5 تجديدات عصرية لمطابخ قد تلهمك بتغيير مطبخك

لو كنت تعاني من تصميم مطبخك الذي مر عليه زمن طويل و أصبح طرازه قديماً و تشعر أنه يضيق بك و لا تستطيع أخذ راحتك في الحركة و تحضير الطعام و المشروبات دون الاصطدام بالأشياء التي حولك فهذه السطور المقبلة تخصك بشكل مباشر، حيث سنطرح عليك 5 أفكار فعالة لتجديد مطبخك القديم و كذلك الاستغلال الأمثل لمساحته و مراعاته بشكل أفضل في أثناء تجديده و تغيير ثوبه للأفضل ..
ربما كان الماضي يحمل أنباءاً سارة عن هذا المطبخ بشكل أفضل من اليوم، فهنا ماذا يحتاج للتغيير فضلاً عن الطراز القديم للغاية في شكل الخزانات العلوية و السفلية ، بالتأكيد ينبغي تغيير السيراميك الخاص بالجدار و الأرضيات، و كذلك تعديل المواد المستخدمة في أرفف الحوض و ما حوله، و أن نعيد ترتيب الخزانات بشكل يترك مساحة أكثر مما هي عليه الآن
بالفعل أتممنا ما فكرنا به في المطبخ القديم، و تم تجديده بنجاح، الخزانات تم تغييرها من حيث اللون و المادة المصنعة منها، و لمزيد من الانفتاح على الخارج و كسر قيد المساحة الصغيرة تم التخلي عن جدارين و تغيير النمط بالكامل على الطريقة الأمريكية ليصبح مطبخاً مفتوحاً، فضلاً عن استخدام أرضيات من ذات نوع الممر المحيط أعطى مساحة أكبر.
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ربما كنت في الماضي تمتلك مطبخ الأحلام و لكن الامور قد اختلفت كثيراً الآن، الورق الجداري في حد ذاته قد انتهى استخدامه سوى على نطاق ضيق، و كذلك النقوش الكثيفة في السقف ، و المساحة المستغلة بشكل سلبي في وضع الثلاجة بجوار الحوض أمر كذلك من الماضي، يمكننا أن نستغل تلك المساحة المتروكة بشكل أفضل و نقوم ببعض التعديلات السريعة
غيرنا النقوش في السقف و فتحنا طاقة للضوء لزيادة المساحة و تمكننا أيضاً من إزالة الثلاجة التي كانت تضيق المطبخ و وضعناها في مكان مقابل للحوض في الجهة الأخرى بحيث لا تأخذ من إجمالي مساحة الممر الصغير أصلاً، تخصيص الخزانات في الأسفل سيترك لك مساحة كبيرة في الأعلى ، و لمزيد من الإبداع خصصنا الأرضيات بنفس لون و نقوش السيراميك في اعلى الحوض و هو تخصيص جميل لركن المطبخ لمزيد من التخصيص له و التحديد
كانت الأغطية البلاستيكية للأرضيات في التصميم قديماً من صيحات العصر آنذاك خصوصاً في السبعينيات و الثمانينيات و كذلك استخدام النوافذ بكثرة على زجاج نصف معتم لا يمرر الصورة و لكن يمرر الضوء ، و لكن العصر اختلف الآن و نحتاج للتدخل بشكل أكثر حداثة و أناقة لنتماشى مع صيحة العصر و نقلل من المساحة المهدرة هنا
الخطوة الأولى في هذا التعديل عن الصورة السابقة هو باختصار التخلي عما انقضى، الشبابيك الخشبية وداعاً و تم استبدالها بنافذة واحدة كبيرة الجزئين، ثانياً تم تحديد الخزانات كلها من اللون الأبيض لزيادة المساحة ، و كذلك الارضيات استخدم فيها السيراميك الحقيقي و ليس غطاء بلاستيكي كما في الماضي، يمكنك زيادة اتساع مطبخك بإزالة الباب فالمطبخ الصغير من غير المنطقي أن يزيد ضيقه باب ، أما الخطوة الثالثة فهي في اختيار ألوان المطبخ من ألوان فاتحة تعطي انطباعاً بالاتساع
الأمور هنا ستخرج عن نطاق مطبخ قديم نحتاج لتطويره إلى مطبخ انتهى عمره الافتراضي سيتم البناء من البداية لآخر، المطبخ الذي سنبنيه من البداية سيكون محدداً بتلك المساحة نظراً لأن المنزل بأكمله صغير الحجم، لذا فالإبداع هنا سيكون أكثر ، دعونا نرى
أولاً الشكل الغير مريح للحمام استبدلناه بباب أنيق من الألومنيوم و الزجاج الغير شفاف من اللون الأبيض، و تم استخدام رخام للمطبخ بجوار الحوض من النوع اللامع لاحساس بالبريق و من ثم الاتساع، أما الحوائط و الجدران فالأساس هنا هو اللون الأبيض ولا بديل عنه لأن المساحة فعلاً صغيرة ، و اجعلها قاعدة لو كان مطبخ يمر منه لأحد الغرف أو الاماكن الحيوية في البيت لا تضع في منتصف هذا الطريق أي عائق من اي نوع، و هنا تلك الحالة أن مطبخنا هو طريق للحمام لذا لم نضع في الوسط أي شيء من أي نوع
يبدو هنا أننا نعاني من مسألة تخزين الحاجات الخاصة بنا، فالتعديل هنا أو الحل الذي سنلجأ إليه هو التصميم الذكي لخزانات أكثر و التخلي طواعية عن الاغراض غير الهامة ، الألوان تحتاج لألوان أكثر بهجة و نقاء، لذا سنحاول التعديل فوراً
هكذا سيكون لو نفذنا ما يتطلبه المطبخ سواء جمالياً أو عملياً، الخزانات كما قلنا جعلناها أكبر حجماً و في الاعلى حتى لا تحدث شعوراً بالتكدس و كذلك بالنسبة للشعوربالبريق فقمنا بشيئين هما فتح نافذة لدخول الضوء و تخصيص ألوان فاتحة لتأكيد الشعور ذاته ، أما الفرن فأوجدنا له مكاناً في الخزانات السفلية و كأننا تعلمنا من الدرس الماضي و خصصنا الخزانات لكل شيء تقريباً فأصبح المطبخ أكبر حجماً و أكثر حداثة