6 تصميمات عصرية لمنازل من طابقين

واجهة جذابة ذات تصميم حداثي، وأكثر ما يجذبك فيها هو التناغم السلس بين كل تفاصيلها.

أبرز تفاصيلها و ذلك الحائط الحجري المميز الذي تتنوع ألوان حجارته بين درجات البني المختلفة، ولكسر صلابة المشهد اخترق الحائط نافذة زجاجية تسمع بدخول الضوء الطبيعي للدور الأول من المنزل. أما على الجانب الأيمن للمنزل تجد الحائط الزجاجي الصغير والذي يقتطعه نافذة تطل على الشجرة خارج المنزل، المزيد من استخدام الزجاج يعني مزيد من ضوء الشمس الطبيعي، لكن اللافت للنظر هنا أن لون الزجاج هنا مختلف للحفاظ على الخصوصية بالداخل.

يكتمل جمال التصميم بتفاصيل الدور الثاني والتي اعتمدت أكثر على الخشب، تصميم الشرفة مثالي وعملي للغاية، فالسقف الخشبي وفر الظل الكافي للشرفة حتى تصبح مكانا رائعا للاستجمام بأشعة الشمس دون ضرر.