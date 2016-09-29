5 نقاط يجب مراعاتها عند تصميم مطبخك المفتوح

المطبخ المفتوح هو حلم الكثير منا، حيث يتجه البعض إلى عمل مطبخ مفتوح في منزله لما له من تأثير أنيق و حيث أنه يعطي اتساع للفراغات ومساحة إضافية لغرفة المعيشة والإستقبال. ولكن كيف يتم تصميمه بحيث نحصل على أقصى استغلال للمساحة مع الحصول على افضل توزيع للعناصر والذي يتناسب مع التصاميم والطرز المختلفة لمنازلنا. فأهم شئ هو تحقيق عنصر العملية حيث أن للمطبخ أن يكون ناجحاً يجب أن يتكون مثلث الحركة بنجاح بين الحوض، الموقد والثلاجة ومن ثم يجب وجود مساحة تخزين كافية.

اليوم جئنا لكم ببعض النقاط الأساسية لضمان الحصول على مطبخ مفتوح عملي و أنيق..