الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 ألوان مختارة لمطابخ مودرن مذهلة

شيماء عبد العال شيماء عبد العال
Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura مطبخ
Loading admin actions …

اختيار لون وشكل المطبخ أحد أكبر المشاكل التي تواجهك أثناء تجهيز شقتك، هل تجعله بألوان هادئة وفاتحة، أم بألوان داكنة وقوية؟ أيهما أكثر جمالا وأطول عمرًا؟ إن كنت تنوي بناء مطبخك على الطريقة الحديثة فإن الفرصة أمامك كبيرة لمزج الألوان التي تريدها لمطبخ مذهل. هيا نرى بعض المطابخ الممتعة.

1- الأبيض يُسيطر

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

اللون الأبيض أحد الألوان التي مهما تبدلت عليها الموضة تظل قائمة وفعالة طوال الوقت وينصح بها الخبراء دوما. مع إضاءة قوية في سقف المطبخ يمنح اللون الأبيض الذي يطغى على جميع مكونات المطبخ بريقًا خاصا ويجعله مريحًا ويعطي إحساسًا بالاتساع والرحابة.

مع تصميم دائري الأطراف للجزء الخارجي من المطبخ المودرن المفتوح وعدة مقاعد مرتفعة باللون الأحمر المتجانس بهدوء مع الأبيض الناصع جعلا من المطبخ مكان رائع لقضاء وقت ممتع في إعداد الطعام.

2- مزيج الألوان

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

جدارن حجرية بطابع ريفي، مع حوائط وسقف بيضاء ناعمة، ومصابيح متدلية حمراء اللون، كل ذلك يمتزج مع اللون الأسود للمطبخ نفسه جعل من هذا المطبخ المودرن مزيجا مريحا من الألوان دون تناقض.

3- بهجة الألوان

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura مطبخ
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

أول ما سيخطف أنفاسك في هذا المطبخ هو ذلك الحائط الملون المبهج الذي يجمع في كل حجر منه ألوان مختلفة تمتزج بقوة وتلائم ألوان المطبخ نفسه الأحمر والأبيض والبني.

4- مودرن بطابع ريفي

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos مطبخ
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

ليس شرطا أن يبتعد المطبخ المودرن تماما عن الأشكال الريفية والعريقة كي يصبحا حديثا كما ينبغي، بل حين تمتج الحداثة مع الطابع الريفي تخرج تحفة فنية مذهلة.

يطغى على المطبخ استخدام الخشب في مكوناته، مع إضافة حائط حجري الشكل على الطريقة الريفية، مع إضافة عدة مقاعد معدنية جعلا من هذا المطبخ مزيجا رائعا بين الحداثة والريف.

5- حتى للمساحات الصغيرة

Chelsea Harbour Apartment homify مطبخ
homify

Chelsea Harbour Apartment

homify
homify
homify

المطابخ المودرن هي أنسب حل للمساحات الصغيرة، في مساحة صغيرة كتلك وضعت جميع مكونات المطبخ الرئيسية جنبًا إلى جنب بشكل منظم هادئ خاصة مع استخدام درجات مختلفة من الألوان الترابية المريحة وعدة أرفف علوية لقطع ديكور بسيطة تزيد جمال المطبخ الصغير.

6- الأواني المتدلية

Cozinha com churrasqueira ARQ Ana Lore Burliga Miranda مطبخ
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Cozinha com churrasqueira

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

كثيرا ما نرى في المطاعم أدوات المطبخ تتدلى من السقف، ولكنها غالبًا ما تقتصر على الأكواب والكاسات، ولكن في هذا المطبخ تتدلى أدوات الطبخ كالمقلاة والبراد من سطح المطبخ!

المطبخ شديد الهدوء بألوانه البيضاء المحايدة مما سمح لذلك الجزء الأحمر بالسطوع وخطف العين نحوه، خاصة مع تدلي أدوات الطبخ من نفس اللون من السقف فوقه تماما.

7- الأسود هو الملك دوما

Bespoke Kitchen designed by Holloways of Ludlow Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bespoke Kitchen designed by Holloways of Ludlow

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

الأسود ملك الألوان دوما، ومع ذلك يتردد كثيرون في منحه مساحة كبيرة من ديكور منازلهم. هذا المطبخ يثبت أن الأسود جدير بالثقة ولن يخذلك إن استخدمته لمطبخك المودرن.

المطبخ باللون الأسود مع جدران بيضاء تنافس الأسود سطوعا وبساطة مع مقاعد حمراء تتجانس مع اللونين بنفس القدر، والنتيجة مطبخ مودرن بألوان مختلفة ورائعة.

يمكنك أن تقرأ أيضًا: 5 نصائح لاختيار حوض مطبخ مثالي

9 أفكار عصرية للسلم الداخلي بمنزلك
أخبرنا.. ما هو لون مطبخك المودرن؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً