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أحدث ديكورات الشبابيك المنزلية

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Narbonne Avenue Clapham, Bolans Architects Bolans Architects شبابيك
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تعتبر الشبابيك هي واجهة المنزل من الخارج وزينته وأطلالته من الداخل، فإذا كان لديك شباك جميل وكبير في منزلك فأنت تملك ما يطلعك على العالم الخارجي من خلال إطار جميل، كما انك تملك واجهة مشرفة أمام ضيوفك ومصدر أنيق يتخلل منه الضوء والهواء إلى منزلك، ولذلك يجب ان تحسن اختيار شبابيك منزلك وديكوراتها لتتناسب مع مساحة المكان الموضوعة به، وشكل وألوان الجدران الذي يتم عملها عليه، وألوان الأثاث الذي يُكمل أناقة الغرفة.

ولأننا في مجلتنا نقدم لك كل ما هو جديد فإننا نقدم لك في هذا المقال أحدث ديكورات الشبابيك المنزلية.

بيت زجاجي

Impressive Dining Conservatory Vale Garden Houses بيت زجاجي
Vale Garden Houses

Impressive Dining Conservatory

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

في مثل هذا التصميم لبيت زجاجي أنيق نجد عصرية واختلاف عن غيره من المنازل الكثيرة، إذ إنه يعتمد على النوافذ الزجاجية كجدران وكسقف أساسي للمنزل، تسمح بمرور الضوء والاعتماد على الطاقة البديلة، حيث إنه يتكون من مجموعة نوافذ كبيرة وصغيرة معدنية الأطر وشفافة ومتينة.

ملائمة المساحة

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

يجب أن يكون أهم ما يميز شبابيك منزلك مناسبتها تمامًا مع المساحة، فلا يمكن أن يكون شباكك صغير جدًا في مساحة واسعة وتصميم ضخم، وهذا ما حدث بالفعل في تلك الغرفة الأنيقة، فتعداد النوافذ يناسب كبر المساحة، كما أن تصميمها البسيط الأنيق يناسب فخامة حداثة الغرفة وأثاثها، إذ تم الإعتماد على نوافذ زجاجية شفافة بإطارات خشبية بيضاء بسيطة وغير منقوشة، وتنسدل عليها الستائر البلاستيكية والتي بإغلاقها تحجب الضوء الخارجي تمامًا.

على الطراز الأمريكي

軽井沢K邸, 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 شبابيك
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

يبدو هذا المنزل مُصمم تمامًا على الطرز الأمريكية الأنيقة، إذ أن مجموعة الشبابيك متناسقة ومصممة هندسيًا بتقنية ودقة رائعة، في غرفة جلوس رائعة اتسعت لأن يكون بها جدار كامل مكون من مجموعة نوافذ زجاجية إطاراتها خشبية وبسيطة، إضافة إلى وجود نوافذ في الجدران الجانبية أيضًا للمكان.

شبابيك مستطيلة زجاجية

Linkside: Oversized Culmax Oriel Bay Windows Maxlight شبابيك
Maxlight

Linkside: Oversized Culmax Oriel Bay Windows

Maxlight
Maxlight
Maxlight

يبدو هذا المنزل عصري في قمة الأناقة والبساطة والجمال، شبابيكه طويلة بملىء الحائط، تبدو سادة غير منشوقة لكنها رائعة، تستطع هذه النوافذ الأنيقة أن تكون مصدر للضوء في الصباح ويعطي الفرصة لمن هم في الداخل أن يشاهدوا العالم الخارجي من خلف تلك الشبابيك الأنيقة الجميلة، وهي مناسبة جدًا لكونها في مكان واسع.

الشباك الكلاسيكي

Suburban Family Home - Ealing Broadway, London, Hugo Carter - SILENT WINDOWS Hugo Carter - SILENT WINDOWS شبابيك
Hugo Carter – SILENT WINDOWS

Suburban Family Home – Ealing Broadway, London

Hugo Carter - SILENT WINDOWS
Hugo Carter – SILENT WINDOWS
Hugo Carter - SILENT WINDOWS

يبدو تصميم المنزل كلاسيكي من أعلى، وشبابيكه أيضًا، ولكن انيق ويكمن جماله في بساطة تصميمه، حيث يتكون من مربعات زجاجية بالأعلى ومربع كبير مفتوح بالأسفل، ويحكمهم الأطر الخشبية البيضاء، ويبدو الشكل غاية في التنظيم حيث ان الشباك مُكرر بنفس الشكل في كل غرف المنزل.

أناقة الطراز التركي

Narbonne Avenue Clapham, Bolans Architects Bolans Architects شبابيك
Bolans Architects

Narbonne Avenue Clapham

Bolans Architects
Bolans Architects
Bolans Architects

عندما تجتمع الحداثة والأناقة والجمال في مجموعة شبابيك لواجهة منزل عصري فخم فإن هذا التصميم التركي يأتي في المقدمة، حيث أنه يتكون من واجهة خرسانية بيضاء تحمل بين جدرانها مجموعة من الشبابيك الزجاجية البسيطة والتي مصممة بدقة عالية كي تشبه بعضها تمامًا، ليبدو المنزل فخم بهذا الشكل وتبدو شبابيكه كلوحات مرسومة على جدرانه.

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روعة الألوان

'Out of Place' Photo Installation homify شبابيك
homify

'Out of Place' Photo Installation

homify
homify
homify

جدار كامل من مجموعة شبابيك صغيرة ورائعة كل منها مصمم من زجاج متين بلون مختلف ويفصلها الإطار الخشبي الأسود، لتجتمع هذه الألوان مع بعضها في وتعطي مظهر رائع مليىء بكل هذه البهجة التي تنشرها الألوان.

شباك خشبي أنيق

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم لدينا شباك راقي من الخشب المتين والزجاج، وتزينه من المنتصف وردة صفراء رقيقة، يبدو وهو مغلق في غاية الروعة، ولأنه كبير يمكنه أن يدخل الضوء والهواء إلى المكان بطريقة جيدة عند فتحه، وهو أنيق ومناسب جدًا لمساحة المكان الموضوع فيه، ويبدو مُشكل على طراز عصري مناسب لنظام المنزل، ومتناسق مع ألوانه.

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