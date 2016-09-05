7 ألوان مختارة لمطابخ مودرن مذهلة

اللون الأبيض أحد الألوان التي مهما تبدلت عليها الموضة تظل قائمة وفعالة طوال الوقت وينصح بها الخبراء دوما. مع إضاءة قوية في سقف المطبخ يمنح اللون الأبيض الذي يطغى على جميع مكونات المطبخ بريقًا خاصا ويجعله مريحًا ويعطي إحساسًا بالاتساع والرحابة.

مع تصميم دائري الأطراف للجزء الخارجي من المطبخ المودرن المفتوح وعدة مقاعد مرتفعة باللون الأحمر المتجانس بهدوء مع الأبيض الناصع جعلا من المطبخ مكان رائع لقضاء وقت ممتع في إعداد الطعام.