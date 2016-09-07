10 تصاميم لحديقة صغيرة مميزة

في منزلك مساحة صغيرة ومناسبة لتصميم حديقة، لعل هذا سيحول منزلك لمكان أكثر من رائع لتشعر بالرفاهية داخله والاستمتاع بوقتك ولا الحاجة إلى الذهاب لحدائق خارجية فقط لقضاء وقت هادئ وسط الطبيعة الخلابة، يجب أن تعلم ان مثل هذه الحدائق وجودها مهم جدا ويجب الاعتناء بها وبتصميمها فستكون بمثابة رفاهية خاصة لك ولاسرتك ، اشكال هذه الحدائق وصورها ستكوون مبهرة حينما ترى مساحات صغيرة وحدائق رائعة ..