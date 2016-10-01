15 حمام يجب عليك مشاهدتها قبل تجديد حمام بيتك

يمكن أن نضع معيار هام في اختيار التصميم الأمثل لحمام منزلنا خصوصاً لو كانت مساحته صغيرة نوعاً ما ألا و هو اللون ، و هنا نعني باللون أن يكون واحداً من درجات مختلفة ، بمعنى أن هذا النموذج في الصورة هو من لون واحد و بدرجات مختلفة و خامات مختلفة أيضاً، فالسيراميك من ذات درجة لون الأرضيات الخشبية و لون السقف كذلك الظاهر في المرآة من الدرجة الافتح منه، و كما ذكرنا لو كانت المساحة في حمامك صغيرة فإن هذا الأسلوب هو الأفضل ، كما يمكن استخدام قطع صغيرة في الأدوات الصحية بلون أبيض فاتح ، و في المجمل يفضل أيضاً استخدام درجات ألوان في الأضواء مناسبة للون المسيطر على الحمام ..