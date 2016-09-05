عملية تجديد منزل لتوفير الطاقة

أسباب كثيرة قد تدفعك إلى البدء في ترميم وتجديد منزلك العائلي، منها أن ترغب في تحسين حياة أفراد أسرتك وإضافة تقنيات وتسهيلات تعطيهم مزيدًا من الرفاهية، ولكن تصبح الأزمة في زيادة استهلاك الطاقة والموارد.
تمكن مالك هذا المنزل من تطويره بشكل شامل بمساعدة الخبراء للحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة، وتحسين الإضاءة والتبريد والتهوية والتدفئة. هيا نرى كيف تحوّل هذا المنزل العائلي باستخدام اللمبات الموفرة للكهرباء في جميع الغرف.
عند البدء في التغيير، سيتطلب الأمر في البداية دفع مبلغا كبيرا من المال، ولكن سيعود عليك ذلك بالنفع فيما بعد، خاصة حين يكون ذلك التجديد في سبيل توفير الطاقة.
الأفضل عند تجديد المنزل هو البدء من الصفر، وتجديد المنزل وتطويره كليًا بشكل فعّال وعميق.
الطلاء المستخدم لا يتم اختياره فقط وفقا للألوان والديكورات، بل يساعد اختياره على التحكم في درجة الحرارة، إما بالاحتفاظ بها ليظل المنزل دافئًا أو بالمساعدة على التهوية وتبريد المنزل. بالتالي فإن أول خطوة في تجديد المنزل لتوفير الطاقة هو إزالة الطلاء لاختيار آخر أكثر موائمة للتجديدات.
كما هو الحال في أي تجديد، تحتاج دوما إلى خلق مساحة جديدة للمساعدة على راحة العائلة وإضافة أماكن جديدة لقضاء وقت ممتع مع الاستمرار في التقليل من استهلاك الطاقة.
عند ارتفاع درجة الحرارة نلجأ لتشغيل التكييف طوال اليوم، مما يستهلك قدرا كبيرا من الكهرباء مع انعدام التهوية الطبيعية وهو أمر غير صحي على الإطلاق. عند التجديد، احرص على هدم بعض الحوائط أو توسيع منافذ التهوية للمساعدة على التبريد الطبيعي وزيادة التهوية.
الجدران الخارجية للمنزل أيضا بحاجة إلى معالجة خاصة لمنع الحرارة أو البرودة من التسرب، وبالتالي تحسين استهلاك الطاقة بتقليل استخدام التكييف والمدفأة.
إن لم يشتمل التجديد على تجميل منزلك فلا داع له! تجديد الطلاء الخارجي للمنزل وسقف مزدوج لتجنب الحرارة الزائدة. بجانب استغلال وقوع المنزل بالقرب من البحر للحصول على إطلالة رائعة وتصميم شرفات واسعة للاستمتاع بكل سنتيمتر ممكن من المنظر الرائع.
مدخل المنزل أحد أهم الأجزاء التي تحتاج منك اهتمامًا خاصًا، كلما كان ساحرًا كلما دل ذلك على أناقة ورقي منزلك. والآن مدخل سحري بتهوية ممتازة وسط النباتات والأحجار مع سقف لحجب الأمطار في الشتاء، هو ممرك للاستمتاع بمنزل ساحر.
المساحة بين المنزل والحديقة مسقوفة بمواد معدنية تناسب درجات الحرارة في الصيف والشتاء على السواء، بجانب استخدام إضاءات صغيرة من نوع الـ LED للحفاظ على الكهرباء، بجانب تسليط الضوء على الديكور لإظهار جماله وتناغمه.
غرفة المعيشة هي أكثر غرف المنزل التي تقضي فيها وقتك غالبًا، وبالتالي يجب أن تجمع بين الأناقة والراحة. تتمتع الغرفة بواجهة زجاجية واسعة تتيح الاستمتاع بزُرقة السماء والبحر معًا، مع ألوان هادئة ومحايدة تسمح للون الأزرق أن يكون بطل الإطلالة.
بعض قطع الأثاث المريحة مع أرضية خشبية وسقف مرصع بإضاءة عبر لمبات الـ LED الموفرة للطاقة مما يمنح الغرفة الرحابة والراحة المطلوبتين.
