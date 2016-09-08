5 تجديدات عصرية لمطابخ قد تلهمك بتغيير مطبخك

أولاً الشكل الغير مريح للحمام استبدلناه بباب أنيق من الألومنيوم و الزجاج الغير شفاف من اللون الأبيض، و تم استخدام رخام للمطبخ بجوار الحوض من النوع اللامع لاحساس بالبريق و من ثم الاتساع، أما الحوائط و الجدران فالأساس هنا هو اللون الأبيض ولا بديل عنه لأن المساحة فعلاً صغيرة ، و اجعلها قاعدة لو كان مطبخ يمر منه لأحد الغرف أو الاماكن الحيوية في البيت لا تضع في منتصف هذا الطريق أي عائق من اي نوع، و هنا تلك الحالة أن مطبخنا هو طريق للحمام لذا لم نضع في الوسط أي شيء من أي نوع