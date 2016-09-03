كيف تستغل الأسمنت في تأسيس حديقتك؟

زراعة النباتات في المنزل تُحيي المكان، سواء كانت النباتات بالشرفة أو الفناء الخلفي أو باحة المنزل فهى في النهاية اختيار مثالي لتغطية الأركان الباهتة. الرائع في الأمر أن هناك عدد لا نهائي من الأفكار والتصميمات والخامات التي من الممكن أن تسعين بها لتصميم حديقتك، لكننا اليوم سنخصص كتاب الأفكار هذا عن الأسمنت.
الاستخدام الشائع للأسمنت يتركز في أعمال البناء والخرسانات وتشطيب الحوائط، لكن أن يكون جزء من اللمسات الأخيرة في تشيب المكان، هذا ما سنكتشفه اليوم
يلجأ الكثير لتأسيس حدائق في المنزل لمنح المكان بهجة خاصة، لكن كيف يمكن أن تكون قوالب الأسمنت بلونها الرمادي الباهت مبهجة! الأمر في منتهى البساطة، قم بطلائها بلون نابض بالحياة، أو اللون الذي يتناسب مع ديكورات وألوان الحديقة، وسيتغير المشهد بالكامل كما في الصورة
ميزة الاستعانة بالأسمنت أنه سهل التشكيل، فأن تجد الشكل والحجم المناسب لرعاية نباتاك ليس بالأمر الصعب الآن، لكن عليك الانتباه أن تقوم بإضافة مواد عزل المياه لخليط الأسمنت قبل التشكيل لمنع تسرب المياه فيما بعد. في هذه الشرفة استغلت قوالب الأسمنت لزراعة أشجار صغيرة، مع أرضية من الحصى، الميزة نا أنه يمكن إعادة طلاء الأسمنت مرارا وتكرارا لتغيير الجو بالشرفة.
الإضاءة عامل مهم لإضافة مزيد من الجمال للمكان، التصميم هنا جاء بسيطا للغاية لكن عمليا في الوقت نفسه متناغما مع الإضاءة المميزة للمكان.
تمتاز الأصص الأسمنتية بالمتانة، على عكس الأصص الفخارية أو حتى البلاستيكية القابلة للكسر بسهولة أثناء النقل. في الصورة هنا تصميم مميز وعملي حيث استغلت المساحات بين القوالب لصنع مقاعد للجلوس والاستمتاع بالطبيعة.
استخدام الأسمنت في الزراعة يختبر إبداعك، فالتصميمات بالفعل لا نهائية، ما رأيك في الصورة مثلا ؟
الحدائق العمودية لها سحر خاص في ديكور الغرف، فهى مثالية إذا لم يكن لديك المساحة الكافية لتأسيس حديقة على الأرض، لكن التصميم هنا لا يعطى اهتماما بالمساحة بل بالفكرة المبتكرة للحديقة المائلة على الجدار الأسمنتي.
تصميم آخر بذوق راقي، في هذه الشرفة الأنيقة وألوانها المبهجة اُستخدمت عناصر مختلفة لكنها في الوقت نفسه تناغمت بسلاسة مع بعضها البعض مثل الخشب والنسيج و الأسمنت، حيث خلقت جوا مرحا ومرحب بالمكان.
تصميم مقعد خرساني مع وسائد وشِلت ملونة ويمتد ليصنع أصيص كبير بجوار المقعد فكرة مميزة يمكنك تنفيذها على سطح منزلك أو في الشرفة لو كانت ذات مساحة كبيرة.
سور الشرفة أو سور السطح يمكن استغلاله أيضا كأصص للزرع كما في الصورة، هذه الفكرة مميزة أيضا للحفاظ على المساحة بالشرفة، كما أن النباتات المرتفعة ستمنحك مزيد من الخصوصية بعيدا عن جيرانك.
في الباحة الخلفية لهذا المنزل تم وضع مقعد خشبي محاطا بالنباتات الخضراء من كل جانب حيث وضعت في صناديق أسمنتية كبيرة تسمح بزراعة الأشجار كما هو واضح بالصورة.
يمكنك البدء بتصميم بسيط وجميل كهذا، ألوان محايدة وعناصر ديكور بسيطة تصنع بها جلسة مريحة بشرفتك.
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يتحمل الأسمنت الماء بسهولة، لذا فهو لا يحتاج للصيانة المتكررة عند استخدامه في تأسيس الحدائق. لذا في الصور هنا ستلاحظ التناغم بين أحواض الزرع وجدول الماء المنسدل على أرضية الحصى، مشهد من الرائع أن يكون في باحة منزلك.