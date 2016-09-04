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أثاث غرف نوم شبابية لها ولك

آية منير آية منير
DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté غرفة نوم
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هل تريد تصميم غرفة نوم شبابية مميزة ؟ عليك أن تعلم جيدا أن تصميم غرفة النوم بالشكل المناسب تعبر عن شخصية صاحب الغرفة، ولجعل غرفة النوم مريحة يجب الاهتمام بالأثاث وتنسيقه جيداً، لذا نقوم بالبحث دائما علي كل ما هو مريح وسهل ولا يستهلك تكلفة باهظة وخاصة عند تصميم غرف نوم شبابية، لانها  ليس مجرد غرفة عادية بل هي مكان يحمل كل ما تحمله الراحة من معني وروح التجديد والانطلاق..

غرفة شبابية لك..

Apartamento AF, Passo3 Arquitetura Passo3 Arquitetura غرفة نوم
Passo3 Arquitetura

Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura

ما يحتاجه الشباب في غرفتهم هو الراحة وسهولة الوصول لكل أغراض الغرفة وسهولة الحركة أيضا، ستجد هنا تصميم بسيط غير متكلف وألوان مناسبة جدا لروح الشباب والحيوية..

غرفة شبابية لكِ..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

إليك هذه المجموعة من الأفكار البسيطة واختيارات متعددة لقطع أثاث التي تتيح لك تصميم ديكورغرفة نوم شبابية وبطريقة مبتكرة…

أولا: ​قطع أثاث وحلول عملية ..

FIGI Sofa/Bed by Orizzonti - WOODCLOCK Clock - BUREAU Desk - RAY Chair - ALBINO Sidetable CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET غرفة نوم
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

FIGI Sofa/Bed by Orizzonti – WOODCLOCK Clock – BUREAU Desk – RAY Chair – ALBINO Sidetable

CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

السرير هو من الاولويات الهامة في اثاث غرف النوم وينبغي ان يكون السرير مريح جداً للشخص الذي سوف يتمتع بالنوم عليه والاسترخاء في وقت الراحة , توجد عدة موديلات للسرير للغرفة المفردة الشبابية فأختيار النوع المناسب انت من يقرره وايضا مايحكم ذلك مساحة الغرفة التي يوضع بها السرير .

سرير متعدد الاغراض..

Home Staging Doppelhaus in Westerland/Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة نوم
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

يمكننا اختيار بعض قطع الاثاث التي تخدم عدة اغراض مختلفة، كما نرى كنبة صغيرة وتحويلها لفراش صغير يمكن استخدامه في النوم والراحة..

استغلال أمثل ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

كل ركن في الغرفة الشبابية له جانب عملى ويمكننا استغلاله على الوجه الأمثل كما نرى على جانبي البااب أرفف للتخزين وأدراج سهلة الفتح ومكتب صغير مناسب لحجم الغرفة..

تسريحة مبتكرة ..

Yatak Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة نوم
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

إن كانت الغرفة تمتلكها بنت، فهناك قطع تضاف للغرفة ولا يمكن الاستغناء عنها مثل تسريحة أنيقة بلون مميز مع كرسي صغير ذو مرآة نقية وإضاءة مناسبة ..

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أثاث عملى للبنات ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لا شك أن كل بنت تمتلك الكثير من الاكسسوارات وأدوات التجميل وتظل هي الأزمة أين تضع كل هذه الممتلكات العظيمة في مكان آمن ومنظم وسهل الوصول لكل قطعة.. أمامنا حل مبهر لتسريحة عملية جدا للبنات مكونة من أدراج مقسمة بشكل مبتكر ..

​مساحات ضيقة ..

Tango, Resource Furniture Resource Furniture غرفة نوم
Resource Furniture

Tango

Resource Furniture
Resource Furniture
Resource Furniture

كما نرى هنا تصميم الغرفة بكل احتياجاتها في أقل مساحة ممكنة، سرير وكنبة متحركة ومكتب صغير ومكتبة كل هذا مدمج معا، هذا الحل العملى نلجأ له حين نحتاج إلى تصميم الغرفة في مساحة صغيرة..

خدعة بسيطة ..

