9 أفكار عصرية للسلم الداخلي بمنزلك

هل تذكر المتاهة التي كان يتحتم علينا رسم الخط من نقطة البداية إلى نقطة النهاية؟ هذا هو نفس الشكل الذي يبدو عليه هذا السلم الذي سيمنحك تجربة فريدة وخاصة في استخدامه

هذا السلم مثالي للمساحات الضيقة، خاصة وأنه يبدو شبه أفقي، إلا أنه يمنح المرح والمتعة لمن يستخدمه.