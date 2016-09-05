عملية تجديد منزل لتوفير الطاقة

أسباب كثيرة قد تدفعك إلى البدء في ترميم وتجديد منزلك العائلي، منها أن ترغب في تحسين حياة أفراد أسرتك وإضافة تقنيات وتسهيلات تعطيهم مزيدًا من الرفاهية، ولكن تصبح الأزمة في زيادة استهلاك الطاقة والموارد.

تمكن مالك هذا المنزل من تطويره بشكل شامل بمساعدة الخبراء للحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة، وتحسين الإضاءة والتبريد والتهوية والتدفئة. هيا نرى كيف تحوّل هذا المنزل العائلي باستخدام اللمبات الموفرة للكهرباء في جميع الغرف.