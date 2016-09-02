5 أفكار لتصاميم الشبابيك

الشباك وسيلة للتهوية قبل أضافة أى لمسة جمالية، لذلك يجب الأخذ في الأعتبار أن تتحقق التهوية الجيدة من الشباك داخل المنزل، ويفضل اذا كانت مساحة المنزل تسمح بذلك أن يكون هناك أكثر من شباك، فبأمكانه صنع تيار هواء رائع داخل منزلك وتجديد الهواء باستمرار داخل المنزل.

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