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أفكار عصرية لأسطح المطابخ

ريم عوض ريم عوض
Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 مطبخ
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في هوميفاي نهتم كثيرًا بالتفاصيل، لهذا سنأخذكم في هذا المقال في جولة بين مجموعة من أفضل الاختيارات اللانهائية المتاحة أمامك لأسطح المطابخ. خامات أسطح المطبخ مختلفة ما بين الرخام والجرانيت والخشب وحتى البلاستيك المقوى المطلي، وأيضًا بين اختيارات الخرسانة المصبوبة بألوانها اللانهائية الجذابة. نرجو أن تعجبكم اختياراتنا المقدمة من خبرائنا لتساعدكم على القرار.

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تباين الألوان

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group مطبخ
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

خزانات هذا المطبخ المصنوعة من واجهة خشبية اكتمل تصميمها الرائع بهذه القطعة الفريدة من نوعها من جزيرة المطبخ التي تعمل أيضًا كمكان للبوتجاز. فكرة رائعة لتوفير المساحة ووصل الشخص الذي يطبخ مع الغرفة المطل عليها المطبخ لتواصل أفضل والتسلية ومشاهدة التلفاز أثناء العمل في المطبخ واستخدام البوتجاز. اللون الأسود للجرانيت رائع وأضفى تباينًا مع لون الخشب الفاتح.

مشرق وجريء

RESIDENCIA 41BJ MM, r79 r79 مطبخ
r79

r79
r79
r79

هذا السطح الخرساني يعمل كمنطقة جلوس أو بار لتناول وجبة خفيفة أو مشروب وسطح عمل في نفس الوقت وكما نرى تم وضع البوتجاز داخلها لاكتمال التصميم العملي المبهر. تم استغلال مساحة هذا المطبخ بشكل كبير؛ فهذه الجزيرة كانت اختيارًا موفقًا من حيث اللون الفاتح الذي كسر من حدة اللون الأحمر لباقي الخزانات وأضفى بهجة وحيوية على تصميم المطبخ والحجم المثالي الذي له استخدامات متعددة.

فاصل كبير

Dilido Island House-Miami 2, Elías Arquitectura Elías Arquitectura مطبخ
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

هذا السطح الأنيق المصنوع من الرخام  أعطى مساحة كبيرة للعمل والطبخ وتصميمها مثالي إذا كان لديك مطبخ مقتوح على باقي الغرف فهي كبيرة جدًا واستغلت المساحة كفاصل بذوق رائع ومنطقة للعمل، وبوفيه لتقديم الأكلات عليه للزائرين. فكرته جميلة بالفعل!

سطح ضيق

Kuchnia - Wrzos, DoMilimetra DoMilimetra مطبخ Purple/Violet
DoMilimetra

DoMilimetra
DoMilimetra
DoMilimetra

إذا كان لديك مطبخ حجنه صغير هذا لا يعني أنك لا تستطيع أن تجعل منه مكانًا مريحًا للعمل وأنيقًا في نفس الوقت، تحتاج فقط إلى تخطيط جيد وتصميم يستغل المساحة بشكل مناسب. بالرغم من أن السطح قد يبدو ضيقًا بعض الشيء ولكنه حل مثالي لاستغلال هذه المساحة من المطبخ لوضع سطح إضافي يساعدك في إعداد الطعام. لا نحتاج إلى التأكيد على جمال اختيار اللون الأبيض للخرساني للسطح مع اللون البنفسجي الفاتح الذي جعل تصميم المطبخ هادئ جدًا وفي منتهى الرقة مع هذه اللمسة الفريدة من الحائط المبلط بنقشات صغيرة المقابل للبوتجاز.

سطح خشبي

Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 مطبخ
Estúdio 102

Estúdio 102
Estúdio 102
Estúdio 102

المطبخ الخشبي موضة لا تنتهي أبدًا! فهو اختيار كلاسيكي ويضفي دفئًا على المطبخ وشعورًا ريفيًا. ولكن لا نستطيع أن تسنخدمه وحده كسطح للعمل حيث أن الخشب يتأثر باالماء ويمكن أن يفسد. لذلك عليك اختيار سطح ذات لون وسمك مناسبان لهذا النوع من المطابخ سواء كان من الجرانيت كما في الصورة أو من الرخام، وننصحك واختار لونًا داكنًا يليق باللون الخشبي الأنيق حتى لا تذهب جماله. في هذا التصميم خرج المصمم عن المألوف ووضع البوتجاز المسطح داخل خزانة خشبية بلا رخام فوقها فاستخدم السطح الخشبي كما هو.

الرخام الأنيق

Cocina Los Tuxtlas., arQing arQing مطبخ
arQing

arQing
arQing
arQing

نقشات الرخام التي لا تنتهي موضتها أبدًا وهي المفضلة عند كثير من أصحب الذوق الرفيع لأناقتها وألوانها الرائعة  المتداخلة والمتنوعة بشكل يحيرك عند الاختيار. قطعة الرخام هذه تحدث فرقًا كبيرًا في تصميم المطبخ وتضفي له رقيًا فاخترها بعناية.

جرانيت برّاق

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos مطبخ
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

المطابخ المودرن تحتاج دائمًا لهذه القطعة الفريدة من نوعها التي تجعل المطبخ يبدو مختلفًا وجذّابًا. لا تستهن بالاستثماؤ في قطعة فاخرة من الجرانيت المطعم برقاقات لأحجار والجليتر اللامع الذي يخطف الأنظار.

منزل مساحته 70 م² كلفة بناءه 25.695 دولار
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