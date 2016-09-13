6 مميزات للحمام ذو التصميم الكلاسيكي

لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع.. مقولة صحيحة مائة بالمائة يمكننا تطبيقها على الإكسسوار الكلاسيكي والذي فعليًا كان يمكن أن ينقرض أو يُردم تحت التراب لولا اختلاف أذواق الناس وتنوعها ما بين محبي الكلاسيكية وعشاق العصرية!
ولكن ما يؤكد صحة المقولة هو أن هناك شريحة ليست بقليلة تقدر عراقة وسحر الإكسسوار الكلاسيكي خصوصًا في الحمامات، ومن هنا قررنا إشباع رغبة هذه الفئة صاحبة الذوق الرفيع بنخبة من التصميمات المتنوعة، وربما إقناع العصريون بجاذبية ورونق كل ما هو كلاسيكي..
تعد اللمسة الذهبية هي أحد أكثر السمات المميزة للحمامات الكلاسيكية والتي يمكن أن نلاحظها هنا بوضوح في إطار تلك المرآة الساحرة وبأطراف وأرجل الوحدة الأنيقة التي تدنوها وتحتضن ذلك الحوض الرخامي بشدة.
ولا يمكن أن يكتمل جمال الحمام إلا بصنبور رائع، يفضل أن يكون على شكل حرف U حتى لا تخرج المياه إلى ما هو أبعد من الحوض نفسه، لضمان الحفاظ على هذا الجزء جافًا أطول فترة ممكنة، مع اختيار صنبور نحاسي أو ذهبي فكلاهما مميز ويمنح الحمام أحلى الإطلالات.
وأخيرًا، إن أردت أن تضفي على حمامك لمسة أخرى ساحرة، فلا تغفل عنصر الإضاءة وأهميته، فقم بـتطعيم الحمام بإضاءة هادئة بأباليك ذهبية تزيده سحرًا خصوصًا وإن كان هذا الحمام يتمتع بنقوش أو رسومات كالزخارف المنحوتة بالذهب على كافة جدرانه مثلما نرى هنا.
يؤكد خبراء التصميم والديكور ضرورة توفر مساحة كبيرة أو على الأقل مناسبة لإقامة الحمام ذا النمط الكلاسيكي. يكمن السبب ببساطة في كبر المساحة التي تشغلها كل قطعة إكسسوار من الإكسسوارات الكلاسيكية، وضخامتها إن صح القول، وبالتالي حتى نحقق كلًا من عامل البراح المطلوب في أي حمام، وتطبيق اللمسة الكلاسيكية نحتاج لمساحة كبيرة تضاهي الموضحة أمامنا في الصورة المعروضة.
هذا التصميم الداخلي الساحر للحمام يؤكد عدم ضرورة اللجوء لـ اللمسة الذهبية ليصير حمامك بطابع كلاسيكي، وإنما يمكنك أن تستعيض عنها بلمسات عدة.. كالفضيات المستخدمة هنا في وحدات الإضاءة، والكريستالات المتدلية من تلك الثريا الفاخرة، والزخارف المنحوتة بتفاصيل دقيقة على كل ركن من أركان الحمام بإكسسواراته!
هذا التصميم الموضح هنا للبانيو يُعد التصميم الشائع للبانيوهات الكلاسيكية، تتعدد ألوانه وخاماته ما بين النحاسي والفضي والأبيض، وهو كفيل بأن يُكسِب أي حمام يوضع فيه حس الملوك، خصوصًا بتلك الأرجل الفريدة بنقوشها مبهمة المعالم!، وجود الستائر هنا يعزز الطابع الملوكي خصوصًا بذلك الطوق الذهبي المتدلية منه لتحاوط البانيو!
قليلًا ما يلجأ المهندسون المعماريون لوضع النجف في الحمام!، فهم يعتادون اللجوء لأسبوتات الإضاءة أو الأباليك؛ نظرًا لبساطتها وكونها أكثر عملية، إلا أن هذا لا ينفي ما أكسبته تلك الثريا للحمام من فخامة وجمال، ولا يمكن أن نستهين أيضًا بأناقة ذلك المقعد الملوكي بخامته القطيفة ولونه البني الدافئ وما يثبت عند أرجله من نخبة من الشموع التي تدعم إضاءة النجفة.
هل تشك لحظة أن هذا الحمام الأنيق ينتمي لأحد القصور الفخمة؟ بالطبع لا.. لأن كل تفصيلة فيه لا يمكن أن تكون غير لقصر فاخر يمتلكه أحد أصحاب الذوق الرفيع الذي حرص على أن يجعل كل لمسة في الحمام بحس كلاسيكي راقي، بداية من الحوض الأبيض الرخامي بوحدته السوداء العريضة وزخارفه الذهبية الفريدة، وتلك الستائر المتدلية على النافذة الزجاجية بأقصى يمين الحمام، ووحدات الإضاءة البيضاء التي تضئ الحمام بالكامل، نهاية بذلك البانيو الأسود الأنيق وما أكسبه للحمام من فخامة رفعت مكانته!
وكما قولنا من قبل أن الزخارف والنقوش أحد اللمسات الأساسية في الحمامات الكلاسيكية، ولكن المعتاد علينا هو أننا غالبًا ما نجدها في الجدران والأعمدة وليس في الأرضيات، وهذا ما نلاحظه هنا في ذلك النموذج المذهل.
من اللمسات العبقرية لمصمم ذلك الحمام هو استعانته ببانيو بيضاوي فضي بلا أرجل مثبت على الأرض ويكاد يلتحم بها، بحيث تنعكس نقوش الأرضية الساحرة على تلك المساحة الفضية فيظهر البانيو هو الآخر بتلك النقوش.
نادرًا ما نرى مقعد حمام مميز كالموضح أمامنا بيسار الصورة، لأن أغلب المقاعد تكن بغطاء بلاستيكي أو رخامي وليس خشبي، وهذا سر تميزه عن غيره من المقاعد شائعة الانتشار، ولا يمكن أن نغفل أيضًا ذلك الجزء المعدني الساحر الذي يصل أطراف المقعد ببعضها البعض، والذي كان له أكبر الأثر في تزيين هذا الركن من الحمام.
البانيو النحاسي هو أحد اللمسات الكلاسيكية التي تعتبر بمثابة إضافة حقيقية لأي حمام.. غالبًا ما يوضع في ركن وحده من أركان الحمام، ليكن بذلك بعيدًا كل البعد عن بقية الحمام، ويعطي المساحة الكاملة لمستخدمه لأخذ قسط مناسب من الراحة والاسترخاء.
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