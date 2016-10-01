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15 حمام يجب عليك مشاهدتها قبل تجديد حمام بيتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
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هناك أكثر من شكل و تصميم للحمام يختلف باختلاف الزمن الخاص به و الطراز المصمم بواسطته و من مميزات الحمام في تصميمه بالذات أنه يعتبر من بين الغرف القليلة في المنزل التي  يوجد لها  تشكيلات لا نهائية ليست كلها تصلح لشغل ذلك المكان في بيتنا ، لذا فهناك معايير يجب مراعاتها في اختيار الديكور الانسب لحمام بيتنا ليكون بحق مكاناً للراحة و الخصوصية ، هنا سنسرد لكم بالتتابع أكثر من معيار لاختيار ديكور لحمامك على كيفك و في الوقت نفسه يتماشى مع روح العصر في التصميم ..

1- لون واحد ، خامات مختلفة

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

يمكن أن نضع معيار هام في اختيار التصميم الأمثل لحمام منزلنا خصوصاً لو كانت مساحته صغيرة نوعاً ما  ألا و هو اللون ، و هنا نعني باللون أن يكون واحداً من درجات مختلفة ، بمعنى أن هذا النموذج في الصورة هو من لون واحد و بدرجات مختلفة و خامات مختلفة أيضاً، فالسيراميك من ذات درجة لون الأرضيات الخشبية و لون السقف كذلك الظاهر في المرآة من الدرجة الافتح منه، و كما ذكرنا لو كانت المساحة في حمامك صغيرة فإن هذا الأسلوب هو الأفضل ، كما يمكن استخدام قطع صغيرة في الأدوات الصحية بلون أبيض فاتح ، و في المجمل يفضل أيضاً استخدام درجات ألوان في الأضواء مناسبة للون المسيطر على الحمام ..

2- الموازييك لمزيد من الأناقة

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الموازييك من اللمسات المميزة التى تستخدم في تصميمات الحمام، وهنا تم استخدام الموازييك في أطلالة مميزة على هذا الحمام، ففى زاية من زوايا الحمام وجدنا الموازييك بلونه الأزرق البسيط والهادئ والذى أضاف تمييز للحمام بالكامل.

3- قليل من الانفتاح

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

لو كان منزلك يتمتع بالخصوصية الكافية و الانعزال عن الخارج يمكن أن تجعله بنوافذ أكبر على الخارج ليسمح بشيئين أولهما الضوء و ثانيهما المنظر الأكثر اتساعاً ، كما يراعى استخدام المرآة الرئيسية فوق الحوض بشكل طولي ليكون مماثلاً لطول النافذة المفتوحة في أقصى الحمام، و من جهة أخرى يعطي مساحة أكبر ..

4- تصميم غير مألوف

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

المساحة الكبيرة للحمام تمكنك من صنع ما ترغب في التصميم يمكنك أن تختار الألوان الداكنة بكل أريحية هنا، و من أكثر المواد الموصوفة في المساحات الكبيرة للحمام هي الجدران الحجرية مثل هذا الحمام الأنيق، حيث استخدمت الاحجار بأشكال متفاوتة و بألوان متدرجة و هو ما سمح للمصمم في الإبداع باختيار الحوض الرخامي الشكل المائل بشكل لايصدق و كأنه خندقاً في جبل، تأمل أن يكون حمامك غريباً و بالفعل المساحة  الواسعة هي عامل كبير في ذلك 

5- جدار واحد مختلف

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام رخام Amber/Gold
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

بعد اختيار أرضيات الحمام يراعى اختيار الجدران ، و في الحمامات تعتبر الجدران هي مكون رئيسي لشكله و تصميمه النهائي أكثر من الأرضيات، و من اللمسات الديكورية المتبعة هو جعل حائط واحد مختلف عن الباقين قليلاً في النقش و الألوان ، و هنا استخدم المصمم الجدار الأخير في الحمام لهذا الغرض حيث جعله مختلفاً من بين باقي الجدران البيضاء، و استخدم فيه النقش البني المتدرج و هو مزيج بين لون الأرضيات و وحدة الحوض ..

6- أضواء و إبهار

Baño Blu, Losanto Arquitectos Losanto Arquitectos حمام
Losanto Arquitectos

Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos

للحمام العصري خصائص قد تكون غريبة عن الماضي قليلاً، و من أهمها هو الضوء الخافت الغير متوقع مكانه مثل أسفل الحوض أو خلف المرآة ، و هنا على سبيل المثال قد اختصر كل الضوء في مكان واحد تحت و حول الحوض ليظهر بهذا الشكل البديع خصوصاً و أن المصمم قد لجأ لوضع مرآه فوق كل ذلك السحر ليزيد من انعكاس الضوء و مساحة الحمام..

