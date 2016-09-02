5 تصميمات سينما منزلية

غرفة المعيشة هي من أكثر الأماكن راحة ودفئ داخل المنزل، ويقضي بها أفراد المنزل معظم الوقت معاً، ولذلك دائماً في تصميمها يجب أضافة بها معظم وسائل الراحة والترفية لأعطائها مزيد من الراحة والهدوء، لذلك نحن اليوم في Homify نقدم مجموعة من الأفكار المختلفة لغرفة المعيشة لجعلها عبارة عن سينما منزلية صغيرة وبسيطة داخل غرفة المعيشة ، لعشاق الترفية والرفاهية، خاصةً أن هناك بعض الأفكار لأنظمة الصوت عالية الدقة قادرة على جعلك تشعر و كأنك وسط أوركسترا ومقاعد سينما لذلك أنت لا تحتاج إلى أي شيء آخر سوي اعداد الفشار والجلوس والتمتع بأمسية رائعة.
اذا كنت من عشاق السينما الكلاسيكية فتلك الغرفة ستعجبك كثيراً، مقاعد مريحة للاسترخاء ومشاهدة ما تحب في جو سينيمائي هادئ، تم تصميم الجدار الأمامي للغرفة على شكل شاشة كبيرة في منتصف الجدار، مع أضافة بعض اللمسات من الديكور الكلاسيكية وهذا الشريط السينمائي على جدار الذى وضع فيه لقطات من نجوم السينما في كل العصورأضاف لمسة كلاسيكية أنيقة للغرفة، كما لم ينسي المصمم طاولة القهوة لمزيد من الراحة والرفاهية.
غرفة معيشة سينمائية تمتاز بالخصوصية والراحة لقضاء وقت ممتع، ليس عليك سوى أن تجلب مقعدين من الجلد المريح وشاشة عرض كبيرة، تم تصميم هذة الغرفة بالكامل بطريقة تجعلها عازلة للضوء والصوت حتى تشعر وكأنك لست في غرفة معيشة بل غرفة سينمائية فقط لك انت.
جو هادئ ورائع يجعلك تشعر وكأنك داخل سينما حقيقية ولكن لك انت وحدك فقط، مع أضاءة المصابيح والشمعدانات التي تساعد على الحصول على جو هادئ يساعد على الاسترخاء مع تلك الشاشة الكبيرة ونظام مكبر الصوت، كما أن وضع الأثاث وتصميمه على شكل حرف
L أضاف للغرفة مساحة واسعة للجلوس والاستمتاع.
أما تصميم تلك الغرفة فيجعلك تشعر وكأنك حقاً داخل سينما حقيقية، سماء مرصعة بالنجوم، سجادة حمراء في الأرضيات واكتمل المشهد السينمائي مع شاشة العرض المزودة بتك الستارة التي ستسدل عن فيلمك المفضل، الذي ستشاهده على تلك المقاعد الجلدية.
نموذج أخر شبيه بالنموذج السابق لتصميم الغرفة السينمائي مع بعض الأختلافات البسيطة قي تصميم جدران الغرفة، مع أضافة بعض اللمسات البسيطة في الديكور حتى أكتمل المشهد السينمائي بالكامل.
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