في المساحة الخالية بين الحائط والشرفة والتي يستحيل وضع قطعة أثاث فيها تم وضع خزانة زجاجية مقسمة تتيح استخدامها كمكتبة لرواياتك المحببة أو لوضع قطع الديكور المتنوعة والمتناغمة.
ركن رائع للاستمتاع بجلسة داخل المنزل مع أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء أو حتى بصحبة كتاب. المريح في الأمر أن الجلسة يمكن أن تكون في الهواء الطلق بفتح الزجاج والاستمتاع بألوان الحديقة الطبيعية، أو حتى بغلق النافذة والاستمتاع بدرجة الحرارة المنزلية.
عادة ما تعطي القطع الخشبية إحساسًا بالحميمية خاصة أنها ترتبط بالمنازل الريفية وبالتالي استخدام قطع الديكور الخشبية في مدخل المنزل يعطي إحساسًا للزائر بأنه على أعتاب منزل عائلته.
بالمزج بين اللونين الأسود والفضي تم تصميم هذا المطبخ ليجمع بين الأناقة والعصرية. المطبخ مزود بواجهة زجاجية تتيح لمن يقف بداخله الاستمتاع بالمنظر الخارجي بجانب التهوية الجيدة اللازمة للمطبخ.
كل ما يملك في منزله ركنا محببا يفضل قضاء أغلب وقته فيه، في هذا المنزل سيكون هذا الركن هو الأحب على الإطلاق خاصة مع ديكوره العريق الذي يعطي إحساسًا تاريخيًا خاصة مع اللوحات وقطع الديكور المعدنية.
استغلال المساحات لا يشمل الغرف والممرات فقط، بل وحتى الحوائط التي تمر بجوارها يمكن استغلالها لمنح مظهرا مختلفا وأنيقا. كل ما يلزم هو وضع قطع ديكور في تجاويف الحائط مع الإضاءة المناسبة.
دوما ما يعطي الخشب مظهرا أنيقا إذا ما اسُتخدم في الديكور، خاصة مع الإضاءة المناسبة التي تضفي جمالا على جماله. وضع إضاءة خاصة على حواف درجات السلم الداخلي تمنحك شعورا خاصا كلما استخدمت السلم، خاصة مع السطوع الذي تمنحه الإضاءة للخشب.
غرفة النوم يجب أن تكون أكثر غرف المنزل راحة على الإطلاق، وبالتالي خلت الغرفة من قطع الديكور المعقدة سوى من لوحتين غاية في البساطة، مع واجهة زجاجية تمنح إطلالة دائمة للبحر الذي تشبهه في زُرقته جدارن الغرفة.
غرفة الأطفال أيضًا تشبه حجرة النوم الرئيسة، الألوان هادئة ومحايدة مع قلة قطع الديكور والاكتفاء بلوحة هادئة أعلى السرير ودُميتين على طرفي السرير لنوم هادئ ومريح.
من أكثر الأماكن التي تظهر جمال المنزل هو الحمام، وكلما كان بسيطا كلما زادت أناقته. الاعتماد في الحمام على الإضاءة وخاصة المسلطة على المرآة العريقة ذات الجوانب المذهبة. كما توجد خزائن أسفل الحوض تتسع لكل احتياجات الحمام من مناشف وأدوات الاستحمام وغيرها.
كلما كانت مساحة الحمام ضيقة يتم اللجوء للدش الإيطالي الذي لا يتطلب لمساحة واسعة، كما أنه يعطي مظهرا مريحا بحوائطه الزجاجية الشفافة.
في الهواء الطلق وضع فرن تقليدي حتى وإن لم يُستخدم بجانب لوحات ريفية كي تمنح الأسرة إحساسًا ريفيًا مذهلا لا يُضاهى خاصة وسط الزرع.
كيف إذا انتقلت الطبيعة الخارجية داخل جدارن المنزل؟ نافورة مائية تضخ الماء في مجرى حجري وسط النباتات تبدو وكأنه البحر بالخارج يصب داخل المنزل.
بمجرد الصعود إلى الطابق الثاني يمكنك الاستمتاع بالمشهد الكامل للسماء والبحر وأنت جالس فوق الأثاث المريح فوق الأرضية العشبية الصناعية، مع سقف يحجب الشمس أو الأمطار لقضاء يوم كامل ممتع أمام البحر.
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