5 أفكار لغرفة نوم أمنة لطفلك

اختيار أثاث و ديكور غرفة طفلك من الأمور الصعبة التي يعاني منها الكثير، فليس من السهل اختيارها لعدة اسباب، اولها أن اختيار غرفة طفلك تشكل جزء كبير من تكوين شخصيته، فكل طفل لديه طبيعته الخاصة به والتي تستمد من المكان الذى يقضي فيه معظم وقته، لذلك يجب الأنتباه عند اختيار ديكورها وألوانها لأنها المكان الذى سيساعد في بناء شخصيته، ثانياً كثير منها يقوم باختيار ديكور غرفة الطفل على عدة عوامل ويهمل اهم عامل وهو الأمان، فيجب التركيز أيضاً على أن تكون غرفة طفلك أمنة إلى حدً كبير، لذلك حلاً لهذة المشكلة نقدم لكم اليوم في Homify مجموعة من الأفكار لغرفة نوم أمنة لطفلك.
حيرة اختيار الأرضيات والسجاد لغرفة نوم الأطفال حيرة يقع فيها العديد عند تصميم غرفة الأطفال، يفضل الابتعاد عن الأرضيات الخشبية لكنه يتلف سريعاً، أما اختيار السيراميك فهو اختيار رائع ولكنه يشكل خطر بعض الشئ على الأطفال، لذلك يفضل اختيار السيراميك المطفي للأرضيات غرفة طفلك مع أضافة بعض السجاد للأرضيات وأن يكون متناسقاً مع ألوان الغرفة وديكوراتها.
قبل أن تقوم بأختيار غرفة نوم طفلك وكما ذكرنا أن معرفة إهتمامات ورأي الطفل أولاً من الأساسيات لأنها تساعد على تشكيل شخصية الطفل وتكوينها، فيجب معرفة كل ما يميل له الطفل من ألوان، ديكورات وألعاب، فكما نري مثال على ذلك تلك الغرفة بتصميم هادئ وأمن أيضاً، اللون الأبيض كان اللون الأساسي للغرفة مع لمسة ديكورات بسيطة، ويمكنك تخصيص مكان أمن للعب طفلك كتلك الخيمة البسيطة.
الألوان دائماً من العوامل المهمة والتي تلعب دوراً كبيراً في تصميم غرف المنزل، وبالأخص عند تصميم غرفة الطفل، فأذا كان طفلك عمره أقل من اربع سنوات، يجب اختيار الوان هادئة مثل الوردي، اللبني والأبيض، أما أذا كان أكبر من اربع سنوات فيفضل اختيار الوان زاهية كالأخضر والأحمر علي سبيل المثال، كما يمكنك أضافة لمسة مبهجة للغرفة من خلال اضافة بعض الرسومات على الجدران فأنها تعطى بهجة للغرفة.
وجود نافذة داخل غرفة نوم طفلك من الأساسيات ومن الأمور الهام جداً توافرها في غرفة طفلك، لأن يجب على الطفل أن يتعرض للضوء الشمس وللهواء الطبيعي ولكن يفضبل مراعاة الامان للطفل وأن يكون السور عالياً وبدون كراسي كبيرة أو طويلة بجانب النافذة حتى لا يتأذى الطفل أو يقع له أى مكروه، أما عن اختيار الستائر فيفضل أن تكون ستائر شفافة حتى تسمح بوجود الضوء داخل الغرفة.
يجب الأهتمام بخزانة الملابس داخل غرفة طفلك واختيار خزانة مناسبة لمساحة غرفة طفلك، واذا كانت المساحة في الغرفة صغيرة ولا تسمح بوجود خزانة كبيرة يفضل دمج الخزانة مع الفراش، كما نري في تلك الصورة.
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