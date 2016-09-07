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12 نصيحة لغرفة نوم طفلك

آية منير آية منير
TAPETENMAX® Streifentapeten, TAPETENMAX® - Kröger GmbH TAPETENMAX® - Kröger GmbH غرفة الاطفال
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عند تصميم غرفة نوم طفلك، فعليك في البداية أن تهتم بما يحبه طفلك وأن تحرص أن تتجنب ما يكره، في هذه الغرفة يقضي الكثير من الوقت إما للدراسة أو اللعب أو ممارسة هوايتهم، لذا فهي الخطوة الاولى دائما البحث عن عما يفضله ابنك من حيت الألوان والصور وهواياته واحتياجاته، هذه الغرفة الأفضل لتصميم غرفة أطفال ناجحة وتصبح أول أحلام طفلك قد تحققت، إليك هذه النصائح قد تساعدك في تصميم غرفة أطفال رائعة..

الاهتمام

S's house, dwarf dwarf غرفة الاطفال
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

في البداية قبل البدء في  تصميم غرف نوم طفلك  يجب عليك التحدث معه حول اللون المحبب اليه والشكل الذي يفضله لتشجيعه و تنمية تفكيره ومساعدته على التخيل والاحلام السعيدة ، ولكن يجب األا نغفل الجانب الوظيفي للتصميم وضمان التخطيط المناسب والاكثر امانا للاطفال…

1 – أثاث مناسب..

Фрагменты детских комнат в Баку, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio غرفة الاطفال
ILKIN GURBANOV Studio

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

من أكثر المعلومات التى نغفلها حين نصمم غرف نوم الأطفال، إن الاطفال تنمو بسرعة وفي كثير من الاحيان يكون لديهم الاحساس بالملل ولذلك يجب التأكد من شراء اثاث غرف نوم اطفال قابل للتكيف على المدى الطويل مع كل الاحتياجات، ولا نتحدث هنا عن قوة تحمل اثاث غرف نوم الاطفال فقط ولكن نتحدث عن قابلية قطع الاثاث لتغيير حجمها لتناسب المرحلة العمرية للاطفال او استبدال بعض الاشياء في الاثاث بدون تغييره كله أو تناسبها مع الاذواق المختلفة حسب الفئة العمرية، فالاختيار الذكي لاثاث غرف نوم الاطفال يساهم في خفض تكلفة شراء اثاث جديد للاطفال وتوفير الكثير من الاموال ..

2 – اختيارات مستقبلية..

PISO PILOTO EN BARCELONA CUIDAD todo decorado por HOME DECO by JUDITH FARRAN , Home Deco Decoración Home Deco Decoración غرفة الاطفال
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

حاول ان تنتبه عند اختيار السرير، عليك اختيار سرير بطول مناسب لأطوال مختلفة، سوف تقدر هذا الاختيار بعد خمس سنوات حيث انك لن تحتاج الى تغير السرير مجددا وكذلك يمكن ان تستثمر مساحة السرير الكبيرة لعمل مساحات تخزين أسفله , مساحات التخزين هذه ستجعل غرفة طفلك منظمة دائما ..

3 – ​سريرذو طابقين

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة نوم بنات
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

سريرذو طابقين هو اختيار عظيم جدا خاصة ان كان لديك طفلين ومساخة الغرفة صغيرة نسبيا فهذا اختيار مثالي جدا لك وحتى ان كان طفل واحد لديك فربما ترغب بعمل سرير طابقين من اجل استيعاب صديق أو قريب، حاول ان تختار التصاميم الحديثة التي توفر سرير بطابقين مع مساحة تخزين..

4 – خزانة كبيرة..

Dormitorio juvenil lineas modernas , Toca Fusta Toca Fusta غرفة الاطفال
Toca Fusta

Toca Fusta
Toca Fusta
Toca Fusta

سواء كانت خزانة ملابس بصغيرة أو كبيرة فمن المهم أن ناخذ بعين الاعتبار انها سوف احتياجات طفلك ومستلزماته ستتغير وستبقى معهم مدة من الزمن , مرة أخرى حاول أن تختار الأثاث القوي والعملي وذات الجودة العالية سيكون استثمار جيد على المدى الطويل .

