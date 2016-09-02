5 أفكار لغرفة نوم أمنة لطفلك

يجب الأهتمام بخزانة الملابس داخل غرفة طفلك واختيار خزانة مناسبة لمساحة غرفة طفلك، واذا كانت المساحة في الغرفة صغيرة ولا تسمح بوجود خزانة كبيرة يفضل دمج الخزانة مع الفراش، كما نري في تلك الصورة.

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