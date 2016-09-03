كيف تستغل الأسمنت في تأسيس حديقتك؟

زراعة النباتات في المنزل تُحيي المكان، سواء كانت النباتات بالشرفة أو الفناء الخلفي أو باحة المنزل فهى في النهاية اختيار مثالي لتغطية الأركان الباهتة. الرائع في الأمر أن هناك عدد لا نهائي من الأفكار والتصميمات والخامات التي من الممكن أن تسعين بها لتصميم حديقتك، لكننا اليوم سنخصص كتاب الأفكار هذا عن الأسمنت.

الاستخدام الشائع للأسمنت يتركز في أعمال البناء والخرسانات وتشطيب الحوائط، لكن أن يكون جزء من اللمسات الأخيرة في تشيب المكان، هذا ما سنكتشفه اليوم