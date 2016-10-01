15 حمام يجب عليك مشاهدتها قبل تجديد حمام بيتك

هناك أكثر من شكل و تصميم للحمام يختلف باختلاف الزمن الخاص به و الطراز المصمم بواسطته و من مميزات الحمام في تصميمه بالذات أنه يعتبر من بين الغرف القليلة في المنزل التي يوجد لها تشكيلات لا نهائية ليست كلها تصلح لشغل ذلك المكان في بيتنا ، لذا فهناك معايير يجب مراعاتها في اختيار الديكور الانسب لحمام بيتنا ليكون بحق مكاناً للراحة و الخصوصية ، هنا سنسرد لكم بالتتابع أكثر من معيار لاختيار ديكور لحمامك على كيفك و في الوقت نفسه يتماشى مع روح العصر في التصميم ..
يمكن أن نضع معيار هام في اختيار التصميم الأمثل لحمام منزلنا خصوصاً لو كانت مساحته صغيرة نوعاً ما ألا و هو اللون ، و هنا نعني باللون أن يكون واحداً من درجات مختلفة ، بمعنى أن هذا النموذج في الصورة هو من لون واحد و بدرجات مختلفة و خامات مختلفة أيضاً، فالسيراميك من ذات درجة لون الأرضيات الخشبية و لون السقف كذلك الظاهر في المرآة من الدرجة الافتح منه، و كما ذكرنا لو كانت المساحة في حمامك صغيرة فإن هذا الأسلوب هو الأفضل ، كما يمكن استخدام قطع صغيرة في الأدوات الصحية بلون أبيض فاتح ، و في المجمل يفضل أيضاً استخدام درجات ألوان في الأضواء مناسبة للون المسيطر على الحمام ..
الموازييك من اللمسات المميزة التى تستخدم في تصميمات الحمام، وهنا تم استخدام الموازييك في أطلالة مميزة على هذا الحمام، ففى زاية من زوايا الحمام وجدنا الموازييك بلونه الأزرق البسيط والهادئ والذى أضاف تمييز للحمام بالكامل.
لو كان منزلك يتمتع بالخصوصية الكافية و الانعزال عن الخارج يمكن أن تجعله بنوافذ أكبر على الخارج ليسمح بشيئين أولهما الضوء و ثانيهما المنظر الأكثر اتساعاً ، كما يراعى استخدام المرآة الرئيسية فوق الحوض بشكل طولي ليكون مماثلاً لطول النافذة المفتوحة في أقصى الحمام، و من جهة أخرى يعطي مساحة أكبر ..
المساحة الكبيرة للحمام تمكنك من صنع ما ترغب في التصميم يمكنك أن تختار الألوان الداكنة بكل أريحية هنا، و من أكثر المواد الموصوفة في المساحات الكبيرة للحمام هي الجدران الحجرية مثل هذا الحمام الأنيق، حيث استخدمت الاحجار بأشكال متفاوتة و بألوان متدرجة و هو ما سمح للمصمم في الإبداع باختيار الحوض الرخامي الشكل المائل بشكل لايصدق و كأنه خندقاً في جبل، تأمل أن يكون حمامك غريباً و بالفعل المساحة الواسعة هي عامل كبير في ذلك
بعد اختيار أرضيات الحمام يراعى اختيار الجدران ، و في الحمامات تعتبر الجدران هي مكون رئيسي لشكله و تصميمه النهائي أكثر من الأرضيات، و من اللمسات الديكورية المتبعة هو جعل حائط واحد مختلف عن الباقين قليلاً في النقش و الألوان ، و هنا استخدم المصمم الجدار الأخير في الحمام لهذا الغرض حيث جعله مختلفاً من بين باقي الجدران البيضاء، و استخدم فيه النقش البني المتدرج و هو مزيج بين لون الأرضيات و وحدة الحوض ..
