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كيف تستغل الأسمنت في تأسيس حديقتك؟

أميرة قاسم أميرة قاسم
Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis بلكونة أو شرفة
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زراعة النباتات في المنزل تُحيي المكان، سواء كانت النباتات بالشرفة أو الفناء الخلفي أو باحة المنزل فهى في النهاية اختيار مثالي لتغطية الأركان الباهتة. الرائع في الأمر أن هناك عدد لا نهائي من الأفكار والتصميمات والخامات التي من الممكن أن تسعين بها لتصميم حديقتك، لكننا اليوم سنخصص كتاب الأفكار هذا عن الأسمنت.

الاستخدام الشائع للأسمنت يتركز في أعمال البناء والخرسانات وتشطيب الحوائط، لكن أن يكون جزء من اللمسات الأخيرة في تشيب المكان، هذا ما سنكتشفه اليوم

طلاء مبهج

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

يلجأ الكثير لتأسيس حدائق في المنزل لمنح المكان بهجة خاصة، لكن كيف يمكن أن تكون قوالب الأسمنت بلونها الرمادي الباهت مبهجة! الأمر في منتهى البساطة، قم بطلائها بلون نابض بالحياة، أو اللون الذي يتناسب مع ديكورات وألوان الحديقة، وسيتغير المشهد بالكامل كما في الصورة

قوالب أسمنت

Apto 70 5 , AMR ARQUITECTOS AMR ARQUITECTOS بلكونة أو شرفة
AMR ARQUITECTOS

AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS

ميزة الاستعانة بالأسمنت أنه سهل التشكيل، فأن تجد الشكل والحجم المناسب لرعاية نباتاك ليس بالأمر الصعب الآن، لكن عليك الانتباه أن تقوم بإضافة مواد عزل المياه لخليط الأسمنت قبل التشكيل لمنع تسرب المياه فيما بعد. في هذه الشرفة استغلت قوالب الأسمنت لزراعة أشجار صغيرة، مع أرضية من الحصى، الميزة نا أنه يمكن إعادة طلاء الأسمنت مرارا وتكرارا لتغيير الجو بالشرفة.

تناغم مع الإضاءة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

الإضاءة عامل مهم لإضافة مزيد من الجمال للمكان، التصميم هنا جاء بسيطا للغاية لكن عمليا في الوقت نفسه متناغما مع الإضاءة المميزة للمكان.

أصص ومقاعد

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis بلكونة أو شرفة
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

تمتاز الأصص الأسمنتية بالمتانة، على عكس الأصص الفخارية أو حتى البلاستيكية القابلة للكسر بسهولة أثناء النقل. في الصورة هنا تصميم مميز وعملي حيث استغلت المساحات بين القوالب لصنع مقاعد للجلوس والاستمتاع بالطبيعة.

تصميم مبتكر

steppe, neubert und fuchs_gartenabteilung neubert und fuchs_gartenabteilung بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
neubert und fuchs_gartenabteilung

neubert und fuchs_gartenabteilung
neubert und fuchs_gartenabteilung
neubert und fuchs_gartenabteilung

استخدام الأسمنت في الزراعة يختبر إبداعك، فالتصميمات بالفعل لا نهائية، ما رأيك في الصورة مثلا ؟

الحدائق العمودية لها سحر خاص في ديكور الغرف، فهى مثالية إذا لم يكن لديك المساحة الكافية لتأسيس حديقة على الأرض، لكن التصميم هنا لا يعطى اهتماما بالمساحة بل بالفكرة المبتكرة للحديقة المائلة على الجدار الأسمنتي.

مقاعد خرسانية

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

تصميم آخر بذوق راقي، في هذه الشرفة الأنيقة وألوانها المبهجة اُستخدمت عناصر مختلفة لكنها في الوقت نفسه تناغمت بسلاسة مع بعضها البعض مثل الخشب والنسيج و الأسمنت، حيث خلقت جوا مرحا ومرحب بالمكان.

تصميم مقعد خرساني مع وسائد وشِلت ملونة ويمتد ليصنع أصيص كبير بجوار المقعد فكرة مميزة يمكنك تنفيذها على سطح منزلك أو في الشرفة لو كانت ذات مساحة كبيرة.

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استغل السور

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN بلكونة أو شرفة
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

سور الشرفة أو سور السطح يمكن استغلاله أيضا كأصص للزرع كما في الصورة، هذه الفكرة مميزة أيضا للحفاظ على المساحة بالشرفة، كما أن النباتات المرتفعة ستمنحك مزيد من الخصوصية بعيدا عن جيرانك.

باحة خلفية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

في الباحة الخلفية لهذا المنزل تم وضع مقعد خشبي محاطا بالنباتات الخضراء من كل جانب حيث وضعت في صناديق أسمنتية كبيرة تسمح بزراعة الأشجار كما هو واضح بالصورة.

سهولة التنفيذ

Calderón de la Barca 114, Gantous Arquitectos Gantous Arquitectos بلكونة أو شرفة
Gantous Arquitectos

Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos

يمكنك البدء بتصميم بسيط وجميل كهذا، ألوان محايدة وعناصر ديكور بسيطة تصنع بها جلسة مريحة بشرفتك.

يمكنك الاطلاع على :5 أفكار لحديقة صغيرة جميلة

جدول ماء

Casa 4 Puntos / Club de Golf BR, MAZ Arquitectos MAZ Arquitectos بلكونة أو شرفة
MAZ Arquitectos

MAZ Arquitectos
MAZ Arquitectos
MAZ Arquitectos

يتحمل الأسمنت الماء بسهولة، لذا فهو لا يحتاج للصيانة المتكررة عند استخدامه في تأسيس الحدائق. لذا في الصور هنا ستلاحظ التناغم بين أحواض الزرع وجدول الماء المنسدل على أرضية الحصى، مشهد من الرائع أن يكون في باحة منزلك.

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هل لديك أفكار أخرى مميزة عن استخدام الأسمنت بالحدائق؟

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