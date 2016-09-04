مطابخ الباربكيو وحفلات الشواء

مطبخ في الهواء الطلق هو وسيلة مثالية الحل الأمثل لاستغلال سطح أو حديقة منزلك، فلديك فرصة ذهبية لانشاء مطبخ في أحضان الطبيعية والهواء المنعش خاصة في الليالي والأمسيات الصيفية بصحبة الأهل والأصدقاء وإقامة الاحتفالات لقضاء أحلى الأوقات..
من العادة ان يكون المطبخ داخل المنزل وله غرفة خاصة، ولكن الان هناك تصميمات مميزة جدا للمطابخ خارج المنزل وفي الهواء الطلق ، فمع وقت الصيف والربيع نحتاج للجلوس قليلا في حديقة المنزل الخاصة والاستمتاع، لذا هذه التصميمات لتساعدك على الاستمتاع بشكل متكامل ، بحيث يمكنك الطبخ وعمل وجبات سريعة في الهواء وليس هناك ضرورة للدخول الى المنزل…
إذا كانت مساحة المنزل ضيقه، ستجد أن استغلال جزء من حديقتك لمكان الشوايه اقتراح مناسب، و تكتفى بطاولة الطعام العاديه الموجود بمنزلك و هذا في أسوأ الأحوال، و الإهتمام بكون المكان مفتوحاً على الخارج ويمكن أن تكون الخامات خشبيه اوعلى نمط ريفي أو أي طراز آخرفالمهم أن تؤدي وظائفها براحه وعمليه .
لقد اهتم مصممين الديكور بتصميم حديقة منزلك لكي يحققوا ما يتمناه كل إنسان في امتلاك مطبخ في الهواء الطلق واهم ما يميز أي تصميم هو التخطيط السليم لمطبخ مميز ويتوفر الآن ما يساعد على تحديد القياسات بدقة تامة لجعل هذه المهمة أسهل بكثير ثم اختيار ما هي العناصر التي تأخذ بعين الاعتبار لصنع مطبخ نموذجي مع الاستغناء عن بعض الكماليات مثل قطع الأثاث الكبيرة من كراسي وطاولات واستعمال الشواية المحمولة المتنقلة بدلاً من الثابتة ..
الأدوات والأجهزة المطلوبة متعددة وحسب احتياجك والمساحة المتاحة فمثلا الفرن يكون الاختيار بين العديد من الأفران إما فرن الغاز أو الفرن الكهربائى أو بناء فرن من الطوب.. أما الموقد يتم شراء موقد لإعداد الطعام ومن الممكن شراء غسالة أطباق إذا كنت تمتلك مكان واسع وامكانية لذلك فيمكنك تثبيت غسالة الأطباق في الهواء الطلق فإنها فكرة جيدة إذ كنت لا يروق لك إحالة الأطباق إلي الداخل كل فترة وفي هذه الحالة يجب توفير المكان لتخزين تلك الأطباق ويتطلب هذا الخيار تنفيذ السباكة الخاصة بالغسالة.. أما وجود ثلاجات مفيد جدا لوضع المشروبات والمياه والأطعمة وكذلك البهارات المختلفة لحفظها داخل الثلاجة لتكون قريبة عند الاستخدام..
الراحة أولاً وأخيراً: قم باختيار أثاثك بحكمة، وليس فقط بالناحية العملية، فإما إذا كان لديك مساحة محدودة، تعتبر كراسي القماش وسيلة رائعة للجلوس دون إرهاق ميزانيتك أو إعاقة الحركة، كما أن المساند الأرضية تشكل حشوات جلوس رائعة ويمكن أن تضيف دفقة من اللون والتصميم المميز إلى المساحات الفارغة.
الفكرة الأكثر شعبية هي بناء فاصل على هيئة أبواب زجاجية، حتى تتمكن من فتحها عند الحاجة والتمتع بالهواء النقي في أي وقت عندما تريد ذلك، كيف يمكنك أن تفعل ذلك؟ كما تري في هذا التصميم اختار المصمم أن يلجأ لهذا الاختيار للاحفاظ بجزء من الخصوصية في اي وقت ..
الإضاءة لمطبخ في الهواء الطلق تؤثر علي كل شيء وخاصاً من ناحية إعداد الطعام وينبغي تثبيت إضاءة صحيحة فلا تكون إضاءة باهتة أو خافتة ويجب توزيعها ليكون أحد المصابيح فوق الموقد مباشرة ومصباح أخر فوق منطقة الشواء وأخر فوق طاولة الطعام بالإضافة إلي وضع إضاءة جانبية في زوايا وأركان الفناء. إذا كان لديك سقف فوق المطبخ فمن الأفضل تركيب مروحة لإعطاء مزيد من الهواء المنعش أو مبرد هواء متحرك..وفي نهاية المطاف ستجد إضاءة ليلية ممتعة جذابة وبذلك يكون قد قمت بتركيب إضاءة متنوعة داخل حديقة منزلك تعمل بكفاءة عالية.
ينبغي أن لا ننسى اللمسات الجمالية الديكورية المحببة مثل صنع شلالات صناعية أو سلالم حجرية من الصخور أو الأحجار علي شكل مدرجات مع بناء أرضيات مختلفة بألوانها المتعددة لتضفي الجمال والروعة علي مطبخك الذي صمم في الهواء الطلق…
ويمكن أيضا التعرف على أفكار تصميمة أخرى لسطح منزلك عن طريق مقال حول سطح منزلك الى حديقتك الخاصة