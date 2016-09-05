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15 فكرة ابداعية لغرفة معيشة مريحة

شيماء عبد العال شيماء عبد العال
Шале, Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة خشب
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نقضي معظم أوقاتنا بالمنزل في غرفة المعيشة، وبالتالي نسعى لإضافة كل التسهيلات للغرفة وجعلها أكثر راحة ودفء، خاصة إن أردنا الحصول على غرفة معيشة بجو ريفي حميمي.

يمكنك الحصول على غرف معيشة مريحة بأجواء ريفية عبر إضافة بعض اللمسات التي تجمع بين البساطة والدفء والأناقة، هيا نتعرف على تلك الحيل لعرفة معيشة أكثر راحة.

1- من وحي الطبيعة

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة المعيشة
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

استخدام الألوان الأقرب إلى الطبيعة دوما يعطي إحساسا بالحميمية والدفء، خاصة مع درجات البني المستوحاة من البيئة الريفية. مزج درجات من اللون البني في الأرضية والجدران والأثاث بانسيابية سيشعرك وكأنك بأحد المنازل الريفية الدافئة.

2- طغيان الأبيض

Casa en La Cerdanya. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة المعيشة
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

اللون الأبيض أحد أكثر الألوان المريحة والأنيقة في نفس الوقت. استخدام اللون الأبيض في الأثاث والجدران، ومزجه مع الخشب في السقف مع أرضية بمظهر حجري سيجعلك تشعر تلقائيا بالراحة.

3- الريف والحداثة يجتمعان

Living room OPERASTUDIO غرفة المعيشة
OPERASTUDIO

Living room

OPERASTUDIO
OPERASTUDIO
OPERASTUDIO

سطح خشبي ريفي تقليدي يغطي حجرة بأرضية خشبية حديثة وسلالم خشبية هادئة وأنيقة جعل الغرفة تجمع بين أفضل ما في المنازل الريفية والحديثة.

4- الخشب والأحجار في أحضان المنزل

Шале, Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة خشب
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

الجدار مغطى بالكامل بالخشب الريفي الرائع، ولم يكتفِ الخبراء بذلك، بل وأضافوا موقدا حجريًا كالذي يميز المنازل الريفية يجعل المنزل وكأنه قد بني في أحد الأحياء الريفية.

5- جدار حجري

Barn in Chenailler Mascheix, France , Capra Architects Capra Architects غرفة المعيشة
Capra Architects

Barn in Chenailler Mascheix, France

Capra Architects
Capra Architects
Capra Architects

ثبت أنه في بعض الأحيان، لا تحتاج كثيرا في غرفة المعيشة الخاصة بك، ولكن عنصر واحد فقط ليبدو كل شيء في وئام. هنا، الجدار الحجري مع الأرضيات الخشبية امتزجا سويًا بدفء وحميمية جعلا الغرفة ريفية مثالية.

6- حديقة عمودية!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أكثر ما يميز الريف هو كثرة النباتات، حتى وإن لم يكن لديك مساحة تكفي لتحويلها إلى حديقة إلا أن مازال بإمكانك بناء حديقتك الخاصة في غرفة المعيشة! خصص أحد جدران غرفة المعيشة لوضع النباتات بشكل عمودي مع موقد حجري تقليدي سينقلك بأجواءه إلى الريف.

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7- الغرفة ضيقة.. وليكن!

Rstykalne mieszkanie w kamienicy Warszawa, Artenova Design Artenova Design غرفة المعيشة
Artenova Design

Artenova Design
Artenova Design
Artenova Design

حتى وإن كانت غرفة المعيشة الخاصة بك صغيرة الحجم إلا أنه مازال بإمكانك إضافة لمسة ريفية لها عبر تحويل أحد جدرانها إلى الشكل الحجري، مع وضع عدد من اللوحات المناسبة على الجدار الآخر.

8- وللغزال شأن آخر

Загородный дом с стиле шале, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة المعيشة
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

تصميم حجري للمكتبة يتوسطه تمثال كبير نسبيا لغزال ريفي مع سقف بلمسات خشبية، كل تلك اللمسات جعلت من الغرفة جزءًا من البيئة الريفية الدافئة.

9- حميمي ورومانسي

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia غرفة المعيشة
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

تصميم آخر يغلب عليه استخدام الأخشاب في الأرضية وقطع الديكور لتأكيد المظهر الريفي ولكن مع استخدام ألوان ترابية في جميع أجزاء الغرفة يجعلها تعطي إحساسا رومانسيًا حميميًا.

10- سطوع دائم

Работы, Aleks [koovp] images Aleks [koovp] images غرفة المعيشة
Aleks [koovp] images

Aleks [koovp] images
Aleks [koovp] images
Aleks [koovp] images

غرفة ريفية مكتملة بدءًا من الأخشاب في الجدران والأرضية والسقف، بجانب مجسمات الحيوانات الريفية على الجدار وموقد دافئ لليالي الشتوية، إلا أن الغرفة تكتمل بإضاءة قوية تعطيها سطوعا دائما.

11- البهجة في كل ركن

ELK Kundenhaus, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH غرفة المعيشة
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

الحوائط والأرضية والسقف، كلها مصممة بشكل خاص تبعث على البهجة بألوانها المتناغمة والبسيطة مع قطع الأثاث الريحة حول المدفئة أمام واجهة زجاجية شفافة تسمح بإطلالة رائعة.

12- موقد رائع

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لاحظنا في معظم التصاميم الريفية إضافة موقد لتأكيد الأجواء الريفية الحميمية، خاصة  إن كان رائعا كهذا الموقد الذي يبدو وكأنه محور الغرفة، خاصة مع السقف الخشبي الريفي.

13- كهف أم غرفة؟

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة المعيشة حجر Beige
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

السقف صمم بشكل دائري أشبه بالكهوف بأحضان الجبال، مع جدران حجرية وطاولة طعام خشبية، كلما جلست بهذه الغرفة ستشعر أنك ذهبت في رحلة تخييم في أحد الكهوف الريفية.

14- ستائر لا تمنع الضوء

Nuovo progetto, MIDE architetti MIDE architetti غرفة المعيشة
MIDE architetti

MIDE architetti
MIDE architetti
MIDE architetti

إن كان لديك غرفة رائعة على الطراز الريفي بهذا الشكل، فإن وضع ستائر ثقيلة على النوافذ تمنع الضوء الطبيعي من المرور للغرفة سيكون أشبه بالجريمة. استخدام ستائر خفيفة تتيح للضوء التسلل بحرية إلى الغرفة سيزيد من دفء وحميمية الغرفة.

15- انسجام تام

CASA TECTÓNICA EN TIGRE, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura غرفة المعيشة
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

الانسجام التام هو ما يمكن أن نصف به هذه الغرفة، فجميع مكوناتها تتناغم ببساطة بدءًا من الأرضية والطاولة الخشبيتين، مرورا بالأثاث الأبيض المريح والهادئ وحتى قطع الديكور على جدار الغرفة.

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