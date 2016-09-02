8 تصميمات لمنازل عصرية بأقل ميزانية

مع ارتفاع أسعار مواد البناء، وسوء الأحوال الاقتصادية، أصبحت مهمة تأسيس منزل عبء ثقيل على كاهل الشباب، خاصة مع تزايد الرغبة في التميز وبناء منزل غير تقليدي، ولكن دائمًا ما تقف الميزانية عائقًا يحول دون تحقيق تلك الأحلام. اليوم، وفي هذا المقال، جمعنا لكم 8 تصميمات لـ منازل أنيقة وغير تقليدية، ولكنها مصممة بأقل ميزانية، خاصة فيما يتعلق بمواد التشطيب، والاعتماد بشكل أكبر على الأخشاب.
في بويرتو رولدان في الأرجنتين، صمم هذا المنزل الأنيق، بأقل ميزانية ممكنة، ولكنه لازال يتمتع بالجاذبية، حيث الهيكل الأسمنتي من طابقين، مع نافذة زجاجية عرضية، وباب خشبي، فيما ظللت المساحة الأمامية بسقف من القصب والخشب، لتحويلها إلى مرآب خاص.
يُطلق على هذا المنزل الذي هو واحد من المنازل الجاهزة، منزل Evans، ويقع في في مندوزا، الأرجنتين، وقد بني من الصلب والخشب والخرسانة، بأقل تكاليف، ولكن مع الاحتفاظ بالجانب الجمالي، الذي يبرز من خلال الجدار الزجاجي، للاستمتاع بإطلالة الطبيعة المحيطة، كما أنه صمم لتتكيف مع درجات الحرارة القصوى لجبال الأنديز، حيث بني من الصلب المطلي.
على الرغم من كونه يشبه كثيرًا الاقفاص المستخدمة في بناء منازل الحمام، إلا أنه مازال يتمتع بمظهرًا فريدًا، بهيكله المصمم من الحاويات الخشبية، و85% منه من المواد المعاد تدويرها، وقد منحه الطابق السفلي بجدرانه الزجاجية، أناقة عصرية، خاصة مع تلك الشرفة الخارجية التي تتوسط رقعة خضراء وسط تلك الأرض الترابية في شيللي.
نحن أمام تصميم ليس فقط أنيقًا وخلابًا تحت تلك الأضواء، بل أيضًا ذكيًا واقتصاديًا، حيث يعتمد على تكنولوجا SIP، وهي الأرقى والأحدث في مجال بناء المنازل المستدامة، والتي تعمل على توفير خاصية العزل الحراري، ويجعله منزلًا صديقًا للبيئة.
تعد المنازل الجاهزة هي الافضل عند الرغبة في بناء منزل في مدة قصيرة، فاعتمادًا على مدى تعقيد التصميم الهندسي، يمكن أن ينتهي إعدادها في غضون شهرين فقط، ونقلها إلى مكان الاستقرار بسهولة، كما أنها تتمتع بتصميمات أنيقة وغير مكلفة، مثل هذا المنزل الخشبي الجميل، بتصميمه البسيط للغاية، والذي يتناسب مع هدوء الطبيعة المحيطة به.
ليست فقط في الغابات، وإنما أيضًا وصلت المنازل الجاهزة إلى الشواطئ، خاصة مع تطور التكنولوجيا التي جعلت من السهل اختيار مواد بناء تساعد على التكيف مع درجات الحرارة ايًا كانت، كما في هذا المنزل المصمم باللون الأبيض، من محاويات معدنية.
صمم هذا المنزل البالغة مساحته 75 متر مربع، من وحدات مدمجة من المكعبات، ليُصبح جاهزًا لنقله إلى أي مكان، فيما يتمتع بهيكله المصمم من البلاطات الرخامية، والأخشاب، والسطح المقاوم للماء، مع برجولة خشبية أنيقة تظلل المدخل.
في مدينة كالي بكلومبيا، صمم هذا المنزل الخشبي الصغير، بألوانه الترابية، ليجمع بين عدة أنواع من الخشب، في تصميم فريد وأنيق وغير مكلف على الإطلاق.
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