Quintana 4598, IR arquitectura IR arquitectura غرفة نوم خشب White
IR arquitectura

IR arquitectura
IR arquitectura
IR arquitectura

هل فكرت في استغلال ركن في منزلك لعمل غرفة متكاملة  فهذا التفكير ذكي ومفيد فيمككنا اخذ مساحة صغيرة من المنزل واستغلالها كغرفة نوم شبابية وتتكون مثلا سرير صغير مدمج  دولاب صغير لك تمتلك بها ما يخصك من الاشياء المهمة كما موضح بالصورة وبذلك انت صممت غرفة جميلة مع خدعة بسيطة ..

ركن قراءة رائع..

覚王山のリノベーション, Nobuyoshi Hayashi Nobuyoshi Hayashi غرفة نوم
Nobuyoshi Hayashi

Nobuyoshi Hayashi
Nobuyoshi Hayashi
Nobuyoshi Hayashi

إن كانت الفكرة السابقة مناسبة لك وإن كنت من محبى القراءة .. هذا التصميم خصص لك، سرير مع إضاءة خاصة وعلى جانبيه مكتبة تحوى أجمل الكتب وهدوء تام ..

ثانيا: ألوان أثاث متميز..

Apartamento DOM, Flávio Monteiro Arquitetos Associados Flávio Monteiro Arquitetos Associados غرفة نوم MDF Yellow
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

اختيار اللون المناسب لك انت وليس للاخرين يعطيك المزيد من الرضاء والقبول لغرفة نومك والراحة والاسترخاء بها دوماً . كما نرى غرف نوم بلونيين متداخلين يتم ذلك عبر اعطاء جدران غرفة النوم لون واعطاء الاثاث لون اخرولون جرئ للارضية  ليتم تداخل الالوان واعطاء غرفة مناسبة مثل اللون الاصفر والبنى والسكري ..ولا نغفل التصميم هنا فالمكتب والسرير يشتركان معا كوحدة مشتركة، واستغلال المساحة أسفل السرير على هيئة رف للكتب ..

أثاث متناسق..

APARTAMENT - AVIATOR - GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة نوم
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

الاثاث العصري مثل سرير أبيض مع بساطة التصميم ووجود بعض الزخرفة في مفرش السرير الخاص باللون الفاتح الابيض اوالبيج وستارة وردية النقوش  ويكون لون خلفية السرير لون غامق مع تداخل بعض الالوان الفاتحة معه لاعطاء نموذج ديكور عصري حديث

الاحمر الجرئ..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

أجمل ما يميز اللون الأحمر أنه يناسب البنات والشباب لذا نجد هذه الغرفة مناسبة جدا لكونها غرفة شبابية متميزة بألوان جريئة..

علبة ألوان..

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher غرفة نوم
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

أحيانا بعض البنات يفضلن تعدد الألوان في غرفتهم بشرط أن تكون ألوان جذابة ومتناسقة بشكل كبير ..

طراز رائع..

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

فضل المصمم هنا استخدام الخشب بلونه الطبيعي مع الأسود والابيض، خلق من الغرفة تصميم راقي ورائع ومتميز، يناسب شاب يهتم بالأناقة في المقام الأول..

الألوان الحيادية ..

6M2 Cuarto de Huéspedes + Escritorio, MinBai MinBai غرفة نوم خشب White
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

نلجأ أحيانا للألوان الحيادية لتناسب كل الفئات سواء بنات أو شباب أو إن كانت ستتحول في يوما ما لغرفة ضيوف، كما نرى أمامنا غرفة هادئة متكاملة ..

اللون الرمادي..

Waterfall Estate Ideas, GSI Interior Design & Manufacture GSI Interior Design & Manufacture غرفة نوم
GSI Interior Design &amp; Manufacture

GSI Interior Design & Manufacture
GSI Interior Design &amp; Manufacture
GSI Interior Design & Manufacture

معظم الشباب يفضلون اللون الرمادي لهدوءه وإعطاءه نتيجة رائعة في التصميم، ويتميز هذا اللون أنه داثما في سباق الموضة ويناسب كل الأذواق..

لون الرقة ..

House Sar , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة نوم
Nico Van Der Meulen Architects

House Sar

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

سيظل اللون البنفسج بدرجاته لون يعبر عن الرقة والجمال حتى لو كان بلمسات قليلة…  إلى هنا انتهت جولتنا بأفكار رائعة لغرف شبابية سهة التصميم وغير مكللفة .. ونقدم لك هذا المقال أيضا لتفادي الوقوع في مجموع أخطاء عند تصميم غرفة نومك 9 أخطاء شائعة في تصميم غرفة نومك

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