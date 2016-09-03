دع القلق وتخلص من الذباب بمطبخك

وجود ذباب في المطبخ أمر في غاية الإزعاج، وما أن يدخل الذباب مطبخك تصبح مهمة طرده صعبة بعض الشيء، خاصة مع وجود أسباب قوية له للبقاء داخل هذا المكان الكنز.
لذا نحن في هوميفاي قد جمعنا لك مجموعة من النصائح التي ستساعدك في منع الذباب من دخول مطبخك من الأساس، وأخرى للتخلص منه وطرده للأبد.
لمنع دخول الذباب إلى المطبخ تأكد من أن النوافذ دائما مغلقة بإحكام ولا يوجد فراغات بينها، هذه الفراغات مهما كانت صغيرة ستمكن الذباب الصغير من الدخول.
يمكن تركيب أسلاك معدنية على النوافذ حتى تتمكني من فتح النوافذ وتهوية المطبخ دون القلق من دخول الحشرات.
هناك حيلة أخرى يستخدمها من يقطنون في الأماكن الرطبة التي يكثر فيها الذباب، وهى مسح حواف النوافذ والأبواب بزيت اللافندر ﻷن رائحته طاردة للذباب.
من الوسائل الطبيعية لمنع الذباب من دخول مطبخك هو زراعة النعناع والريحان، ووضع الأصص بجوار الشباك أو الباب. النعناع والريحان واللافندر والكافور من الأعشاب العطرية القادرة على طرد الحشرات بشكل عام.
البعض يستخدم هذه النباتات المجففة (عدا الكافور )وطحنها ورشها على سطح المطبخ لمنع الذباب من الوقوف على طاولة تحضير الطعام.
نظافة المطبخ عامل مهم لتجنب تكاثر الذباب فيه، اعط اهتماما خاصة لنظافة طاولة المطبخ والتخلص من أي فضلات عضوية عليها حتى لا تصبح مرتعا للذباب، أما الحوض فاحرص على عدم تراكم الأواني المتسخة به.
احرص على تغطية الأواني وأي بقايا طعام بشكل مستمر، رائحة الطعام جاذبة للذباب بشدة، وتركها دون غطاء يعرضها للتلوث والفساد وتكاثر الذباب عليها.
قد تهتم بكل ما سبق لكن معاناتك من الذباب مستمرة، تأكد هنا أن السبب هو سلة القمامة، تأكد دائما أن غطاء السلة محكم وأن مكانها مغلق كأن تكون السلة تحت حوض الأواني بدلفة مغلقة، ولو لم تتوافر دلفة يمكنك اقتناء ستارة مطبخ مميزة لتغطية هذه المنطقة ومنع الذباب للوصول لسلة القمامة.
كل النصائح السابقة كانت للمنع، ماذا لو أن الفأس وقعت في الرأس ووصل الذباب لمطبخك وصعب عليك التخلص منه، تعال لنرى السلاح الموجود بخزانة مطبخك وسيطيح بالذباب أرضا.
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الطريقة التقليدية للغاية هو أن تقوم بتعتيم المكان وترك منفذ صغير لدخول الضوء لكي يجذب الذباب إليه ليطير خارج المنزل
الذباب لا يتحمل رائحة الخل الأبيض والشعير، يمكنك غلي بعض الشعير وإضافته إلى كمية خل ووضعها ببخاخ لترش منه على الأسطح التي يتوقف عليها الذباب مثل الحوض، غطاء سلة القمامة، وطاولة تحضير الطعام
على عكس الخل الأبيض، فإن رائحة خل التفاح جاذبة للذباب بشكل لا يصدق، يمكنك صنع مصيدة للذباب بنفسك ببساطة، قم مثلا بملئ نصف زجاجة بلاستيكية بخل التفاح ومعلقتان من الصابون الأواني السائل، ثم قم بعمل فتحات وثقوب صغيرة نسبيا تسمح بدخول الذباب ليقع في المصيدة.