مطابخ الباربكيو وحفلات الشواء

ينبغي أن لا ننسى اللمسات الجمالية الديكورية المحببة مثل صنع شلالات صناعية أو سلالم حجرية من الصخور أو الأحجار علي شكل مدرجات مع بناء أرضيات مختلفة بألوانها المتعددة لتضفي الجمال والروعة علي مطبخك الذي صمم في الهواء الطلق…

ويمكن أيضا التعرف على أفكار تصميمة أخرى لسطح منزلك عن طريق مقال حول سطح منزلك الى حديقتك الخاصة