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9 أفكار عصرية للسلم الداخلي بمنزلك

شيماء عبد العال شيماء عبد العال
Vivienda Unifamiliar en Plottier, Neuquen, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra الممر الحديث، المدخل و الدرج
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عندما تمتلك منزلا من أكثر من طابق تبدأ في التفكير في الشكل الذي سيتخده السلم الداخلي الذي سيربط بين تلك الطوابق. أشكال السلالم الداخلية كثيرة ويصعب الاختيار من بينها خاصة إذا أردت شكلا مريحا ومختلفا، هيا نستعرض أشكالا مبتكرة للسلم الداخلي بمنزلك.

1- الشكل البسيط

NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe سلالم وأروقة سلالم
BRODA schody-dywanowe

BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe

هذا هو الشكل البسيط والمعتاد للسلم الداخلي لا يملأ مساحة كبيرة، وفي نفس الوقت يتمتع بقدر كبير من الأناقة خاصة مع استخدام الخشب المناسب للأرضية من نفس الخامة بحواجز زجاجية شفافة.

2- الحلزونة

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

من الأعلى يبدو السلم وكأنه دوامة كبيرة من السلالم، يناسب هذا الشكل المنازل التي يزيد عدد طوابقها عن اثنين. لا يتيح هذا الشكل مظهرا جماليًا بشكل خاص وللتغطية على برودته يمكن منحه إطلالة خشبية دافئة.

3- أين السلم؟

House in Marostica, Diego Gnoato Architect Diego Gnoato Architect غرفة المعيشة
Diego Gnoato Architect

Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect

هل رأيت السلم؟ دقق النظر في أقصى يسار الصورة وستجد السلم متخفيا في شكل ديكور رائع من طبقات خشبية متدرجة من الدور الأول للثاني. جاء هذا التصميم من إلهام قوي من جماليات التصاميم الاسكندنافية.

4- معلق في الهواء

ATTICO #1, cristina mecatti interior design cristina mecatti interior design غرفة المعيشة
cristina mecatti interior design

cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design

درجات بيضاء مع حواجز زجاجية ستشعرك وأنت تصعد فوقها وكأنك تخطو فوق السحاب وتحلق في الهواء. يناسب هذا النوع المنازل ذات الارتفاع الكبير بين الطابقين.

5- وكأنه السيرك!

Spiral staircase to the mezzanine Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Railing London Ltd

Spiral staircase to the mezzanine

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

تصميم مختلف وجديد من الخبراء جمع بين الخشب الذي يعطي انطباعا ريفيا دافئًا وبين المعدن الأسود الصلب الذي ينم عن الحداثة والقوة. يلتفت المعدن على الخشب في شكل أشبه بما نراه بالسيرك.

6- منحوت في الجبل

Vivienda Unifamiliar en Plottier, Neuquen, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra الممر الحديث، المدخل و الدرج
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

مع خلفية صخرية يبدو هذا السلم وكأنه قد نُحت في الجبل، خاصة مع الأحجار الموضوع بأرضية الغرفة. السلم مقسم إلى جزئين كي لا يتخذ مساحة كبيرة، ولكنه بني دون حواجز.

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7- صعودًا وهبوطًا

Casa CG342 - Casa sustentable, BAM! arquitectura BAM! arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج أسمنت Grey
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

صمم هذا السلم تحديدا كي يشعرك بكل خطوة تتخذها صعودا أو هبوطا، فهو يبدو حادا ومباشرا نحو الأعلى أو الأسفل، كما تركت المساحة أسفله خالية لاستثمارها بأي شكل مناسب.

8- المتاهة

Proyectos de interiorismo varios , estudio 60/75 estudio 60/75 الممر الحديث، المدخل و الدرج
estudio 60/75

Proyectos de interiorismo varios

estudio 60/75
estudio 60/75
estudio 60/75

هل تذكر المتاهة التي كان يتحتم علينا رسم الخط من نقطة البداية إلى نقطة النهاية؟ هذا هو نفس الشكل الذي يبدو عليه هذا السلم الذي سيمنحك تجربة فريدة وخاصة في استخدامه

هذا السلم مثالي للمساحات الضيقة، خاصة وأنه يبدو شبه أفقي، إلا أنه يمنح المرح والمتعة لمن يستخدمه.

9- غاية في البساطة

la casa serra, orlandini design sas orlandini design sas غرفة نوم
orlandini design sas

orlandini design sas
orlandini design sas
orlandini design sas

سلم ضيق صغير الحجم يربط بين الطابقين بمنتهى البساطة والسهولة دون أي تعقيد في التصميم أو الشكل، فقط بضع درجات مصفوفة بشكل عمودي فوق بعضها تنقلك من طابق إلى آخر.

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