6 مميزات للحمام ذو التصميم الكلاسيكي

تعد اللمسة الذهبية هي أحد أكثر السمات المميزة للحمامات الكلاسيكية والتي يمكن أن نلاحظها هنا بوضوح في إطار تلك المرآة الساحرة وبأطراف وأرجل الوحدة الأنيقة التي تدنوها وتحتضن ذلك الحوض الرخامي بشدة.

ولا يمكن أن يكتمل جمال الحمام إلا بصنبور رائع، يفضل أن يكون على شكل حرف U حتى لا تخرج المياه إلى ما هو أبعد من الحوض نفسه، لضمان الحفاظ على هذا الجزء جافًا أطول فترة ممكنة، مع اختيار صنبور نحاسي أو ذهبي فكلاهما مميز ويمنح الحمام أحلى الإطلالات.

وأخيرًا، إن أردت أن تضفي على حمامك لمسة أخرى ساحرة، فلا تغفل عنصر الإضاءة وأهميته، فقم بـتطعيم الحمام بإضاءة هادئة بأباليك ذهبية تزيده سحرًا خصوصًا وإن كان هذا الحمام يتمتع بنقوش أو رسومات كالزخارف المنحوتة بالذهب على كافة جدرانه مثلما نرى هنا.