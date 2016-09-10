كيف تختار السجادة المناسبة لمنزلك

تعد السجادة من العناصر المهمة في كل غرفة ببيتك، وحسن اختيار هذه السجادة يعطي شكلًا أفضل وطابع خاص لمنزلك، وربما تتزاحم بداخلك الأفكار عن كيفية اختيار تلك السجادة؟ وما هو لونها المناسب؟ وكيف تختار لكل غرفة السجادة المناسبة لها.

ولذلك سوف تجد في هذا المقال مجموعة أفكار تساعدك على اختيار السجادة المناسبة لمنزلك.