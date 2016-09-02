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8 تصميمات لمنازل عصرية بأقل ميزانية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
화성 봉가리주택 - 아빠와 아들의 아지트가 있는 집, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 منازل
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مع ارتفاع أسعار مواد البناء، وسوء الأحوال الاقتصادية، أصبحت مهمة تأسيس منزل عبء ثقيل على كاهل الشباب، خاصة مع تزايد الرغبة في التميز وبناء منزل غير تقليدي، ولكن دائمًا ما تقف الميزانية عائقًا يحول دون تحقيق تلك الأحلام. اليوم، وفي هذا المقال، جمعنا لكم 8 تصميمات لـ منازل أنيقة وغير تقليدية، ولكنها مصممة بأقل ميزانية، خاصة فيما يتعلق بمواد التشطيب، والاعتماد بشكل أكبر على الأخشاب.

1. منزل من الخرسانة والخشب

Puerto Roldán - Lote 390, Erb Santiago Erb Santiago منازل
Erb Santiago

Erb Santiago
Erb Santiago
Erb Santiago

في بويرتو رولدان في الأرجنتين، صمم هذا المنزل الأنيق، بأقل ميزانية ممكنة، ولكنه لازال يتمتع بالجاذبية، حيث الهيكل الأسمنتي من طابقين، مع نافذة زجاجية عرضية، وباب خشبي، فيما ظللت المساحة الأمامية بسقف من القصب والخشب، لتحويلها إلى مرآب خاص.

2. مساحة كبيرة بتكلفة قليلة

Casa Evans, A4estudio A4estudio منازل
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

يُطلق على هذا المنزل الذي هو واحد من المنازل الجاهزة، منزل Evans، ويقع في في مندوزا، الأرجنتين، وقد بني من الصلب والخشب والخرسانة، بأقل تكاليف، ولكن مع الاحتفاظ بالجانب الجمالي، الذي يبرز من خلال الجدار الزجاجي، للاستمتاع بإطلالة الطبيعة المحيطة، كما أنه صمم لتتكيف مع درجات الحرارة القصوى لجبال الأنديز، حيث بني من الصلب المطلي.

3. استغلال المواد المعاد تدويرها

Casa Manifiesto, James & Mau Arquitectura James & Mau Arquitectura
James &amp; Mau Arquitectura

James & Mau Arquitectura
James &amp; Mau Arquitectura
James & Mau Arquitectura

على الرغم من كونه يشبه كثيرًا الاقفاص المستخدمة في بناء منازل الحمام، إلا أنه مازال يتمتع بمظهرًا فريدًا، بهيكله المصمم من الحاويات الخشبية، و85% منه من المواد المعاد تدويرها، وقد منحه الطابق السفلي بجدرانه الزجاجية، أناقة عصرية، خاصة مع تلك الشرفة الخارجية التي تتوسط رقعة خضراء وسط تلك الأرض الترابية في شيللي.

4. تكنولوجيا SIP

화성 봉가리주택 - 아빠와 아들의 아지트가 있는 집, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 منازل
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

نحن أمام تصميم ليس فقط أنيقًا وخلابًا تحت تلك الأضواء، بل أيضًا ذكيًا واقتصاديًا، حيث يعتمد على تكنولوجا SIP، وهي الأرقى والأحدث في مجال بناء المنازل المستدامة، والتي تعمل على توفير خاصية العزل الحراري، ويجعله منزلًا صديقًا للبيئة.

5. منزل خشبي بسيط

Modernes Ferienwohnhaus in Anlehnung an ein traditionelles Drempelhaus, Möhring Architekten Möhring Architekten سقف جمالون
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

تعد المنازل الجاهزة هي الافضل عند الرغبة في بناء منزل في مدة قصيرة، فاعتمادًا على مدى تعقيد التصميم الهندسي، يمكن أن ينتهي إعدادها في غضون شهرين فقط، ونقلها إلى مكان الاستقرار بسهولة، كما أنها تتمتع بتصميمات أنيقة وغير مكلفة، مثل هذا المنزل الخشبي الجميل، بتصميمه البسيط للغاية، والذي يتناسب مع هدوء الطبيعة المحيطة به.

6. تكنولوجيا التكيف في المنازل الجاهزة

homify
homify

homify
homify
homify

ليست فقط في الغابات، وإنما أيضًا وصلت المنازل الجاهزة إلى الشواطئ، خاصة مع تطور التكنولوجيا التي جعلت من السهل اختيار مواد بناء تساعد على التكيف مع درجات الحرارة ايًا كانت، كما في هذا المنزل المصمم باللون الأبيض، من محاويات معدنية.

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7. هيكل من البلاطات الرخامية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

صمم هذا المنزل البالغة مساحته 75 متر مربع، من وحدات مدمجة من المكعبات، ليُصبح جاهزًا لنقله إلى أي مكان، فيما يتمتع بهيكله المصمم من البلاطات الرخامية، والأخشاب، والسطح المقاوم للماء، مع برجولة خشبية أنيقة تظلل المدخل.

8. تنوع الأخشاب في تصميم فريد

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO منازل
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

في مدينة كالي بكلومبيا، صمم هذا المنزل الخشبي الصغير، بألوانه الترابية، ليجمع بين عدة أنواع من الخشب، في تصميم فريد وأنيق وغير مكلف على الإطلاق.

لمزيد من تصميمات المنازل المميزة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 6 نماذج بيوت ذات طابق واحد.

8 تصميمات غير تقليدية لحمامات عصرية
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