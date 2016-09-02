5 تصميمات سينما منزلية

غرفة المعيشة هي من أكثر الأماكن راحة ودفئ داخل المنزل، ويقضي بها أفراد المنزل معظم الوقت معاً، ولذلك دائماً في تصميمها يجب أضافة بها معظم وسائل الراحة والترفية لأعطائها مزيد من الراحة والهدوء، لذلك نحن اليوم في Homify نقدم مجموعة من الأفكار المختلفة لغرفة المعيشة لجعلها عبارة عن سينما منزلية صغيرة وبسيطة داخل غرفة المعيشة ، لعشاق الترفية والرفاهية، خاصةً أن هناك بعض الأفكار لأنظمة الصوت عالية الدقة قادرة على جعلك تشعر و كأنك وسط أوركسترا ومقاعد سينما لذلك أنت لا تحتاج إلى أي شيء آخر سوي اعداد الفشار والجلوس والتمتع بأمسية رائعة.