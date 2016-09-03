9 أفكار ملهمة لتنسيق الحدائق الصغيرة

تصميم يتناسب مع مداخل المنازل لترحب بزوارك ولتنبؤهم عما ينتظرهم بالداخل، فالحديقة بهذا القدر من التناغم والتآلف، فمن المؤكد أن هذا سيطول تنسيق المنزل بالداخل.

اعتمد التصميم على التنوع في ألوان وأحجام الحصى والأحجار المستخدمة في تنسيق الحديقة، كما استعان بأنواع وألوان مختلفة من النباتات أحيا بها المشهد وأثراه.