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7- الحجر والبلاط

Biblioteca Higueras, Quinto Distrito Arquitectura Quinto Distrito Arquitectura حمام بلاط Grey
Quinto Distrito Arquitectura

Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura

الحجر والبلاط في حمام واحد هذا الحمام الأنيق والمتميز، تم المزج فيه بين البلاط للأرضيات والحجر بلونه الطبيعى للجدران.

8- اعتياد الجمال

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura حمام
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

مثلما اعتدنا في تصميمات الحمام نجد أن هذا النموذج لا يخرج كثيراً عن المألوف في حجم قطع الأدوات الصحية مثالي، و في وحدة الحوض بجوارها المستطيلة دون تموجات ، و مرآة متوسطة المشهد بحدود فضية مثيرة، الطراز المعتاد محبذ لدى كثير من الأذواق ، فالمألوف في اللون و القطع دائماً جيد لو كنت لا تريد المغامرة .

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9- لمسة ملونة

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الألوان خلقت روحاً عبقرية فى تصميم هذا الحمام فتباين اللون الأحمر مع الأصفر وتلك اللمسة من الديكورات المميزة على جدار الحمام.

10- خشبي وطبيعي

homify حمام حجر Beige
homify

homify
homify
homify

أما هذا الحمام فتصميمه بمزيج رائع بين الحدائة والنمط الريفى البسيط، الخشب الطبيعي هو اللمسة السائدة لتصميم الجدران والحجر الطبيعي للأرضيات، فعلى الرغم من صغر مساحة الحمام ألا أنه بدى أنيق وبسيط جداً.

11- الأضواء الأرضية

Teques 154, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO حمام
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

كثير من التصميمات قد تهمل أهمية الأضواء الأرضية خصوصاً في الحمامات التي تحظى بمساحة جيدة فينتقل التركيز على السقف بدلاً من الأرض، و لكن تكنولوجيا نشر الأضواء في الأماكن المختفية أمر أصبح غاية في الجمال خصوصاً لو تم استخدام جردة اللون المناسبة في الضوء بالتوافق مع لون الارض و الجدار المسلط عليه

12- أضاءة طبيعية

VALLE IMPERIAL, Arki3d Arki3d حمام
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

الأضاءة الطبيعية خلقت اختلاف وتمييز لتصميم هذا الحمام كما نري، حمام بسيط ومساحته صغيرة ألا أن كل تفاصيله كان مميزه وأنيقة جداً.

13- المرآة البطلة

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos حمام بلاط Grey
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

في بعض الأحيان لا يكون في أيدينا أي تصرف للتغلب على ضيق المساحة بشكل طولي سوى المرآة فهي حل رائع لضيق المشهد بالكامل، و هنا على سبيل المثال نجد أن المرآة قد التصقت بالحائط المختلف لتصنع محيطاً و أفقاً غير متوقع في الجدار ذاته و كأنه ممراً لحمام أكبر ، فكر إبداعي أنيق يليق بك ، فكر به لو كانت المساحة عائقاً بالطبع إلى جانب المعايير الأخرى للتغلب على المساحة مثل اللون الابيض  و مراعاة حجم القطع ..

14- حمام أنيق ووحدات تخزين ذكية

CASA EN HIPÓDROMO CONDESA, TW/A Architectural Group TW/A Architectural Group حمام
TW/A Architectural Group

TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group

فكرة أخرى لتصميم الحمامات الصغيرة وتبدو عبقرية تحققت فى تصميم هذا الحمام، فهذا الحمام وعلى لارغم من مساحته الصغيرة جداً ألا أن قام المصممون بأستغلال المساحات بداخله بطريقة مميزة، وخلق مساحات للتخزين خفية حتى تسهل عليك تخزين الاغراض داخل الحمام وفى نفس الوقت لم تأخذ مساحات كبيرة

15- نظم استحمام أحدث

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

في حمامات التصميمات الحداثية هناك عامل هام جداً قد يغفل عنه الكثير و هو عبارة عن تحديث لنظم الاستحمام الدش و الخلاطات، و هذا التحديث بالمناسبة لا يحتاج لأدوات خارقة في تنفيذه و لكنه على النقيض يرجع إلى الطبيعة بشكل كبير، فيمكنك أن تجد نظماً للاستحمام و كأنها تهبط من جدول شلال مياة في السقف و تنفذ بديكور الصخور الصناعة ، و هناك مثل هذا النموذج البسيط و هو جعل مكان للمياة و فتحاتها من الجدران و كأنها تهبط من الأمطار، فكرة جيدة و غير معتادة .

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