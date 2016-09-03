الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 أفكار ملهمة لتنسيق الحدائق الصغيرة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Jardín tropical muy pequeño en patio, con fuente y piedras, Zen Ambient Zen Ambient
Loading admin actions …

حديقة كبيرة أو صغيرة، الأمر ليس بهذا القدر من التعقيد، المهم أنها حديقة، ونحن في هوميفاي نؤمن أن حديقة المنزل مهما كانت مساحتها بسيطة فهى الواحة التي نلجأ إليها لتخفف علينا صخب الحياة بالخارج، وتمنحنا الهدوء والاسترخاء بين الطبيعة. لذا انضم إليا لنتجول بين 10 تصميمات مختلفة لحدائق صغيرة يمكنك تنفيذها بنفسك.

1- تصميم مدهش

Jardín tropical muy pequeño en patio, con fuente y piedras, Zen Ambient Zen Ambient
Zen Ambient

Zen Ambient
Zen Ambient
Zen Ambient

تصميم هذا للركن في غاية الروعة فعلا، لو أفردنا الحديث عن البناء الحجري الذي يعلوه شجرة قزمة لن تسعنا المساحة، التصميم يجعلك تشعر وكأنك أمام شلالات جبلية، بينما تتوج تلك الشجرة القزمة – البونساي- المشهد. على الجانب الآخر من الحديقة تجد الشجيرات ذات الأوراق الضخمة والتي تحمى النباتات العشبية الصغيرة تحتها من أشعة الشمس القوية، العيب الوحيد لهذا التصميم هو التكلفة المرتفعة للخامات المستخدمة، لكن النتيجة النهائية تستحق.

2- تنوع الحصى

Muestras de trabajo, Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor حديقة
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

تصميم يتناسب مع مداخل المنازل لترحب بزوارك ولتنبؤهم عما ينتظرهم بالداخل، فالحديقة بهذا القدر من التناغم والتآلف، فمن المؤكد أن هذا سيطول تنسيق المنزل بالداخل.

اعتمد التصميم على التنوع في ألوان وأحجام الحصى والأحجار المستخدمة في تنسيق الحديقة، كما استعان بأنواع وألوان مختلفة من النباتات أحيا بها المشهد وأثراه.

3- حصى وخيرزان

Bambootec , Bambootec Bambootec حديقة
Bambootec

Bambootec
Bambootec
Bambootec

إذا كنت ممن يفضلون ترتيب حدائقهم بنفسهم، فاختيار خشب الخيزران البامبو والحصى سيكون اختيارا مثاليا، وسيمنحك الحرية في التصميم حدودا ستكون أفكارك وإبداعاتك. في الصورة مثلا صُنعت الأصص من البامبو، كما استخدم البامبو في تسوير أرضية الركن.

4- حديقة على الجدار

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

هذه الفكرة ستكون مثالية للمساحات البسيطة، الحدائق العمودية عموما تمنح المكان بهجة لا تضاهى، فهى تجعل الطبيعة الخضراء في مستوى نظرك. التصميم في الصورة اعتمد على بناء الأصص المتدرجة من الحجر لتتناغم مع الأرضية الخشبية للفناء.

5- نباتات متسلقة

CASA CP-34, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

يمكنك الاستعانة ببعض أنواع الأشجار الصغيرة المتسلقة مثل شجرة الجهنمية كما تعرف في مصر لتصنع بها ركنا أخضر مظلل بشرفتك أو باحة المنزل، عليك قبل اختيار النباتات المتسلقة ان تستشير متخصص في ذلك ليعطيك أفضل النصائح لنمو الشجرة بكثافة وتفرع حتى تحقق الفائدة منها في أسرع وقت.

6- أرضية حصى

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

يتنشر استخدام الحصى والأحجار بكثرة في تصميم الحدائق، فهو يستخدم في الفواصل بين النباتات أو لتصميم شكل جمالي بأرضية الحديقة. التباين بين الألوان -الخشب والحصى الأبيض والنباتات الخضراء-في تصميم هذه الحديقة يضفي عليها مزيد من الحيوية.

إذا كانت المساحة لديك بسيطة كما في الصور، ننصحك باختيار نباتات أشكال أورقها متنوعة وأطوالها متفاوتة، هذه الحيلة تنجح لتشتت الانتباه عن صغر المساحة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- تناغم تام

PEQUEÑOS RINCONES, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

هذا التصميم مناسب لمن يحبون أن يبدعوا في تصميم حدائقهم بأنفسهم، فهو تصميم دائري يجمع بين فصائل مختلفة من النباتات، تم تنسيقها بترتيب خاص حيث الأقصر على الأطراف بينما الأطول مامفي المنتصف بينهما فاصل من الحصى ليبرز جمال التنسيق.

عليك الانتباه إذا قررت تنفيذ هذا التصميم أن تختار فصائل متشابهة في نظام الري والتسميد، ويمكنك الاستعانة برأي بُستاني أو متخصص في هذا الأمر.

اقرأ أيضا: 10 أفكار لإضفاء طابع خاص على حديقتك

8- حديقة ساحرة

Paisagismo do Joá, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados حديقة
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

تصميم الحديقة هنا جاء على جانبي طريق الدرج المؤدي لمدخل المنزل المنحدر كما هو واضح بالصورة، النباتات المنخفضة الارتفاع والمنتشرة بكثافة حول المقعد الخشبي، والزهور البرتقالية المبهجة تعزز الشعور بأنك تتجول بمكان ساحر.

الجزء الثاني

Paisagismo do Joá, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados حديقة
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

اذا تقدمت بخطوات قليلة عن المشهد السابق، سيكون هذا الحائط الحجري المميز علي يمينك، وكأنه رسالة قوية بأنك بحاجة للتوقف لتتأمل جمال الطبيعة من حولك، ولينبهك للسلالم الحجرية أمامك.

9- حديقة كلاسيكية

Proyectos pequeños, Constructora Asvial S.A de C.V. Constructora Asvial S.A de C.V. حديقة حجر Green
Constructora Asvial S.A de C.V.

Constructora Asvial S.A de C.V.
Constructora Asvial S.A de C.V.
Constructora Asvial S.A de C.V.

وأخيرا تصميم كلاسيكي بسيط وأنيق، اعتمد على الأشكال الهندسية في تنسيق مكان الأزهار وتحديدها بالحصى والأحجار، العشب والنباتات الزاحفة ستكون اختيار مثاليا لهذا التصميم.

اللاف للنظر هنا أيضا هى تلك الأحجار الرمادية الملقاة حول الأصيص الأبيض والتي تتناغم مع الجدار المقابل ذو الأجزاء الحجرية.

دع القلق وتخلص من الذباب بمطبخك
أي التصميمات أعجبتك أكثر؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً