6 أسرار للحصول على منزل كلاسيكي بسيط

إذا نظرنا لهذه اللوحة المتكاملة فإنك بإمكانك أن تشعر بالرهبة بسبب فخامة المنظر، و لكن إذا نظرت بعين المدقق فإنك ستجد أن الأمر ما هو إلا تجميع للتفاصيل الساحرة و البسيطة معاً في مكان واحد، دعونا ندرس كل التفاصيل..

من المعتاد في مصر وضع صالون في الإستقبال و لكن هنا تم الاستغناء عن الصالون بأخشابه المكشوبة واستبداله بغرفة المعيشة، بتصميمها الكلاسيكي على غير المعتاد و لكن إذا دققت النظر ستجد أن الأرائك غير متشابهة في الشكل و لا اللون و مع ذلك يتماشا سوياً بشكل رائع و خاصة مع إضافة وسائد متشابهة لتوحيد الشكل العام.

السجادة ذات لون أصفر صارخ على الرغم من تصميمها الكلاسيكي، و لكنها تبرز بشكل أنيق وسط أرضية الغرفة وتتماشى مع باليتة الألوان، الأرضية بدورها من الخشب الباركية، وتأخذ اللون البني بتصميم جميل. أما الستائر فهي أنيقة و بسيطة كما أنها مرفوعة بطريقة معينة لتعطي إحساس الإنسدال وتؤكد على الطراز الكلاسيكي.