للحمام العصري خصائص قد تكون غريبة عن الماضي قليلاً، و من أهمها هو الضوء الخافت الغير متوقع مكانه مثل أسفل الحوض أو خلف المرآة ، و هنا على سبيل المثال قد اختصر كل الضوء في مكان واحد تحت و حول الحوض ليظهر بهذا الشكل البديع خصوصاً و أن المصمم قد لجأ لوضع مرآه فوق كل ذلك السحر ليزيد من انعكاس الضوء و مساحة الحمام..
الحجر والبلاط في حمام واحد هذا الحمام الأنيق والمتميز، تم المزج فيه بين البلاط للأرضيات والحجر بلونه الطبيعى للجدران.
مثلما اعتدنا في تصميمات الحمام نجد أن هذا النموذج لا يخرج كثيراً عن المألوف في حجم قطع الأدوات الصحية مثالي، و في وحدة الحوض بجوارها المستطيلة دون تموجات ، و مرآة متوسطة المشهد بحدود فضية مثيرة، الطراز المعتاد محبذ لدى كثير من الأذواق ، فالمألوف في اللون و القطع دائماً جيد لو كنت لا تريد المغامرة .
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الألوان خلقت روحاً عبقرية فى تصميم هذا الحمام فتباين اللون الأحمر مع الأصفر وتلك اللمسة من الديكورات المميزة على جدار الحمام.
أما هذا الحمام فتصميمه بمزيج رائع بين الحدائة والنمط الريفى البسيط، الخشب الطبيعي هو اللمسة السائدة لتصميم الجدران والحجر الطبيعي للأرضيات، فعلى الرغم من صغر مساحة الحمام ألا أنه بدى أنيق وبسيط جداً.
كثير من التصميمات قد تهمل أهمية الأضواء الأرضية خصوصاً في الحمامات التي تحظى بمساحة جيدة فينتقل التركيز على السقف بدلاً من الأرض، و لكن تكنولوجيا نشر الأضواء في الأماكن المختفية أمر أصبح غاية في الجمال خصوصاً لو تم استخدام جردة اللون المناسبة في الضوء بالتوافق مع لون الارض و الجدار المسلط عليه
الأضاءة الطبيعية خلقت اختلاف وتمييز لتصميم هذا الحمام كما نري، حمام بسيط ومساحته صغيرة ألا أن كل تفاصيله كان مميزه وأنيقة جداً.
في بعض الأحيان لا يكون في أيدينا أي تصرف للتغلب على ضيق المساحة بشكل طولي سوى المرآة فهي حل رائع لضيق المشهد بالكامل، و هنا على سبيل المثال نجد أن المرآة قد التصقت بالحائط المختلف لتصنع محيطاً و أفقاً غير متوقع في الجدار ذاته و كأنه ممراً لحمام أكبر ، فكر إبداعي أنيق يليق بك ، فكر به لو كانت المساحة عائقاً بالطبع إلى جانب المعايير الأخرى للتغلب على المساحة مثل اللون الابيض و مراعاة حجم القطع ..
فكرة أخرى لتصميم الحمامات الصغيرة وتبدو عبقرية تحققت فى تصميم هذا الحمام، فهذا الحمام وعلى لارغم من مساحته الصغيرة جداً ألا أن قام المصممون بأستغلال المساحات بداخله بطريقة مميزة، وخلق مساحات للتخزين خفية حتى تسهل عليك تخزين الاغراض داخل الحمام وفى نفس الوقت لم تأخذ مساحات كبيرة
في حمامات التصميمات الحداثية هناك عامل هام جداً قد يغفل عنه الكثير و هو عبارة عن تحديث لنظم الاستحمام
الدش و الخلاطات، و هذا التحديث بالمناسبة لا يحتاج لأدوات خارقة في تنفيذه و لكنه على النقيض يرجع إلى الطبيعة بشكل كبير، فيمكنك أن تجد نظماً للاستحمام و كأنها تهبط من جدول شلال مياة في السقف و تنفذ بديكور الصخور الصناعة ، و هناك مثل هذا النموذج البسيط و هو جعل مكان للمياة و فتحاتها من الجدران و كأنها تهبط من الأمطار، فكرة جيدة و غير معتادة .