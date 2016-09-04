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مطابخ الباربكيو وحفلات الشواء

آية منير آية منير
Cobertura na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores بلكونة أو شرفة خشب Blue
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مطبخ في الهواء الطلق هو وسيلة مثالية الحل الأمثل لاستغلال سطح أو حديقة منزلك، فلديك فرصة ذهبية لانشاء مطبخ في أحضان الطبيعية والهواء المنعش خاصة في الليالي والأمسيات الصيفية بصحبة الأهل والأصدقاء وإقامة الاحتفالات لقضاء أحلى الأوقات..

بسيط وجميل

Casa Imbassaí, Jamile Lima Arquitetura Jamile Lima Arquitetura بلكونة أو شرفة
Jamile Lima Arquitetura

Jamile Lima Arquitetura
Jamile Lima Arquitetura
Jamile Lima Arquitetura

من العادة ان يكون المطبخ داخل المنزل وله غرفة خاصة، ولكن الان هناك تصميمات مميزة جدا للمطابخ خارج المنزل وفي الهواء الطلق ، فمع وقت الصيف والربيع نحتاج للجلوس قليلا في حديقة المنزل الخاصة والاستمتاع، لذا هذه التصميمات لتساعدك على الاستمتاع بشكل متكامل ، بحيث يمكنك الطبخ وعمل وجبات سريعة في الهواء وليس هناك ضرورة للدخول الى المنزل…

منزل صغير .. هنا الحل

Outdoor Cooler, Blastcool Blastcool حدائقديكورات واكسسوارات
Blastcool

Outdoor Cooler

Blastcool
Blastcool
Blastcool

إذا كانت مساحة المنزل ضيقه، ستجد أن  استغلال جزء من حديقتك لمكان الشوايه اقتراح مناسب، و تكتفى بطاولة الطعام العاديه الموجود بمنزلك و هذا في أسوأ الأحوال، و الإهتمام بكون المكان مفتوحاً على الخارج ويمكن أن تكون الخامات خشبيه اوعلى نمط ريفي أو أي طراز آخرفالمهم أن تؤدي وظائفها براحه وعمليه .

تخطيط مناسب…

Casa Caiçara, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

لقد اهتم مصممين الديكور بتصميم حديقة منزلك لكي يحققوا ما يتمناه كل إنسان في امتلاك مطبخ في الهواء الطلق واهم ما يميز أي تصميم هو التخطيط السليم لمطبخ مميز ويتوفر الآن ما يساعد على تحديد القياسات بدقة تامة لجعل هذه المهمة أسهل بكثير ثم اختيار ما هي العناصر التي تأخذ بعين الاعتبار لصنع مطبخ نموذجي مع الاستغناء عن بعض الكماليات مثل قطع الأثاث الكبيرة من كراسي وطاولات واستعمال الشواية المحمولة المتنقلة بدلاً من الثابتة ..

جهز مطبخك جيدا..

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

الأدوات والأجهزة المطلوبة متعددة وحسب احتياجك والمساحة المتاحة  فمثلا الفرن يكون الاختيار بين العديد من الأفران إما فرن الغاز أو الفرن الكهربائى أو بناء فرن من الطوب.. أما  الموقد يتم شراء موقد لإعداد الطعام ومن الممكن شراء غسالة أطباق إذا كنت تمتلك مكان واسع وامكانية لذلك فيمكنك تثبيت غسالة الأطباق في الهواء الطلق فإنها فكرة جيدة إذ كنت لا يروق لك إحالة الأطباق إلي الداخل كل فترة وفي هذه الحالة يجب توفير المكان لتخزين تلك الأطباق ويتطلب هذا الخيار تنفيذ السباكة الخاصة بالغسالة.. أما وجود ثلاجات مفيد جدا لوضع المشروبات والمياه والأطعمة وكذلك البهارات المختلفة لحفظها داخل الثلاجة لتكون قريبة عند الاستخدام..

أثاث مريح

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE بلكونة أو شرفة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

الراحة أولاً وأخيراً: قم باختيار أثاثك بحكمة، وليس فقط بالناحية العملية، فإما إذا كان لديك مساحة محدودة، تعتبر كراسي القماش وسيلة رائعة للجلوس دون إرهاق ميزانيتك أو إعاقة الحركة، كما أن المساند الأرضية تشكل حشوات جلوس رائعة ويمكن أن تضيف دفقة من اللون والتصميم المميز إلى المساحات الفارغة.

فاصل زجاجي

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira بلكونة أو شرفة
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

الفكرة الأكثر شعبية هي بناء فاصل على هيئة أبواب زجاجية، حتى تتمكن من فتحها عند الحاجة والتمتع بالهواء النقي في أي وقت عندما تريد ذلك، كيف يمكنك أن تفعل ذلك؟ كما تري في هذا التصميم اختار المصمم أن يلجأ لهذا الاختيار للاحفاظ بجزء من الخصوصية في اي وقت ..

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إضاءة مناسبة..

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

 الإضاءة لمطبخ في الهواء الطلق تؤثر علي كل شيء وخاصاً  من ناحية إعداد الطعام وينبغي تثبيت إضاءة صحيحة فلا تكون إضاءة باهتة أو خافتة ويجب توزيعها  ليكون أحد المصابيح فوق الموقد مباشرة ومصباح أخر فوق منطقة الشواء وأخر فوق طاولة الطعام بالإضافة إلي وضع إضاءة جانبية في زوايا وأركان الفناء. إذا كان لديك سقف فوق المطبخ فمن الأفضل تركيب مروحة لإعطاء مزيد من الهواء المنعش أو مبرد هواء متحرك..وفي نهاية المطاف ستجد إضاءة ليلية ممتعة جذابة وبذلك يكون قد قمت بتركيب إضاءة متنوعة داخل حديقة منزلك تعمل بكفاءة عالية.

حديث

casa Limonero, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN بلكونة أو شرفة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

ينبغي أن لا ننسى اللمسات الجمالية الديكورية المحببة مثل صنع شلالات صناعية أو سلالم حجرية من الصخور أو الأحجار علي شكل مدرجات مع بناء أرضيات مختلفة بألوانها المتعددة لتضفي الجمال والروعة علي مطبخك الذي صمم في الهواء الطلق…

ويمكن أيضا التعرف على أفكار تصميمة أخرى لسطح منزلك عن طريق مقال حول سطح منزلك الى حديقتك الخاصة

كيف تجعل جدران منزلك قطعة فنية

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