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6 أسرار للحصول على منزل كلاسيكي بسيط

Marwa Hasan Marwa Hasan
Mansfield Street Apartment, London, Nash Baker Architects Ltd Nash Baker Architects Ltd غرفة المعيشة White
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يوجد لدينا في مصر مفهوم مختلف لتصميم أثاث المنزل على الطراز الكلاسيكي و لكن إذا نظرنا للتاريخ، فإن أصل الطراز الكلاسيكي أتي إلينا من أوروبا و لذلك جئنا لكم اليوم بشقة من لندن مصممة بشكل أنيق جداً على الطراز الكلاسيكي بواسطة مكتب NASH BAKER ARCHITECTS LTD بخطوط بسيطة و معاصرة، فدعونا نأخذ إلهامنا من هذا التصميم الأنيق.

1.الألوان تنعش الفراغات

The hallway at the Mansfield Street Apartment. Nash Baker Architects Ltd راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله خشب White
Nash Baker Architects Ltd

The hallway at the Mansfield Street Apartment.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

طرقة المدخل يتوسطها سجادة طويلة بألوانها المبهجة والخلابة لتنعش الارضية الداكنة و الالوان المحايدة للأثاث الكلاسيكي.

2.الإهتمام بالتفاصيل

Mansfield Street Apartment, London, Nash Baker Architects Ltd Nash Baker Architects Ltd غرفة المعيشة خشب White
Nash Baker Architects Ltd

Mansfield Street Apartment, London

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

إذا نظرنا لهذه اللوحة المتكاملة فإنك بإمكانك أن تشعر بالرهبة بسبب فخامة المنظر، و لكن إذا نظرت بعين المدقق فإنك ستجد أن الأمر ما هو إلا تجميع للتفاصيل الساحرة و البسيطة معاً في مكان واحد، دعونا ندرس كل التفاصيل..

من المعتاد في مصر وضع صالون في الإستقبال و لكن هنا تم الاستغناء عن الصالون بأخشابه المكشوبة واستبداله بغرفة المعيشة، بتصميمها الكلاسيكي على غير المعتاد و لكن إذا دققت النظر ستجد أن الأرائك غير متشابهة في الشكل و لا اللون و مع ذلك يتماشا سوياً بشكل رائع و خاصة مع إضافة وسائد متشابهة لتوحيد الشكل العام. 

السجادة ذات لون أصفر صارخ على الرغم من تصميمها الكلاسيكي، و لكنها تبرز بشكل أنيق وسط أرضية الغرفة وتتماشى مع باليتة الألوان، الأرضية بدورها من الخشب الباركية، وتأخذ اللون البني بتصميم جميل. أما الستائر فهي أنيقة و بسيطة كما أنها مرفوعة بطريقة معينة لتعطي إحساس الإنسدال وتؤكد على الطراز الكلاسيكي.

3.تزين الحوائط

​The living room at the Mansfield Street Apartment Nash Baker Architects Ltd غرفة المعيشة خشب White
Nash Baker Architects Ltd

​The living room at the Mansfield Street Apartment

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

نلاحظ وجود بانوهات بشكل أنيق جداً و بسيط حيث أنها تأخذ نفس لون الحائط، فهي تزين الحوائط بدون لفت النظر. لم يمنع الطراز الكلاسيكي وجود لوحات فنية ملونة و مبهجة لتتوسط البانوهات في الحائط الرئيسي للغرفة، و الذي يزينة من المنتصف المدفئة، و التي هي تأخذ طراز كلاسيكي تام، حيث يزينها وحدات نباتية تأخذ لون نحاسي يعطيها رونق مميزو غير مبهرج.

4.استغلال الأركان

The living room looking through to the kitchen, Mansfield Street Apartment, London Nash Baker Architects Ltd غرفة المعيشة White
Nash Baker Architects Ltd

The living room looking through to the kitchen, Mansfield Street Apartment, London

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

إذا كان لديك مساحة مفتوحة يمكنك إستغلالها بشكل أنيق، فهنا استغل المساحة المفتوحة مع عمل أكتاف للمدخل الواسع للمطبخ حتى يتم استغلال الأركان بشكل أكبر. فقد تم استغلال الأركان في وضع طاولة جانبية مع كراسي في الركن الأيسر ووضع كرسي على الجانب الأخر بجوار النافذة و خزانة لتخزين الأغراض المختلفة خلف الأريكة.

5.مزج طرز أخرى

​The kitchen at the Mansfield Street Apartment Nash Baker Architects Ltd مطبخ White
Nash Baker Architects Ltd

​The kitchen at the Mansfield Street Apartment

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

من قال أن المطبخ المفتوح يجب أن يكون على الطراز المودرن؟ أنظر لهذا الفراغ المفتوح، فقد تم تصميم المطبخ على طراز كلاسيكي مميز و بلون رمادي فاتح مع إنهاء السطح بالرخام الأسود و الذي يعطي تباين و فخامة. 

أما طاولة الطعام فتم وضعها بالقرب من الشبابيك المزينة بستائر رأسية منسدلة بشكل أنيق. الطاولة أبسط مما نتوقع، الطاولة من الخشب و الكراسي من البامبو على طراز ريفي عتيق.

وعلى الرغم من كبر المساحة، هناك إحساس بالتقارب والدفئ. فالمطبخ وغرفة الطعام يصنعان تنتغم رائع ويبقى خير دليل على صلاحية فكرة وجود عنصيرين من طرز مختلفة في نفس الفراغ.

6.أثاث بسيط بدون بهرجة

A bedroom at the Mansfield Street Apartment. Nash Baker Architects Ltd غرفة نوم
Nash Baker Architects Ltd

A bedroom at the Mansfield Street Apartment.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

أثاث غرفة النوم بسيط وخاصة بمنحنياته الدقيقة، يأخذ لون الخشب البرتقالي العتيق، المرآة ذات تفاصيل بسيطة لا تحتوي عل أية نقوش. الستارة من النوع المنسدل كما رأينا في غرفة المعيشة. يعلو الباب تفاصيل كلاسيكية من الجبس ملونة بنفس لون إطار الباب لتعطي فقط لمسة جمالية بسيطة، ولكن بشكل عام تفاصيل الغرفة مريحة.

7.توزيع العناصر بشكل غير تقليدي

The bathroom at the Mansfield Street Apartment. Nash Baker Architects Ltd حمام رخام White
Nash Baker Architects Ltd

The bathroom at the Mansfield Street Apartment.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

أنظر لهذا الحمام بتفاصيله العتيقة، أهم عنصر داخل الحمام والملفت للنظر هو مكان حوض الإستحمام، والذي يقبع في منتصف الحمام، على الرغم من أن المساحة ليست بكبيرة.

تم بناء دواليب للحمام على الجانبين بينهما أريكة بسيطة بألوان محايدة و خلفها يختفي أي أثر للحائط  مع استبدله بمرآة عريضة، تصل للسقف. الأرضية من الرخام مع تجليد أجزاء من الحائط أيضاً.

أيهما تفضل، مطبخ تقليدي أم أمريكي؟
ما رأيك في هذا المنزل؟ شاركنا بتعليق.

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