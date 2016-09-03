9 أفكار ملهمة لتنسيق الحدائق الصغيرة

حديقة كبيرة أو صغيرة، الأمر ليس بهذا القدر من التعقيد، المهم أنها حديقة، ونحن في هوميفاي نؤمن أن حديقة المنزل مهما كانت مساحتها بسيطة فهى الواحة التي نلجأ إليها لتخفف علينا صخب الحياة بالخارج، وتمنحنا الهدوء والاسترخاء بين الطبيعة. لذا انضم إليا لنتجول بين 10 تصميمات مختلفة لحدائق صغيرة يمكنك تنفيذها بنفسك.
تصميم هذا للركن في غاية الروعة فعلا، لو أفردنا الحديث عن البناء الحجري الذي يعلوه شجرة قزمة لن تسعنا المساحة، التصميم يجعلك تشعر وكأنك أمام شلالات جبلية، بينما تتوج تلك الشجرة القزمة – البونساي- المشهد. على الجانب الآخر من الحديقة تجد الشجيرات ذات الأوراق الضخمة والتي تحمى النباتات العشبية الصغيرة تحتها من أشعة الشمس القوية، العيب الوحيد لهذا التصميم هو التكلفة المرتفعة للخامات المستخدمة، لكن النتيجة النهائية تستحق.
تصميم يتناسب مع مداخل المنازل لترحب بزوارك ولتنبؤهم عما ينتظرهم بالداخل، فالحديقة بهذا القدر من التناغم والتآلف، فمن المؤكد أن هذا سيطول تنسيق المنزل بالداخل.
اعتمد التصميم على التنوع في ألوان وأحجام الحصى والأحجار المستخدمة في تنسيق الحديقة، كما استعان بأنواع وألوان مختلفة من النباتات أحيا بها المشهد وأثراه.
إذا
كنت ممن يفضلون ترتيب حدائقهم بنفسهم،
فاختيار خشب الخيزران
البامبو
والحصى سيكون
اختيارا مثاليا، وسيمنحك الحرية في
التصميم حدودا ستكون أفكارك وإبداعاتك.
في الصورة مثلا
صُنعت الأصص من البامبو، كما استخدم
البامبو في تسوير أرضية الركن.
هذه الفكرة ستكون مثالية للمساحات البسيطة، الحدائق العمودية عموما تمنح المكان بهجة لا تضاهى، فهى تجعل الطبيعة الخضراء في مستوى نظرك. التصميم في الصورة اعتمد على بناء الأصص المتدرجة من الحجر لتتناغم مع الأرضية الخشبية للفناء.
يمكنك الاستعانة ببعض أنواع الأشجار الصغيرة المتسلقة مثل شجرة الجهنمية كما تعرف في مصر لتصنع بها ركنا أخضر مظلل بشرفتك أو باحة المنزل، عليك قبل اختيار النباتات المتسلقة ان تستشير متخصص في ذلك ليعطيك أفضل النصائح لنمو الشجرة بكثافة وتفرع حتى تحقق الفائدة منها في أسرع وقت.
يتنشر استخدام الحصى والأحجار بكثرة في تصميم الحدائق، فهو يستخدم في الفواصل بين النباتات أو لتصميم شكل جمالي بأرضية الحديقة. التباين بين الألوان -الخشب والحصى الأبيض والنباتات الخضراء-في تصميم هذه الحديقة يضفي عليها مزيد من الحيوية.
إذا كانت المساحة لديك بسيطة كما في الصور، ننصحك باختيار نباتات أشكال أورقها متنوعة وأطوالها متفاوتة، هذه الحيلة تنجح لتشتت الانتباه عن صغر المساحة.
هذا التصميم مناسب لمن يحبون أن يبدعوا في تصميم حدائقهم بأنفسهم، فهو تصميم دائري يجمع بين فصائل مختلفة من النباتات، تم تنسيقها بترتيب خاص حيث الأقصر على الأطراف بينما الأطول مامفي المنتصف بينهما فاصل من الحصى ليبرز جمال التنسيق.
عليك الانتباه إذا قررت تنفيذ هذا التصميم أن تختار فصائل متشابهة في نظام الري والتسميد، ويمكنك الاستعانة برأي بُستاني أو متخصص في هذا الأمر.
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تصميم الحديقة هنا جاء على جانبي طريق الدرج المؤدي لمدخل المنزل المنحدر كما هو واضح بالصورة، النباتات المنخفضة الارتفاع والمنتشرة بكثافة حول المقعد الخشبي، والزهور البرتقالية المبهجة تعزز الشعور بأنك تتجول بمكان ساحر.
اذا تقدمت بخطوات قليلة عن المشهد السابق، سيكون هذا الحائط الحجري المميز علي يمينك، وكأنه رسالة قوية بأنك بحاجة للتوقف لتتأمل جمال الطبيعة من حولك، ولينبهك للسلالم الحجرية أمامك.
وأخيرا تصميم كلاسيكي بسيط وأنيق، اعتمد على الأشكال الهندسية في تنسيق مكان الأزهار وتحديدها بالحصى والأحجار، العشب والنباتات الزاحفة ستكون اختيار مثاليا لهذا التصميم.
اللاف للنظر هنا أيضا هى تلك الأحجار الرمادية الملقاة حول الأصيص الأبيض والتي تتناغم مع الجدار المقابل ذو الأجزاء الحجرية.