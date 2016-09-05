15 فكرة ابداعية لغرفة معيشة مريحة

نقضي معظم أوقاتنا بالمنزل في غرفة المعيشة، وبالتالي نسعى لإضافة كل التسهيلات للغرفة وجعلها أكثر راحة ودفء، خاصة إن أردنا الحصول على غرفة معيشة بجو ريفي حميمي.
يمكنك الحصول على غرف معيشة مريحة بأجواء ريفية عبر إضافة بعض اللمسات التي تجمع بين البساطة والدفء والأناقة، هيا نتعرف على تلك الحيل لعرفة معيشة أكثر راحة.
استخدام الألوان الأقرب إلى الطبيعة دوما يعطي إحساسا بالحميمية والدفء، خاصة مع درجات البني المستوحاة من البيئة الريفية. مزج درجات من اللون البني في الأرضية والجدران والأثاث بانسيابية سيشعرك وكأنك بأحد المنازل الريفية الدافئة.
اللون الأبيض أحد أكثر الألوان المريحة والأنيقة في نفس الوقت. استخدام اللون الأبيض في الأثاث والجدران، ومزجه مع الخشب في السقف مع أرضية بمظهر حجري سيجعلك تشعر تلقائيا بالراحة.
سطح خشبي ريفي تقليدي يغطي حجرة بأرضية خشبية حديثة وسلالم خشبية هادئة وأنيقة جعل الغرفة تجمع بين أفضل ما في المنازل الريفية والحديثة.
الجدار مغطى بالكامل بالخشب الريفي الرائع، ولم يكتفِ الخبراء بذلك، بل وأضافوا موقدا حجريًا كالذي يميز المنازل الريفية يجعل المنزل وكأنه قد بني في أحد الأحياء الريفية.
ثبت أنه في بعض الأحيان، لا تحتاج كثيرا في غرفة المعيشة الخاصة بك، ولكن عنصر واحد فقط ليبدو كل شيء في وئام. هنا، الجدار الحجري مع الأرضيات الخشبية امتزجا سويًا بدفء وحميمية جعلا الغرفة ريفية مثالية.
أكثر ما يميز الريف هو كثرة النباتات، حتى وإن لم يكن لديك مساحة تكفي لتحويلها إلى حديقة إلا أن مازال بإمكانك بناء حديقتك الخاصة في غرفة المعيشة! خصص أحد جدران غرفة المعيشة لوضع النباتات بشكل عمودي مع موقد حجري تقليدي سينقلك بأجواءه إلى الريف.
حتى وإن كانت غرفة المعيشة الخاصة بك صغيرة الحجم إلا أنه مازال بإمكانك إضافة لمسة ريفية لها عبر تحويل أحد جدرانها إلى الشكل الحجري، مع وضع عدد من اللوحات المناسبة على الجدار الآخر.
تصميم حجري للمكتبة يتوسطه تمثال كبير نسبيا لغزال ريفي مع سقف بلمسات خشبية، كل تلك اللمسات جعلت من الغرفة جزءًا من البيئة الريفية الدافئة.
تصميم آخر يغلب عليه استخدام الأخشاب في الأرضية وقطع الديكور لتأكيد المظهر الريفي ولكن مع استخدام ألوان ترابية في جميع أجزاء الغرفة يجعلها تعطي إحساسا رومانسيًا حميميًا.
غرفة ريفية مكتملة بدءًا من الأخشاب في الجدران والأرضية والسقف، بجانب مجسمات الحيوانات الريفية على الجدار وموقد دافئ لليالي الشتوية، إلا أن الغرفة تكتمل بإضاءة قوية تعطيها سطوعا دائما.
الحوائط والأرضية والسقف، كلها مصممة بشكل خاص تبعث على البهجة بألوانها المتناغمة والبسيطة مع قطع الأثاث الريحة حول المدفئة أمام واجهة زجاجية شفافة تسمح بإطلالة رائعة.
لاحظنا في معظم التصاميم الريفية إضافة موقد لتأكيد الأجواء الريفية الحميمية، خاصة إن كان رائعا كهذا الموقد الذي يبدو وكأنه محور الغرفة، خاصة مع السقف الخشبي الريفي.
السقف صمم بشكل دائري أشبه بالكهوف بأحضان الجبال، مع جدران حجرية وطاولة طعام خشبية، كلما جلست بهذه الغرفة ستشعر أنك ذهبت في رحلة تخييم في أحد الكهوف الريفية.
إن كان لديك غرفة رائعة على الطراز الريفي بهذا الشكل، فإن وضع ستائر ثقيلة على النوافذ تمنع الضوء الطبيعي من المرور للغرفة سيكون أشبه بالجريمة. استخدام ستائر خفيفة تتيح للضوء التسلل بحرية إلى الغرفة سيزيد من دفء وحميمية الغرفة.
الانسجام التام هو ما يمكن أن نصف به هذه الغرفة، فجميع مكوناتها تتناغم ببساطة بدءًا من الأرضية والطاولة الخشبيتين، مرورا بالأثاث الأبيض المريح والهادئ وحتى قطع الديكور على جدار الغرفة.
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