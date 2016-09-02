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5 نصائح لاختيار حوض مطبخ مثالي

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
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اذا كنت من عشاق المطبخ الذي يعتبر بكل بساطة مملكة المنزل، فبالتأكيد وجود حوض مطبخ مريح من الأمور الهامة التي يجب أن نعطيها أهمية كبيرة قبل تصميم المطبخ، ربما تبدو عملية شراء حوض مطبخ مناسب أمر سهل بعض الشئ، ولكن في الحقيقة ان شراء حوض مطبخ يعتبر السهل الممتنع، فتحتاج عملية شراء حوض للمطبخ إلى بعض النصائح والخطوات التي يجب أخذها في الأعتبار قبل شراءه، لذلك نحن اليوم في  Homify نقدم مجموعة من النصائح والتصميمات الحديثة التي ستساعدك على اختيار حوض مطبخ مناسب وأنيق.

1- الحوض المزدوج

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

الحوض المزدوج جنباً إلى جنب، من أكثر أنواع حوض المطبخ المتعارف عليها، ولكن الجديد في حوض المطبخ المزدوج هذا التصميم، فقد صمم كل واحد بارتفاع عن الأخر فتشعر وكأنه شكلاً هندسياً وليس مجرد حوض للمطبخ كما نري، الحوض مدمج في قاعدة خشبية وليس رخام في لمسة مختلفة وجديدة كما نري، من النصائح الهامة جداً في اختيار حوض مطبخ مناسب هي معرفة حجم الحوض واختيار حوض حجمه مناسب مع مساحة المطبخ والمساحة المخصصة للحوض أيضاً
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2- الحوض الحجري الأنيق

View from the Utility PAN|brasilia UK Ltd مطبخ
PAN|brasilia UK Ltd

View from the Utility

PAN|brasilia UK Ltd
PAN|brasilia UK Ltd
PAN|brasilia UK Ltd

اعتدنا على حوض المطبخ أن يكون من الرخام أو البورسلين، لكن أحدث الصميمات في أحواض المطبخ هي الحوض الحجري، كما نري في تصميم هذا الحوض الحجري الأنيق لهذا المطبخ الريفي الذى اكتملت أناقة وبساطة تصميمه بهذا الحوض الحجري الأنيق، من النصائح المهمة قبل شراء حوض المطبخ هي تحديد التصميم للحوض ومساحته قبل شراؤه،  وإذا كان المطبخ مازال تحت التجهيز يفضل شراء الحوض المدموج في  الرخام.

3- الحوض الرخامي

homify مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
homify

homify
homify
homify

هذا الحوض مناسب جداً لأولئك الذين يسعون إلى الراحة في المطبخ ويميلون إلى العملية والبساطة، حوض كبير من الرخام وقاعدة خشبية بسيطة، ومن الأمور الهامة أخذها في الأعتبار قبل اختيار حوض للمطبخ ، هي اختيار حوض ملائم في ألوانه للوان المطبخ وجدرانه ومتناسق.

4- الحوض الاستانلس رمز الأناقة دائماً

『家』 から、暮らしを彩る 『小物』 まで、 家の全てを『旅する木』で！！, 家具工房旅する木 家具工房旅する木 مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
家具工房旅する木

家具工房旅する木
家具工房旅する木
家具工房旅する木

دائماً  ما يحتل حوض المطبخ الأستانلس المكانة الأكبر في تصميم أحواض المطبخ فهو يعتبر الأشهر، ولكن يمكنك أضافة لمسة مختلفة من الخشب مثل هذا التصميم، تم أضافة قاعدة خشبية من الباركية لهذا الحوض الأستانلس مما أضاف لمسة أنيقة للمطبخ، ولكن عند اختيار حوض استانلس يفضل الأبتعاد عن الحوض الأستانلس ذوو اللمعة القوية، فهو من الصعب الحفاظ عليه.

5- حوض قوى وأنيق

Cuisine, Frédéric TABARY Frédéric TABARY مطبخ مغاسل وصنابيرالماء حجر Multicolored
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

يجب الأهتمام باختيار حوض قوى والتأكد من جودته وصلابته قبل الشراء، وأيضاً يجب أخذ فب الاعتبار اختيار شكل الصنبور لأنه يضفي أناقة أيضاً على الحوض وتصميمه.

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