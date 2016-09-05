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عملية تجديد منزل لتوفير الطاقة

شيماء عبد العال شيماء عبد العال
Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco غرفة المعيشة
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أسباب كثيرة قد تدفعك إلى البدء في ترميم وتجديد منزلك العائلي، منها أن ترغب في تحسين حياة أفراد أسرتك وإضافة تقنيات وتسهيلات تعطيهم مزيدًا من الرفاهية، ولكن تصبح الأزمة في زيادة استهلاك الطاقة والموارد.

تمكن مالك هذا المنزل من تطويره بشكل شامل بمساعدة الخبراء للحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة، وتحسين الإضاءة والتبريد والتهوية والتدفئة. هيا نرى كيف تحوّل هذا المنزل العائلي باستخدام اللمبات الموفرة للكهرباء في جميع الغرف.

تغيير شامل

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco مطبخ
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

عند البدء في التغيير، سيتطلب الأمر في البداية دفع مبلغا كبيرا من المال، ولكن سيعود عليك ذلك بالنفع فيما بعد، خاصة حين يكون ذلك التجديد في سبيل توفير الطاقة.

الأفضل عند تجديد المنزل هو البدء من الصفر، وتجديد المنزل وتطويره كليًا بشكل فعّال وعميق.

مشوار الألف ميل!

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco منازل
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

الطلاء المستخدم لا يتم اختياره فقط وفقا للألوان والديكورات، بل يساعد اختياره على التحكم في درجة الحرارة، إما بالاحتفاظ بها ليظل المنزل دافئًا أو بالمساعدة على التهوية وتبريد المنزل. بالتالي فإن أول خطوة في تجديد المنزل لتوفير الطاقة هو إزالة الطلاء لاختيار آخر أكثر موائمة للتجديدات.

لراحة العائلة.. لنخلق مزيدا من المساحة!

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco منازل
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

كما هو الحال في أي تجديد، تحتاج دوما إلى خلق مساحة جديدة للمساعدة على راحة العائلة وإضافة أماكن جديدة لقضاء وقت ممتع مع الاستمرار في التقليل من استهلاك الطاقة.

مزيد من التهوية

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco جدران
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

عند ارتفاع درجة الحرارة نلجأ لتشغيل التكييف طوال اليوم، مما يستهلك قدرا كبيرا من الكهرباء مع انعدام التهوية الطبيعية وهو أمر غير صحي على الإطلاق. عند التجديد، احرص على هدم بعض الحوائط أو توسيع منافذ التهوية للمساعدة على التبريد الطبيعي وزيادة التهوية.

تغيير من الخارج أيضًا

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco حديقة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

الجدران الخارجية للمنزل أيضا بحاجة إلى معالجة خاصة لمنع الحرارة أو البرودة من التسرب، وبالتالي تحسين استهلاك الطاقة  بتقليل استخدام التكييف والمدفأة.

في حُرم الجمال!

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco منازل
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

إن لم يشتمل التجديد على تجميل منزلك فلا داع له! تجديد الطلاء الخارجي للمنزل وسقف مزدوج لتجنب الحرارة الزائدة. بجانب استغلال وقوع المنزل بالقرب من البحر للحصول على إطلالة رائعة وتصميم شرفات واسعة للاستمتاع بكل سنتيمتر ممكن من المنظر الرائع.

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ليبدأ السحر!

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco شبابيك
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

مدخل المنزل أحد أهم الأجزاء التي تحتاج منك اهتمامًا خاصًا، كلما كان ساحرًا كلما دل ذلك على أناقة ورقي منزلك. والآن مدخل سحري بتهوية ممتازة وسط النباتات والأحجار مع سقف لحجب الأمطار في الشتاء، هو ممرك للاستمتاع بمنزل ساحر.

تناغم الإضاءة

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco حديقة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

المساحة بين المنزل والحديقة مسقوفة بمواد معدنية تناسب درجات الحرارة في الصيف والشتاء على السواء، بجانب استخدام إضاءات صغيرة من نوع الـ LED للحفاظ على الكهرباء، بجانب تسليط الضوء على الديكور لإظهار جماله وتناغمه.

البلورة السحرية

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco غرفة المعيشة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

غرفة المعيشة هي أكثر غرف المنزل التي تقضي فيها وقتك غالبًا، وبالتالي يجب أن تجمع بين الأناقة والراحة. تتمتع الغرفة بواجهة زجاجية واسعة تتيح الاستمتاع بزُرقة السماء والبحر معًا، مع ألوان هادئة ومحايدة تسمح للون الأزرق أن يكون بطل الإطلالة.

بعض قطع الأثاث المريحة مع أرضية خشبية وسقف مرصع بإضاءة عبر لمبات الـ LED الموفرة للطاقة مما يمنح الغرفة الرحابة والراحة المطلوبتين.

