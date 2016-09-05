7 ألوان مختارة لمطابخ مودرن مذهلة

اختيار لون وشكل المطبخ أحد أكبر المشاكل التي تواجهك أثناء تجهيز شقتك، هل تجعله بألوان هادئة وفاتحة، أم بألوان داكنة وقوية؟ أيهما أكثر جمالا وأطول عمرًا؟ إن كنت تنوي بناء مطبخك على الطريقة الحديثة فإن الفرصة أمامك كبيرة لمزج الألوان التي تريدها لمطبخ مذهل. هيا نرى بعض المطابخ الممتعة.
اللون الأبيض أحد الألوان التي مهما تبدلت عليها الموضة تظل قائمة وفعالة طوال الوقت وينصح بها الخبراء دوما. مع إضاءة قوية في سقف المطبخ يمنح اللون الأبيض الذي يطغى على جميع مكونات المطبخ بريقًا خاصا ويجعله مريحًا ويعطي إحساسًا بالاتساع والرحابة.
مع تصميم دائري الأطراف للجزء الخارجي من المطبخ المودرن المفتوح وعدة مقاعد مرتفعة باللون الأحمر المتجانس بهدوء مع الأبيض الناصع جعلا من المطبخ مكان رائع لقضاء وقت ممتع في إعداد الطعام.
جدارن حجرية بطابع ريفي، مع حوائط وسقف بيضاء ناعمة، ومصابيح متدلية حمراء اللون، كل ذلك يمتزج مع اللون الأسود للمطبخ نفسه جعل من هذا المطبخ المودرن مزيجا مريحا من الألوان دون تناقض.
أول ما سيخطف أنفاسك في هذا المطبخ هو ذلك الحائط الملون المبهج الذي يجمع في كل حجر منه ألوان مختلفة تمتزج بقوة وتلائم ألوان المطبخ نفسه الأحمر والأبيض والبني.
ليس شرطا أن يبتعد المطبخ المودرن تماما عن الأشكال الريفية والعريقة كي يصبحا حديثا كما ينبغي، بل حين تمتج الحداثة مع الطابع الريفي تخرج تحفة فنية مذهلة.
يطغى على المطبخ استخدام الخشب في مكوناته، مع إضافة حائط حجري الشكل على الطريقة الريفية، مع إضافة عدة مقاعد معدنية جعلا من هذا المطبخ مزيجا رائعا بين الحداثة والريف.
المطابخ المودرن هي أنسب حل للمساحات الصغيرة، في مساحة صغيرة كتلك وضعت جميع مكونات المطبخ الرئيسية جنبًا إلى جنب بشكل منظم هادئ خاصة مع استخدام درجات مختلفة من الألوان الترابية المريحة وعدة أرفف علوية لقطع ديكور بسيطة تزيد جمال المطبخ الصغير.
كثيرا ما نرى في المطاعم أدوات المطبخ تتدلى من السقف، ولكنها غالبًا ما تقتصر على الأكواب والكاسات، ولكن في هذا المطبخ تتدلى أدوات الطبخ كالمقلاة والبراد من سطح المطبخ!
المطبخ شديد الهدوء بألوانه البيضاء المحايدة مما سمح لذلك الجزء الأحمر بالسطوع وخطف العين نحوه، خاصة مع تدلي أدوات الطبخ من نفس اللون من السقف فوقه تماما.
الأسود ملك الألوان دوما، ومع ذلك يتردد كثيرون في منحه مساحة كبيرة من ديكور منازلهم. هذا المطبخ يثبت أن الأسود جدير بالثقة ولن يخذلك إن استخدمته لمطبخك المودرن.
المطبخ باللون الأسود مع جدران بيضاء تنافس الأسود سطوعا وبساطة مع مقاعد حمراء تتجانس مع اللونين بنفس القدر، والنتيجة مطبخ مودرن بألوان مختلفة ورائعة.
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