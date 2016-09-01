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5 نماذج تجديد لفناء المنزل

Mohammed Awad Mohammed Awad
Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto مسبح
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فناء منزلنا هو المكان الذي يستوعب انطلاقتنا و تأملاتنا داخل بيتنا، لذلك توجب علينا أن نستعرض معكم الطرق لتجديده و تحسينه و جعله أكثر عملية في استخداماته و شغله للمساحة التي يشغلها ،  و كل تلك اللمسات بأقل التكاليف و أقل مجهود ، فقط بعض التفكير الإبداعي سيجعله أفضل ، سنساعدك في النماذج التالية الخاصة بأفنية منازل قد تم تطويرها بطرق محددة فأصبحت رائعة بشكل لا يصدق   ..

1- قبل وبعد

Casa Pollensa DB, ISLABAU constructora ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

هنا يتلخص كيفية نقل فناء منزلك من الحالة القديمة المثيرة للشفقة لحالة أكثر جاذبية ، فنرى بالترتيب، كيف قمنا بتنظيف الركام و التخلي عن الجدران المتكسرة و إعادة بناءها ، و هي لن تكلفك سوى الطوب و الأسمنت زهيد الثمن و بعض الطلاء فيما بعد ذلك، و المساحة هي من دلتنا على المسبح الذي يمكن أن يشغل المساحة الفارغة ، فبدلاً من عمل حديقة في تلك المساحة الصغيرة رأينا أن نصنع مسبحاً يكون له البهجة الخاصة بالحديقة و بالفعل أصبح الفناء مغايراً تماماً بخطوات بسيطة من الاهتمام و اعادة الترميم

2- قبل التجديد

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

المساحة الغير مستغلة تعتبر آفة غير مرئية أو محسوسة في أكثر من بيت، لذا وجب علينا أن نضع تفكيراً إبداعياً لاستغلالها، فالأمر أكبر من مجرد أن تكون المساحة الفارغة منشراً للغسيل كما كان قديماً ، و لكن ما هو البديل الحداثي لو صح القول ، الصورة التالية تجيبك ..

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2- بعد التجديد

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

هذا هو البديل العملي و الجمالي في الوقت ذاته، بدون أي تكاليف سوى فقط الطلاء و تغيير بعض قطع الأرضيات، قمنا باستبدال حبل الغسيل الطولي الذي كان مثار قبح في شكل المنزل ، و استبدلناه بجلسة رائعة في الهواء الطلق، فأصبح الفناء الخاص بنا أكثر جمالاً و نضارة ، اختار الجلسة الجميلة في فناء بيتك في المساحة الفارغة من الفناء و لا تتخلى أبداً عن جلسة مع أهلك و أقاربك و أصدقائك في أحضان بيتك بالهواء الطلق

3- قبل التجديد

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto بلكونة أو شرفة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

الصورة بالأبيض و الأسود لفناء قديم ، به مساحة خالية غير مستغلة بالمرة، فما هي الأداوت التي يمكن أن نستخدمها لإعادة الألوان لتلك الصورة القديمة، أولاً يمكننا إعادة طلاء واجهة المنزل، و يمكننا إعادة استزراع النجيل ( الحديقة) بالشكل الجمالي الحداثي سواء بالنجيل الصناعي أو بالنباتات الطبيعية ، و يمكن أن نصنع شيء ليس في الحسبان و بتكلفة أقل كثيراً من شراء منزل آخر، لأن ما ستشاهدونه في الصورة المقبلة هو تعديل لهذا الفناء جعله و كأنه من بيت آخر

3- بعد التجديد

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto مسبح
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

المسبح هو ما غير القواعد في المساحة الكبيرة ذات الألوان البيضاء و السوداء في الصورة السابقة، يمكنك جعل فناء منزلك جزءاً جمالياً فريداً بالأضواء و الطلاء و الجلسات الدافئة ، اصنع شيئاً عكس ما كنت اعتدت عليه في فناء بيتك، فكما رأينا هنا لجأ المصمم للتخلي عن العشب و النجيل في الحديقة تماماً و استبدلها بمسبح و طرقاً و جدراناً حجرية

4- فناء صغير مميز

Jardin privado, LAS MARIAS casa & jardin LAS MARIAS casa & jardin حديقة
LAS MARIAS casa &amp; jardin

LAS MARIAS casa & jardin
LAS MARIAS casa &amp; jardin
LAS MARIAS casa & jardin

تنسيق الفناء دون أي تعديلات من أسهل ما يكون فقط سنحتاج رؤية جمالية في إعادة الحياة لبعض الأجزاء التي تحتاج لتدخل سريع، فمثلاً في هذا النموذج حاولنا أن نعيد مليء المسبح بالماء بعد أن قمنا بعملية تنظيف لأرضياته و قمنا بتلميع و إعادة طلاء للأجزاء الخارجية منه، و في المرحلة الثانية يمكنكم إعادة تنسيق النباتات المحيطة بالمسبح و الفناء بشكل عام مع تخصيص بعض قصاري الزرع الديكورية حول المسبح بحيث نجعل مشهد المسبح هو جوهر الفناء مع تخصيص مساحة محيطة به لحرية التمشي و التنقل

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5- قبل التجديد

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

من الخارج و بنظرة سريعة على فناء هذا المنزل نلاحظ أن الأعمدة الخارجية له بحاجة لترميم كبيرو كذلك الأشجار و النباتات في الأرضيات التي ماتت لأكثر من سبب، فيمكننا أن نصنع خطة رخيصة الثمن لإعادة سقاية الشجر و وضع مقويات و أسمدة لتنمو و تترعرع و تكون أكثر خضرة و هذا ما ينطلي على الأرضيات أيضاً

5- بعد التجديد

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg منازل
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

المصمم هنا نفذ ما فكرنا فيه بالضبط ، ناهيك عن مسألة تطوير شاملة لواجهة المنزل حيث أزال الأعمدة و وضع بدلها أعمدة حديدية و قام بتغطية الأدوار العليا بالأغطية الخوصية الرقيقة و كذلك زرع الأرضيات بالنجيل الطبيعي بشكل أكثر خضرة و نضارة ، و تم تنسيق أكثر من جلسة لتحقيق الخصوصية و مزيد من الشاعرية في مرفأ منزلنا بشكله الجديد

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فناء منزلك أفضل في خطوات

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