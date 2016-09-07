12 نصيحة لغرفة نوم طفلك

عند تصميم غرفة نوم طفلك، فعليك في البداية أن تهتم بما يحبه طفلك وأن تحرص أن تتجنب ما يكره، في هذه الغرفة يقضي الكثير من الوقت إما للدراسة أو اللعب أو ممارسة هوايتهم، لذا فهي الخطوة الاولى دائما البحث عن عما يفضله ابنك من حيت الألوان والصور وهواياته واحتياجاته، هذه الغرفة الأفضل لتصميم غرفة أطفال ناجحة وتصبح أول أحلام طفلك قد تحققت، إليك هذه النصائح قد تساعدك في تصميم غرفة أطفال رائعة..
في البداية قبل البدء في تصميم غرف نوم طفلك يجب عليك التحدث معه حول اللون المحبب اليه والشكل الذي يفضله لتشجيعه و تنمية تفكيره ومساعدته على التخيل والاحلام السعيدة ، ولكن يجب األا نغفل الجانب الوظيفي للتصميم وضمان التخطيط المناسب والاكثر امانا للاطفال…
من أكثر المعلومات التى نغفلها حين نصمم غرف نوم الأطفال، إن الاطفال تنمو بسرعة وفي كثير من الاحيان يكون لديهم الاحساس بالملل ولذلك يجب التأكد من شراء اثاث غرف نوم اطفال قابل للتكيف على المدى الطويل مع كل الاحتياجات، ولا نتحدث هنا عن قوة تحمل اثاث غرف نوم الاطفال فقط ولكن نتحدث عن قابلية قطع الاثاث لتغيير حجمها لتناسب المرحلة العمرية للاطفال او استبدال بعض الاشياء في الاثاث بدون تغييره كله أو تناسبها مع الاذواق المختلفة حسب الفئة العمرية، فالاختيار الذكي لاثاث غرف نوم الاطفال يساهم في خفض تكلفة شراء اثاث جديد للاطفال وتوفير الكثير من الاموال ..
حاول ان تنتبه عند اختيار السرير، عليك اختيار سرير بطول مناسب لأطوال مختلفة، سوف تقدر هذا الاختيار بعد خمس سنوات حيث انك لن تحتاج الى تغير السرير مجددا وكذلك يمكن ان تستثمر مساحة السرير الكبيرة لعمل مساحات تخزين أسفله , مساحات التخزين هذه ستجعل غرفة طفلك منظمة دائما ..
سريرذو طابقين هو اختيار عظيم جدا خاصة ان كان لديك طفلين ومساخة الغرفة صغيرة نسبيا فهذا اختيار مثالي جدا لك وحتى ان كان طفل واحد لديك فربما ترغب بعمل سرير طابقين من اجل استيعاب صديق أو قريب، حاول ان تختار التصاميم الحديثة التي توفر سرير بطابقين مع مساحة تخزين..
سواء كانت خزانة ملابس بصغيرة أو كبيرة فمن المهم أن ناخذ بعين الاعتبار انها سوف احتياجات طفلك ومستلزماته ستتغير وستبقى معهم مدة من الزمن , مرة أخرى حاول أن تختار الأثاث القوي والعملي وذات الجودة العالية سيكون استثمار جيد على المدى الطويل .
لضمان سلامة الاطفال ينبغي ان تكون قطع اثاث غرفة نوم الاطفال بلا زوايا حادة أو معادن، حيث ان كثير من الاطفال معرضين للمخاطر نتيجة الاصطدام بقطع الاثاث داخل غرفتهم ، ولذلك يفضل شراء قطع الاثاث المنحنية والتي لا تشتمل على الكثير من البروزات، كما يرجى التأكد ان اطوال قطع الاثاث مناسبة لطول الاطفال حتى يسهل عليهم استخدامها بمفردهم وعدم حدوث اصابات نتيجة السقوط من على قطع الاثاث..
اختيار قطع اثاث غرف نوم اطفال ودهانات للحوائط من مواد سهلة التنظيف ، فالاطفال يستخدمون الاقلام في الكتابة على كل شئ داخل غرفتهم سواء كانت جدران ، ستائر ، ارضيات ، سجاد والاسرة واختيار مواد تشطيب وخامات مناسبة يجعل التنظيف اكثر سهولة…
اختار لغرفة طفلك ألواناً مبتكرة ومعبرة عن شحصياتهم، ويمكنك مشاركة رأيهم في اختيار الالوان، فالغرفة مخصصة لراحة طفلك، فليس أجمل من أن تضع فيها لمسته الخاصة من ألوان وملصقات لشخصيته المفضلة.
مع تقدم عالم الديكور وختلاف الاختيارات والاذواق ووجد العديد من أثاث غرف الأطفال الرائع وإكسسواراتها المتاحة، من السهل الإفراط في تزيين الغرفة. لكن عليك الحفاظ على بساطتها واختيار طراز معين للغرفة بأكملها، والتركيز على قطعة من الأثاث أو عمل فني. فكري بأسلوب يراعي رغبات الطفل، . اختار خلفية مناسبة وامزجها بإكسسوارات تتناسب مع طبيعة الأطفال..
اختيارنا داثما لورق الحائط في غرف أطفالنا، ينعكس على الحالة النفسية والمزاجية للأطفال، حين نهتم باختيارتهم وأفكارهم نجد أن الغرفة اصبحت هي المكان المحبب لهم وعالمهم الخاص..
هنا استغل المصمم جدران الغرفة لتصميم لعبة خاصة بطفله حتى يشعر الطفل بأن كل ركن في هذه الغرفة لكن استخادم مبتكر وكل مكون ما هو إالا قطعة خاصة به..
داثما وابدا يحتاج الأطفال لمكتبات في غرفته، لما لديهم من كتب ووألعاب خاصة من المهم الاحتفاظ بها بشكل جمالي وانيق داخل الغرفة، الاهتمام أيضا بوجود أدراج ووحدات تخزين يجعل من الغرفة أكثر تنظيما…
اختيار المفروشات لا يقل أهمية عن أي خطوة في التصميم، من الممكن أن تحول المفروشات غرفة هادئة إلى غرفة تنبض بالحياة ومليئة بالاشراق والنعومة ..