6 تصميمات عصرية لمنازل من طابقين

واجهة منزلك هى رسالتك للعالم الخارجي من حولك، ونحن نهتم في هوميفاي بمساعدتك والهامك بالأفكار المتجددة، لذا في كتاب الأفكار هذا سنعرض لك واجهات لمنازل من طابقين هى الأفضل في التصميم والأسلوب والذوق الرفيع.
تصميم هندسي استثنائي وغير تقليدي بالمرة، ينساب كل جزء منه مع الآخر بسلاسة، سواء من الداخل أو الخارج، فلعلك لاحظت التناغم بين الداخل والخارج في هذه الواجهة، فالألوان في الخارج هى تقريبا نفس الألوان بداخل المنزل (الأبيض والبني)، وامتد ذلك إلى شكل وحدات الإضاءة أيضا.
التباين بين اللوني الأبيض والبني في الواجهة ومع اللمسات الخضراء المتنوعة أبرز جمالية التصميم والعناصر الفنية به. لفت انتباهي كثيرا الفتحة في سقف الدور الأول من الواجهة والتي سمحت لخروج نخيل السعف منها، فتصل الطبيعة بسلاسة للدور العلوي من خلال النافذة الزجاجية الكبيرة.
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واجهة جذابة ذات تصميم حداثي، وأكثر ما يجذبك فيها هو التناغم السلس بين كل تفاصيلها.
أبرز تفاصيلها و ذلك الحائط الحجري المميز الذي تتنوع ألوان حجارته بين درجات البني المختلفة، ولكسر صلابة المشهد اخترق الحائط نافذة زجاجية تسمع بدخول الضوء الطبيعي للدور الأول من المنزل. أما على الجانب الأيمن للمنزل تجد الحائط الزجاجي الصغير والذي يقتطعه نافذة تطل على الشجرة خارج المنزل، المزيد من استخدام الزجاج يعني مزيد من ضوء الشمس الطبيعي، لكن اللافت للنظر هنا أن لون الزجاج هنا مختلف للحفاظ على الخصوصية بالداخل.
يكتمل جمال التصميم بتفاصيل الدور الثاني والتي اعتمدت أكثر على الخشب، تصميم الشرفة مثالي وعملي للغاية، فالسقف الخشبي وفر الظل الكافي للشرفة حتى تصبح مكانا رائعا للاستجمام بأشعة الشمس دون ضرر.
من قال أن الرمادي لون كئيب؟ هذه الواجهة لونها رمادي، هل ترى أي كآبة هنا!
أحسن المصمم استخدام اللون الرمادي في تصميم هذه الواجهة حيث تباين مع اللون الأبيض والزجاج في الشرفة. مدخل المنزل في الدور الأرضي يسوده الهدوء والسكينة، ويرجع ذلك للأبيض الذي يطغى على الباب والحائط وأصص الزرع، كما أن اللمسات الخضراء بالمدخل والمقعد الخشبي يعطيك انطباعا قويا بالترحاب.
أما بالأعلى فقد حقق المصمم أعلى استفادة مع الشرفة بأن قام بتقفيل جزء منها بحوائط زجاجية كاشفة والجزء الآخر فضاء رحب تستغله كيفا تشاء، ميزة الغرفة الزجاجية المكيفة بالشرفة هنا هو أنك ستتمكن بالاستمتاع برحابة الحياة من حولك مع التحكم في درجة حرارة الجو.
أكثر ما يميز الواجهات ذات النمط الحداثي هو التداخل في استخدام الأشكال الهندسية كما بالصورة، الأمر الذي يمنح الواجهة أبعاد وأحجام مختلفة متنوعة بدلا من المظهر المسطح التقليدي للواجهة.
يبرز جمال الواجهة من العمدان المتوازية والمختلفة الأحجام التي تسيطر على التصميم وأعطت طولا إضافيا للواجهة وكأنه ممتدا للسماء على الرغم أنه منزل من طابقين فقط.
استخدام الرخام والأحجار أضاف جمال لا يضاهى للواجهة، ولمزيد من الأناقة استعان المصمم بالأحجار الرخامية على طول الممر الأخضر المؤدي للباب الأمامي، كما أن الاهتمام الإضافي بالإضاءة بكل جوانب الواجهة زادها رقي وأناقة، ومنحها مظهر خلاب.
تصميم هذه الواجهة نموذج مثالي للهندسة المعمارية الحديثة، حيث تبرز فيه بقوة كل عناصر النمط الحداثي بداية من الخطوط الحادة والألوان المحايدة والأسطح المسطحة للمنازل، كما أضاف الزجاج العاكس حيوية وبريقا للواجهة.
المشهد كان سيكون أجمل إذا ما استغل أصحاب المنزل الحديقة الأمامية الصغيرة ليضيفوا بها مزيد من الجمال على الواجهة.