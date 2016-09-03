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دع القلق وتخلص من الذباب بمطبخك

أميرة قاسم أميرة قاسم
Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli مطبخ
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وجود ذباب في المطبخ أمر في غاية الإزعاج، وما أن يدخل الذباب مطبخك تصبح مهمة طرده صعبة بعض الشيء، خاصة مع وجود أسباب قوية له للبقاء داخل هذا المكان الكنز.

لذا نحن في هوميفاي قد جمعنا لك مجموعة من النصائح التي ستساعدك في منع الذباب من دخول مطبخك من الأساس، وأخرى للتخلص منه وطرده للأبد.

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli مطبخ
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

ابدأ بالنوافذ

Kitchen Lujansphotography مطبخ
Lujansphotography

Kitchen

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

لمنع دخول الذباب إلى المطبخ تأكد من أن النوافذ دائما مغلقة بإحكام ولا يوجد فراغات بينها، هذه الفراغات مهما كانت صغيرة ستمكن الذباب الصغير من الدخول.

يمكن تركيب أسلاك معدنية على النوافذ حتى تتمكني من فتح النوافذ وتهوية المطبخ دون القلق من دخول الحشرات.

هناك حيلة أخرى يستخدمها من يقطنون في الأماكن الرطبة التي يكثر فيها الذباب، وهى مسح حواف النوافذ والأبواب بزيت اللافندر ﻷن رائحته طاردة للذباب.

نعناع وريحان

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design مطبخأواني المطبخ
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

من الوسائل الطبيعية لمنع الذباب من دخول مطبخك هو زراعة النعناع والريحان، ووضع الأصص بجوار الشباك أو الباب. النعناع والريحان واللافندر والكافور من الأعشاب العطرية القادرة على طرد الحشرات بشكل عام.

البعض يستخدم هذه النباتات المجففة (عدا الكافور )وطحنها ورشها على سطح المطبخ لمنع الذباب من الوقوف على طاولة تحضير الطعام.

الوقاية خير من العلاج

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

نظافة المطبخ عامل مهم لتجنب تكاثر الذباب فيه، اعط اهتماما خاصة لنظافة طاولة المطبخ والتخلص من أي فضلات عضوية عليها حتى لا تصبح مرتعا للذباب، أما الحوض فاحرص على عدم تراكم الأواني المتسخة به.

تغطية الأواني

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

احرص على تغطية الأواني وأي بقايا طعام بشكل مستمر، رائحة الطعام جاذبة للذباب بشدة، وتركها دون غطاء يعرضها للتلوث والفساد وتكاثر الذباب عليها.

سلة المهملات

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

قد تهتم بكل ما سبق لكن معاناتك من الذباب مستمرة، تأكد هنا أن السبب هو سلة القمامة، تأكد دائما أن غطاء السلة محكم وأن مكانها مغلق كأن تكون السلة تحت حوض الأواني بدلفة مغلقة، ولو لم تتوافر دلفة يمكنك اقتناء ستارة مطبخ مميزة لتغطية هذه المنطقة ومنع الذباب للوصول لسلة القمامة.

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Rencraft
Rencraft
Rencraft

كل النصائح السابقة كانت للمنع، ماذا لو أن الفأس وقعت في الرأس ووصل الذباب لمطبخك وصعب عليك التخلص منه، تعال لنرى السلاح الموجود بخزانة مطبخك وسيطيح بالذباب أرضا.

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تعتيم المكان

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

الطريقة التقليدية للغاية هو أن تقوم بتعتيم المكان وترك منفذ صغير لدخول الضوء لكي يجذب الذباب إليه ليطير خارج المنزل

خل ابيض

Ordnung ist das ganze Leben, Schmidt Küchen Schmidt Küchen مطبخرفوف وأدراج
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

الذباب لا يتحمل رائحة الخل الأبيض والشعير، يمكنك غلي بعض الشعير وإضافته إلى كمية خل ووضعها ببخاخ لترش منه على الأسطح التي يتوقف عليها الذباب مثل الحوض، غطاء سلة القمامة، وطاولة تحضير الطعام

مصيدة خل التفاح

Ordnung ist das ganze Leben, Schmidt Küchen Schmidt Küchen مطبخرفوف وأدراج
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

على عكس الخل الأبيض، فإن رائحة خل التفاح جاذبة للذباب بشكل لا يصدق، يمكنك صنع مصيدة للذباب بنفسك ببساطة، قم مثلا بملئ نصف زجاجة بلاستيكية بخل التفاح ومعلقتان من الصابون الأواني السائل، ثم قم بعمل فتحات وثقوب صغيرة نسبيا تسمح بدخول الذباب ليقع في المصيدة.

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