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6 تصميمات عصرية لمنازل من طابقين

أميرة قاسم أميرة قاسم
Casa Contemporânea, Espaço Cypriana Pinheiro Espaço Cypriana Pinheiro منازل
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واجهة منزلك هى رسالتك للعالم الخارجي من حولك، ونحن نهتم في هوميفاي بمساعدتك والهامك بالأفكار المتجددة، لذا في كتاب الأفكار هذا سنعرض لك واجهات لمنازل من طابقين هى الأفضل في التصميم والأسلوب والذوق الرفيع.

1. معاصر

Residência Santa Cruz do Sul - RS, d´ Ornellas Arquitetura e Construção d´ Ornellas Arquitetura e Construção منازل
d´ Ornellas Arquitetura e Construção

d´ Ornellas Arquitetura e Construção
d´ Ornellas Arquitetura e Construção
d´ Ornellas Arquitetura e Construção

تصميم هندسي استثنائي وغير تقليدي بالمرة، ينساب كل جزء منه مع الآخر بسلاسة، سواء من الداخل أو الخارج، فلعلك لاحظت التناغم بين الداخل والخارج في هذه الواجهة، فالألوان في الخارج هى تقريبا نفس الألوان بداخل المنزل (الأبيض والبني)، وامتد ذلك إلى شكل وحدات الإضاءة أيضا.

2. تصميم غير تقليدي

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

التباين بين اللوني الأبيض والبني في الواجهة ومع اللمسات الخضراء المتنوعة أبرز جمالية التصميم والعناصر الفنية به. لفت انتباهي كثيرا الفتحة في سقف الدور الأول من الواجهة والتي سمحت لخروج نخيل السعف منها، فتصل الطبيعة بسلاسة للدور العلوي من خلال النافذة الزجاجية الكبيرة.

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3. تناغم سلس

San Marcos, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO منازل
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

واجهة جذابة ذات تصميم حداثي، وأكثر ما يجذبك فيها هو التناغم السلس بين كل تفاصيلها.

أبرز تفاصيلها و ذلك الحائط الحجري المميز الذي تتنوع ألوان حجارته بين درجات البني المختلفة، ولكسر صلابة المشهد اخترق الحائط نافذة زجاجية تسمع بدخول الضوء الطبيعي للدور الأول من المنزل. أما على الجانب الأيمن للمنزل تجد الحائط الزجاجي الصغير والذي يقتطعه نافذة تطل على الشجرة خارج المنزل، المزيد من استخدام الزجاج يعني مزيد من ضوء الشمس الطبيعي، لكن اللافت للنظر هنا أن لون الزجاج هنا مختلف للحفاظ على الخصوصية بالداخل.

يكتمل جمال التصميم بتفاصيل الدور الثاني والتي اعتمدت أكثر على الخشب، تصميم الشرفة مثالي وعملي للغاية، فالسقف الخشبي وفر الظل الكافي للشرفة حتى تصبح مكانا رائعا للاستجمام بأشعة الشمس دون ضرر.

4. الرمادي يليق بك

CASA PRAIA, Tweedie+Pasquali Tweedie+Pasquali منازل
Tweedie+Pasquali

Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali

من قال أن الرمادي لون كئيب؟ هذه الواجهة لونها رمادي، هل ترى أي كآبة هنا!

أحسن المصمم استخدام اللون الرمادي في تصميم هذه الواجهة حيث تباين مع اللون الأبيض والزجاج في الشرفة. مدخل المنزل في الدور الأرضي يسوده الهدوء والسكينة، ويرجع ذلك للأبيض الذي يطغى على الباب والحائط وأصص الزرع، كما أن اللمسات الخضراء بالمدخل والمقعد الخشبي يعطيك انطباعا قويا بالترحاب.

أما بالأعلى فقد حقق المصمم أعلى استفادة مع الشرفة بأن قام بتقفيل جزء منها بحوائط زجاجية كاشفة والجزء الآخر فضاء رحب تستغله كيفا تشاء، ميزة الغرفة الزجاجية المكيفة بالشرفة هنا هو أنك ستتمكن بالاستمتاع برحابة الحياة من حولك مع التحكم في درجة حرارة الجو.

أكثر ما يميز الواجهات ذات النمط الحداثي هو التداخل في استخدام الأشكال الهندسية كما بالصورة، الأمر الذي يمنح الواجهة أبعاد وأحجام مختلفة متنوعة بدلا من المظهر المسطح التقليدي للواجهة.

5. أناقة ورقي

Casa Contemporânea, Espaço Cypriana Pinheiro Espaço Cypriana Pinheiro منازل
Espaço Cypriana Pinheiro

Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro

يبرز جمال الواجهة من العمدان المتوازية والمختلفة الأحجام التي تسيطر على التصميم وأعطت طولا إضافيا للواجهة وكأنه ممتدا للسماء على الرغم أنه منزل من طابقين فقط.

استخدام الرخام والأحجار أضاف جمال لا يضاهى للواجهة، ولمزيد من الأناقة استعان المصمم بالأحجار الرخامية على طول الممر الأخضر المؤدي للباب الأمامي، كما أن الاهتمام الإضافي بالإضاءة بكل جوانب الواجهة زادها رقي وأناقة، ومنحها مظهر خلاب.

6. تصميم عصري

Holzrahmenbau, puschmann architektur puschmann architektur منازل
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

تصميم هذه الواجهة نموذج مثالي للهندسة المعمارية الحديثة، حيث تبرز فيه بقوة كل عناصر النمط الحداثي بداية من الخطوط الحادة والألوان المحايدة والأسطح المسطحة للمنازل، كما أضاف الزجاج العاكس حيوية وبريقا للواجهة.

المشهد كان سيكون أجمل إذا ما استغل أصحاب المنزل الحديقة الأمامية الصغيرة ليضيفوا بها مزيد من الجمال على الواجهة.

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Holzrahmenbau, puschmann architektur puschmann architektur منازل
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

7- أنيق مميز

Casa Ponta, Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design منازل
Biazus Arquitetura e Design

Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design
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