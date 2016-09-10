كيف تختار السجادة المناسبة لمنزلك

تعد السجادة من العناصر المهمة في كل غرفة ببيتك، وحسن اختيار هذه السجادة يعطي شكلًا أفضل وطابع خاص لمنزلك، وربما تتزاحم بداخلك الأفكار عن كيفية اختيار تلك السجادة؟ وما هو لونها المناسب؟ وكيف تختار لكل غرفة السجادة المناسبة لها.
ولذلك سوف تجد في هذا المقال مجموعة أفكار تساعدك على اختيار السجادة المناسبة لمنزلك.
يبدو هذا التصميم غاية في الروعة والجمال، كما أن الاعتماد على السجادة السوداء مع الأثاث الأسود كان شيئًا مميزًا وأنيق، فالأسود هو سيد الألوان، وتأتي هنا السجادة الفرو السوداء بملمسها الناعم وشكلها اللامع لتعطي فخامة وأناقة على الأرضية الخشبية الفاتحة، كما أنها صغيرة وبسيطة تملىء الفراغ بين الأريكتين والكراسي إذ أن التصميم لا يحتاج إلى سجادة كبيرة تملىء الغرفة كلها كي لا يغلب اللون الأسود ويتحول الأمر من البساطة والجمال إلى الشعور بالكاّبة.
تأتي هذه السجادة المستطيلة مناسبة مع الغرفة ذلك لأن الغرفة نفسها مستطية وطويلة، وبالنسبة للألوان، فإنها تتناسب تمامًا مع الغرفة وتتشابه مع الجدار في ألوانها مما يعطي تناسق وانسيابية في الغرفة، كما أن الأرضية من السيراميك السادة، لذلك فإن استخدام سجادة ملونة ومنقوشة كان اختيار موفق ومميز للغرفة، وتعدد الألوان بها يعطي بهجة وحرارة وطاقة.
تبدو تلك الغرفة واسعة وأنيقة ولذلك كان يلزم لتلك الفخامة والمساحة الواسعة سجادة بارزة تملىء المكان، وقد تم اختيار السجادة الفرو لذلك وكان اختيارها موفق بالتأكيد، كما تبدو فخمة ورائعة في الغرفة وتملىء المساحة أعلى السيراميك السادة غير المنقوش، ويأتي ذلك في غرفة مربعة من جدران بيضاء وأثاث خشبي من اللون البني الفاتح.
ألوان غرفة الأطفال من الأشياء التي يجب أن تهتم بها الأسرة كي تقدم غرفة مبهجة للأولاد، وتأتي السجادة البسيطة هذه ليكتمل بها جمال الغرفة، ولأن ألوان المفروشات بها ملونة ومبهجة، فقد تم اختيار سجادة تجمع بين كل ألوان الغرفة وتتناسب مع طولها، كما أن الأرضية الخشبية السادة الغير منقوشة أتاحت فرصة للسجادة أن تكون مليئة بكل هذه الألوان.
تبدو تلك السجادة التريكوالمفرغة في غاية الجمال، فهي بسيطة وصغيرة الغرض منها فقط أن تزين الأرضية بهذا الشكل الرائع، وهي مناسبة للمساحات الصغيرة ويلزم لوضعها أرضية سادة غير منقوشة حتى لا تختفي النقوش بين فتحات السجادة فتعطي مظهرًا سيء، وتأتي هنا السجادة متجسدة في مجموعة دوائر من التريكو الرمادية على أرضية من السيراميك الأبيض فتضيف رونق خاص إلى شكل الغرفة.
يتيح وضع سجادة صغيرة بجانب السرير بعضًا من الدفىء لقدميك وللغرفة، وفي تلك الغرفة البسيطة تم الاعتماد على سجادة منقوشة باللون الأبيض مع اللبني، ولأن الأرضية سادة وبسيطة، فكانت السجادة المنقوشة والملونة مناسبة تمامًا معها، إذ أنها اعطت شكلًا مُكملًا للأرضية وأعطت للغرفة ذات الأساس الخشبي البسيط بهجة وإطلاله رائعة وبعثت حيوية وأناقة في المكان.
في هذه الغرفة المربعة الصغيرة صاحبة الألون المبهجة تأتي السجادة بألوانها المختلفة الرائعة لتبعث رونق خاص في المكان، تتناسب مع مساحة الغرفة، وألوانها، حيث اللوحة المعلقة على الحائط التي تحمل نفس ألوان السجادة، كما أن وجود الأرضية سادة غير منقوشة أتاحت وجود سجادة بكل هذه الألوان.
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