أفكار عصرية لأسطح المطابخ

إذا كان لديك مطبخ حجنه صغير هذا لا يعني أنك لا تستطيع أن تجعل منه مكانًا مريحًا للعمل وأنيقًا في نفس الوقت، تحتاج فقط إلى تخطيط جيد وتصميم يستغل المساحة بشكل مناسب. بالرغم من أن السطح قد يبدو ضيقًا بعض الشيء ولكنه حل مثالي لاستغلال هذه المساحة من المطبخ لوضع سطح إضافي يساعدك في إعداد الطعام. لا نحتاج إلى التأكيد على جمال اختيار اللون الأبيض للخرساني للسطح مع اللون البنفسجي الفاتح الذي جعل تصميم المطبخ هادئ جدًا وفي منتهى الرقة مع هذه اللمسة الفريدة من الحائط المبلط بنقشات صغيرة المقابل للبوتجاز.