مساحة للتخزين

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco غرفة المعيشة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

في المساحة الخالية بين الحائط والشرفة والتي يستحيل وضع قطعة أثاث فيها تم وضع خزانة زجاجية مقسمة تتيح استخدامها كمكتبة لرواياتك المحببة أو لوضع قطع الديكور المتنوعة والمتناغمة.

جلسة منزلية في الهواء الطلق!

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco غرفة الميديا
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

ركن رائع للاستمتاع بجلسة داخل المنزل مع أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء أو حتى بصحبة كتاب. المريح في الأمر أن الجلسة يمكن أن تكون في الهواء الطلق بفتح الزجاج والاستمتاع بألوان الحديقة الطبيعية، أو حتى بغلق النافذة والاستمتاع بدرجة الحرارة المنزلية.

استقبال حميمي

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

عادة ما تعطي القطع الخشبية إحساسًا بالحميمية خاصة أنها ترتبط بالمنازل الريفية وبالتالي استخدام قطع الديكور الخشبية في مدخل المنزل يعطي إحساسًا للزائر بأنه على أعتاب منزل عائلته.

مطبخ أنيق ومريح

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco مطبخ
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

بالمزج بين اللونين الأسود والفضي تم تصميم هذا المطبخ ليجمع بين الأناقة والعصرية. المطبخ مزود بواجهة زجاجية تتيح لمن يقف بداخله الاستمتاع بالمنظر الخارجي بجانب التهوية الجيدة اللازمة للمطبخ.

الركن المحبب

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

كل ما يملك في منزله ركنا محببا يفضل قضاء أغلب وقته فيه، في هذا المنزل سيكون هذا الركن هو الأحب على الإطلاق خاصة مع ديكوره العريق الذي يعطي إحساسًا تاريخيًا خاصة مع اللوحات وقطع الديكور المعدنية.

استغل كل سنتيمتر!

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

استغلال المساحات لا يشمل الغرف والممرات فقط، بل وحتى الحوائط التي تمر بجوارها يمكن استغلالها لمنح مظهرا مختلفا وأنيقا. كل ما يلزم هو وضع قطع ديكور في تجاويف الحائط مع الإضاءة المناسبة.

خطوات تنير طريقك

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

دوما ما يعطي الخشب مظهرا أنيقا إذا ما اسُتخدم في الديكور، خاصة مع الإضاءة المناسبة التي تضفي جمالا على جماله. وضع إضاءة خاصة على حواف درجات السلم الداخلي تمنحك شعورا خاصا كلما استخدمت السلم، خاصة مع السطوع الذي تمنحه الإضاءة للخشب.

عرفة النوم راحة لا نهاية لها

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco غرفة نوم
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

غرفة النوم يجب أن تكون أكثر غرف المنزل راحة على الإطلاق، وبالتالي خلت الغرفة من قطع الديكور المعقدة سوى من لوحتين غاية في البساطة، مع واجهة زجاجية تمنح إطلالة دائمة للبحر الذي تشبهه  في زُرقته جدارن الغرفة.

وللأطفال نصيب

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco غرفة الاطفال
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

غرفة الأطفال أيضًا تشبه حجرة النوم الرئيسة، الألوان هادئة ومحايدة مع قلة قطع الديكور والاكتفاء بلوحة هادئة أعلى السرير ودُميتين على طرفي السرير لنوم هادئ ومريح.

حمام أنيق

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco حمام
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

من أكثر الأماكن التي تظهر جمال المنزل هو الحمام، وكلما كان بسيطا كلما زادت أناقته. الاعتماد في الحمام على الإضاءة وخاصة المسلطة على المرآة العريقة ذات الجوانب المذهبة. كما توجد خزائن أسفل الحوض تتسع لكل احتياجات الحمام من مناشف وأدوات الاستحمام وغيرها.

دش إيطالي

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco حمام
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

كلما كانت مساحة الحمام ضيقة يتم اللجوء للدش الإيطالي الذي لا يتطلب لمساحة واسعة، كما أنه يعطي مظهرا مريحا بحوائطه الزجاجية الشفافة.

ركن ريفي مذهل

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco حديقة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

في الهواء الطلق وضع فرن تقليدي حتى وإن لم يُستخدم بجانب لوحات ريفية كي تمنح الأسرة إحساسًا ريفيًا مذهلا لا يُضاهى خاصة وسط الزرع.

مشهد خارجي داخلي!

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco حديقة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

كيف إذا انتقلت الطبيعة الخارجية داخل جدارن المنزل؟ نافورة مائية تضخ الماء في مجرى حجري وسط النباتات تبدو وكأنه البحر بالخارج يصب داخل المنزل.

الطابق الثاني.. الصورة الكاملة

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco بلكونة أو شرفة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

بمجرد الصعود إلى الطابق الثاني يمكنك الاستمتاع بالمشهد الكامل للسماء والبحر وأنت جالس فوق الأثاث المريح فوق الأرضية العشبية الصناعية، مع سقف يحجب الشمس أو الأمطار لقضاء يوم كامل ممتع أمام البحر.

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