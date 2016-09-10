تعتبر الشبابيك هي واجهة المنزل من الخارج وزينته وأطلالته من الداخل، فإذا كان لديك شباك جميل وكبير في منزلك فأنت تملك ما يطلعك على العالم الخارجي من خلال إطار جميل، كما انك تملك واجهة مشرفة أمام ضيوفك ومصدر أنيق يتخلل منه الضوء والهواء إلى منزلك، ولذلك يجب ان تحسن اختيار شبابيك منزلك وديكوراتها لتتناسب مع مساحة المكان الموضوعة به، وشكل وألوان الجدران الذي يتم عملها عليه، وألوان الأثاث الذي يُكمل أناقة الغرفة.
ولأننا في مجلتنا نقدم لك كل ما هو جديد فإننا نقدم لك في هذا المقال أحدث ديكورات الشبابيك المنزلية.
في مثل هذا التصميم لبيت زجاجي أنيق نجد عصرية واختلاف عن غيره من المنازل الكثيرة، إذ إنه يعتمد على النوافذ الزجاجية كجدران وكسقف أساسي للمنزل، تسمح بمرور الضوء والاعتماد على الطاقة البديلة، حيث إنه يتكون من مجموعة نوافذ كبيرة وصغيرة معدنية الأطر وشفافة ومتينة.
يجب أن يكون أهم ما يميز شبابيك منزلك مناسبتها تمامًا مع المساحة، فلا يمكن أن يكون شباكك صغير جدًا في مساحة واسعة وتصميم ضخم، وهذا ما حدث بالفعل في تلك الغرفة الأنيقة، فتعداد النوافذ يناسب كبر المساحة، كما أن تصميمها البسيط الأنيق يناسب فخامة حداثة الغرفة وأثاثها، إذ تم الإعتماد على نوافذ زجاجية شفافة بإطارات خشبية بيضاء بسيطة وغير منقوشة، وتنسدل عليها الستائر البلاستيكية والتي بإغلاقها تحجب الضوء الخارجي تمامًا.
يبدو هذا المنزل مُصمم تمامًا على الطرز الأمريكية الأنيقة، إذ أن مجموعة الشبابيك متناسقة ومصممة هندسيًا بتقنية ودقة رائعة، في غرفة جلوس رائعة اتسعت لأن يكون بها جدار كامل مكون من مجموعة نوافذ زجاجية إطاراتها خشبية وبسيطة، إضافة إلى وجود نوافذ في الجدران الجانبية أيضًا للمكان.
يبدو هذا المنزل عصري في قمة الأناقة والبساطة والجمال، شبابيكه طويلة بملىء الحائط، تبدو سادة غير منشوقة لكنها رائعة، تستطع هذه النوافذ الأنيقة أن تكون مصدر للضوء في الصباح ويعطي الفرصة لمن هم في الداخل أن يشاهدوا العالم الخارجي من خلف تلك الشبابيك الأنيقة الجميلة، وهي مناسبة جدًا لكونها في مكان واسع.
يبدو تصميم المنزل كلاسيكي من أعلى، وشبابيكه أيضًا، ولكن انيق ويكمن جماله في بساطة تصميمه، حيث يتكون من مربعات زجاجية بالأعلى ومربع كبير مفتوح بالأسفل، ويحكمهم الأطر الخشبية البيضاء، ويبدو الشكل غاية في التنظيم حيث ان الشباك مُكرر بنفس الشكل في كل غرف المنزل.
عندما تجتمع الحداثة والأناقة والجمال في مجموعة شبابيك لواجهة منزل عصري فخم فإن هذا التصميم التركي يأتي في المقدمة، حيث أنه يتكون من واجهة خرسانية بيضاء تحمل بين جدرانها مجموعة من الشبابيك الزجاجية البسيطة والتي مصممة بدقة عالية كي تشبه بعضها تمامًا، ليبدو المنزل فخم بهذا الشكل وتبدو شبابيكه كلوحات مرسومة على جدرانه.
جدار كامل من مجموعة شبابيك صغيرة ورائعة كل منها مصمم من زجاج متين بلون مختلف ويفصلها الإطار الخشبي الأسود، لتجتمع هذه الألوان مع بعضها في وتعطي مظهر رائع مليىء بكل هذه البهجة التي تنشرها الألوان.
في هذا التصميم لدينا شباك راقي من الخشب المتين والزجاج، وتزينه من المنتصف وردة صفراء رقيقة، يبدو وهو مغلق في غاية الروعة، ولأنه كبير يمكنه أن يدخل الضوء والهواء إلى المكان بطريقة جيدة عند فتحه، وهو أنيق ومناسب جدًا لمساحة المكان الموضوع فيه، ويبدو مُشكل على طراز عصري مناسب لنظام المنزل، ومتناسق مع ألوانه.
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