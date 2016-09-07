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10 تصاميم لحديقة صغيرة مميزة

آية منير آية منير
Apartamento da Rua Ponta Grossa, Studio Gorski Arquitetura Studio Gorski Arquitetura حديقة
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في منزلك مساحة صغيرة ومناسبة لتصميم حديقة، لعل هذا سيحول منزلك لمكان أكثر من رائع لتشعر بالرفاهية داخله والاستمتاع بوقتك ولا الحاجة إلى الذهاب لحدائق خارجية فقط لقضاء وقت هادئ وسط الطبيعة الخلابة، يجب أن تعلم ان مثل هذه الحدائق وجودها مهم جدا ويجب الاعتناء بها وبتصميمها فستكون بمثابة رفاهية خاصة لك ولاسرتك ، اشكال هذه الحدائق وصورها ستكوون مبهرة حينما ترى مساحات صغيرة وحدائق رائعة ..

1- قطع ديكورية ..

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores حديقة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

قم بتزين حديقتك بقطع فخارية لتجعل حديقتك تبدو جذابة, عند إختيارك قطع ديكورية تأكد من مناسبتها للمظهرالكلي لمنزلك, في حال لم تكن من المعجبين بالتماثيل والمنحوتات بإمكانك إختيار قطع ديكورية بسيطة كما نري في هذا التصميم والتي ستضيف إلى المكان منظرا جذابا.

2- حديقة صغيرة

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London حديقة
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

إن وجود حديقة جميلة حتى ولو كانت صغيرة فهي إضافة رائعة لأي منزل ، فعليك اختيار تصميم حديقة بعناية شديدة للاستفادة الكاملة منها ، وذلك من خلال دمج بعض العناصر الطبيعية مع النباتات الخضراء ؛ مع الزهور الملونة والمياه وبعض قطع الصخور والحصى لخلق امتداد لمنزلك يمكنك من الجلوس والاسترخاء والتمتع بالهواء الطلق النقي والهدوء ..

3- عشاء عائلي..

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

اصنع مكان مخصص لجلسة عائلية في حديقة منزلك حتى لو لم تملك الكثير من المساحات الخضراء فيمكنك تزيين الحديقة بالمزيد من قوارير النباتات والزهور والتي تضفي عليها المزيد من الالوان مع الإضاءة المبتكرة .وكما نرى هنا المصمم فضل استخدام الخشب كمادة ديكورية أساسية وألوان متناسقة مع الزهورة المختارة…

4- صناديق خشبية ..

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo حديقة خشب
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

عندما تجد مساحة حديقتك ضغيرة ولا تسطيع زراعتها كما تريد  ما عليك الا ان تحضر مجموعة من الصناديق الخشبية  بنفس الشكل وازرع فيها ما شئت وعلقها على طول الجدار في حديقتك بالنظام الذت تفضله فيصبح جدارك وحديقتك لوحة فنية..

5- ممر حجري أنيق..

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

اختيار أن تصمم ممر من الأحجار المتناثرةفي حديقة منزلك سوف يعطي الحديقة روحا جديدة . بالإضافة الى ان الممر الحجري في الحديقة هو أمر عملي جدا لتوفير مسار للحركة محدد حتى لا تؤذي نباتاتك ،يمكنك جعل الطريق من الأحجار الطبيعية أو المصنعة كما تريد وهي بالتأكيد بأشكال وألوان مختلفة وأبعاد مختلفة..

6- التناسق هو الحل ..

Stijlvolle tuin Raamsdonksveer, De Rooy Hoveniers De Rooy Hoveniers حديقة
De Rooy Hoveniers

De Rooy Hoveniers
De Rooy Hoveniers
De Rooy Hoveniers

ان التناسق بين المواد المستخدمة هو حل تصميمي فعال لحديقة صغير .فمن بين الصخور الممتدة على الارض يمكنك تخصيص مر خشبي بالاضافة إلى منطقة خضراء مزوعة…

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7- أضف أزهار إلى حديقتك..

homify حديقة Pink
homify

homify
homify
homify

تبعث الازهار الحياة إلى المكان بالأخص عند إستخدامألوان متناسقة . في حال كنت تريد حديقة جميلة, فإنه من الضروري إضافة الأزهار إليها. تزيل الازهار اللون الموحد الأخضر وتضيف ألوانا للحدائق, فالأزهار تختلف من حيث الالوان والأحجام وهذا يعطي جمالا للحديقة.

8- أوقات ممتعة..

Residencial AS, Fabio Camargo Paisagismo Fabio Camargo Paisagismo حديقة
Fabio Camargo Paisagismo

Fabio Camargo Paisagismo
Fabio Camargo Paisagismo
Fabio Camargo Paisagismo

أثاث الحديقة من أهم عناصر حديقتك إن كنت ترغب في الإستمتاع وتقدير جمال حديقتك, قم بتصميم مساحة بحديقتك للجلوس والإستمتاع بالجمال من حولك، الاثاث المصنوع من المعدن أو الخشب هو ما يناسب الحدائق لكونها تتحمل تغيرات المناخ…

9- بلا فوضى..

GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ حديقة
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

الكثير منا يميل إلى الإفراط في إستخدام النباتات على أساس أنه يعطى شكل أجمل للحديقة ولكن هذا يجعل المكان يتسم بالفوضى وتصبح الحركة صعبة أيضا. قم دائما بترك مساحة للحركة، لذلك توسيع المكان وتقليل الإزدحام يجعل المكان يبدوا أفضل بكثير…

10- نباتات مثمرة ..

Gartendesign, Phillys Interior Design Phillys Interior Design حديقة
Phillys Interior Design

Phillys Interior Design
Phillys Interior Design
Phillys Interior Design

وأحيرا لا تنسى أن تضيف نباتات مثمرة لحديقتك، حتى تجعل منها مصدر بهجة لمنزلك، وهكذا تنتهي جولتنا ولا تتردد في قراءة هذا المقال أيضا 12 تصميم لحديقة صغيرة خارج منزلك ..

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