أفكار عصرية لأسطح المطابخ

في هوميفاي نهتم كثيرًا بالتفاصيل، لهذا سنأخذكم في هذا المقال في جولة بين مجموعة من أفضل الاختيارات اللانهائية المتاحة أمامك لأسطح المطابخ. خامات أسطح المطبخ مختلفة ما بين الرخام والجرانيت والخشب وحتى البلاستيك المقوى المطلي، وأيضًا بين اختيارات الخرسانة المصبوبة بألوانها اللانهائية الجذابة. نرجو أن تعجبكم اختياراتنا المقدمة من خبرائنا لتساعدكم على القرار.
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خزانات هذا المطبخ المصنوعة من واجهة خشبية اكتمل تصميمها الرائع بهذه القطعة الفريدة من نوعها من جزيرة المطبخ التي تعمل أيضًا كمكان للبوتجاز. فكرة رائعة لتوفير المساحة ووصل الشخص الذي يطبخ مع الغرفة المطل عليها المطبخ لتواصل أفضل والتسلية ومشاهدة التلفاز أثناء العمل في المطبخ واستخدام البوتجاز. اللون الأسود للجرانيت رائع وأضفى تباينًا مع لون الخشب الفاتح.
هذا السطح الخرساني يعمل كمنطقة جلوس أو بار لتناول وجبة خفيفة أو مشروب وسطح عمل في نفس الوقت وكما نرى تم وضع البوتجاز داخلها لاكتمال التصميم العملي المبهر. تم استغلال مساحة هذا المطبخ بشكل كبير؛ فهذه الجزيرة كانت اختيارًا موفقًا من حيث اللون الفاتح الذي كسر من حدة اللون الأحمر لباقي الخزانات وأضفى بهجة وحيوية على تصميم المطبخ والحجم المثالي الذي له استخدامات متعددة.
هذا السطح الأنيق المصنوع من الرخام أعطى مساحة كبيرة للعمل والطبخ وتصميمها مثالي إذا كان لديك مطبخ مقتوح على باقي الغرف فهي كبيرة جدًا واستغلت المساحة كفاصل بذوق رائع ومنطقة للعمل، وبوفيه لتقديم الأكلات عليه للزائرين. فكرته جميلة بالفعل!
إذا كان لديك مطبخ حجنه صغير هذا لا يعني أنك لا تستطيع أن تجعل منه مكانًا مريحًا للعمل وأنيقًا في نفس الوقت، تحتاج فقط إلى تخطيط جيد وتصميم يستغل المساحة بشكل مناسب. بالرغم من أن السطح قد يبدو ضيقًا بعض الشيء ولكنه حل مثالي لاستغلال هذه المساحة من المطبخ لوضع سطح إضافي يساعدك في إعداد الطعام. لا نحتاج إلى التأكيد على جمال اختيار اللون الأبيض للخرساني للسطح مع اللون البنفسجي الفاتح الذي جعل تصميم المطبخ هادئ جدًا وفي منتهى الرقة مع هذه اللمسة الفريدة من الحائط المبلط بنقشات صغيرة المقابل للبوتجاز.
المطبخ الخشبي موضة لا تنتهي أبدًا! فهو اختيار كلاسيكي ويضفي دفئًا على المطبخ وشعورًا ريفيًا. ولكن لا نستطيع أن تسنخدمه وحده كسطح للعمل حيث أن الخشب يتأثر باالماء ويمكن أن يفسد. لذلك عليك اختيار سطح ذات لون وسمك مناسبان لهذا النوع من المطابخ سواء كان من الجرانيت كما في الصورة أو من الرخام، وننصحك واختار لونًا داكنًا يليق باللون الخشبي الأنيق حتى لا تذهب جماله. في هذا التصميم خرج المصمم عن المألوف ووضع البوتجاز المسطح داخل خزانة خشبية بلا رخام فوقها فاستخدم السطح الخشبي كما هو.
نقشات الرخام التي لا تنتهي موضتها أبدًا وهي المفضلة عند كثير من أصحب الذوق الرفيع لأناقتها وألوانها الرائعة المتداخلة والمتنوعة بشكل يحيرك عند الاختيار. قطعة الرخام هذه تحدث فرقًا كبيرًا في تصميم المطبخ وتضفي له رقيًا فاخترها بعناية.
المطابخ المودرن تحتاج دائمًا لهذه القطعة الفريدة من نوعها التي تجعل المطبخ يبدو مختلفًا وجذّابًا. لا تستهن بالاستثماؤ في قطعة فاخرة من الجرانيت المطعم برقاقات لأحجار والجليتر اللامع الذي يخطف الأنظار.