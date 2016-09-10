تعتبر الشبابيك هي واجهة المنزل من الخارج وزينته وأطلالته من الداخل، فإذا كان لديك شباك جميل وكبير في منزلك فأنت تملك ما يطلعك على العالم الخارجي من خلال إطار جميل، كما انك تملك واجهة مشرفة أمام ضيوفك ومصدر أنيق يتخلل منه الضوء والهواء إلى منزلك، ولذلك يجب ان تحسن اختيار شبابيك منزلك وديكوراتها لتتناسب مع مساحة المكان الموضوعة به، وشكل وألوان الجدران الذي يتم عملها عليه، وألوان الأثاث الذي يُكمل أناقة الغرفة.

ولأننا في مجلتنا نقدم لك كل ما هو جديد فإننا نقدم لك في هذا المقال أحدث ديكورات الشبابيك المنزلية.