10 تصاميم لحديقة صغيرة مميزة

في منزلك مساحة صغيرة ومناسبة لتصميم حديقة، لعل هذا سيحول منزلك لمكان أكثر من رائع لتشعر بالرفاهية داخله والاستمتاع بوقتك ولا الحاجة إلى الذهاب لحدائق خارجية فقط لقضاء وقت هادئ وسط الطبيعة الخلابة، يجب أن تعلم ان مثل هذه الحدائق وجودها مهم جدا ويجب الاعتناء بها وبتصميمها فستكون بمثابة رفاهية خاصة لك ولاسرتك ، اشكال هذه الحدائق وصورها ستكوون مبهرة حينما ترى مساحات صغيرة وحدائق رائعة ..
قم بتزين حديقتك بقطع فخارية لتجعل حديقتك تبدو جذابة, عند إختيارك قطع ديكورية تأكد من مناسبتها للمظهرالكلي لمنزلك, في حال لم تكن من المعجبين بالتماثيل والمنحوتات بإمكانك إختيار قطع ديكورية بسيطة كما نري في هذا التصميم والتي ستضيف إلى المكان منظرا جذابا.
إن وجود حديقة جميلة حتى ولو كانت صغيرة فهي إضافة رائعة لأي منزل ، فعليك اختيار تصميم حديقة بعناية شديدة للاستفادة الكاملة منها ، وذلك من خلال دمج بعض العناصر الطبيعية مع النباتات الخضراء ؛ مع الزهور الملونة والمياه وبعض قطع الصخور والحصى لخلق امتداد لمنزلك يمكنك من الجلوس والاسترخاء والتمتع بالهواء الطلق النقي والهدوء ..
اصنع مكان مخصص لجلسة عائلية في حديقة منزلك حتى لو لم تملك الكثير من المساحات الخضراء فيمكنك تزيين الحديقة بالمزيد من قوارير النباتات والزهور والتي تضفي عليها المزيد من الالوان مع الإضاءة المبتكرة .وكما نرى هنا المصمم فضل استخدام الخشب كمادة ديكورية أساسية وألوان متناسقة مع الزهورة المختارة…
عندما تجد مساحة حديقتك ضغيرة ولا تسطيع زراعتها كما تريد ما عليك الا ان تحضر مجموعة من الصناديق الخشبية بنفس الشكل وازرع فيها ما شئت وعلقها على طول الجدار في حديقتك بالنظام الذت تفضله فيصبح جدارك وحديقتك لوحة فنية..
اختيار أن تصمم ممر من الأحجار المتناثرةفي حديقة منزلك سوف يعطي الحديقة روحا جديدة . بالإضافة الى ان الممر الحجري في الحديقة هو أمر عملي جدا لتوفير مسار للحركة محدد حتى لا تؤذي نباتاتك ،يمكنك جعل الطريق من الأحجار الطبيعية أو المصنعة كما تريد وهي بالتأكيد بأشكال وألوان مختلفة وأبعاد مختلفة..
ان التناسق بين المواد المستخدمة هو حل تصميمي فعال لحديقة صغير .فمن بين الصخور الممتدة على الارض يمكنك تخصيص مر خشبي بالاضافة إلى منطقة خضراء مزوعة…
تبعث الازهار الحياة إلى المكان بالأخص عند إستخدامألوان متناسقة . في حال كنت تريد حديقة جميلة, فإنه من الضروري إضافة الأزهار إليها. تزيل الازهار اللون الموحد الأخضر وتضيف ألوانا للحدائق, فالأزهار تختلف من حيث الالوان والأحجام وهذا يعطي جمالا للحديقة.
أثاث الحديقة من أهم عناصر حديقتك إن كنت ترغب في الإستمتاع وتقدير جمال حديقتك, قم بتصميم مساحة بحديقتك للجلوس والإستمتاع بالجمال من حولك، الاثاث المصنوع من المعدن أو الخشب هو ما يناسب الحدائق لكونها تتحمل تغيرات المناخ…
الكثير منا يميل إلى الإفراط في إستخدام النباتات على أساس أنه يعطى شكل أجمل للحديقة ولكن هذا يجعل المكان يتسم بالفوضى وتصبح الحركة صعبة أيضا. قم دائما بترك مساحة للحركة، لذلك توسيع المكان وتقليل الإزدحام يجعل المكان يبدوا أفضل بكثير…
وأحيرا لا تنسى أن تضيف نباتات مثمرة لحديقتك، حتى تجعل منها مصدر بهجة لمنزلك، وهكذا تنتهي جولتنا ولا تتردد في قراءة هذا المقال أيضا 12 تصميم لحديقة صغيرة خارج منزلك ..