجعله مثاليًا لتطبيق الخدع البصرية، وهو التصميم الأكثر تفضيلًا لهؤلاء محبي التميز والإبداع، حيث إعطاء عمقًا وهميًا من خلال الإضاءات والمرآة العاكسة الكبيرة، التي تم تصميمها من الأرض وحتى السقف، بينما تبدو المنضدة الحاملة لحوض الاغتسال وكأنها تطفو في الهواء.

6. مكتبة في الحمام

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design حمام
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

إن كنا قد استطعنا اقناعكم بتصميم حامل مجلات، ووضع الإطارات واللوحات الفنية في الحمام، فليس غريبًا أن نطرح فكرة تصميم مكتبة! ليس بالضرورة أن تضع فيها بعض من الكتب، وإن كان ذلك رائعًا لتسلية الوقت والمساعدة على الاسترخاء تماما كحامل المجلات، ولكن يمكنك أيضًا أن تجعلها لعرض قطع الديكور الصغيرة والأنيقة، وسيكون من الرائع أن تضم بعض من المزهريات الصغيرة التي تحوي مزروعات خضراء، وربما ورود ملونة مُبهجة.

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7. حمام مفتوح في غرفة النوم!

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG حمام
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

إن كنت تملك حمامك الخص في غرفة نومك، فلما لا تجعله مفتوحًا من أجل المزيد من الشعور بالحرية! نعم فانظر إلى ذلك التصميم ألا يمنحك شعورًا بالراحة بمجرد النظر إليه؟!

حمام مفتوح مع لمسات قوية من الطبيعة، حيث جذوع الأشجار الضخمة والتي تشكل فاصلًا جزئيًا بين الحمام وغرفة النوم، مغطس كبير، ومنضدة خشبية أنيقة تحمل حوض الاغتسال، وفي مكان أكثر عمقًا، صمم باقي الحمام.

8. ركن نسائي

Departamento Tabachines , Hansi Arquitectura Hansi Arquitectura حمام
Hansi Arquitectura

Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura

بعض اللفتات الصغيرة تكون ذات أثر بالغ في نفس المرآة، فلما لا نمنحها بعض من الاهتمام في ركن خاص لها داخل الحمام، لوضع مساحيق التجميل، والاهتمام ببشرتها وشعرها، دون الوقوف أمام مرآة حوض الاغتسال المملة، أو الإضطرار إلى الذهاب والإياب من الغرفة إلى الحمام لجلب مستحضراتها، فقط منضدة ذات أدراج للتخزين، مع مرآة كبيرة نسبيًا، ومقعد مريح، سوف يدخلون السعادة في نفس كل إمرآة تملك مثل هذا الحمام.

لمزيد من تصميمات الحمامات المميزة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 7 تصميمات لتوظيف الجدران الحجرية في الحمام.

7 حيل لتحويل الغرفة إلى غرفتين
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