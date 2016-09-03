5 تجديدات مدهشة لغرف معيشة متهالكة

كلنا
نحب التغير، وهناك متعة خاصة في مشاهدة
صور
قبل
التي من
النظرة الأولى تعطيك انطباعا أن لا أمل
في تغيير الأخطاء الجسيمة في المكان، لكن
ما أن نرى صور
بعد
ندرك أن هناك
آلاف الاحتمالات الناجحة لتغيير اي مكان
للأفضل.
وفي الغالب نصيب الأسد في التجديدات يذهب لغرف المعيشة، لذا في كتاب الأفكار هذا سنستعرض 5 مشروعات تجديد لغرف معيشة متهدمة وأصبحت بعد التجديد غرف معيشة ساحرة.
حتما النظرة الأولى ستصيبك بالكآبة، المكان مظلم ومتهدم والدعائم الخشبية تسود المكان وكأنه على وشك السقوط، تحدي كبير لأي مصمم لإحداث تغيير في حال هذا المكان، لكن مع استغلال مميزات المكان مثل السقف المائل واتساع المساحة قد ينجح المصمم في عملية التجميل تلك.
ما رأيك الآن؟ هذه الغرفة ليس لها أي علاقة بالصورة السابقة!
قام المصمم بفتح نوافذ بالسطح المائل للغرفة مما سمحت لضوء الشمس الطبيعي أن يسود المكان. اختيار اللون الأبيض لطلاء الغرفة كان مثاليا ليبرز اتساع المكان.
أبقى المصمم على بعض من ملامح المكان القديم مثل الدعامات الخشبية وحوائط الطوب التي أضافت جمالا ودفئا للمكان.
في صورة ’ما قبل’ هنا يظهر المكان باردا خاليا من أي معالم، اللهم إلا النوافذ المتسع والرحابة في المكان اللتان تعدان فرصة رائعة للمصمم ليطلق لخياله العنان دون حواجز.
أما
في الصورة
بعد
تجد أن المكان
اختلف تماما، حيث أثثت الغرفة على الطراز
الحداثي، واستغل المصمم ضوء الشمس الطبيعي
ليمنح المكان ألفة ودفء.
أكثر ما لفت انتباهي في الصورة هو ما قام به المصمم بالسقف، تثبيت مرآة بالسقف منح الغرفة بعدا جديدا من الاتساع، وكأنك في غرفة مزدوجة الارتفاع، فكرة ذكية حقا.
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كيف يمكن أن تكون الطبيعة متاحةً لك رؤيتها طوال الوقت وتمنع نفسك عنها؟ في الصور هنا تظهر عملية ترميم وتوسعة منزل كان سقفه على وشك الانهيار، في صورة ما قبل التجديد تجد أن الغرفة مملة جدا، وفي أمس الحاجة للسطوع، لتكسر ضيق المكان وكآبته.
بعد التجديد تم هدم بعض الحوائط لتوسعة الأبواب المطلة على الحديقة، الاستعانة بالأبواب الزجاجية الفرنسية كان اختيارا مثاليا، حيث وفر الكثير من الطبيعي، و أعطى انطباعا بتلاحم الغرفة مع الطبيعة خارج المكان، بحيث أصبحت الغرفة أكثر إشراقا وحيوية عن قبل. الأسقف العالية والأرضيات الخشبية خلقا جوا مميزا للغرفة يجمع بين الدفء والحداثة في التصميم.
الأرضيات هنا مدمرة وباهتة، والنوافذ رغم اتساعها إلا إنها تحتاج للمسات جمال واضحة، كما أن مساحة المكان البسيطة لا تعطيك وعودا بالكثير، تعال لنرى ما حدث.
الآن أصبح الجو بالغرفة ساحر، فالأرضيات الخشبية بألوانها البنية المتدرجة منحت الغرفة دفئا وألفة، وتناغمت بسلاسة مع لون الحوائط الكريمي، اختار المصمم وحدات قليلة للأثاث وعناصر الديكور ليحافظ على اتساع المكان، ويجنب الغرفة الشكل النهائي المزدحم بالأثاث.
الغرفة هنا في حالة مزرية، انظر إلى الحوائط المغطاة بالسيراميك والأرضيات الباهتة! كمان أن الدرج الخشبي هذا يحتاج إلى إعادة تصميم بشدة، هو من النظرة الأولى يعطيك انطباعا بأنه غير متين، ولن يمنحك شعورا بالأمان وأنت تصعد عليه
المكان بعد التغير أصبح يشع ضوءا، الأرضيات والحوائط البيضاء كان اختيار مثاليا هنا ليعكس ضوء الشمس الطبيعي ووحدات الإضاءة الصناعية بالغرفة، أما الأثاث فيتنوع بين الطابع الحداثي في الكنبة والمكتبة والريفي في الطاولة والكراسي وهو ما خلق توازنا رائعا بالغرفة