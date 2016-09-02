5 أفكار لتصاميم الشبابيك

اذا كنت تنوى أن تشتري بيتاً جديداً أو تسعى إلى تجديد بيتك، فمن الأمور المهمة التي يجب أخذها في الأعتبار هي اختيار شبابيك مناسبة واختيار تصميم أنيق، فشبابيك المنزل بأمكانها احداث تغيير جذرى وتجديد في شكل المنزل بالكامل، فهناك عنصران مهمان جداً عن اختيار شبابيك المنزل يجب مراعتهما، أولهم عنصر الأناقة وجمال التصميم لأن ذلك يضفي جمالاً على المنزل بالكامل، وثانياً حجم الشباك وملائمة لمساحة الغرفة، ونحن اليوم في هوميفاي إليكم بعض الافكار والتصميمات لشبابيك المنزل.
أول خطوة في اختيار شكل شباك المنزل وتصميمه، هي معرفة شكل تصميم المنزل وطرازه المعماري قبل اختيار تصميم الشباك، فمن الضروري جداً أن يتماشي شكل الشباك مع ديكور المنزل بالكامل، وهذا يمكنه أن يتحقق عندما تقرر أى نوع ونمط من الديكور تفضل أن يكون عليه منزلك وبناءً علية يتم اختيار نمط الشباك وتصميمه.
هل فكرت يوماً أن النوافذ يمكن أن توفر الطاقة لمنزلك، نعم فهى تفعل ذلك اذا صممت الشبابيك للمنزل بشكل صحيح وباطلالة على الطبيعة، فهى تعكس بدورها طاقة الطبيعة الأيجابية داخل المنزل.
تزيين الشبابيك واختيار ديكورات تبرز جمالها، كالزخارف البسيطة والنقوش الفنية، ويمكنك الأستعانة أيضاً بالنوافذ المصنوعة من الرخام بأشكال هندسية متنوعة.
عند شراء الشباك واختياره، يفضل اختيار حجم شباك مناسب لمساحة المنزل والجدران، وهذا يتم من خلال تحديد حجم فتحة الشباك في الحائط، تجعلك تستطيع تحديد حجم الشباك الذى تريده.
الشباك وسيلة للتهوية قبل أضافة أى لمسة جمالية، لذلك يجب الأخذ في الأعتبار أن تتحقق التهوية الجيدة من الشباك داخل المنزل، ويفضل اذا كانت مساحة المنزل تسمح بذلك أن يكون هناك أكثر من شباك، فبأمكانه صنع تيار هواء رائع داخل منزلك وتجديد الهواء باستمرار داخل المنزل.
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