8 تصميمات لمنازل عصرية بأقل ميزانية

في مدينة كالي بكلومبيا، صمم هذا المنزل الخشبي الصغير، بألوانه الترابية، ليجمع بين عدة أنواع من الخشب، في تصميم فريد وأنيق وغير مكلف على الإطلاق.

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