5 – السلامة أولا..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

لضمان سلامة الاطفال ينبغي ان تكون قطع اثاث غرفة نوم الاطفال بلا زوايا حادة أو معادن،  حيث ان كثير من الاطفال معرضين للمخاطر نتيجة الاصطدام بقطع الاثاث داخل غرفتهم ، ولذلك يفضل شراء قطع الاثاث المنحنية والتي لا تشتمل على الكثير من البروزات، كما يرجى التأكد ان اطوال قطع الاثاث مناسبة لطول الاطفال حتى يسهل عليهم استخدامها بمفردهم وعدم حدوث اصابات نتيجة السقوط من على قطع الاثاث..

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6 – سهلة التنظيف

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

اختيار قطع اثاث غرف نوم اطفال ودهانات للحوائط من مواد سهلة التنظيف ، فالاطفال يستخدمون الاقلام في الكتابة على كل شئ داخل غرفتهم سواء كانت جدران ، ستائر ، ارضيات ، سجاد والاسرة واختيار مواد تشطيب وخامات مناسبة يجعل التنظيف اكثر سهولة…

7 – ألوانه المفضلة..

Play Room Roselind Wilson Design غرفة الاطفال kids rom,playroom,white chair,paint,wall paint,interior design
Roselind Wilson Design

Play Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

اختار لغرفة طفلك ألواناً مبتكرة ومعبرة عن شحصياتهم، ويمكنك مشاركة رأيهم في اختيار الالوان، فالغرفة مخصصة لراحة طفلك، فليس أجمل من أن تضع فيها لمسته الخاصة من ألوان وملصقات لشخصيته المفضلة.

8 – البساطة هي الحل..

Contemporaneity seeing the river…, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة الاطفال
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Contemporaneity seeing the river…

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

مع تقدم عالم الديكور وختلاف الاختيارات والاذواق ووجد العديد  من أثاث غرف الأطفال الرائع وإكسسواراتها المتاحة، من السهل الإفراط في تزيين الغرفة. لكن عليك الحفاظ على بساطتها واختيار طراز معين للغرفة بأكملها، والتركيز على  قطعة من الأثاث أو عمل فني. فكري بأسلوب يراعي رغبات الطفل، . اختار خلفية مناسبة وامزجها بإكسسوارات تتناسب مع طبيعة الأطفال..

9 – خلفية جذابة..

Projecto Residencial - Alto dos Moinhos, Lisboa, TRAÇO 8 INTERIORES TRAÇO 8 INTERIORES غرفة الاطفال White
TRAÇO 8 INTERIORES

TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES

اختيارنا داثما لورق الحائط في غرف أطفالنا، ينعكس على الحالة النفسية والمزاجية للأطفال، حين نهتم باختيارتهم وأفكارهم نجد أن الغرفة اصبحت هي المكان المحبب لهم وعالمهم الخاص..

10 – أفكار مبتكرة

Little LEIVARS, LEIVARS LEIVARS غرفة الاطفال
LEIVARS

Little LEIVARS

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

هنا استغل المصمم جدران الغرفة لتصميم لعبة خاصة بطفله حتى يشعر الطفل بأن كل ركن في هذه الغرفة لكن استخادم مبتكر وكل مكون ما هو إالا قطعة خاصة به..

11 – مكتبة على شكل بيت..

Квартира Skandi Klubb, KYD BURO KYD BURO غرفة الاطفال
KYD BURO

KYD BURO
KYD BURO
KYD BURO

داثما وابدا يحتاج الأطفال لمكتبات في غرفته، لما لديهم من كتب ووألعاب خاصة من المهم الاحتفاظ بها بشكل جمالي وانيق داخل الغرفة، الاهتمام أيضا بوجود أدراج ووحدات تخزين يجعل من الغرفة أكثر تنظيما…

12 – مفروشات جميلة..

Kindertapeten & Stoffe von Camengo, Fantasyroom-Wohnträume für Kinder Fantasyroom-Wohnträume für Kinder غرفة الاطفال
Fantasyroom-Wohnträume für Kinder

Fantasyroom-Wohnträume für Kinder
Fantasyroom-Wohnträume für Kinder
Fantasyroom-Wohnträume für Kinder

اختيار المفروشات لا يقل أهمية عن أي خطوة في التصميم، من الممكن أن تحول المفروشات غرفة هادئة إلى غرفة تنبض بالحياة ومليئة بالاشراق والنعومة ..

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