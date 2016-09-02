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5 أفكار لتصاميم الشبابيك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos شبابيك
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اذا كنت تنوى أن تشتري بيتاً جديداً أو تسعى إلى تجديد بيتك، فمن الأمور المهمة التي يجب أخذها في الأعتبار هي اختيار شبابيك مناسبة واختيار تصميم أنيق، فشبابيك المنزل بأمكانها احداث تغيير جذرى وتجديد في شكل المنزل بالكامل، فهناك عنصران مهمان جداً عن اختيار شبابيك المنزل يجب مراعتهما، أولهم عنصر الأناقة وجمال التصميم لأن ذلك يضفي جمالاً على المنزل بالكامل، وثانياً حجم الشباك وملائمة لمساحة الغرفة، ونحن اليوم في هوميفاي إليكم بعض الافكار والتصميمات لشبابيك المنزل.

أولاً تصميم المنزل وطرازه المعماري

CASA UVIÑA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل طوب White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

أول خطوة في اختيار شكل شباك المنزل وتصميمه، هي معرفة شكل تصميم المنزل وطرازه المعماري قبل اختيار تصميم الشباك، فمن الضروري جداً أن يتماشي شكل الشباك مع ديكور المنزل بالكامل، وهذا يمكنه أن يتحقق عندما تقرر أى نوع ونمط من الديكور تفضل أن يكون عليه منزلك وبناءً علية يتم اختيار نمط الشباك وتصميمه.

ثانياً النوافذ والطاقة

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

هل فكرت يوماً أن النوافذ يمكن أن توفر الطاقة لمنزلك، نعم فهى تفعل ذلك اذا صممت الشبابيك للمنزل بشكل صحيح وباطلالة على الطبيعة، فهى تعكس بدورها طاقة الطبيعة الأيجابية داخل المنزل.

ثالثاً تزيين الشبابيك

CASA UVIÑA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك طوب White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

تزيين الشبابيك واختيار ديكورات تبرز جمالها، كالزخارف البسيطة والنقوش الفنية، ويمكنك الأستعانة أيضاً بالنوافذ المصنوعة من الرخام بأشكال هندسية متنوعة.

رابعاً حجم الشباك

Prachtbauten der Berliner Karl-Marx-Allee neu definiert , 16elements GmbH 16elements GmbH غرفة المعيشة
16elements GmbH

16elements GmbH
16elements GmbH
16elements GmbH

عند شراء الشباك واختياره، يفضل اختيار حجم شباك مناسب لمساحة المنزل والجدران، وهذا يتم من خلال تحديد حجم فتحة الشباك في الحائط، تجعلك تستطيع تحديد حجم الشباك الذى تريده.

خامساً الشباك للتهوية

Cuarto de Niña, Interiorisarte Interiorisarte غرفة الاطفال Beige
Interiorisarte

Interiorisarte
Interiorisarte
Interiorisarte

الشباك وسيلة للتهوية قبل أضافة أى لمسة جمالية، لذلك يجب الأخذ في الأعتبار أن تتحقق التهوية الجيدة من الشباك داخل المنزل، ويفضل اذا كانت مساحة المنزل تسمح بذلك أن يكون هناك أكثر من شباك، فبأمكانه صنع تيار هواء رائع داخل منزلك وتجديد الهواء باستمرار داخل المنزل.

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