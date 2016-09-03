5 تجديدات مدهشة لغرف معيشة متهالكة

كلنا نحب التغير، وهناك متعة خاصة في مشاهدة صور قبل التي من النظرة الأولى تعطيك انطباعا أن لا أمل في تغيير الأخطاء الجسيمة في المكان، لكن ما أن نرى صور بعد ندرك أن هناك آلاف الاحتمالات الناجحة لتغيير اي مكان للأفضل.

وفي الغالب نصيب الأسد في التجديدات يذهب لغرف المعيشة، لذا في كتاب الأفكار هذا سنستعرض 5 مشروعات تجديد لغرف معيشة متهدمة وأصبحت بعد التجديد غرف معيشة ساحرة.