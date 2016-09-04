أثاث غرف نوم شبابية لها ولك

هل تريد تصميم غرفة نوم شبابية مميزة ؟ عليك أن تعلم جيدا أن تصميم غرفة النوم بالشكل المناسب تعبر عن شخصية صاحب الغرفة، ولجعل غرفة النوم مريحة يجب الاهتمام بالأثاث وتنسيقه جيداً، لذا نقوم بالبحث دائما علي كل ما هو مريح وسهل ولا يستهلك تكلفة باهظة وخاصة عند تصميم غرف نوم شبابية، لانها ليس مجرد غرفة عادية بل هي مكان يحمل كل ما تحمله الراحة من معني وروح التجديد والانطلاق..
ما يحتاجه الشباب في غرفتهم هو الراحة وسهولة الوصول لكل أغراض الغرفة وسهولة الحركة أيضا، ستجد هنا تصميم بسيط غير متكلف وألوان مناسبة جدا لروح الشباب والحيوية..
إليك هذه المجموعة من الأفكار البسيطة واختيارات متعددة لقطع أثاث التي تتيح لك تصميم ديكورغرفة نوم شبابية وبطريقة مبتكرة…
السرير هو من الاولويات الهامة في اثاث غرف النوم وينبغي ان يكون السرير مريح جداً للشخص الذي سوف يتمتع بالنوم عليه والاسترخاء في وقت الراحة , توجد عدة موديلات للسرير للغرفة المفردة الشبابية فأختيار النوع المناسب انت من يقرره وايضا مايحكم ذلك مساحة الغرفة التي يوضع بها السرير .
يمكننا اختيار بعض قطع الاثاث التي تخدم عدة اغراض مختلفة، كما نرى كنبة صغيرة وتحويلها لفراش صغير يمكن استخدامه في النوم والراحة..
كل ركن في الغرفة الشبابية له جانب عملى ويمكننا استغلاله على الوجه الأمثل كما نرى على جانبي البااب أرفف للتخزين وأدراج سهلة الفتح ومكتب صغير مناسب لحجم الغرفة..
إن كانت الغرفة تمتلكها بنت، فهناك قطع تضاف للغرفة ولا يمكن الاستغناء عنها مثل تسريحة أنيقة بلون مميز مع كرسي صغير ذو مرآة نقية وإضاءة مناسبة ..
لا شك أن كل بنت تمتلك الكثير من الاكسسوارات وأدوات التجميل وتظل هي الأزمة أين تضع كل هذه الممتلكات العظيمة في مكان آمن ومنظم وسهل الوصول لكل قطعة.. أمامنا حل مبهر لتسريحة عملية جدا للبنات مكونة من أدراج مقسمة بشكل مبتكر ..
كما نرى هنا تصميم الغرفة بكل احتياجاتها في أقل مساحة ممكنة، سرير وكنبة متحركة ومكتب صغير ومكتبة كل هذا مدمج معا، هذا الحل العملى نلجأ له حين نحتاج إلى تصميم الغرفة في مساحة صغيرة..
هل فكرت في استغلال ركن في منزلك لعمل غرفة متكاملة فهذا التفكير ذكي ومفيد فيمككنا اخذ مساحة صغيرة من المنزل واستغلالها كغرفة نوم شبابية وتتكون مثلا سرير صغير مدمج دولاب صغير لك تمتلك بها ما يخصك من الاشياء المهمة كما موضح بالصورة وبذلك انت صممت غرفة جميلة مع خدعة بسيطة ..
إن كانت الفكرة السابقة مناسبة لك وإن كنت من محبى القراءة .. هذا التصميم خصص لك، سرير مع إضاءة خاصة وعلى جانبيه مكتبة تحوى أجمل الكتب وهدوء تام ..
اختيار اللون المناسب لك انت وليس للاخرين يعطيك المزيد من الرضاء والقبول لغرفة نومك والراحة والاسترخاء بها دوماً . كما نرى غرف نوم بلونيين متداخلين يتم ذلك عبر اعطاء جدران غرفة النوم لون واعطاء الاثاث لون اخرولون جرئ للارضية ليتم تداخل الالوان واعطاء غرفة مناسبة مثل اللون الاصفر والبنى والسكري ..ولا نغفل التصميم هنا فالمكتب والسرير يشتركان معا كوحدة مشتركة، واستغلال المساحة أسفل السرير على هيئة رف للكتب ..
الاثاث العصري مثل سرير أبيض مع بساطة التصميم ووجود بعض الزخرفة في مفرش السرير الخاص باللون الفاتح الابيض اوالبيج وستارة وردية النقوش ويكون لون خلفية السرير لون غامق مع تداخل بعض الالوان الفاتحة معه لاعطاء نموذج ديكور عصري حديث…
أجمل ما يميز اللون الأحمر أنه يناسب البنات والشباب لذا نجد هذه الغرفة مناسبة جدا لكونها غرفة شبابية متميزة بألوان جريئة..
أحيانا بعض البنات يفضلن تعدد الألوان في غرفتهم بشرط أن تكون ألوان جذابة ومتناسقة بشكل كبير ..
فضل المصمم هنا استخدام الخشب بلونه الطبيعي مع الأسود والابيض، خلق من الغرفة تصميم راقي ورائع ومتميز، يناسب شاب يهتم بالأناقة في المقام الأول..
نلجأ أحيانا للألوان الحيادية لتناسب كل الفئات سواء بنات أو شباب أو إن كانت ستتحول في يوما ما لغرفة ضيوف، كما نرى أمامنا غرفة هادئة متكاملة ..
معظم الشباب يفضلون اللون الرمادي لهدوءه وإعطاءه نتيجة رائعة في التصميم، ويتميز هذا اللون أنه داثما في سباق الموضة ويناسب كل الأذواق..
سيظل اللون البنفسج بدرجاته لون يعبر عن الرقة والجمال حتى لو كان بلمسات قليلة… إلى هنا انتهت جولتنا بأفكار رائعة لغرف شبابية سهة التصميم وغير مكللفة .. ونقدم لك هذا المقال أيضا لتفادي الوقوع في مجموع أخطاء عند تصميم غرفة نومك 9 أخطاء شائعة في تصميم غرفة نومك