9 أفكار عصرية للسلم الداخلي بمنزلك

عندما تمتلك منزلا من أكثر من طابق تبدأ في التفكير في الشكل الذي سيتخده السلم الداخلي الذي سيربط بين تلك الطوابق. أشكال السلالم الداخلية كثيرة ويصعب الاختيار من بينها خاصة إذا أردت شكلا مريحا ومختلفا، هيا نستعرض أشكالا مبتكرة للسلم الداخلي بمنزلك.
هذا هو الشكل البسيط والمعتاد للسلم الداخلي لا يملأ مساحة كبيرة، وفي نفس الوقت يتمتع بقدر كبير من الأناقة خاصة مع استخدام الخشب المناسب للأرضية من نفس الخامة بحواجز زجاجية شفافة.
من الأعلى يبدو السلم وكأنه دوامة كبيرة من السلالم، يناسب هذا الشكل المنازل التي يزيد عدد طوابقها عن اثنين. لا يتيح هذا الشكل مظهرا جماليًا بشكل خاص وللتغطية على برودته يمكن منحه إطلالة خشبية دافئة.
هل رأيت السلم؟ دقق النظر في أقصى يسار الصورة وستجد السلم متخفيا في شكل ديكور رائع من طبقات خشبية متدرجة من الدور الأول للثاني. جاء هذا التصميم من إلهام قوي من جماليات التصاميم الاسكندنافية.
درجات بيضاء مع حواجز زجاجية ستشعرك وأنت تصعد فوقها وكأنك تخطو فوق السحاب وتحلق في الهواء. يناسب هذا النوع المنازل ذات الارتفاع الكبير بين الطابقين.
تصميم مختلف وجديد من الخبراء جمع بين الخشب الذي يعطي انطباعا ريفيا دافئًا وبين المعدن الأسود الصلب الذي ينم عن الحداثة والقوة. يلتفت المعدن على الخشب في شكل أشبه بما نراه بالسيرك.
مع خلفية صخرية يبدو هذا السلم وكأنه قد نُحت في الجبل، خاصة مع الأحجار الموضوع بأرضية الغرفة. السلم مقسم إلى جزئين كي لا يتخذ مساحة كبيرة، ولكنه بني دون حواجز.
صمم هذا السلم تحديدا كي يشعرك بكل خطوة تتخذها صعودا أو هبوطا، فهو يبدو حادا ومباشرا نحو الأعلى أو الأسفل، كما تركت المساحة أسفله خالية لاستثمارها بأي شكل مناسب.
هل تذكر المتاهة التي كان يتحتم علينا رسم الخط من نقطة البداية إلى نقطة النهاية؟ هذا هو نفس الشكل الذي يبدو عليه هذا السلم الذي سيمنحك تجربة فريدة وخاصة في استخدامه
هذا السلم مثالي للمساحات الضيقة، خاصة وأنه يبدو شبه أفقي، إلا أنه يمنح المرح والمتعة لمن يستخدمه.
سلم ضيق صغير الحجم يربط بين الطابقين بمنتهى البساطة والسهولة دون أي تعقيد في التصميم أو الشكل، فقط بضع درجات مصفوفة بشكل عمودي فوق بعضها تنقلك من طابق إلى آخر.
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