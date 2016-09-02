5 نصائح لاختيار حوض مطبخ مثالي

اذا كنت من عشاق المطبخ الذي يعتبر بكل بساطة مملكة المنزل، فبالتأكيد وجود حوض مطبخ مريح من الأمور الهامة التي يجب أن نعطيها أهمية كبيرة قبل تصميم المطبخ، ربما تبدو عملية شراء حوض مطبخ مناسب أمر سهل بعض الشئ، ولكن في الحقيقة ان شراء حوض مطبخ يعتبر السهل الممتنع، فتحتاج عملية شراء حوض للمطبخ إلى بعض النصائح والخطوات التي يجب أخذها في الأعتبار قبل شراءه، لذلك نحن اليوم في Homify نقدم مجموعة من النصائح والتصميمات الحديثة التي ستساعدك على اختيار حوض مطبخ مناسب وأنيق.
الحوض المزدوج جنباً إلى جنب، من أكثر أنواع حوض المطبخ المتعارف عليها، ولكن الجديد في حوض المطبخ المزدوج هذا التصميم، فقد صمم كل واحد بارتفاع عن الأخر فتشعر وكأنه شكلاً هندسياً وليس مجرد حوض للمطبخ كما نري، الحوض مدمج في قاعدة خشبية وليس رخام في لمسة مختلفة وجديدة كما نري، من النصائح الهامة جداً في اختيار حوض مطبخ مناسب هي معرفة حجم الحوض واختيار حوض حجمه مناسب مع مساحة المطبخ والمساحة المخصصة للحوض أيضاً
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اعتدنا على حوض المطبخ أن يكون من الرخام أو البورسلين، لكن أحدث الصميمات في أحواض المطبخ هي الحوض الحجري، كما نري في تصميم هذا الحوض الحجري الأنيق لهذا المطبخ الريفي الذى اكتملت أناقة وبساطة تصميمه بهذا الحوض الحجري الأنيق، من النصائح المهمة قبل شراء حوض المطبخ هي تحديد التصميم للحوض ومساحته قبل شراؤه، وإذا كان المطبخ مازال تحت التجهيز يفضل شراء الحوض المدموج في الرخام.
هذا الحوض مناسب جداً لأولئك الذين يسعون إلى الراحة في المطبخ ويميلون إلى العملية والبساطة، حوض كبير من الرخام وقاعدة خشبية بسيطة، ومن الأمور الهامة أخذها في الأعتبار قبل اختيار حوض للمطبخ ، هي اختيار حوض ملائم في ألوانه للوان المطبخ وجدرانه ومتناسق.
دائماً ما يحتل حوض المطبخ الأستانلس المكانة الأكبر في تصميم أحواض المطبخ فهو يعتبر الأشهر، ولكن يمكنك أضافة لمسة مختلفة من الخشب مثل هذا التصميم، تم أضافة قاعدة خشبية من الباركية لهذا الحوض الأستانلس مما أضاف لمسة أنيقة للمطبخ، ولكن عند اختيار حوض استانلس يفضل الأبتعاد عن الحوض الأستانلس ذوو اللمعة القوية، فهو من الصعب الحفاظ عليه.
يجب الأهتمام باختيار حوض قوى والتأكد من جودته وصلابته قبل الشراء، وأيضاً يجب أخذ فب الاعتبار اختيار شكل الصنبور لأنه يضفي أناقة أيضاً على الحوض وتصميمه.
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