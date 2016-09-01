5 نماذج تجديد لفناء المنزل

هنا يتلخص كيفية نقل فناء منزلك من الحالة القديمة المثيرة للشفقة لحالة أكثر جاذبية ، فنرى بالترتيب، كيف قمنا بتنظيف الركام و التخلي عن الجدران المتكسرة و إعادة بناءها ، و هي لن تكلفك سوى الطوب و الأسمنت زهيد الثمن و بعض الطلاء فيما بعد ذلك، و المساحة هي من دلتنا على المسبح الذي يمكن أن يشغل المساحة الفارغة ، فبدلاً من عمل حديقة في تلك المساحة الصغيرة رأينا أن نصنع مسبحاً يكون له البهجة الخاصة بالحديقة و بالفعل أصبح الفناء مغايراً تماماً بخطوات بسيطة من الاهتمام و اعادة الترميم