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5 تجديدات عصرية لمطابخ قد تلهمك بتغيير مطبخك

Mohammed Awad Mohammed Awad
ANTES Y DESPUÉS DE UNA COCINA, COCINAS SANTOS COCINAS SANTOS مطبخ
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لو كنت تعاني من تصميم مطبخك الذي مر عليه زمن طويل و أصبح طرازه قديماً و تشعر أنه يضيق بك و لا تستطيع أخذ راحتك في الحركة و تحضير الطعام و المشروبات دون الاصطدام بالأشياء التي حولك فهذه السطور المقبلة تخصك بشكل مباشر، حيث سنطرح عليك 5 أفكار فعالة لتجديد مطبخك القديم و كذلك الاستغلال الأمثل لمساحته و مراعاته بشكل أفضل في أثناء تجديده و تغيير ثوبه للأفضل ..

1- قبل : مطبخ خشبي منفر

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

ربما كان الماضي يحمل أنباءاً سارة عن هذا المطبخ بشكل أفضل من اليوم، فهنا ماذا يحتاج للتغيير فضلاً عن الطراز القديم للغاية في شكل الخزانات العلوية و السفلية ، بالتأكيد ينبغي تغيير السيراميك الخاص بالجدار و الأرضيات، و كذلك تعديل المواد المستخدمة في أرفف الحوض و ما حوله، و أن نعيد ترتيب الخزانات بشكل يترك مساحة أكثر مما هي عليه الآن

بعد : مطبخ بحلة جديدة

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

بالفعل أتممنا ما فكرنا به في المطبخ القديم، و تم تجديده بنجاح، الخزانات تم تغييرها من حيث اللون و المادة المصنعة منها، و لمزيد من الانفتاح على الخارج و كسر قيد المساحة الصغيرة تم التخلي عن جدارين و تغيير النمط بالكامل على الطريقة الأمريكية ليصبح مطبخاً مفتوحاً، فضلاً عن استخدام أرضيات من ذات نوع الممر المحيط أعطى مساحة أكبر.

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2- قبل : مطبخ مثير للشفقة

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

ربما كنت في الماضي تمتلك مطبخ الأحلام و لكن الامور قد اختلفت كثيراً الآن، الورق الجداري في حد ذاته قد انتهى استخدامه سوى على نطاق ضيق، و كذلك النقوش الكثيفة في السقف ، و المساحة المستغلة بشكل سلبي في وضع الثلاجة بجوار الحوض أمر كذلك من الماضي، يمكننا أن نستغل تلك المساحة المتروكة بشكل أفضل و نقوم ببعض التعديلات السريعة

بعد : مطبخك المنير

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

غيرنا النقوش في السقف و فتحنا طاقة للضوء لزيادة المساحة و تمكننا أيضاً من إزالة الثلاجة التي كانت تضيق المطبخ و وضعناها في مكان مقابل للحوض في الجهة الأخرى بحيث لا تأخذ من إجمالي مساحة الممر الصغير أصلاً، تخصيص الخزانات في الأسفل سيترك لك مساحة كبيرة في الأعلى ، و لمزيد من الإبداع خصصنا الأرضيات بنفس لون و نقوش السيراميك في اعلى الحوض و هو تخصيص جميل لركن المطبخ لمزيد من التخصيص له و التحديد

3- قبل : مطبخ يعاني

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio مطبخ
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

كانت الأغطية البلاستيكية للأرضيات في التصميم قديماً من صيحات العصر آنذاك خصوصاً في السبعينيات و الثمانينيات و كذلك استخدام النوافذ بكثرة على زجاج نصف معتم لا يمرر الصورة و لكن يمرر الضوء ، و لكن العصر اختلف الآن و نحتاج للتدخل بشكل أكثر حداثة و أناقة لنتماشى مع صيحة العصر و نقلل من المساحة المهدرة هنا

بعد : مطبخ يثير الإعجاب

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio مطبخ
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

الخطوة الأولى في هذا التعديل عن الصورة السابقة هو باختصار التخلي عما انقضى، الشبابيك الخشبية وداعاً و تم استبدالها بنافذة واحدة كبيرة الجزئين، ثانياً تم تحديد الخزانات كلها من اللون الأبيض لزيادة المساحة ، و كذلك الارضيات استخدم فيها السيراميك الحقيقي و ليس غطاء بلاستيكي كما في الماضي، يمكنك زيادة اتساع مطبخك بإزالة الباب فالمطبخ الصغير من غير المنطقي أن يزيد ضيقه باب ، أما الخطوة الثالثة فهي في اختيار ألوان المطبخ من ألوان فاتحة تعطي انطباعاً بالاتساع

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4- قبل : مطبخ في حالة فوضى

REFORMA PISO P.L., RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

الأمور هنا ستخرج عن نطاق مطبخ قديم نحتاج لتطويره إلى مطبخ انتهى عمره الافتراضي سيتم البناء من البداية لآخر، المطبخ الذي سنبنيه من البداية سيكون محدداً بتلك المساحة نظراً لأن المنزل بأكمله صغير الحجم، لذا فالإبداع هنا سيكون أكثر ، دعونا نرى

بعد : هذه عصا سحرية

REFORMA PISO P.L., RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS مطبخ
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

أولاً الشكل الغير مريح للحمام استبدلناه بباب أنيق من الألومنيوم و الزجاج الغير شفاف من اللون الأبيض، و تم استخدام رخام للمطبخ بجوار الحوض من النوع اللامع لاحساس بالبريق و من ثم الاتساع، أما الحوائط و الجدران فالأساس هنا هو اللون الأبيض ولا بديل عنه لأن المساحة فعلاً صغيرة ، و اجعلها قاعدة لو كان مطبخ يمر منه لأحد الغرف أو الاماكن الحيوية في البيت لا تضع في منتصف هذا الطريق أي عائق من اي نوع، و هنا تلك الحالة أن مطبخنا هو طريق للحمام لذا لم نضع في الوسط أي شيء من أي نوع

5- قبل : مطبخ أشبه بالمخزن

ANTES Y DESPUÉS DE UNA COCINA, COCINAS SANTOS COCINAS SANTOS مطبخ
COCINAS SANTOS

COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS

يبدو هنا أننا نعاني من مسألة تخزين الحاجات الخاصة بنا، فالتعديل هنا أو الحل الذي سنلجأ إليه هو التصميم الذكي لخزانات أكثر و التخلي طواعية عن الاغراض غير الهامة ، الألوان تحتاج لألوان أكثر بهجة و نقاء، لذا سنحاول التعديل فوراً

بعد : مطبخ مرتب

ANTES Y DESPUÉS DE UNA COCINA, COCINAS SANTOS COCINAS SANTOS مطبخ
COCINAS SANTOS

COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS

هكذا سيكون لو نفذنا ما يتطلبه المطبخ سواء جمالياً أو عملياً، الخزانات كما قلنا جعلناها أكبر حجماً و في الاعلى حتى لا تحدث شعوراً بالتكدس و كذلك بالنسبة للشعوربالبريق فقمنا بشيئين هما فتح نافذة لدخول الضوء و تخصيص ألوان فاتحة لتأكيد الشعور ذاته ، أما الفرن فأوجدنا له مكاناً في الخزانات السفلية و كأننا تعلمنا من الدرس الماضي و خصصنا الخزانات لكل شيء تقريباً فأصبح المطبخ أكبر حجماً و أكثر حداثة

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