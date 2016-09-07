12 نصيحة لغرفة نوم طفلك

من أكثر المعلومات التى نغفلها حين نصمم غرف نوم الأطفال، إن الاطفال تنمو بسرعة وفي كثير من الاحيان يكون لديهم الاحساس بالملل ولذلك يجب التأكد من شراء اثاث غرف نوم اطفال قابل للتكيف على المدى الطويل مع كل الاحتياجات، ولا نتحدث هنا عن قوة تحمل اثاث غرف نوم الاطفال فقط ولكن نتحدث عن قابلية قطع الاثاث لتغيير حجمها لتناسب المرحلة العمرية للاطفال او استبدال بعض الاشياء في الاثاث بدون تغييره كله أو تناسبها مع الاذواق المختلفة حسب الفئة العمرية، فالاختيار الذكي لاثاث غرف نوم الاطفال يساهم في خفض تكلفة شراء اثاث جديد للاطفال وتوفير الكثير من الاموال ..