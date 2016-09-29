5 نقاط يجب مراعاتها عند تصميم مطبخك المفتوح

المطبخ المفتوح هو حلم الكثير منا، حيث يتجه البعض إلى عمل مطبخ مفتوح في منزله لما له من تأثير أنيق و حيث أنه يعطي اتساع للفراغات ومساحة إضافية لغرفة المعيشة والإستقبال. ولكن كيف يتم تصميمه بحيث نحصل على أقصى استغلال للمساحة مع الحصول على افضل توزيع للعناصر والذي يتناسب مع التصاميم والطرز المختلفة لمنازلنا. فأهم شئ هو تحقيق عنصر العملية حيث أن للمطبخ أن يكون ناجحاً يجب أن يتكون مثلث الحركة بنجاح بين الحوض، الموقد والثلاجة ومن ثم يجب وجود مساحة تخزين كافية.
اليوم جئنا لكم ببعض النقاط الأساسية لضمان الحصول على مطبخ مفتوح عملي و أنيق..
أول شئ يجب مراعاته في المطبخ هو تخطيط أماكن الحوض و التصريف لتصميم مخارج ومداخل السباكة، كما هو الحال مع الكهرباء والغاز. فهي أهم عناصر والتي يجب تصميمها في البداية حيث يكون من الصعب تغير أياً منها فيما بعد، كما أنها تكون عالية في التكاليف.
السباكة و الكهرباء و الغاز ستحدد أماكن الحوض، الموقد و الثلاجة و باقي الأجهزة الكهربائية. و لكن هل يوفر هذا التصميم مثلث الحركة؟ فمن المهم دراسة علاقة كل مساحة بما حولها و مدى حرية الحركة أثناء عملية الطبخ. ماذا تريد إضافته في تصميمك، هل تريد مساحة للطعام؟ هل تريد تصميم بار للإفطار؟
هناك عدة إختيارات للحصول على الأرضيات حسب التأثير المراد الحصول عليه، فإذا كنت تريد فراغ مفتوح متسع و متصل فإن الإختيار الأفضل لك هو تصميم أرضية واحدة مناسبة لكل الفراغات مثل البورسيلين مثلاً. أما لو كنت تريد تحديد الفراغات يمكنك عمل ذلك من خلال تحديد المساحة بإستخدام خامات مختلفة للأرضيات.
فهذا المثال وعلى الرغم من التباين الشديد فإن هذه الخامات تتماشى سوياً و تعطي تأثير محدد وواضح و أيضاً أنيق للفراغ ككل.
عندما يكون المطبخ مفتوح و ظاهر من جميع زوايا البيت فإن من المهم أن تتماشى ألوانة مع باقي المنزل. و لذلك فننصحك بعمل الخزانات بحيث تكون من الألوان المحايدة، حيث أن الألوان الصارخة قد تحددك في الإختيارات كما أنها معرضة لأن تتغير موضتها وقد يكون تغير لون الخزانات صعب و مكلف فيما بعد. و لكن إذا كنت تريد إستخدام الألوان فقم بدهان الحوائط أو جزء من المطبخ و الذي يمكنك تغيره فيما بعد.
عندما تقرر أن يصبح لديك مطبخ مفتوح فإنك بهذا القرار تتخلى عن الحائط و بالتالي تتخلى عن الخزانات العلوية التي كانت ستأخذ مساحة هذا الحائط. هذا يعني أنك ستحصل على مساحة تخزينية أقل. ولكن حل من الحلول الجيدة هو عمل جزيرة أو طاولة إعداد طعام ذات مساحة كافية للتخزين أسفلها.
توفير مساحات تخزينية كافية مفيد بشكل كبير في عملية تقليل الفوضى والتي يجب أن تمنع تماماً وخاصة مع فتح المطبخ على المعيشة و الإستقبال و باقي أجزاء المنزل.
من المهم و خاصة في المطبخ الحصول على الإضاءة اللازمة حيث أن مهمات إعداد الطعام و الخبز تحتاج إلى إضاءة كافية و خاصة في حالة المطبخ المفتوح. فبالإضافة لمصدر الإضاءة الرئيسي يمكنك وضع إضاءة أسفل الخزانات، كما يمكنك أيضاً وضع مصابيح فوق طاولة إعداد الطعام أو البار الملحق بالمطبخ.